МОЗ оновив стандарт надання допомоги при Covid-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарт надання допомоги при Covid-19, який обов'язковий для виконання всіма медпрацівниками, які надають допомогу пацієнтам із коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МОЗ.

"Новий стандарт надання медичної допомоги при коронавирусній хворобі розроблено з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тобто, це ті заходи й алгоритми, які покликані поліпшити ситуацію", - повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як повідомляється, до особливостей нового стандарту належать:

- Основним методом тестування є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Як попереднє скринінгове обстеження дозволено використовувати тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Цей тест показує результат вже через 30 хвилин і не вимагає передачі зразка до високотехнологічної вірусологічної лабораторії, тобто вводиться швидке тестування на визначення антигенів Covid-19.

- Додатковий метод діагностики - тестування ІФА (імуноферментний аналіз) робиться тим, у кого ПЛР негативний, але є клінічні симптоми, а також використовується для скриніногового тестування медиків, педагогів, силовиків.

У МОЗ виділили категорії людей, яким ПЛР потрібно робити обов'язково:

- пацієнтам, які мають клінічні симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції та яким не робили скринінговий тест на антиген або такий тест був позитивний;

- пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;

- контактним особам при появі симптомів, які не виключають коронавірусної хвороби.

Крім того, за словами Ляшка, стандартом оновлено критерії для госпіталізації хворого з коронавірусом до стаціонарного відділення і завершення амбулаторно-поліклінічного лікування.

"До категорії тих, хто видужали, будуть відносити людей, у яких відсутні клінічні прояви гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження", - сказано в повідомленні.

Новою редакцією чітко визначено, коли пацієнт уже є неконтагіозним (не виділяє збудника) і не становить загрози для навколишніх: після 10 днів лікування, при негативному результаті методом ПЛР; при відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання впродовж 3 днів рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.

Також визначено особливості завершення самоізоляції осіб, які були в контакті з хворим: контактні особи підлягають самоізоляції на 14 днів від останнього контакту з підтвердженим або ймовірним випадком і завершують самоізоляцію без додаткових лабораторних досліджень; контактні особи можуть припинити самоізоляцію при отриманні негативного результату тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР, відібраного не раніше 8 дня останнього контакту з пацієнтом, хворим на COVID-19.