Учасники ТКГ констатували дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, - Офіс президента

Учасники чергового засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції в середу констатували дотримання режиму припинення вогню на Донбасі та обговорювали підготовку до чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Учасники засідання констатували дотримання режиму припинення вогню, запровадженого з 27 липня цього року, попри окремі провокаційні обстріли з боку незаконних збройних формувань. Українська делегація закликала вжити вичерпних заходів з метою збереження всеосяжного режиму тиші, зокрема шляхом належного виконання пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню", - говориться в повідомленні.

Окрему увагу було приділено виконанню домовленостей лідерів держав – учасниць Нормандського формату, досягнутих у Парижі в грудні 2019 року, щодо забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб.

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"Такий доступ українська сторона надає в повному обсязі, що підтверджується звітами про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні. Висловлено чітку позицію України щодо доступу МКЧХ до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях України, який повинен бути забезпечений найближчим часом", - зазначили в ОП.

У ТКГ було продовжено обговорення питання підготовки до чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх". Українська сторона вкотре наголосила, що українці, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях, мають бути звільнені невідкладно та без жодних політичних умов.