"Вікіпедія" перейшла на написання "Kyiv" замість "Kiev", - Кулеба
Україна взяла штурмом один з останніх укріплених бастіонів неправильного написання нашої столиці "Kiev" у всесвітній мережі.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Відтепер Вікіпедія пише Kyiv, а не Kiev! Складність полягала в тому, що Вікі просто використовує той варіант написання, який більш поширений в авторитетних джерелах. Багаторазові переконання українців, що він неправильний, не діяли - у відповідь пояснювали, що це чисто технічне питання кількості згадок", - підкреслив міністр.
За словами глави МЗС, ініціювання міністерством кампанія "KyivNotKiev" принесла свій результат.
"І ось, нарешті, Kyiv став популярнішим в авторитетних джерелах за "Kiev". Це прекрасний результат тривалих зусиль багатьох людей", - підсумував Кулеба.
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А то виходить так, що ідемо на Захід, весь іетернет латинкою, реклами і написів на товарах повно латиною, навіть моторне масло 10 w 40 латинкою, а алфавіт кирилиця!!!
Ти дійсно не філолог, ти кацап.
https://translate.google.com/?um=1&ie=UTF-8&hl=uk&client=tw-ob#en/uk/Kyiv