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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обновил стандарт оказания помощи при Covid-19, - Ляшко

Минздрав обновил стандарт оказания помощи при Covid-19, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания помощи при Covid-19, который обязателен для выполнения всеми медработниками, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минздрава. 

"Новый стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни, разработанный с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. То есть, это те меры и алгоритмы, которые призваны улучшить ситуацию", – сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как сообщается, к особенностям нового стандарта относятся:

- Основным методом тестирования является полимеразная цепная реакция (ПЦР). В качестве предварительного скринингового обследования разрешено использовать тест на определение антигена SARS-CoV-2. Данный тест показывает результат уже через 30 минут и не требует передачи образца к высокотехнологичной вирусологической лаборатории, то есть вводится быстрое тестирование на определение антигенов Covid-19

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- Дополнительный метод диагностики - тестирование ИФА (иммуноферментный анализ) делается тем, у кого ПЦР отрицательный, но есть клинические симптомы, а также используется для скрининогового тестирования медиков, педагогов, силовиков.

В Минздраве выделили категории людей, которым ПЦР нужно делать обязательно:

- пациентам, которые имеют клинические симптомы острой респираторной вирусной инфекции и которым не делали скрининговый тест на антиген или такой тест был положительный;

- пациентам с внегоспитальная пневмония;

- контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают коронавирусной болезни.

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Кроме того, по словам Ляшко, стандартом обновлены критерии для госпитализации больного с коронавирусом к стационарному отделению и завершению амбулаторно-поликлинического лечения.

"К категории выздоровевших будут относить людей, у которых отсутствуют клинические проявления острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования", – сказано в сообщении.

Новой редакцией четко определено, когда пациент уже является неконтагиозным (не выделяет возбудителя) и не представляет угрозы для окружающих: после 10 дней лечения, при отрицательном результате методом ПЦР; при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

Также определены особенности завершения самоизоляции лиц, которые были в контакте с больным: контактные лица подлежат самоизоляции на 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем и завершают самоизоляцию без дополнительных лабораторных исследований; контактные лица могут прекратить самоизоляцию при получении отрицательного результата тестирования на SARS-CoV-2 методом ПЦР, отобранного не ранее 8 дня последнего контакта с пациентом, больным COVID-19.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Каждый месяц смертность от Ковид РАСТЕТ!
Без ваших "стандартов" выздоровевших было больше!
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18.09.2020 23:42 Ответить
ПРОЦЕНТ СМЕРТНОСТИ! - так понятно?
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20.09.2020 01:09 Ответить
А тяжёлой формой болеют ОЧЕНЬ НЕМНОГИЕ ! Так что кипишевать не стоит !
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20.09.2020 01:13 Ответить
Рост или ПРИрост !?
Это разные показатели !
НЕ ПУТАЙТЕ ИХ !!!

А % относительно ЧЕГО !?

Рост - эту сумма ВСЕХ смертей за ВЕСЬ период.
А ПРИрост - это количество смертей за отчетный период на который он БОЛЬШЕ показателя предыдущего периода !

Если речь - о РОСТЕ - то это естественное событие и совершенно не критическое.
Лишь бы не было СУЩЕСТВЕННОГО ПРИроста !

Например 1:
май - 5
июнь-3

Рост = 8
Прирост = 0 (или = -2)
*******
Пример 2:
май - 5
июнь - 9
Рост = 14
Прирост = 4

Так вот, важно что бы НЕ БЫЛО СУЩЕСТВЕННОГО ПРИроста !
И важен еще один показатель :
соотношение умерших с числом больных ТЯЖЁЛОЙ формой !
А не с общим числом болевших (!), так как опасна ТОЛЬКО тяжёлая форма !
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20.09.2020 01:18 Ответить
"Очередной" стандарт.... Киношники: дубль 25-й
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19.09.2020 11:35 Ответить
 
 