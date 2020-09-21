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Дело VAB Банка - это фантазии, это полный абсурд, - экс-сотрудник МВФ Писарук

Дело VAB Банка - это фантазии, это полный абсурд, - экс-сотрудник МВФ Писарук

Бывший сотрудник МВФ Писарук заявил, что дело НАБУ о рефинансировании VAB Банка - это фантазии и полный абсурд.

НАБУ должно признать ошибку и закрыть дело, но не хочет этого делать и выискивает возможности затянуть дело всеми правдами и неправдами. Сообщают Українські новини.

Об этом заявил глава правления "Райффайзен банк Аваль" Александр Писарук в интервью НВ, комментируя дело НАБУ против него и бизнесмена Олега Бахматюка.

Александр Писарук заявил, что предъявленное в деле подозрение абсолютно безосновательно: "Я назову вещи своими именами — это фантазии, это полный абсурд подозревать сотрудников Нацбанка в сговоре с Олегом Бахматюком, с которым у нас были очень сложные отношения, мягко говоря. Мои адвокаты в мае подали прошение об отмене подозрения, где представили подробные доказательства моей невиновности, на основании выводов экспертиз, научно-правовых заключений экспертов, разбивающих позицию НАБУ в пух и прах. В этой ситуации правильным было бы просто признать ошибку и закрыть дело, но похоже, что НАБУ не хочет этого делать, очевидно поэтому они пытаются выискивать возможности, как это дело затянуть"

По словам Писарука, искусственное затягивание дела происходит потому, что истекают сроки досудебного расследования, которое ограничено максимум годом, поэтому в НАБУ "пытаются это дело затянуть всеми правдами и неправдами, используя, мягко говоря, некорректные юридические методы. Они пытаются это дело "подвесить", объединить с другим". "Меня разочаровывает, что НАБУ, занимающееся важной задачей борьбы с коррупцией в стране, готовы замешать и принести в жертву честных людей, которые не сделали ничего криминального, ради достижения каких-то своих целей. Меня это как человека возмущает... Извинений не нужно, мне не нужны их извинения, нужно просто спокойно признать ошибку", - заявил Писарук.

Дело Писарука-Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ в нарушение норм действующего законодательства, касается получения рефинансирования от НБУ VAB Банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, выдвинутые НАБУ Писаруку и Бахматюку.

Автор: 

Бахматюк Олег (164)


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Дело VAB Банка - это фантазии, это полный абсурд, - экс-сотрудник МВФ Писарук - Цензор.НЕТ 5438
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21.09.2020 12:25 Ответить
Наша семья имела неосторожность открыть валютный депозит в этом банке ("купились" на том, что банк был как бы международным). Когда банк лопнул, нам действительно вернули все деньги через фонд гарантирования вкладов, но с задержкой на полгода. Забавно (если здесь применимо это слово), что по документам это мы полгода свои деньги не получали, хотя эти полгода (когда деньги уже забрали со счетов VAB и передали в ФГВ) нам тупо ничего не говорили. В результате мы потеряли довольно много на курсе, что компенсировали проценты за депозит. Остались при своих (в перерасчете на валюту), но кто-то несколько беспроцентно пользовался нашими деньгами.
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21.09.2020 12:36 Ответить
Нет преступления в том, что банкир действовал по законам и инструкциям. При этом миллиарды рефинанса украдены, а вкладчикам заплатило государство.
Но можно ли назвать этого человека банкиром?
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21.09.2020 13:09 Ответить
Вгодований.
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21.09.2020 13:58 Ответить
нбу регулярно давал и даёт коммерческим банкам рефинансирование за откат.
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21.09.2020 22:09 Ответить
 
 