В Україні плачевний стан природних ресурсів і довкілля, - Всесвітній фонд природи

Екологи закликають політиків припинити маніпуляції на тему захисту довкілля напередодні виборів.

В Україні плачевний стан природних ресурсів і довкілля, при цьому не проводяться дослідження щодо можливого зникнення деяких видів тварин і рослин, повідомляє українське представництво Всесвітнього фонду природи (WWF-Україна), пише УНІАН.

Фахівці Фонду заявляють, що в нашій країні відбувається неконтрольований відстріл тварин браконьєрами (зокрема, рисі, бурого ведмедя, лося). Дані про популяцію рисі й ведмедя за останні десять років говорять, що їхня чисельність не зростає, попри тривалий охоронний статус (ведмідь включений до Червоної книги України з 2003 року, а рись - з 1994-го).

Також скорочуються популяції рибних видів.

"Ми спостерігаємо, що різке зменшення чисельності водних мешканців є актуальним для України. Це пов'язано з трансформацією річок - випрямленням русла, створенням штучних бар'єрів, руйнуванням природних комплексів у заплавах, зокрема, для агровиробництва, видобутком піску й гравію в руслах і суцільною вирубкою лісів. Але системно в Україні не запроваджено моніторингу прісноводних біологічних ресурсів, а плану дій з відновлення популяцій немає", - зазначає WWF-Україна.

Захисники природи стверджують, що екологічні проблеми в Україні поглиблюються з кожним роком, а основна причина цього – політичні маніпуляції на тему захисту довкілля.

За словами президента Професійної асоціації екологів України Людмили Циганок, в Україні є величезний потенціал у сфері екологізації, але поверхневі проблеми, якими маніпулюють політики напередодні виборів, роблячи хайп на еко-темі, відволікають увагу від вирішення справді важливих проблем у цій сфері.

"Саме еко-маніпуляції і хайп на еко-тренді відволікають увагу суспільства від реальної проблематики захисту навколишнього середовища. Щоразу перед виборами на поверхню піднімаються "окозамилювальні" екологічні проблеми, знову точково роздуваються окремі аспекти еко-проблем, вигідно маніпулюючи свідомістю виборців у тих чи інших регіонах. Водночас проблеми, що становлять реальну загрозу для українців десятиліттями, знову залишаються в тіні", - сказала Циганок.

Як повідомляв УНІАН, раніше Професійна асоціація екологів України закликала політиків припинити передвиборчі маніпуляції на тему захисту довкілля, оскільки вони дискримінують сам інститут громадянського суспільства і можливості для сталого розвитку країни в цілому.