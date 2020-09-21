Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - ексспівробітник МВФ Писарук

Колишній співробітник МВФ Писарук заявив, що справа НАБУ про рефінансування VAB Банку - це фантазії і повний абсурд.

НАБУ має визнати помилку і закрити справу, але не хоче цього робити і вишукує можливості затягнути справу всіма правдами і неправдами. Повідомляють Українські новини.

Про це заявив голова правління "Райффайзен банк Аваль" Олександр Писарук в інтерв'ю НВ, коментуючи справу НАБУ проти нього і бізнесмена Олега Бахматюка.

Олександр Писарук заявив, що пред'явлена в справі підозра абсолютно безпідставна: "Я назву речі своїми іменами - це фантазії, це повний абсурд підозрювати співробітників Нацбанку в змові з Олегом Бахматюком, з яким у нас були дуже складні відносини, м'яко кажучи. Мої адвокати в травні подали прохання про скасування підозри, де представили докладні докази моєї невинності, на підставі висновків експертиз, науково-правових висновків експертів, розбивають позицію НАБУ в пух і прах. У цій ситуації правильним було б просто визнати помилку і закрити справу, але схоже, що НАБУ не хоче цього робити, очевидно тому вони намагаються вишукувати можливості, як цю справа затягнути ".

За словами Писарука, штучне затягування справи відбувається тому, що закінчуються терміни досудового розслідування, яке обмежене максимум роком, тому в НАБУ "намагаються цю справу затягнути усіма правдами і неправдами, використовуючи, м'яко кажучи, некоректні юридичні методи. Вони намагаються цю справу "підвісити", об'єднати з іншим ". "Мене розчаровує, що НАБУ, що займається важливим завданням боротьби з корупцією в країні, готові замішати і принести в жертву чесних людей, які не зробили нічого кримінального, заради досягнення якихось своїх цілей. Мене це як людину обурює ... Вибачень не потрібно, мені не потрібні їх вибачення, потрібно просто спокійно визнати помилку", - заявив Писарук.

Справа Писарука-Бахматюка, яка була повторно відкрита НАБУ в порушення норм чинного законодавства, стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення, висунуті НАБУ Писаруку і Бахматюку.