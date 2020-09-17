Депутати Коломойського ініціюють відставку Марченка, щоб зірвати отримання Україною допомоги від МВФ, - Гончаренко

Український олігарх Ігор Коломойський посилює тиск на державу шляхом зриву домовленостей з МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ, таке переконання у Фейсбуці висловив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"План простий і продиктований інстинктом самозбереження – ізоляція України від міжнародних союзників є для нього єдиним способом уникнути кримінальної відповідальності", - пояснює він.

З українського боку комунікації з МВФ відбуваються через мінфін. Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко вчергове висловився за продовження співпраці з найбільшим міжнародним донором країни. Це одразу викликало бурхливу активність в парламентському лобі Коломойського, яке сьогодні подало проект постанови ВР про звільнення Марченка з посади міністра", - написав нардеп.

Депутати з пулу Комойського вже не вперше атакують Марченка, нагадав Олексій Гончаренко.

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"Це регулярно роблять Олександр Дубінський, Ольга Смаглюк-Василевська та інші. Цікаво що фактично завжди це випади збігаються з заявами Марченка стосовно подій навколо Приватбанку. Таким чином, фронт боротьби олігарха з колективним заходом все розширюється. Проблема тільки в тому, що заручником в цій битві опинилась вся Україна", - резюмував депутат.

Як відомо, деякі депутати подали до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення з посади міністра фінансів Сергія Марченка. Причиною такого рішення стало нібито недоотримання держбюджетом мінімум 2,7 млрд грн за так звані "скручування" - операції з протиправного формування ПДВ.

Однак, у кулуарах Ради пояснюють, що деякі нардепи вимагають усунути Марченка за те, що він відмовляється брати на посади рекомендованих людей "по дзвінку".