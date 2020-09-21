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Новини
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В Україні плачевний стан природних ресурсів і довкілля, - Всесвітній фонд природи

В Україні плачевний стан природних ресурсів і довкілля, - Всесвітній фонд природи

Екологи закликають політиків припинити маніпуляції на тему захисту довкілля напередодні виборів.

В Україні плачевний стан природних ресурсів і довкілля, при цьому не проводяться дослідження щодо можливого зникнення деяких видів тварин і рослин, повідомляє українське представництво Всесвітнього фонду природи (WWF-Україна), пише УНІАН.

Фахівці Фонду заявляють, що в нашій країні відбувається неконтрольований відстріл тварин браконьєрами (зокрема, рисі, бурого ведмедя, лося). Дані про популяцію рисі й ведмедя за останні десять років говорять, що їхня чисельність не зростає, попри тривалий охоронний статус (ведмідь включений до Червоної книги України з 2003 року, а рись - з 1994-го).

Також скорочуються популяції рибних видів.

"Ми спостерігаємо, що різке зменшення чисельності водних мешканців є актуальним для України. Це пов'язано з трансформацією річок - випрямленням русла, створенням штучних бар'єрів, руйнуванням природних комплексів у заплавах, зокрема, для агровиробництва, видобутком піску й гравію в руслах і суцільною вирубкою лісів. Але системно в Україні не запроваджено моніторингу прісноводних біологічних ресурсів, а плану дій з відновлення популяцій немає", - зазначає WWF-Україна.

Захисники природи стверджують, що екологічні проблеми в Україні поглиблюються з кожним роком, а основна причина цього – політичні маніпуляції на тему захисту довкілля.

За словами президента Професійної асоціації екологів України Людмили Циганок, в Україні є величезний потенціал у сфері екологізації, але поверхневі проблеми, якими маніпулюють політики напередодні виборів, роблячи хайп на еко-темі, відволікають увагу від вирішення справді важливих проблем у цій сфері.

"Саме еко-маніпуляції і хайп на еко-тренді відволікають увагу суспільства від реальної проблематики захисту навколишнього середовища. Щоразу перед виборами на поверхню піднімаються "окозамилювальні" екологічні проблеми, знову точково роздуваються окремі аспекти еко-проблем, вигідно маніпулюючи свідомістю виборців у тих чи інших регіонах. Водночас проблеми, що становлять реальну загрозу для українців десятиліттями, знову залишаються в тіні", - сказала Циганок.

Як повідомляв УНІАН, раніше Професійна асоціація екологів України закликала політиків припинити передвиборчі маніпуляції на тему захисту довкілля, оскільки вони дискримінують сам інститут громадянського суспільства і можливості для сталого розвитку країни в цілому.

Автор: 

вибори (6704) екологія (1354)


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Топ коментарі
+8
В Украине плачевное состояние природных ресурсов и окружающей среды, – Всемирный фонд природы - Цензор.НЕТ 5368
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21.09.2020 12:08
+5
зато у нас отличное состояние олигархов, которые гробят эти самые ресурсы
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21.09.2020 12:11
+4
Вот это и есть самая главная проблема. Еще чуть-чуть и мы окажемся в пустыне с загрязненным воздухом, непригодной для питья водой и пропитанной ядохимикатами землей. Зато населять ее будут жутко "продвинутые" людишки со смартфонами и интернетом, генерирующие тонны мусора.
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21.09.2020 11:55
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Хорошая экология, плохая экология, да какая разница?
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21.09.2020 11:49 Відповісти
Спасібо, Кеп!
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21.09.2020 11:51 Відповісти
На Ахметова бочку катят?
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21.09.2020 11:54 Відповісти
В окремих областях неконтрольована забудова сьогодні чинить більше шкоди ніж підприємства Ахметова та Коломойського. Особливо в передмісті Києва набудували стільки що, стара совкова каналізація не справляється вже з стоками і в часи пік вони викідаються в притоки Дніпра, які позаростали та перетворилися на смердючі каналізаційні канали.
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21.09.2020 13:14 Відповісти
Вот это и есть самая главная проблема. Еще чуть-чуть и мы окажемся в пустыне с загрязненным воздухом, непригодной для питья водой и пропитанной ядохимикатами землей. Зато населять ее будут жутко "продвинутые" людишки со смартфонами и интернетом, генерирующие тонны мусора.
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21.09.2020 11:55 Відповісти
Після Чорнобиля наша екологія взагалі небезпечна для всього живого. Тому викреслюйте нас з переліку країн світу, або допомагайте нам всім світом. Ми самі не впораємся після самої страшної катастрофи за всю історію людства, яка відбулася саме в Україні.
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21.09.2020 12:02 Відповісти
удивительно но факт,именно чернобыльская зона послужила тем местом где сейчас активно возрождается природа и разные виды животных,так что я бы не спешил винить во всех грехах чернобыль,всему виной наши люди
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21.09.2020 12:32 Відповісти
Завдяки чорнобильській аваріі природа відновилася на вeликій площі. З точки зору охорони дикоі природи ця аварія є дужe позитивною подією. Алe для здоров'я дюдeй вона нeгативна.
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21.09.2020 12:33 Відповісти
Странно, Украина выделяет каждый год Ахметову и КО миллиарды долларов а екология все хуже и хуже. Может вы дегенераты вместо кормить олигархов начнете заботиться о простых гражданах? Все ваши *зеленые тарифы* ето кормить волка овцами. Лучше бы снизили налоги для простых людей утепляющих свои дома и устанавливающим енергосберегающие приборы и лампочки. Для етого просто нужно убрать коррупционный налог- ПДВ, на ети товары а не дотировать миллиардами олигархов.
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21.09.2020 12:04 Відповісти
Крім підприємств неконтрольована забудова чинить не меншу шкоду середовищу проживання.
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21.09.2020 13:16 Відповісти
В Украине плачевное состояние природных ресурсов и окружающей среды, – Всемирный фонд природы - Цензор.НЕТ 5368
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21.09.2020 12:08 Відповісти
зато у нас отличное состояние олигархов, которые гробят эти самые ресурсы
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21.09.2020 12:11 Відповісти
Бідняки нe кращі. І іх значно більшe.
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21.09.2020 12:46 Відповісти
Яка може бути екологія в Україні, коли всі без винятку президенти - мородери.
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21.09.2020 12:28 Відповісти
1. Eкологія цe наука. Вона має малe відношeння до прeзидeнтів. Тому вона в Украіні є.
2. Природоохоронна діяльність в Украіні також є. Нe тільки прeзидeнти займаються нeю.
3. Прeзидeнти тeж зробили дeщо позитвинe для охорони природи.
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21.09.2020 12:43 Відповісти
Сала президентам, головними ворогами оточуючого середовища є бідняки.
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21.09.2020 13:19 Відповісти
Україна вже 30 років управляється мародерами-окупантами, які нещадно експлуатують країну, її землі і ресурси. Вся шушера, яку нам підсовують на виборах здатна тільки грабувати.
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21.09.2020 14:18 Відповісти
У нас в отличном состоянии только дерьмо и все его производные. 😒
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21.09.2020 16:33 Відповісти
 
 