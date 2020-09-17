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Новини
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Депутати Коломойського ініціюють відставку Марченка, щоб зірвати отримання Україною допомоги від МВФ, - Гончаренко

Депутати Коломойського ініціюють відставку Марченка, щоб зірвати отримання Україною допомоги від МВФ, - Гончаренко

Український олігарх Ігор Коломойський посилює тиск на державу шляхом зриву домовленостей з МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ, таке переконання у Фейсбуці висловив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"План простий і продиктований інстинктом самозбереження – ізоляція України від міжнародних союзників є для нього єдиним способом уникнути кримінальної відповідальності", - пояснює він.

З українського боку комунікації з МВФ відбуваються через мінфін. Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко вчергове висловився за продовження співпраці з найбільшим міжнародним донором країни. Це одразу викликало бурхливу активність в парламентському лобі Коломойського, яке сьогодні подало проект постанови ВР про звільнення Марченка з посади міністра", - написав нардеп.

Депутати з пулу Комойського вже не вперше атакують Марченка, нагадав Олексій Гончаренко.

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"Це регулярно роблять Олександр Дубінський, Ольга Смаглюк-Василевська та інші. Цікаво що фактично завжди це випади збігаються з заявами Марченка стосовно подій навколо Приватбанку. Таким чином, фронт боротьби олігарха з колективним заходом все розширюється. Проблема тільки в тому, що заручником в цій битві опинилась вся Україна", - резюмував депутат.

Як відомо, деякі депутати подали до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення з посади міністра фінансів Сергія Марченка. Причиною такого рішення стало нібито недоотримання держбюджетом мінімум 2,7 млрд грн за так звані "скручування" - операції з протиправного формування ПДВ.

Однак, у кулуарах Ради пояснюють, що деякі нардепи вимагають усунути Марченка за те, що він відмовляється брати на посади рекомендованих людей "по дзвінку".

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Марченко Оксана (146) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+19
Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7625
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17.09.2020 18:15
+14
МВФ уже не даст денег хоть с Марченко, хоть без него.

ЗЕленые ляди нарушили все основные условия предоставления помощи МВФ и ЕС.
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17.09.2020 18:07
+13
Загадка века. И откуда же в Раде взялись депутаты Коломойского? Кто с первого раза угадает от какой партии их мандаты?
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17.09.2020 18:09
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Зачем нам МВФ, у нас есть добрый патриот Коломойша, он защитил Днепр и всю Украину и он деньги нап даст. Он ведь не жид какой-то там.
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17.09.2020 18:07 Відповісти
Конечно нет, не какой-то там, а какой-то здесь, уже второй год, благодаря рейтингу Главклоуна и количеству зебилов прилетел в Украину перед выборами в 19 году.
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17.09.2020 18:27 Відповісти
Зачем нам МВФ у нас есть "монетный двор" на Троещине! Напечатаем баксов сколько надо и тогда каждый учитель получит по 4000евро... ой... ну ладно, тогда напичатаем евро, а то получаеться я на крос-курсе чуть учителей не "кинул", которые ждут свои премиальные за предательство!
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17.09.2020 22:28 Відповісти
МВФ уже не даст денег хоть с Марченко, хоть без него.

ЗЕленые ляди нарушили все основные условия предоставления помощи МВФ и ЕС.
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17.09.2020 18:07 Відповісти
Как ни крути а по фактам КАЛОМмойский агент Кремля.
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17.09.2020 18:09 Відповісти
Загадка века. И откуда же в Раде взялись депутаты Коломойского? Кто с первого раза угадает от какой партии их мандаты?
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17.09.2020 18:09 Відповісти
а чи варто? Бо вже:
https://prm.ua/********-stavit-pid-zagrozu-bezvizoviy-rezhim-u-yevroparlamenti-vidreaguvali-na-problemi-z-priznachennyam-golovi-sap/ "Євродепутатка та член комітету з закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що українська влада ********** своїх кандидатів на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона говорить, що це так не минеться.
Про це вона https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1306509088197685253?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1306509088197685253%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2020%2F09%2F17%2F7114432%2F написала на своїй сторінці у Twitter .
Вона вважає, що влада України просуває кандидатів, яким бракує досвіду і сумлінності.
"Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро" - написала вона.!

Так що беня може не хвилюватися - уроди і без нього постаралися...
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17.09.2020 18:09 Відповісти
А вот АРА ( арахамия) сказал что поверит только когда она лично ему напишет
Ара, сначала побрейся - бомж неопрятный 😀😀😀
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17.09.2020 18:15 Відповісти
Посли ЄС об'явили старт відміни процедури по безвизу.

