Участники ТКГ констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, – Офис Президента
Участники очередного заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции в среду констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе и обсуждали подготовку к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Участники заседания констатировали соблюдения режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. Украинская делегация призвала принять исчерпывающие меры с целью сохранения всеобъемлющего режима тишины, в частности путем надлежащего выполнения пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Особое внимание было уделено выполнению договоренностей лидеров государств-участников "Нормандского формата", достигнутых в Париже в декабре 2019 года, по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.
"Такой доступ украинская сторона предоставляет в полном объеме, что подтверждается отчетами о работе международных гуманитарных организаций в Украине. Высказана четкая позиция Украины относительно доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской области Украины, который должен быть обеспечен в ближайшее время", - отметили в ОП.
В ТКГ было продолжено обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий.
Пожалуйста, подождите...
НЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ!! НЕ ОБОРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ! БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ!!
Что бы проверить, насколько прочное у нас с кацапами "перемирие".
Можно даже из калибров, "разрешенных" Минскими соглашениями.
В ОП рулит Ермак , прикрываясь двумя маразматиками Кравчуком и Фокиным
Разумеется в их особняках Конче-Заспы не слышны ЕЖЕДНЕВНЫЕ "не системные и не прицельные" обстрелы!
Зрадники.
16.09.20 17:39 Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС