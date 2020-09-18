"Википедия" перешла на написание "Kyiv" вместо "Kiev", - Кулеба
Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы "Kiev" во всемирной сети.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Отныне Википедия пишет Kyiv, а не Kiev! Сложность заключалась в том, что Вики просто использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках. Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали - в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний", - подчеркнул министр.
По словам главы МИД, инициированая министерством кампания "KyivNotKiev" принесла свой результат.
"И вот, наконец, Kyiv стал популярнее в авторитетных источниках за "Kiev". Это отличный результат длительных усилий многих людей", - подытожил Кулеба.
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А то виходить так, що ідемо на Захід, весь іетернет латинкою, реклами і написів на товарах повно латиною, навіть моторне масло 10 w 40 латинкою, а алфавіт кирилиця!!!
Ти дійсно не філолог, ти кацап.
https://translate.google.com/?um=1&ie=UTF-8&hl=uk&client=tw-ob#en/uk/Kyiv