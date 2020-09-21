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Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями

Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) почав публікацію величезного масиву даних FinCEN - підрозділи Мінфіну США по боротьбі з фінансовими злочинами. Згідно з його даними, за 20 років світові банки провели підозрілих операцій на суму понад 2 трильйони доларів.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

У базі злитих документів також є 489 українських транзакцій. У них "засвітились" Андрій Клюєв, Дмитро Фірташ та Ігор Коломойський, Віктор Янукович, Сергій Курченко та Юлія Тимошенко.

"Так, за даними ICIJ (Міжнародний консорціум журналістських розслідувань), Клюєв (голова Адміністрації Президента часів Януковича) використав британську компанію NoviRex Sales LLP, щоб у період з 2010 по 2015 рік здійснювати проплати за політичні консультації колишньому голові президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту. Загалом йдеться про $230 млн", - пише ЦПК.

Компанії сина Януковича Олександра, за даними латвійських ЗМІ, проводили сумнівні транзакції з фірмами, які мали відкриті рахунки в латвійських банках.

Латвійські банки також використовував і Курченко - його панамська Prosperity Developments S.A. з 2013 по 2014 рік отримала близько 5 млрд дол "за паливо" від восьми українських компаній, власником яких був Курченко.

Читайте також: "Батьківщина" і ОПЗЖ об'єдналися заради Коломойського, - ЦПК

"Також засвітились транзакції компаній, афілійованих з Фірташем. Так, у серпні 2008 року компанія Фірташа Bothli Trade AG сплатила $78,101 громадянину Індії Periyasamy Sunderalingam, який допоміг Фірташу з передачею хабарів індійським чиновникам. У 2013 році урядом США Фірташу було висунуто обвинувачення щодо підкупу індійських чиновників з метою отримання дозволу на розробку родовищ титану без тендеру", - сказано в повідомленні ЦПК.

Про транзакції Коломойського, які засвітились у цих даних, і раніше писали ЗМІ. Так, 15 та 16 грудня 2016 року колишнє керівництво Приватбанку уклало з компанією Claresholm Marketing Ltd, яку визнано пов'язаною з Приватбанком, кредитні договори на суму $389 млн та 60 млн євро. У період з 2012 по 2017 рік Bank of New York Mellon провів більш ніж $263 млн для компаній, підконтрольних олігарху.

"Латвійські ЗМІ також повідомляють про транзакції компаній, які можуть бути пов’язаними із Тимошенко. Так, Ringatta Project Ltd та Woodmark Sales Inc, які мали рахунки у латвійському Приватбанку, провели транзакції у розмірі 16,5млн дол протягом березня - грудня 2014 року", - пише ЦПК.

Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями 01Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями 02
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями 03

Автор: 

Клюєв Андрій (146) Коломойський Ігор (3123) олігарх (933) Тимошенко Юлія (4697) Фірташ Дмитро (894) зливання інформації (71) Курченко Сергій (424) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+30
Слив данных: Янукович, Коломойский, Фирташ, Тимошенко, Клюев и Курченко засветились с подозрительными банковскими транзакциями - Цензор.НЕТ 7763
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21.09.2020 18:46
+24
вы все врете, юля самый зубожилий политик))) ей бусы муж делал из разбитого граненого стакана, живут в коробке из под телевизора в конче-заспе, в ее декларации 130 тыщ з.п, о каких мильенах эти буржуи говорят?)))
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21.09.2020 18:43
+23
Ти із запою вийшов, дебіл? Яка Панама?!
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21.09.2020 18:43
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А, понял, это Шабунин несет отсебятину. Ну что ж, значит он сволочь и кретин, из порядочных людей вычеркиваю. А вы с редакцией будьте внимательнее, проверяя ЛЮБЫЕ источники на достоверность.
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21.09.2020 20:50 Відповісти
Юля - екзистенційний ворог всієї мерзоти в Україні. А мерзоти у нас вистачає, нажаль
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22.09.2020 07:11 Відповісти
Ну так все правильно. На носу выборы и делается все, что бы отсечь гражданских любых потенциальных конкурентов Барыги Мальдивского. Ну а где основная агитационная интернет площадка "рошена"? Вот то-то и оно...
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21.09.2020 21:06 Відповісти
Сейчас это пропагандистский ресурс рошена.
Он его рейдернул вместе с Турчиновым.
До 2014 года сайт принадлежал "Батькившине"
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21.09.2020 22:28 Відповісти
и звоном "колокольчиков украинских " американские собственники мировой зелени" предупреждают окупанта мацковского. на подходе и Твои транзакци,,,
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21.09.2020 20:40 Відповісти
Грантоедское ничтожество Шабунькин в своем юлефобском репертуаре.


