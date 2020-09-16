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Донбас (22348) Тристороння контактна група (827) Офіс Президента (1998)

Учасники ТКГ констатували дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, - Офіс президента

Учасники ТКГ констатували дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, - Офіс президента

Учасники чергового засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції в середу констатували дотримання режиму припинення вогню на Донбасі та обговорювали підготовку до чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Учасники засідання констатували дотримання режиму припинення вогню, запровадженого з 27 липня цього року, попри окремі провокаційні обстріли з боку незаконних збройних формувань. Українська делегація закликала вжити вичерпних заходів з метою збереження всеосяжного режиму тиші, зокрема шляхом належного виконання пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню", - говориться в повідомленні.

Окрему увагу було приділено виконанню домовленостей лідерів держав – учасниць Нормандського формату, досягнутих у Парижі в грудні 2019 року, щодо забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб.

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"Такий доступ українська сторона надає в повному обсязі, що підтверджується звітами про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні. Висловлено чітку позицію України щодо доступу МКЧХ до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях України, який повинен бути забезпечений найближчим часом", - зазначили в ОП.

У ТКГ було продовжено обговорення питання підготовки до чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх". Українська сторона вкотре наголосила, що українці, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях, мають бути звільнені невідкладно та без жодних політичних умов.
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Топ коментарі
+24
обстрел ВСУ боевиками.. ранение и гибель украинских солдат, а у шмаркли и Ко - "соблюдение режима прекращения огня"
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16.09.2020 22:44
+13
За месяц тысяча обстрелов, раненые, убитые..... Где тишина? В Житомирской области? Кремлёвская крыса будет бомбить Харьков или Сумы, а зелёное ничтожество будет отрицать всё, что может навредить кремлёвской крысе и кремлёвскому режиму.....
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16.09.2020 22:57
+12
Кто бы не прицельно обстрелял офис президента...
Что бы проверить, насколько прочное у нас с кацапами "перемирие".
Можно даже из калибров, "разрешенных" Минскими соглашениями.
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16.09.2020 22:49
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обстрел ВСУ боевиками.. ранение и гибель украинских солдат, а у шмаркли и Ко - "соблюдение режима прекращения огня"
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16.09.2020 22:44 Відповісти
это у наших властей
НЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ!! НЕ ОБОРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ! БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ!!
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16.09.2020 22:58 Відповісти
Кто бы не прицельно обстрелял офис президента...
Что бы проверить, насколько прочное у нас с кацапами "перемирие".
Можно даже из калибров, "разрешенных" Минскими соглашениями.
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16.09.2020 22:49 Відповісти
угу.. да и смерти украинских бойцов в ОП(г) шмаркли называют "провокациями"... то граната взорвалась неизвестно откуда, то "сгорел в блиндаже.. который разрушился".. от артобстрела.
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16.09.2020 22:55 Відповісти
ПРОСИМО МАКС.ПОШИРЕННЯ! Противник укріплює і інженерно облаштовує позиції навпроти н.п.Шуми - за для цього завезений будматеріал,будівельний ліс,активно працюють по 2 чоловіка!Данні дії 3 омсбр є прямим поруш.домовленностей від 22.07.20!
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16.09.2020 22:50 Відповісти
Казанский съездил на похороны не систематически убитого воина ВСУ ?
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16.09.2020 22:51 Відповісти
ЮмАрЫсты куевы !!! это уже просто не смешно !!! Это вызывает отвращение и одно желание - взять чет тяжелое в руки и ****** вас сильно по темячьку ТВАРИ вы Зеленые !!!
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16.09.2020 22:51 Відповісти
Зедебіли, ХавайТе!
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16.09.2020 22:51 Відповісти
У зеленого недоумка мЬІр.
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16.09.2020 22:55 Відповісти
Он вроде ещё в Австрии ?

В ОП рулит Ермак , прикрываясь двумя маразматиками Кравчуком и Фокиным
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16.09.2020 22:59 Відповісти
ЖТО ВРАНЬЁ просто переходит границы
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16.09.2020 22:57 Відповісти
Участники ТКГ констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, – Офис Президента - Цензор.НЕТ 8142
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16.09.2020 22:57 Відповісти
А формулу Штанмайєра підписало зелене лайно: спочатку вибори, а потім кордон.
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16.09.2020 23:02 Відповісти
если внимательно почитать минские соглашения, которые петя подписал руками кучмы, то там так и написано, о чем порохоботы предпочитают умалчивать
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17.09.2020 08:23 Відповісти
За месяц тысяча обстрелов, раненые, убитые..... Где тишина? В Житомирской области? Кремлёвская крыса будет бомбить Харьков или Сумы, а зелёное ничтожество будет отрицать всё, что может навредить кремлёвской крысе и кремлёвскому режиму.....
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16.09.2020 22:57 Відповісти
УРОДЫ!
Разумеется в их особняках Конче-Заспы не слышны ЕЖЕДНЕВНЫЕ "не системные и не прицельные" обстрелы!
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16.09.2020 23:45 Відповісти
Гармаш коротко и ясно написал :"В свою очередь представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил об отсутствии глобальных договоренностей на встрече 16 сентября.«Работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными - тоже. Причина все та же - постановление ВР Украины о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям», - написал журналист в Facebook."
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16.09.2020 23:46 Відповісти
Це як в алкоголіка який в запої декілька днів з початку Поста але вже 15 хвилин не торкався спиртного, зеленський та його компанія константували витримання Великого Посту вже 15 хвилин.
Зрадники.
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16.09.2020 23:48 Відповісти
Участники ТКГ после приёма ТГК опять не словили прихода. Требуют увеличить дозу.
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17.09.2020 00:28 Відповісти
Шо правда? 1000 обстрелов не в счет?
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17.09.2020 01:14 Відповісти
Буквально сегодня.

16.09.20 17:39 Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС
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17.09.2020 01:23 Відповісти
вы фсё врётииии.
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17.09.2020 02:16 Відповісти
Наемники РФ применили гранатомет и стрелковое оружие вблизи Катериновки и Водяного, боевых потерь нет, - штаб ОС- (Участники ТКГ констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, - Офис Президента)- кто обманывает сам себья и народ пробует обмануть Бога ,тот собирает горящие угли на собственную башку,ибо Бог накажет
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17.09.2020 09:32 Відповісти
Обманщики склонны называть белое чёрным, а чёрное белым, до тех пор пока не произойдёт предательство.
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17.09.2020 09:38 Відповісти
 
 