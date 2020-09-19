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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справа Щеголєва: суд змінив порядок дослідження доказів

Справа Щеголєва: суд змінив порядок дослідження доказів

Суд над колишнім головою УСБУ Олександром Щеголєвим, якого звинувачують в організації силового штурму Майдану 18 лютого 2014 року, змінив порядок дослідження доказів.

Про це повідомляє в Фейсбуці громадська організація "Адвокатська дорадчих група", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Суд частково задовольнив клопотання прокурора і потерпілих про зміну порядку дослідження доказів. У разі явки постраждалих на судове засідання - суд буде допитувати їх. В іншому випадку - продовжувати дослідження письмових доказів і відео", - сказано в повідомленні.

Постраждалих, які не зможуть дістатися до Києва, допитають у режимі відеоконференції.

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Сьогодні суд досліджував запис з однієї з камер відеоспостереження. На ньому було видно наслідки атаки БТРів на барикаду на Хрещатику, евакуація постраждалих, спалахи гранат, рух людей.

Справа Щеголєва: суд змінив порядок дослідження доказів 01

Автор: 

суд (11698) Щеголєв Олександр (22)


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БТР підпалили нафіг.
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19.09.2020 00:07 Відповісти
Средняя стоимость БТР-4 по контракту 2012 года на поставку 100 машинокомплектов бронетранспортёров в Казахстан составляла 1,5 млн долл. за единицу....
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19.09.2020 00:31 Відповісти
Горів і за таку ціну.
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19.09.2020 00:33 Відповісти
А могли бы и пальнуть...хотя бы в воздух!
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19.09.2020 00:51 Відповісти
Это тот самый Щеголев, которого в прошлом году летом выпустили из СИЗО?
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19.09.2020 00:15 Відповісти
СБУ завжди служило і служить владі, а не народу. Літінант підтвердить.
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19.09.2020 00:23 Відповісти
Літінант свій у дошку, свій прокурор видався ****. йому швидко знайшли заміну -своя у соску.
От з судом треба щось зробити, портянка(онуча) правильно розігнав їх у свій час, так вони тільки його і слухають.
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19.09.2020 14:07 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/maidan/-sud-skasuvav-domashnij-aresht-eks-golovi-kijivskoji-sbu-shchegolevu-jakogo-zvinuvachujut-u-zlochinah-proti-evromajdana-1374794.html Зеленский отпустил убийцу майдановцев Щеголева из под ареста
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19.09.2020 17:36 Відповісти
 
 