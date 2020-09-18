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"Википедия" перешла на написание "Kyiv" вместо "Kiev", - Кулеба

Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы "Kiev" во всемирной сети.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Отныне Википедия пишет Kyiv, а не Kiev! Сложность заключалась в том, что Вики просто использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках. Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали - в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний", - подчеркнул министр.

По словам главы МИД, инициированая министерством кампания "KyivNotKiev" принесла свой результат.

"И вот, наконец, Kyiv стал популярнее в авторитетных источниках за "Kiev". Это отличный результат длительных усилий многих людей", - подытожил Кулеба.

Также читайте: В ход пошла заезженная пластинка о том, что России на Донбассе нет, - Кулеба - Лаврову

Автор: 

МИД (6965) Википедия (41) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
Це не їх перемога, а перемога прогресивної частини вікі-ком'юніті над консервативною.
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18.09.2020 09:43
+8
Подите вон,ВОН,дичь рашистская!
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18.09.2020 09:54
+8
При чому тут ви, кацапи?
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18.09.2020 10:02
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Ну хоть какая-то перемога у зеленских за полтора года
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18.09.2020 09:38 Ответить
Це не їх перемога, а перемога прогресивної частини вікі-ком'юніті над консервативною.
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18.09.2020 09:43 Ответить
Загалом треба навести лад в україно-російському перекладі імен особистих,вселякі Південний-Южний, Микола-Николай ,Дніпро-Днепр !!)))
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18.09.2020 09:53 Ответить
Ще вони на українське місто Козятин кажуть Казатін.
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18.09.2020 10:01 Ответить
А на Південмаш-Южмаш !!))
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18.09.2020 10:03 Ответить
А слово КЛОУН , так и ни не хочет писаться словом ПРЕЗИДЕНТ
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18.09.2020 09:40 Ответить
ну все, теперь заживем
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18.09.2020 09:48 Ответить
Подите вон,ВОН,дичь рашистская!
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18.09.2020 09:54 Ответить
Вставьте эту радостную весть в следующую речь зеленского
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18.09.2020 09:51 Ответить
Ця назва Кієв як м. Рівне писати по московські - Ровно, чи Піски називати Пєскі.
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18.09.2020 09:56 Ответить
Таких прикладів тисячи --Микола-Николай,Східна-Восточная, м.Дніпро-г.Днепр !!))
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18.09.2020 09:59 Ответить
Пора теперь Википедии переходить к написанию Tartaria вместо Russia.
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18.09.2020 09:58 Ответить
Ну всё у нас есть, все мечты сбываются. Даже больше и пожелать нечего. Евроассоциация, Безвиз, Томас, Kyiv вместо Kiev, и весь мир с нами. Живи и радуйся.
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18.09.2020 10:00 Ответить
При чому тут ви, кацапи?
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18.09.2020 10:02 Ответить
Ці потвори на Миколу , кажут Николай !!))
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18.09.2020 10:06 Ответить
Так вони і наші пиво називають п-і-і-во.
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18.09.2020 10:11 Ответить
Невдалий приклад , пиво не ім"я особисте !!))
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18.09.2020 10:14 Ответить
А наш борщ, называють, пееервое.
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18.09.2020 10:15 Ответить
Наконец-то Перемога!
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18.09.2020 10:14 Ответить
Щоб перемогти паРашу в цьому питанні Україні взагалі треба перейти на украінський алфавіт латиниці і паРаша буде в ж...пі!!!
А то виходить так, що ідемо на Захід, весь іетернет латинкою, реклами і написів на товарах повно латиною, навіть моторне масло 10 w 40 латинкою, а алфавіт кирилиця!!!
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18.09.2020 10:19 Ответить
Да и в латыни тоже много букв лишних можно поубирать. Особенно гласные.
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18.09.2020 10:28 Ответить
Ну и какая разница Kiev или Kyiv? По мне,так в первый вариант предпочтительней,но я не филолог.
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18.09.2020 10:20 Ответить
Топоніми не перекладаються ,а пишуться транскрипцією !! Як приклад-Уолл-стрит, Тайм(видання), м. Солт Лейк Сити, Джордж, Жан, Никола !!!))
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18.09.2020 10:25 Ответить
Тому м.Дніпро-г.Днипро, а не г. Днепр !!!)))
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18.09.2020 10:27 Ответить
А Paris - м.Парі, Bucuresti - м.Букурешть, Firenze - м.Фіренце, Roma - м.Рома, Beijing - м.Бейдзін? А Касабланка (الدار البيضاء) взагалі тепер м.Ад-Дар-ель-Беіда?!
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18.09.2020 11:59 Ответить
какая разніца - Україна ілі Расія, так?
Ти дійсно не філолог, ти кацап.
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18.09.2020 10:43 Ответить
А по факту хоть что то сказать можешь? Ты, хохол генетический, какое отношение к украинцам имеешь?
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18.09.2020 20:01 Ответить
Що за придурок! Всіма мовами у Вікіпедії там пишеться, як писалося, відповідно до їх правил і фонетики, це загальновідома назва великого історичного міста, як Рим, Москва, Варшава, Антверпен тощо, які в кожній мові пишуться по-своєму. Тільки англійською замінили заголовок статті. Жодного відношення до кацапської мови написання Kiev не має, це просто часткове співпадіння, бо кацапська мова виникла набагато пізніше, ніж Анна Ярославна почала писати французькою і латинською Kiev. І Ванесса Параді саме так співає свою пісню https://www.youtube.com/watch?v=ZAg8LzrggP4 . Так у нас що тепер, замість Папи Римського буде Папа Ромський??!!
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18.09.2020 11:53 Ответить
если первую букву К кривенько написать, то как то неприлично даже получится
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18.09.2020 13:41 Ответить
це найбiльша перемога зекоманди на дипломатичному фронтi з моменту виборiв.
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18.09.2020 13:41 Ответить
А вот, как это произносит гугл-переводчик:
https://translate.google.com/?um=1&ie=UTF-8&hl=uk&client=tw-ob#en/uk/Kyiv
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19.09.2020 05:18 Ответить
 
 