"Латвийские СМИ [какие? кацапоязычные? ] также сообщают о транзакциях компаний, которые МОГУТ быть связаны с Тимошенко. (разберись, белесая гнида, связаны, или не связаны, а потом уже ***** ) Так, Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc, которые имели счета в латвийском Приватбанка, провели транзакции в размере 16,5 млн долл течение марта - декабря 2014 года", - пишет ЦПК. (А что, с марта 2014 года Тимошенко занимала какую-то госдолжнсть, владела каким-то бизнесом, или состояла в руководстве каких-либо бизнес-структур?)

С таким же успехом я могу заявить, что г-н Шабунькин может быть связан с Колумбийскими наркокартелями.
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21.09.2020 20:45 Відповісти
Поклонники жульки таки романтики- так много хотят,из того что не будет никогда. Просто веселят ваши потуги отбелить вашу бахиню любой ценой.
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22.09.2020 01:58 Відповісти
Аж сплакнул, когда вот это про клыки от старперов и авосечников.
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21.09.2020 21:18 Відповісти
Ну я же и говорю, про нормальность это не про Вас, можете не тужиться.
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21.09.2020 21:20 Відповісти
Не говори. Показывай клыки.
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21.09.2020 21:22 Відповісти
Не надристався і не напердівся же сьогодні, юлєфобе "ідейний"?
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21.09.2020 21:33 Відповісти
Чего слюни пускаешь, имбицил?
Показывай клыки, если вместе с маткой не выпали.
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21.09.2020 21:35 Відповісти
Витри з юлєфобського рила преміальне гівно від хазяїна.
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21.09.2020 21:37 Відповісти
Клыки где, жлоб слюнявый?
Обещали клыки, а ты только пузырями разродился.
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21.09.2020 21:38 Відповісти
""могут быть связаны с Тимошенко""...а можуть і не буть...
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21.09.2020 21:28 Відповісти
Для деловой репутации Тимошенко на Западе этого более, чем достаточно.

А в Украине ей и так светит только скамейка запасных при любых раскладах.
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21.09.2020 21:37 Відповісти
А що твоєму ***** "світить", коцапе? Гаага, шибенниця чи штик-ніж в сраку?
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21.09.2020 21:43 Відповісти
А ты молодец.
Поставил деловую репутацию Тимошенко и ***** в один ряд.
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21.09.2020 21:53 Відповісти
Про яку ще "дєлавую рєпутацию" ***** ти тут брешеш, коцапе? У нього є лише репутація педофіла, брехуна і вбивці.
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21.09.2020 21:58 Відповісти
Про такую же, как у Тимошенко, судя по тому, что ты сразу про ***** вспомнил.
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21.09.2020 22:02 Відповісти
Так що, коцапе, це У ТЕБЕ зараз матка випала? Звісно, тролити "хахлів" весело, але ж лахтінське керівництво за такі "вольності" з іміджем ***** може і в дупу видраїти, хе-хе
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21.09.2020 22:07 Відповісти
Какие вольности, баран?
Про репутацию ***** ты заговорил, имбицил дырявый.

Обещал клыки, а съехал тупо на обсуждение шефа Тимошенко.

Ну нравится тебе ***** - не вопрос. После Тимошенко и этот старый педофил тебе сгодится. Ко мне ты чего со своим *****м пристал?
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22.09.2020 00:17 Відповісти
Ой, а хто ж це Ху...лу кланяється? Хто ж це старому педофілу так вклоняється. *******, впізнаєте "батька нації" свого?:Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 6983
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22.09.2020 07:02 Відповісти
В одному фото - все.
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22.09.2020 07:15 Відповісти
Тільки дебіли не знають, що це фото зроблене до війни.
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22.09.2020 08:04 Відповісти
Дело не в фото с путиным,а в его окружении.Там кстати и портнов где-то.
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22.09.2020 14:41 Відповісти
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 8422
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22.09.2020 08:58 Відповісти
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 9524
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22.09.2020 08:58 Відповісти
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 2588
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22.09.2020 08:59 Відповісти
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 4320
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22.09.2020 09:00 Відповісти
І шо?
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22.09.2020 09:03 Відповісти
А то же, дебил, что и на вашей фотографии с Порохом.

