Справа Щеголєва: суд змінив порядок дослідження доказів

Суд над колишнім головою УСБУ Олександром Щеголєвим, якого звинувачують в організації силового штурму Майдану 18 лютого 2014 року, змінив порядок дослідження доказів.

Про це повідомляє в Фейсбуці громадська організація "Адвокатська дорадчих група", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Суд частково задовольнив клопотання прокурора і потерпілих про зміну порядку дослідження доказів. У разі явки постраждалих на судове засідання - суд буде допитувати їх. В іншому випадку - продовжувати дослідження письмових доказів і відео", - сказано в повідомленні.

Постраждалих, які не зможуть дістатися до Києва, допитають у режимі відеоконференції.

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Сьогодні суд досліджував запис з однієї з камер відеоспостереження. На ньому було видно наслідки атаки БТРів на барикаду на Хрещатику, евакуація постраждалих, спалахи гранат, рух людей.