Депутати Коломойського ініціюють відставку Марченка, щоб зірвати отримання Україною допомоги від МВФ, - Гончаренко
Український олігарх Ігор Коломойський посилює тиск на державу шляхом зриву домовленостей з МВФ.
Як передає Цензор.НЕТ, таке переконання у Фейсбуці висловив народний депутат України Олексій Гончаренко.
"План простий і продиктований інстинктом самозбереження – ізоляція України від міжнародних союзників є для нього єдиним способом уникнути кримінальної відповідальності", - пояснює він.
З українського боку комунікації з МВФ відбуваються через мінфін. Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко вчергове висловився за продовження співпраці з найбільшим міжнародним донором країни. Це одразу викликало бурхливу активність в парламентському лобі Коломойського, яке сьогодні подало проект постанови ВР про звільнення Марченка з посади міністра", - написав нардеп.
Депутати з пулу Комойського вже не вперше атакують Марченка, нагадав Олексій Гончаренко.
"Це регулярно роблять Олександр Дубінський, Ольга Смаглюк-Василевська та інші. Цікаво що фактично завжди це випади збігаються з заявами Марченка стосовно подій навколо Приватбанку. Таким чином, фронт боротьби олігарха з колективним заходом все розширюється. Проблема тільки в тому, що заручником в цій битві опинилась вся Україна", - резюмував депутат.
Як відомо, деякі депутати подали до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення з посади міністра фінансів Сергія Марченка. Причиною такого рішення стало нібито недоотримання держбюджетом мінімум 2,7 млрд грн за так звані "скручування" - операції з протиправного формування ПДВ.
Однак, у кулуарах Ради пояснюють, що деякі нардепи вимагають усунути Марченка за те, що він відмовляється брати на посади рекомендованих людей "по дзвінку".
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ЗЕленые ляди нарушили все основные условия предоставления помощи МВФ и ЕС.
https://prm.ua/********-stavit-pid-zagrozu-bezvizoviy-rezhim-u-yevroparlamenti-vidreaguvali-na-problemi-z-priznachennyam-golovi-sap/ "Євродепутатка та член комітету з закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що українська влада ********** своїх кандидатів на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона говорить, що це так не минеться.
Про це вона https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1306509088197685253?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1306509088197685253%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2020%2F09%2F17%2F7114432%2F написала на своїй сторінці у Twitter .
Вона вважає, що влада України просуває кандидатів, яким бракує досвіду і сумлінності.
"Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро" - написала вона.!
Так що беня може не хвилюватися - уроди і без нього постаралися...
Ара, сначала побрейся - бомж неопрятный 😀😀😀
Та що там той безвіз... На хліб не намажеш.
Про дерибан України коломойський з фуйлом домовились ще в 2016. Фуйлу, країну. Бені, закриття справ і бабло.
https://minfin.com.ua/2019/11/13/39703654/ Коломойский: Вместо кредитов МВФ возьмем у России ...
Незабаром дивіться у всіх кінотеатрах. ЗЕлохам знижка.
Сильно переживает чтобы МВФ не остался без выгодного добросовестного клиента.
Не фейк, статья https://ukrrudprom.ua/news/Kagdiy_raz_poydya_na_huy_Igor_Kolomoyskiy_poluchaet_ot_Igorya_Su.html всё ещё на сайте .
Каждый раз пойдя на х#й, Игорь Коломойский получает от Игоря Суркиса 100 тыс долларов
[16:20 14 сентября 2020 года ]