Только на одну заезженую вами фоточку Пороха, в нете сотни фотографий с Тимохой в обнимку с ******.
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22.09.2020 09:06 Відповісти
Фоточка, де "батько нації" ******, принизливо б'є поклони і прогинається перед Ху...лом, легко переважить весь твій дебільний набор фоток, де зустрічаються на на переговорах два державні діячі. А на фото, де Педро кланяється Ху...лу, він разом з ГНИДАМИ українськими, все зрозуміло. Навіть, якщо прибрати(условно) звідти Ху..ла, це не відбілить вашого "сивочолого гетьмана". Там такі ГНИДИ поруч з Педро, що питань нема. Шкода, що мертвечук в кадр не потрапив, а він там був.
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22.09.2020 12:31 Відповісти
в одном фото - все, как ты и сказал
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22.09.2020 15:18 Відповісти
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 3635
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22.09.2020 09:01 Відповісти
А як мало бути?
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22.09.2020 09:04 Відповісти
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 9527
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22.09.2020 09:02 Відповісти
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 7431
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22.09.2020 09:02 Відповісти
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 841
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22.09.2020 09:03 Відповісти
Це фото дуже характерне. Юля виявилась хижою і ізжерла пуйла. Пошила його в дурні і Україна стала незалежною від російського газу. За це пуйло руками Янека Юлю і посадив.
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22.09.2020 09:07 Відповісти
Только отсидела потом и вынуждена была на коляске поездить, чтобы разжалобить психически неуравновешенных.

А так да - уж сожрала так сожрала. Чуть спермой не подавилась.
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22.09.2020 09:09 Відповісти
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 3790
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22.09.2020 09:05 Відповісти
У Шабунина нет никакой "репутации на Западе" -- ему ещё за бабки фонда нужно отчитаться и объяснить каким образом он фазенду отстроил , если никогда бизнесом не занимался !
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21.09.2020 22:20 Відповісти
А причем тут вобще Шабунин?
Говорящая голова, которая за пределами Украины, как Саакашвили - какой-то чувак, который со всеми лезет фотаться.
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22.09.2020 00:14 Відповісти
Ладно юлеботы - давайте мириться)) Вместо того, чтобы рвать друг дружке волосы на жопе, предлагаю вместе жарить вату)
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21.09.2020 21:36 Відповісти
Своими тупыми лубянскими картинками с крайне рукожопым фотошопом?
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22.09.2020 02:57 Відповісти
Источник :
"Центр протидій корупції" -- дальше можно не читать , бо это Шабунин .
А личная неприязнь Шабунина к Тимошенко ещё с 2012 года известная (когда он вместе с Гриценко утверждал, шо Ибуковичу нужно дать шанс) ...

