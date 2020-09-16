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Новости Агрессия России против Украины
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Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842) Офис Президента (1775)

Участники ТКГ констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, – Офис Президента

Участники ТКГ констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, – Офис Президента

Участники очередного заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции в среду констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе и обсуждали подготовку к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Участники заседания констатировали соблюдения режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. Украинская делегация призвала принять исчерпывающие меры с целью сохранения всеобъемлющего режима тишины, в частности путем надлежащего выполнения пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено выполнению договоренностей лидеров государств-участников "Нормандского формата", достигнутых в Париже в декабре 2019 года, по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента про участие наемников РФ в инспекции позиций ВСУ у Шумов: "Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду собственными глазами"

"Такой доступ украинская сторона предоставляет в полном объеме, что подтверждается отчетами о работе международных гуманитарных организаций в Украине. Высказана четкая позиция Украины относительно доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской области Украины, который должен быть обеспечен в ближайшее время", - отметили в ОП.

В ТКГ было продолжено обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий.

Читайте также: Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский

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Топ комментарии
+24
обстрел ВСУ боевиками.. ранение и гибель украинских солдат, а у шмаркли и Ко - "соблюдение режима прекращения огня"
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16.09.2020 22:44
+13
За месяц тысяча обстрелов, раненые, убитые..... Где тишина? В Житомирской области? Кремлёвская крыса будет бомбить Харьков или Сумы, а зелёное ничтожество будет отрицать всё, что может навредить кремлёвской крысе и кремлёвскому режиму.....
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16.09.2020 22:57
+12
Кто бы не прицельно обстрелял офис президента...
Что бы проверить, насколько прочное у нас с кацапами "перемирие".
Можно даже из калибров, "разрешенных" Минскими соглашениями.
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16.09.2020 22:49
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обстрел ВСУ боевиками.. ранение и гибель украинских солдат, а у шмаркли и Ко - "соблюдение режима прекращения огня"
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16.09.2020 22:44 Ответить
это у наших властей
НЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ!! НЕ ОБОРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ! БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ!!
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16.09.2020 22:58 Ответить
Кто бы не прицельно обстрелял офис президента...
Что бы проверить, насколько прочное у нас с кацапами "перемирие".
Можно даже из калибров, "разрешенных" Минскими соглашениями.
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16.09.2020 22:49 Ответить
угу.. да и смерти украинских бойцов в ОП(г) шмаркли называют "провокациями"... то граната взорвалась неизвестно откуда, то "сгорел в блиндаже.. который разрушился".. от артобстрела.
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16.09.2020 22:55 Ответить
ПРОСИМО МАКС.ПОШИРЕННЯ! Противник укріплює і інженерно облаштовує позиції навпроти н.п.Шуми - за для цього завезений будматеріал,будівельний ліс,активно працюють по 2 чоловіка!Данні дії 3 омсбр є прямим поруш.домовленностей від 22.07.20!
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16.09.2020 22:50 Ответить
Казанский съездил на похороны не систематически убитого воина ВСУ ?
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16.09.2020 22:51 Ответить
ЮмАрЫсты куевы !!! это уже просто не смешно !!! Это вызывает отвращение и одно желание - взять чет тяжелое в руки и ****** вас сильно по темячьку ТВАРИ вы Зеленые !!!
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16.09.2020 22:51 Ответить
Зедебіли, ХавайТе!
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16.09.2020 22:51 Ответить
У зеленого недоумка мЬІр.
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16.09.2020 22:55 Ответить
Он вроде ещё в Австрии ?

В ОП рулит Ермак , прикрываясь двумя маразматиками Кравчуком и Фокиным
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16.09.2020 22:59 Ответить
ЖТО ВРАНЬЁ просто переходит границы
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16.09.2020 22:57 Ответить
Участники ТКГ констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, – Офис Президента - Цензор.НЕТ 8142
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16.09.2020 22:57 Ответить
А формулу Штанмайєра підписало зелене лайно: спочатку вибори, а потім кордон.
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16.09.2020 23:02 Ответить
если внимательно почитать минские соглашения, которые петя подписал руками кучмы, то там так и написано, о чем порохоботы предпочитают умалчивать
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17.09.2020 08:23 Ответить
За месяц тысяча обстрелов, раненые, убитые..... Где тишина? В Житомирской области? Кремлёвская крыса будет бомбить Харьков или Сумы, а зелёное ничтожество будет отрицать всё, что может навредить кремлёвской крысе и кремлёвскому режиму.....
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16.09.2020 22:57 Ответить
УРОДЫ!
Разумеется в их особняках Конче-Заспы не слышны ЕЖЕДНЕВНЫЕ "не системные и не прицельные" обстрелы!
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16.09.2020 23:45 Ответить
Гармаш коротко и ясно написал :"В свою очередь представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил об отсутствии глобальных договоренностей на встрече 16 сентября.«Работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными - тоже. Причина все та же - постановление ВР Украины о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям», - написал журналист в Facebook."
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16.09.2020 23:46 Ответить
Це як в алкоголіка який в запої декілька днів з початку Поста але вже 15 хвилин не торкався спиртного, зеленський та його компанія константували витримання Великого Посту вже 15 хвилин.
Зрадники.
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16.09.2020 23:48 Ответить
Участники ТКГ после приёма ТГК опять не словили прихода. Требуют увеличить дозу.
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17.09.2020 00:28 Ответить
Шо правда? 1000 обстрелов не в счет?
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17.09.2020 01:14 Ответить
Буквально сегодня.

16.09.20 17:39 Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС
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17.09.2020 01:23 Ответить
вы фсё врётииии.
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17.09.2020 02:16 Ответить
Наемники РФ применили гранатомет и стрелковое оружие вблизи Катериновки и Водяного, боевых потерь нет, - штаб ОС- (Участники ТКГ констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, - Офис Президента)- кто обманывает сам себья и народ пробует обмануть Бога ,тот собирает горящие угли на собственную башку,ибо Бог накажет
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17.09.2020 09:32 Ответить
Обманщики склонны называть белое чёрным, а чёрное белым, до тех пор пока не произойдёт предательство.
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17.09.2020 09:38 Ответить
 
 