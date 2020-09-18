"Вікіпедія" перейшла на написання "Kyiv" замість "Kiev", - Кулеба

Україна взяла штурмом один з останніх укріплених бастіонів неправильного написання нашої столиці "Kiev" у всесвітній мережі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер Вікіпедія пише Kyiv, а не Kiev! Складність полягала в тому, що Вікі просто використовує той варіант написання, який більш поширений в авторитетних джерелах. Багаторазові переконання українців, що він неправильний, не діяли - у відповідь пояснювали, що це чисто технічне питання кількості згадок", - підкреслив міністр.

За словами глави МЗС, ініціювання міністерством кампанія "KyivNotKiev" принесла свій результат.

"І ось, нарешті, Kyiv став популярнішим в авторитетних джерелах за "Kiev". Це прекрасний результат тривалих зусиль багатьох людей", - підсумував Кулеба.

Також читайте: МЗС закликає українців наповнювати Вікіпедію інформацією про Україну та світ