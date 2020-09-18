"Википедия" перешла на написание "Kyiv" вместо "Kiev", - Кулеба

Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы "Kiev" во всемирной сети.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Отныне Википедия пишет Kyiv, а не Kiev! Сложность заключалась в том, что Вики просто использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках. Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали - в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний", - подчеркнул министр.

По словам главы МИД, инициированая министерством кампания "KyivNotKiev" принесла свой результат.

"И вот, наконец, Kyiv стал популярнее в авторитетных источниках за "Kiev". Это отличный результат длительных усилий многих людей", - подытожил Кулеба.

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