Лишь обращаю внимание , шо про всех осталных указанны именно личные счета и компании , а про Тимошенко пишется "возможно (якобы-бы-бы-бы) связанны" ...
Полагаю , що Юля дожна подать в суд на Шабунина и сильно проиграет , если это не сделает ! Бо дело беспроигрышное !
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21.09.2020 22:17 Відповісти
как она подаст в суд на шабунина, если о транзакциях сообщают латвийские сми?
а данные публикует "Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями."
что там шабунину можно предъявить? цитирование?
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21.09.2020 22:35 Відповісти
Ждем. Пусть подаст. Только вот вряд ли.
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22.09.2020 02:11 Відповісти
Пусть начнет с подачи иска в штате Калифорния,где судили лазаренко
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22.09.2020 02:17 Відповісти
Этот суд уже миллион раз всяким ******** из Украины (ещё с времён инки богосранки) дал ответ, что никакой связи дело лазаренко с Юлей не имеет . И что вышеупомянутая миссис может быть расмотренна сугубо как одна из жертв вымогателя Лазаренко -- это практически прямая цитата . Бо Ибукович и Ко. много бумажек исписали , прежде , чем их этим судом официально послали накуй !
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22.09.2020 04:09 Відповісти
Хорошо помню фотку с ,,вымогателем,,. Головка на плече так,по доброму,по семейному.
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22.09.2020 08:52 Відповісти
Ой,а чего поклонники юли так возбудились при упоминании лазаренко? Ведь все же взрослые люди и понимают,что зам олигарха,вошедшего в десятку поррупционеров столетия, не может быть никак с ним связан.Тем более в Днепре.При клановой системе. Все твердо уверены,что тимошенко с молодости боролась с олигархами изнутри,разрушая систему именно при помощи ЕЭСУ. И 320(200 официально) милионов долларов исчезли из Украины по афшорам через ЕЭСУ при полном неведении зама лазаренко.Все же это знают Так что как не крути а юля только жертва в этом маленьком эпизоде финансовой деятельности борцуньи с олигархатом практически святой юлии..
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22.09.2020 10:29 Відповісти
Ты ее совсем дурой считаешь?))
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22.09.2020 04:00 Відповісти
Нет , я считаю критическими тех идиётофф , которые могут верить в сёрьёзность фразы "які можуть бути пов"язанні" -- бо это совершенно официальная отмазка для таких нероб как Шабунин и Ко. , которые вот уже 25 лет пытаются привязать Юлю то к Лазаренко, то к *****, то к Ибуковичам . Вон выше по тексту имя Манафорта сверкает . Только Виталя слегка забыл пояснить , за шо за такие "консультации" Клюев перечислял державное и своё бабло этому осУжденному в США ?! А как раз ровно за такие же , какие сейчас пытаются прицепить к Юле уже сам Шабунин . Именно так и действовал имеенно Манафорт против Юли , за это ему и платили десятки лимонов (и не за что другое) , шобы к очевидным счетам и транзакциям с именами и фамилиями прицепить фразу "може бути пов"язанні бла-бла-бла" , бо на 99% насправді "аж ніяк не пов"язанні" .
Бо будь яка людина , що трохи розуміє в юриспруденції скаже , що подобные обороты используют именно , чтобы списать свой чёрный пиар на "оценочные суждения" .
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22.09.2020 04:29 Відповісти
Ну раз такая уверенность, то пусть подает в суд))) Только вы прекрасно знаете, что этого не будет))) И знаете почему)))
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22.09.2020 13:18 Відповісти
и только святой потужный непорочен.
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21.09.2020 22:21 Відповісти
О, в какой компашке оказалась наша страдалица о народе Юля Тимошонко!
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21.09.2020 23:11 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3283466.html Коментар: МінФін США виклав у вільний доступ багато цікавого про Каломойшу

Є хороша новина - оприлюднено дані Управління з протидії фінансовим злочинам Мінфіну США, які доводять махінації досточтімого Коломойського з пограбування Приватбанку.

Раніше власники Bank of New York Mellon подали позов проти Коломойського, в якому звинувачують його у використанні підставних компаній для "серії зухвалих шахрайських схем" з легалізації фіктивних позик "Приватбанку" - і тепер ці звинувачення підтверджено та викладено у вільний доступ.
За період 2012-2017 роки підконтрольним йому компаніям на Кіпрі та Віргінських островах було переведено 263 мільйони доларів. Крім того, у 2015-2016 роках ще 215 мільйонів доларів було переведено на рахунки його "МАУ", і ці транзакції потрапили в звіти Deutche Bank про підозрілу діяльність.
Схоже, США та Євросоюз назавжди закриті для "бабушкі" всіх наших активістів-"журналістів"-антикорупціоністів та інших професійних патріотів. На нього там чекає арешт та суд, як і для інших фігурантів цих документів, Клюєва та Фірташа.

Але є погана новина - тепер Коломойського загнано в кут, і він робитиме все, щоби Україна ніколи не стала частиною цивілізованого світу та не розпочала такі самі розслідування проти нього.
Для цього він і скупав пачками "розслідувачів" і утримує на паях з Медведчуком пропагандиський "1+1" - щоби всі ці Ґнапи, Біґуси, Лєщєнкі, Мосійчуки, Дубінські спотворювали реальність, і не давали шансу через інформаційну окупацію пробитися правді. Іншими фарбами тепер заграє історія з впливом Коломойського на нашого дорогоцінного президента Зеленського - по кабінету якого він у несвіжій футболці ходив як по власному корідору. Ніхто не знає, чим саме він може шантажувати найвеличнішого - але, схоже, матеріалів достатньо, щоби бути у нього священною коровою серед "на 100%" своїх силовиків, бо скоріше за все фінансові сліди " Кварталу" теж є у тих міжнародних схемах.

