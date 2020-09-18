МОЗ оновив стандарт надання допомоги при Covid-19, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарт надання допомоги при Covid-19, який обов'язковий для виконання всіма медпрацівниками, які надають допомогу пацієнтам із коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МОЗ.
"Новий стандарт надання медичної допомоги при коронавирусній хворобі розроблено з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тобто, це ті заходи й алгоритми, які покликані поліпшити ситуацію", - повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Як повідомляється, до особливостей нового стандарту належать:
- Основним методом тестування є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Як попереднє скринінгове обстеження дозволено використовувати тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Цей тест показує результат вже через 30 хвилин і не вимагає передачі зразка до високотехнологічної вірусологічної лабораторії, тобто вводиться швидке тестування на визначення антигенів Covid-19.
- Додатковий метод діагностики - тестування ІФА (імуноферментний аналіз) робиться тим, у кого ПЛР негативний, але є клінічні симптоми, а також використовується для скриніногового тестування медиків, педагогів, силовиків.
У МОЗ виділили категорії людей, яким ПЛР потрібно робити обов'язково:
- пацієнтам, які мають клінічні симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції та яким не робили скринінговий тест на антиген або такий тест був позитивний;
- пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;
- контактним особам при появі симптомів, які не виключають коронавірусної хвороби.
Крім того, за словами Ляшка, стандартом оновлено критерії для госпіталізації хворого з коронавірусом до стаціонарного відділення і завершення амбулаторно-поліклінічного лікування.
"До категорії тих, хто видужали, будуть відносити людей, у яких відсутні клінічні прояви гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження", - сказано в повідомленні.
Новою редакцією чітко визначено, коли пацієнт уже є неконтагіозним (не виділяє збудника) і не становить загрози для навколишніх: після 10 днів лікування, при негативному результаті методом ПЛР; при відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання впродовж 3 днів рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.
Також визначено особливості завершення самоізоляції осіб, які були в контакті з хворим: контактні особи підлягають самоізоляції на 14 днів від останнього контакту з підтвердженим або ймовірним випадком і завершують самоізоляцію без додаткових лабораторних досліджень; контактні особи можуть припинити самоізоляцію при отриманні негативного результату тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР, відібраного не раніше 8 дня останнього контакту з пацієнтом, хворим на COVID-19.
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Без ваших "стандартов" выздоровевших было больше!
Это разные показатели !
НЕ ПУТАЙТЕ ИХ !!!
А % относительно ЧЕГО !?
Рост - эту сумма ВСЕХ смертей за ВЕСЬ период.
А ПРИрост - это количество смертей за отчетный период на который он БОЛЬШЕ показателя предыдущего периода !
Если речь - о РОСТЕ - то это естественное событие и совершенно не критическое.
Лишь бы не было СУЩЕСТВЕННОГО ПРИроста !
Например 1:
май - 5
июнь-3
Рост = 8
Прирост = 0 (или = -2)
*******
Пример 2:
май - 5
июнь - 9
Рост = 14
Прирост = 4
Так вот, важно что бы НЕ БЫЛО СУЩЕСТВЕННОГО ПРИроста !
И важен еще один показатель :
соотношение умерших с числом больных ТЯЖЁЛОЙ формой !
А не с общим числом болевших (!), так как опасна ТОЛЬКО тяжёлая форма !