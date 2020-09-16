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Кабмін дозволив роботу шкіл та дитсадків у "червоній" зоні з обмеженнями

Кабмін дозволив роботу шкіл та дитсадків у

Кабінет Міністрів України дозволив роботу закладів освіти в "червоній" зоні, рішення про заборону роботи буде ухвалюватися державною та регіональною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення уряд затвердив з доопрацюванням в одноденний термін.

"Забороняється відвідування закладів дошкільної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти на адміністративно-територіальних одиницях регіону, на яких встановлено "зелений", "жовтий" і "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, якщо на самоізоляцію через контакт із пацієнтом із підтвердженим випадком COVID-19 відправлено понад 50% класів. Повна заборона роботи закладів освіти на території з "червоним" рівнем епіднебезпеки ухвалюється тільки спільним рішенням комісій із ТЕБ і НС", - пояснив глава МОЗ Максим Степанов.

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Программа Зели по дибилизации Украины путём запрета обучения детей в школах из за придуманных красных зон, успешно провалилась.
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16.09.2020 15:20 Відповісти
Методы становятся более изощренными в борьбе с вирусными инфекциями. Один ученик из класса "заболел" и весь класс послали на самоизоляцию.
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16.09.2020 15:25 Відповісти
Дебіли,блд
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16.09.2020 15:31 Відповісти
 
 