Отак за вкрадені в українців гроші - нам же створили владу "слуґ", зупинили реформи та намагаються покласти під Кремль, щоб перетворити у розмінну монету в олігархічній грі.
В інформаційному вимірі та в рівні впливу відбитих покидьків на суспільство ми вже майже Північна Корея, і перетворимося на неї фактично - якщо нарешті не продовжимо робити те, що розпочали в 2014 році.

Валерій Прозапас
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21.09.2020 23:18 Відповісти
"Латвийские СМИ также сообщают о транзакциях компаний, которые могут быть связаны с Тимошенко... провели транзакции в размере 16,5 млн долл течение марта - декабря 2014 года".

Це що в тюрязі жулька заробила 16,5 млн баксів? 22 лютого 2014 року її з Качанівки привезли прямо на Майдан, а вже з березня вона почала ґешефти крутити. Мабуть путін відстібнув відкати за газ, недаремно ж вона в перших числах березня того року літала в Москву.
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22.09.2020 01:13 Відповісти
Тяжело,да,тимоше́нковцы,черную собаку женского рода в белый цвет красить?
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22.09.2020 03:05 Відповісти
а понту клептоманку фарбувати... У дурепы был бы ум , выпала бы в осадок и о ней никто бы и не вспомнил(перед выборами)... Дык нет , хочет альцгеймера подцепить на старости , из-за постоянных политических пролетов.
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22.09.2020 03:19 Відповісти
Сюда зашли хорошие "инвестиции"....
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22.09.2020 07:22 Відповісти
98% штатних порохоботів на гілці і лише 2% волонтері-прихильників Юлі. Але Тільки один комент з Ізраїля перевертає всі звинувачння Юлі на її ж користь. Переконаний, що рейтинг у Юлі після цього говновбросу тільки виросте:
https://censor.net/ru/user/45922

Нет , я считаю критическими тех идиётофф , которые могут верить в сёрьёзность фразы "які можуть бути пов"язанні" -- бо это совершенно официальная отмазка для таких нероб как Шабунин и Ко. , которые вот уже 25 лет пытаются привязать Юлю то к Лазаренко, то к *****, то к Ибуковичам . Вон выше по тексту имя Манафорта сверкает . Только Виталя слегка забыл пояснить , за шо за такие "консультации" Клюев перечислял державное и своё бабло этому осУжденному в США ?! А как раз ровно за такие же , какие сейчас пытаются прицепить к Юле уже сам Шабунин . Именно так и действовал имеенно Манафорт против Юли , за это ему и платили десятки лимонов (и не за что другое) , шобы к очевидным счетам и транзакциям с именами и фамилиями прицепить фразу "може бути пов"язанні бла-бла-бла" , бо на 99% насправді "аж ніяк не пов"язанні" .
Бо будь яка людина , що трохи розуміє в юриспруденції скаже , що подобные обороты используют именно , чтобы списать свой чёрный пиар на "оценочные суждения" .
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22.09.2020 07:24 Відповісти
Надо еще третий раз его перепечатать,обязательно. Под любым предлогом. Вдруг все таки поверят ,,Волонтеры,, по восстановлению девственности бабули ,они такие--настоящие 2процентные дартаньяны.
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22.09.2020 09:04 Відповісти
Ну то, что наши политики и большинство бизнесменов ворье, это не секрет.
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22.09.2020 07:53 Відповісти
Ну і додавай: "... і Тімошенко теж може бути з ними пов'язана". Бо так тобі не заплатять.
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22.09.2020 07:57 Відповісти
Тимишенко не хуже, но и не лучше других, для меня точно.
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22.09.2020 08:00 Відповісти
Покажіть мені, що Вона вкрала!
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22.09.2020 08:02 Відповісти
так вОна ж вкрала і не віддає, то як тобі показати? іди до вОни питай, може вділить тобі щось зубожілому
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23.09.2020 06:58 Відповісти
О! У сектанта бомбануло! ))
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23.09.2020 07:58 Відповісти
тюлькораст, ти хотіло щось сказати?
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23.09.2020 09:19 Відповісти
"Белоснежка")))))))))))))))))))) и пять гномов, жадных и воровитых....
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22.09.2020 09:19 Відповісти
Ну що секстисти і женоненависники х..еві , трохи віттянулись. Чи ви народились не від жінки а з пробірки чи від непорочного зачаття .чого так ненавидите жінок , мабуть жінки вас в дитинстві обіжали , раз ви в цій статті побачили одну жінку і давай поливати , там ще й чоловіки згадуються , але про них ні слова.Ану брись звідси ,дістали.Харош гадити .Чи це в вас криза середнього віку на гормональному рівні про себе дає знати .
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22.09.2020 10:21 Відповісти
А ось що насправді. Про Тимошенко там і слова немає. Зате там є (сюрприз! сюрприз!) соєвий Барига!
http://argumentua.com/novosti/akhmetov-poroshenko-kolomoiskii-f-guruyut-v-rozsl-duvann-pro-p-dozr-l-tranzakts?fbclid=IwAR2kAfgz4CFeQVkYO3pzzl_039LEYw515IxQp7fHd84DEI-C3YHDdBCEYPA Ахметов, Порошенко, Коломойський фігурують в розслідуванні про підозрілі транзакції

Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 4693
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22.09.2020 15:14 Відповісти
Что то ты, Жека, плохо искал статьи про свою бахиню

http://argumentua.com/stati/yuliya-timoshenko-krestnaya-mat-offshornoi-korruptsii
http://argumentua.com/stati/yulya-zolotaya-ruchka-kak-yuliya-timoshenko-poluchila-millionnye-kompensatsii-za-repressii
http://argumentua.com/stati/izmena-yuliya-timoshenko-planomerno-sdaet-ukrainu-rossii

Как тебе такое, Илон Маск?
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22.09.2020 15:27 Відповісти
Это та Юля, которая по декларациям ничего не имеет, даже собственного жилья - бесхатченко?
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22.09.2020 15:21 Відповісти
зубожіла
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23.09.2020 06:59 Відповісти
"Латвійські ЗМІ також повідомляють про транзакції компаній, які можуть бути пов'язаними із Тимошенко. Так, Ringatta Project Ltd та Woodmark Sales Inc, які мали рахунки у латвійському Приватбанку, провели транзакції у розмірі 16,5млн дол протягом березня - грудня 2014 року."

"
Про це повідомляє некомерційна організація Re: Baltica (Балтійський центр журналістських розслідувань) із посиланням на документи з досьє FinCEN - https://bykvu.com/ua/bukvy/timoshenko-mozhlivo-vivela-16-5-mln-cherez-latviju-a-firtash-zajmavsja-vidmivannjam-koshtiv-zmi/ пишуть «Букви».
Re:Baltica є членом Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), який у неділю опублікував дані про нелегальні банківські операції по всьому світі.
Згідно з документами FinCEN, колишній прем'єр-міністр України https://wz.lviv.ua/topics/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Юлія Тимошенко могла вивести гроші з нашої країни. Частина коштів, можливо, була виведена через Латвію.
Так, у 2016 році неназваний банк повідомив FinCEN про декілька офшорних компаній, які могли мати відношення до Тимошенко і переказів великих сум до Канади.
Дві із зазначених банком компаній - Ringatta Project Ltd. та Woodmark Sales Inc. - відкрили рахунки в латвійському «ПриватБанку». У період з березня по грудень 2014 року (невдовзі після виходу Тимошенко на свободу в Україні) на ці рахунки були відправлені і отримані перекази на суму майже $ 16,5 млн.
Як зазначає Re: Baltica, при пошуку інформації про ці компанії виявилося, що в реальності вони ніколи не існували. Обидві зареєстровані в Белізі, але жодної діяльності не ведуть.
На запит Re: Baltica про зв'язок Тимошенко з Ringatta Project Ltd. та Woodmark Sales Inc. у пресслужбі партії «Батьківщина» не відповіли.
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23.09.2020 09:47 Відповісти
Тонко и красиво: "Она всё украла!"Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 1812https://v-n-zb.livejournal.com/profile Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 1812

- Она всё украла!
- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи украли!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт".
- Что ж она украла?
- Всю электрику!
- Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович.
- Может, Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла - 9 000 га?
- Это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ!.....

https://v-n-zb.livejournal.com/5130636.html
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23.09.2020 22:08 Відповісти
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