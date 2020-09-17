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Міст Патона в Києві ремонтуватимуть до 2025 року, - КМДА

Міст Патона в Києві ремонтуватимуть до 2025 року, - КМДА

Міст імені Євгена Патона в Києві відреставрують і збільшать пропускну здатність. Роботи триватимуть до 31 грудня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Замовником робіт визначено комунальну корпорацію "Київавтодор", якій доручено отримати вихідні дані для проєктування і визначити генеральні проєктні та підрядну будівельну організації.

Крім того, "Київавтодор" має забезпечити розробку проєктної документації, проведення її експертизи та затвердження, а також подбати про дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт і законодавства про оцінку впливу на довкілля.

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Зазначається, що міст імені Патона було введено в експлуатацію 1953 року, нині він в аварійному стані.

Реконструювали міст лише раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. Відтоді поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках моста.

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Топ коментарі
+16
За это время можно построить 2 таких моста рядом а не ремонтировать старый. 4 года ремонтировать мост-вы о чем? Китайцы за 4 года понастроят 4 таких моста и это будет дешевле чем украинский ремонт старого
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17.09.2020 01:49
+8
А не проще и дешевле построить новый? Пригласите китайцев.
Или мост Патона хотят сделать долговременной кормушкой для чиновников? С учетом "инфляции" и "подорожания" материалов?
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17.09.2020 04:07
+8
К примеру- мост с богатырской, над пр. Бандеры ремонтируют два года. Проежаешь мимо - сидят курят. Все кп автодоры это - малоэффективная организация в том что касается работы и качества, что касается бабла, так это огромная дыра по его засасывания.
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17.09.2020 08:36
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За это время можно построить 2 таких моста рядом а не ремонтировать старый. 4 года ремонтировать мост-вы о чем? Китайцы за 4 года понастроят 4 таких моста и это будет дешевле чем украинский ремонт старого
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17.09.2020 01:49 Відповісти
это да.. пример Днипра в пример....
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17.09.2020 08:21 Відповісти
Да что там китайцы,кацапы и те 18 км крымского моста за пару лет построили, а эти готового полотна 1400 метров четыре года ремонтировать собираются,по 350 метров в год, или 90 см в день.
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17.09.2020 10:12 Відповісти
А не проще и дешевле построить новый? Пригласите китайцев.
Или мост Патона хотят сделать долговременной кормушкой для чиновников? С учетом "инфляции" и "подорожания" материалов?
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17.09.2020 04:07 Відповісти
Мост ...сейчас находится в аварийном состоянии.
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А что, за прошедшие 5 лет Кличко об этом не знал?
Почему мост довели до аварийного состояния? За прошедшие 5 лет ничего не построено.
Могут только доводить различные объекты до аварийного состояния. Шулявский мост, мост Патона и т, д.Источник: https://censor.net/ru/n3219780
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17.09.2020 04:12 Відповісти
А С КАКОГО ЧИСЛА НЕ НАПИСАЛИ )))))))))
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17.09.2020 04:45 Відповісти
А хто казав шо вона буде неприступною? Тобі відомо її призначення?
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17.09.2020 07:50 Відповісти
Зате яка назва була-"європейський вал".
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17.09.2020 07:54 Відповісти
Китайцы за месяцы управились бы, но а как же не воровать?
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17.09.2020 07:05 Відповісти
Охренеть! Это кормушка для распила бабла на 5 лет! В Китае мост 40 км в море строят за год многополосное авто движение и для скоростных поездов.
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17.09.2020 07:26 Відповісти
А з якої дати міст закривають?
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17.09.2020 07:29 Відповісти
Уже пол моста перекрыто, и нихто нихрена не делает...
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17.09.2020 07:40 Відповісти
Застолбили объект, чтоб никому не досталось. Остальные аврально на Петровке шуршат.
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17.09.2020 08:38 Відповісти
К примеру- мост с богатырской, над пр. Бандеры ремонтируют два года. Проежаешь мимо - сидят курят. Все кп автодоры это - малоэффективная организация в том что касается работы и качества, что касается бабла, так это огромная дыра по его засасывания.
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17.09.2020 08:36 Відповісти
Недавеча как в прошлом году, Патон высказал свою мысль после экспертизы моста: "Мой мост как человек, как я- "устал". Он не расчитывал на такой срок эксплуатации. Его вывод строить новый, а не реконструировать.
Но как я понимаю, он не был в офф.комиссии.
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17.09.2020 08:56 Відповісти
Увеличить пропускную способность этого моста можно только при условии строительства современных развязок с обеих сторон. Но их никто делать не будет.Поэтому это просто воровство гос денег, т.е. наших уплаченных налогов.
Возможно, лучшим вариантом была бы постройка нового вантового моста.Его реально построить за 3-4 года при желании властей.
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17.09.2020 09:33 Відповісти
Виталику и его К( команде) нужно срочно переизбраться.. это ж какие бабки.. "редкая птица пролетит мимо... "
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17.09.2020 09:46 Відповісти
Міст Патона ремонтуватимуть стільки ж, скільки , власне, прожив сам Патон.
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17.09.2020 09:50 Відповісти
Строили быстрее, чем ремонтируют.
Или ?
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17.09.2020 10:45 Відповісти
 
 