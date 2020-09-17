Мост Патона в Киеве будут ремонтировать до 2025 года, - КГГА
Мост имени Евгения Патона в Киеве отреставрируют и увеличат пропускную способность. Работы будут продолжаться до 31 декабря 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор", которой поручено получить исходные данные для проектирования и определить генеральные проектные и подрядную строительную организации.
Кроме того, "Киевавтодор" должен обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения, а также позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.
Отмечается, что мост имени Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году, сейчас находится в аварийном состоянии.
Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.
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Или мост Патона хотят сделать долговременной кормушкой для чиновников? С учетом "инфляции" и "подорожания" материалов?
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А что, за прошедшие 5 лет Кличко об этом не знал?
Почему мост довели до аварийного состояния? За прошедшие 5 лет ничего не построено.
Могут только доводить различные объекты до аварийного состояния. Шулявский мост, мост Патона и т, д.Источник: https://censor.net/ru/n3219780
Но как я понимаю, он не был в офф.комиссии.
Возможно, лучшим вариантом была бы постройка нового вантового моста.Его реально построить за 3-4 года при желании властей.
Или ?