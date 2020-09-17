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Мост Патона в Киеве будут ремонтировать до 2025 года, - КГГА

Мост Патона в Киеве будут ремонтировать до 2025 года, - КГГА

Мост имени Евгения Патона в Киеве отреставрируют и увеличат пропускную способность. Работы будут продолжаться до 31 декабря 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор", которой поручено получить исходные данные для проектирования и определить генеральные проектные и подрядную строительную организации.

Кроме того, "Киевавтодор" должен обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения, а также позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.

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Отмечается, что мост имени Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году, сейчас находится в аварийном состоянии.

Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

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Топ комментарии
+16
За это время можно построить 2 таких моста рядом а не ремонтировать старый. 4 года ремонтировать мост-вы о чем? Китайцы за 4 года понастроят 4 таких моста и это будет дешевле чем украинский ремонт старого
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17.09.2020 01:49
+8
А не проще и дешевле построить новый? Пригласите китайцев.
Или мост Патона хотят сделать долговременной кормушкой для чиновников? С учетом "инфляции" и "подорожания" материалов?
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17.09.2020 04:07
+8
К примеру- мост с богатырской, над пр. Бандеры ремонтируют два года. Проежаешь мимо - сидят курят. Все кп автодоры это - малоэффективная организация в том что касается работы и качества, что касается бабла, так это огромная дыра по его засасывания.
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17.09.2020 08:36
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За это время можно построить 2 таких моста рядом а не ремонтировать старый. 4 года ремонтировать мост-вы о чем? Китайцы за 4 года понастроят 4 таких моста и это будет дешевле чем украинский ремонт старого
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17.09.2020 01:49 Ответить
это да.. пример Днипра в пример....
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17.09.2020 08:21 Ответить
Да что там китайцы,кацапы и те 18 км крымского моста за пару лет построили, а эти готового полотна 1400 метров четыре года ремонтировать собираются,по 350 метров в год, или 90 см в день.
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17.09.2020 10:12 Ответить
А не проще и дешевле построить новый? Пригласите китайцев.
Или мост Патона хотят сделать долговременной кормушкой для чиновников? С учетом "инфляции" и "подорожания" материалов?
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17.09.2020 04:07 Ответить
Мост ...сейчас находится в аварийном состоянии.
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А что, за прошедшие 5 лет Кличко об этом не знал?
Почему мост довели до аварийного состояния? За прошедшие 5 лет ничего не построено.
Могут только доводить различные объекты до аварийного состояния. Шулявский мост, мост Патона и т, д.Источник: https://censor.net/ru/n3219780
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17.09.2020 04:12 Ответить
А С КАКОГО ЧИСЛА НЕ НАПИСАЛИ )))))))))
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17.09.2020 04:45 Ответить
А хто казав шо вона буде неприступною? Тобі відомо її призначення?
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17.09.2020 07:50 Ответить
Зате яка назва була-"європейський вал".
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17.09.2020 07:54 Ответить
Китайцы за месяцы управились бы, но а как же не воровать?
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17.09.2020 07:05 Ответить
Охренеть! Это кормушка для распила бабла на 5 лет! В Китае мост 40 км в море строят за год многополосное авто движение и для скоростных поездов.
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17.09.2020 07:26 Ответить
А з якої дати міст закривають?
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17.09.2020 07:29 Ответить
Уже пол моста перекрыто, и нихто нихрена не делает...
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17.09.2020 07:40 Ответить
Застолбили объект, чтоб никому не досталось. Остальные аврально на Петровке шуршат.
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17.09.2020 08:38 Ответить
К примеру- мост с богатырской, над пр. Бандеры ремонтируют два года. Проежаешь мимо - сидят курят. Все кп автодоры это - малоэффективная организация в том что касается работы и качества, что касается бабла, так это огромная дыра по его засасывания.
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17.09.2020 08:36 Ответить
Недавеча как в прошлом году, Патон высказал свою мысль после экспертизы моста: "Мой мост как человек, как я- "устал". Он не расчитывал на такой срок эксплуатации. Его вывод строить новый, а не реконструировать.
Но как я понимаю, он не был в офф.комиссии.
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17.09.2020 08:56 Ответить
Увеличить пропускную способность этого моста можно только при условии строительства современных развязок с обеих сторон. Но их никто делать не будет.Поэтому это просто воровство гос денег, т.е. наших уплаченных налогов.
Возможно, лучшим вариантом была бы постройка нового вантового моста.Его реально построить за 3-4 года при желании властей.
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17.09.2020 09:33 Ответить
Виталику и его К( команде) нужно срочно переизбраться.. это ж какие бабки.. "редкая птица пролетит мимо... "
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17.09.2020 09:46 Ответить
Міст Патона ремонтуватимуть стільки ж, скільки , власне, прожив сам Патон.
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17.09.2020 09:50 Ответить
Строили быстрее, чем ремонтируют.
Или ?
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17.09.2020 10:45 Ответить
 
 