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"Вікіпедія" перейшла на написання "Kyiv" замість "Kiev", - Кулеба

Україна взяла штурмом один з останніх укріплених бастіонів неправильного написання нашої столиці "Kiev" у всесвітній мережі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер Вікіпедія пише Kyiv, а не Kiev! Складність полягала в тому, що Вікі просто використовує той варіант написання, який більш поширений в авторитетних джерелах. Багаторазові переконання українців, що він неправильний, не діяли - у відповідь пояснювали, що це чисто технічне питання кількості згадок", - підкреслив міністр.

За словами глави МЗС, ініціювання міністерством кампанія "KyivNotKiev" принесла свій результат.

"І ось, нарешті, Kyiv став популярнішим в авторитетних джерелах за "Kiev". Це прекрасний результат тривалих зусиль багатьох людей", - підсумував Кулеба.

Також читайте: МЗС закликає українців наповнювати Вікіпедію інформацією про Україну та світ

Автор: 

МЗС (4138) Вікіпедія (23) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
Це не їх перемога, а перемога прогресивної частини вікі-ком'юніті над консервативною.
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18.09.2020 09:43
+8
Подите вон,ВОН,дичь рашистская!
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18.09.2020 09:54
+8
При чому тут ви, кацапи?
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18.09.2020 10:02
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Ну хоть какая-то перемога у зеленских за полтора года
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18.09.2020 09:38 Відповісти
Це не їх перемога, а перемога прогресивної частини вікі-ком'юніті над консервативною.
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18.09.2020 09:43 Відповісти
Загалом треба навести лад в україно-російському перекладі імен особистих,вселякі Південний-Южний, Микола-Николай ,Дніпро-Днепр !!)))
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18.09.2020 09:53 Відповісти
Ще вони на українське місто Козятин кажуть Казатін.
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18.09.2020 10:01 Відповісти
А на Південмаш-Южмаш !!))
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18.09.2020 10:03 Відповісти
А слово КЛОУН , так и ни не хочет писаться словом ПРЕЗИДЕНТ
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18.09.2020 09:40 Відповісти
ну все, теперь заживем
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18.09.2020 09:48 Відповісти
Подите вон,ВОН,дичь рашистская!
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18.09.2020 09:54 Відповісти
Вставьте эту радостную весть в следующую речь зеленского
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18.09.2020 09:51 Відповісти
Ця назва Кієв як м. Рівне писати по московські - Ровно, чи Піски називати Пєскі.
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18.09.2020 09:56 Відповісти
Таких прикладів тисячи --Микола-Николай,Східна-Восточная, м.Дніпро-г.Днепр !!))
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18.09.2020 09:59 Відповісти
Пора теперь Википедии переходить к написанию Tartaria вместо Russia.
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18.09.2020 09:58 Відповісти
Ну всё у нас есть, все мечты сбываются. Даже больше и пожелать нечего. Евроассоциация, Безвиз, Томас, Kyiv вместо Kiev, и весь мир с нами. Живи и радуйся.
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18.09.2020 10:00 Відповісти
При чому тут ви, кацапи?
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18.09.2020 10:02 Відповісти
Ці потвори на Миколу , кажут Николай !!))
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18.09.2020 10:06 Відповісти
Так вони і наші пиво називають п-і-і-во.
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18.09.2020 10:11 Відповісти
Невдалий приклад , пиво не ім"я особисте !!))
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18.09.2020 10:14 Відповісти
А наш борщ, называють, пееервое.
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18.09.2020 10:15 Відповісти
Наконец-то Перемога!
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18.09.2020 10:14 Відповісти
Щоб перемогти паРашу в цьому питанні Україні взагалі треба перейти на украінський алфавіт латиниці і паРаша буде в ж...пі!!!
А то виходить так, що ідемо на Захід, весь іетернет латинкою, реклами і написів на товарах повно латиною, навіть моторне масло 10 w 40 латинкою, а алфавіт кирилиця!!!
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18.09.2020 10:19 Відповісти
Да и в латыни тоже много букв лишних можно поубирать. Особенно гласные.
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18.09.2020 10:28 Відповісти
Ну и какая разница Kiev или Kyiv? По мне,так в первый вариант предпочтительней,но я не филолог.
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18.09.2020 10:20 Відповісти
Топоніми не перекладаються ,а пишуться транскрипцією !! Як приклад-Уолл-стрит, Тайм(видання), м. Солт Лейк Сити, Джордж, Жан, Никола !!!))
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18.09.2020 10:25 Відповісти
Тому м.Дніпро-г.Днипро, а не г. Днепр !!!)))
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18.09.2020 10:27 Відповісти
А Paris - м.Парі, Bucuresti - м.Букурешть, Firenze - м.Фіренце, Roma - м.Рома, Beijing - м.Бейдзін? А Касабланка (الدار البيضاء) взагалі тепер м.Ад-Дар-ель-Беіда?!
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18.09.2020 11:59 Відповісти
какая разніца - Україна ілі Расія, так?
Ти дійсно не філолог, ти кацап.
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18.09.2020 10:43 Відповісти
А по факту хоть что то сказать можешь? Ты, хохол генетический, какое отношение к украинцам имеешь?
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18.09.2020 20:01 Відповісти
Що за придурок! Всіма мовами у Вікіпедії там пишеться, як писалося, відповідно до їх правил і фонетики, це загальновідома назва великого історичного міста, як Рим, Москва, Варшава, Антверпен тощо, які в кожній мові пишуться по-своєму. Тільки англійською замінили заголовок статті. Жодного відношення до кацапської мови написання Kiev не має, це просто часткове співпадіння, бо кацапська мова виникла набагато пізніше, ніж Анна Ярославна почала писати французькою і латинською Kiev. І Ванесса Параді саме так співає свою пісню https://www.youtube.com/watch?v=ZAg8LzrggP4 . Так у нас що тепер, замість Папи Римського буде Папа Ромський??!!
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18.09.2020 11:53 Відповісти
если первую букву К кривенько написать, то как то неприлично даже получится
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18.09.2020 13:41 Відповісти
це найбiльша перемога зекоманди на дипломатичному фронтi з моменту виборiв.
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18.09.2020 13:41 Відповісти
А вот, как это произносит гугл-переводчик:
https://translate.google.com/?um=1&ie=UTF-8&hl=uk&client=tw-ob#en/uk/Kyiv
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19.09.2020 05:18 Відповісти
 
 