Та що там той безвіз... На хліб не намажеш.
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17.09.2020 18:12 Відповісти
... и Томосом не закусишь
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17.09.2020 18:16 Відповісти
Ссыку в студию ..Решение парламента ЕС ? он белорусам предоагают сразу стать членом и НАТО и ЕС
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17.09.2020 18:20 Відповісти
Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7960
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17.09.2020 18:23 Відповісти
Решение парламента ЕС по закрытию безвиза с Украиной в студию ,..Вот когда будет такая угроза действительно тогда и приедем все дружно в Киев опять
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17.09.2020 18:25 Відповісти
"Все равно дненех нет" - скаже зелейобство
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17.09.2020 18:30 Відповісти
Когда будет решение парламента ЕС, то ты, тогда, дружно ехай в дупу, в Киев будет ехать поздно.
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17.09.2020 18:44 Відповісти
То есть в их интересах доллар по 100 гр , чтобы скупить всю Украину за копейки
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17.09.2020 18:14 Відповісти
Беня- рейдер. Він все робить за рейдерською схемою. Банкрутить. Скупає за копійки. Перепродає.
Про дерибан України коломойський з фуйлом домовились ще в 2016. Фуйлу, країну. Бені, закриття справ і бабло.
https://minfin.com.ua/2019/11/13/39703654/ Коломойский: Вместо кредитов МВФ возьмем у России ...
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17.09.2020 18:29 Відповісти
МВФ - нах, авиапарк - нах, кортежи - нах, дачу - детям!
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17.09.2020 18:14 Відповісти
Льошик-губошльоп знає все )
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17.09.2020 18:15 Відповісти
Врет, конечно. Правду вещает только шоколадный глаз *****
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17.09.2020 18:18 Відповісти
Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7625
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17.09.2020 18:15 Відповісти
Шо там Голобородька скажет ...Если ЕС начнет сворачивать сотрудничество то зе-власти даже ультиматум не надо ставить ...
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17.09.2020 18:17 Відповісти
Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5220

Незабаром дивіться у всіх кінотеатрах. ЗЕлохам знижка.
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17.09.2020 18:17 Відповісти
Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 653
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17.09.2020 18:17 Відповісти
Чат двух популистов и что ?
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17.09.2020 18:23 Відповісти
а ничего - зесрань должна страдать
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17.09.2020 18:27 Відповісти
Кредит это не помощь идиотто,всю банду обворовывающую бюджет через пэдэвэшные схемы нужно гнать вместе с главарём этой мафии гетьмановичем,зелька проснись.
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17.09.2020 18:20 Відповісти
низко опущенные уши . выпирающий кадык. Признаки принадлежности к детям Израиля. Кто нами управляет?
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17.09.2020 18:22 Відповісти
на своего жабу посмотри
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17.09.2020 18:29 Відповісти
Тоже девочка жидовочка?
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17.09.2020 18:57 Відповісти
Да хоть кто,главное не русиш швайн,как ты)
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17.09.2020 19:12 Відповісти
Депутати Коломойського ініціюють відставку Марченка, щоб зірвати отримання Україною допомоги від МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4832
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17.09.2020 18:33 Відповісти
Беня коломойша методично уничтожает независимость Украины, а крышует его квартальный *******, а быдлячий народ не проявляет никаких признаков жизни, безвольно падает в пропасть.
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17.09.2020 18:41 Відповісти
Всооо кина не будет
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17.09.2020 19:07 Відповісти
Марченко восстановил схемы порошенко по кражам из бюджета, вор он.
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17.09.2020 19:07 Відповісти
Какой государственный человек!
Сильно переживает чтобы МВФ не остался без выгодного добросовестного клиента.
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17.09.2020 19:20 Відповісти
Молодец Беня, доллар по 50 будет очень выгоден всем!!!!
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17.09.2020 19:23 Відповісти
спасибо вам зебилы за президнета слугу коломойского
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17.09.2020 19:27 Відповісти
УкрРудПром" - аналитический портал, освещающий события горно-металлургического комплекса и деятельность финансово-промышленных групп, бизнес которых связан с крупнейшей отраслью промышленности.
Не фейк, статья https://ukrrudprom.ua/news/Kagdiy_raz_poydya_na_huy_Igor_Kolomoyskiy_poluchaet_ot_Igorya_Su.html всё ещё на сайте .

Каждый раз пойдя на х#й, Игорь Коломойский получает от Игоря Суркиса 100 тыс долларов
[16:20 14 сентября 2020 года ]
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17.09.2020 20:11 Відповісти
Депутати Коломойського ініціюють відставку Марченка, щоб зірвати отримання Україною допомоги від МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3215
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17.09.2020 20:14 Відповісти
Депутати Коломойського ініціюють відставку Марченка, щоб зірвати отримання Україною допомоги від МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8978
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17.09.2020 20:15 Відповісти
 
 