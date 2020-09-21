Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями
Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) почав публікацію величезного масиву даних FinCEN - підрозділи Мінфіну США по боротьбі з фінансовими злочинами. Згідно з його даними, за 20 років світові банки провели підозрілих операцій на суму понад 2 трильйони доларів.
Про це повідомляє "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.
У базі злитих документів також є 489 українських транзакцій. У них "засвітились" Андрій Клюєв, Дмитро Фірташ та Ігор Коломойський, Віктор Янукович, Сергій Курченко та Юлія Тимошенко.
"Так, за даними ICIJ (Міжнародний консорціум журналістських розслідувань), Клюєв (голова Адміністрації Президента часів Януковича) використав британську компанію NoviRex Sales LLP, щоб у період з 2010 по 2015 рік здійснювати проплати за політичні консультації колишньому голові президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту. Загалом йдеться про $230 млн", - пише ЦПК.
Компанії сина Януковича Олександра, за даними латвійських ЗМІ, проводили сумнівні транзакції з фірмами, які мали відкриті рахунки в латвійських банках.
Латвійські банки також використовував і Курченко - його панамська Prosperity Developments S.A. з 2013 по 2014 рік отримала близько 5 млрд дол "за паливо" від восьми українських компаній, власником яких був Курченко.
"Також засвітились транзакції компаній, афілійованих з Фірташем. Так, у серпні 2008 року компанія Фірташа Bothli Trade AG сплатила $78,101 громадянину Індії Periyasamy Sunderalingam, який допоміг Фірташу з передачею хабарів індійським чиновникам. У 2013 році урядом США Фірташу було висунуто обвинувачення щодо підкупу індійських чиновників з метою отримання дозволу на розробку родовищ титану без тендеру", - сказано в повідомленні ЦПК.
Про транзакції Коломойського, які засвітились у цих даних, і раніше писали ЗМІ. Так, 15 та 16 грудня 2016 року колишнє керівництво Приватбанку уклало з компанією Claresholm Marketing Ltd, яку визнано пов'язаною з Приватбанком, кредитні договори на суму $389 млн та 60 млн євро. У період з 2012 по 2017 рік Bank of New York Mellon провів більш ніж $263 млн для компаній, підконтрольних олігарху.
"Латвійські ЗМІ також повідомляють про транзакції компаній, які можуть бути пов’язаними із Тимошенко. Так, Ringatta Project Ltd та Woodmark Sales Inc, які мали рахунки у латвійському Приватбанку, провели транзакції у розмірі 16,5млн дол протягом березня - грудня 2014 року", - пише ЦПК.
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гражданскихлюбых потенциальных конкурентов Барыги Мальдивского. Ну а где основная агитационная интернет площадка "рошена"? Вот то-то и оно...
Он его рейдернул вместе с Турчиновым.
До 2014 года сайт принадлежал "Батькившине"
"Латвийские СМИ [какие? кацапоязычные? ] также сообщают о транзакциях компаний, которые МОГУТ быть связаны с Тимошенко. (разберись, белесая гнида, связаны, или не связаны, а потом уже ***** ) Так, Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc, которые имели счета в латвийском Приватбанка, провели транзакции в размере 16,5 млн долл течение марта - декабря 2014 года", - пишет ЦПК. (А что, с марта 2014 года Тимошенко занимала какую-то госдолжнсть, владела каким-то бизнесом, или состояла в руководстве каких-либо бизнес-структур?)
С таким же успехом я могу заявить, что г-н Шабунькин может быть связан с Колумбийскими наркокартелями.
Показывай клыки, если вместе с маткой не выпали.
Обещали клыки, а ты только пузырями разродился.
А в Украине ей и так светит только скамейка запасных при любых раскладах.
Поставил деловую репутацию Тимошенко и ***** в один ряд.
Про репутацию ***** ты заговорил, имбицил дырявый.
Обещал клыки, а съехал тупо на обсуждение шефа Тимошенко.
Ну нравится тебе ***** - не вопрос. После Тимошенко и этот старый педофил тебе сгодится. Ко мне ты чего со своим *****м пристал?
Только на одну заезженую вами фоточку Пороха, в нете сотни фотографий с Тимохой в обнимку с ******.
А так да - уж сожрала так сожрала. Чуть спермой не подавилась.
Говорящая голова, которая за пределами Украины, как Саакашвили - какой-то чувак, который со всеми лезет фотаться.
"Центр протидій корупції" -- дальше можно не читать , бо это Шабунин .
А личная неприязнь Шабунина к Тимошенко ещё с 2012 года известная (когда он вместе с Гриценко утверждал, шо Ибуковичу нужно дать шанс) ...
Лишь обращаю внимание , шо про всех осталных указанны именно личные счета и компании , а про Тимошенко пишется "возможно (якобы-бы-бы-бы) связанны" ...
Полагаю , що Юля дожна подать в суд на Шабунина и сильно проиграет , если это не сделает ! Бо дело беспроигрышное !
а данные публикует "Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями."
что там шабунину можно предъявить? цитирование?
Бо будь яка людина , що трохи розуміє в юриспруденції скаже , що подобные обороты используют именно , чтобы списать свой чёрный пиар на "оценочные суждения" .
Є хороша новина - оприлюднено дані Управління з протидії фінансовим злочинам Мінфіну США, які доводять махінації досточтімого Коломойського з пограбування Приватбанку.
Раніше власники Bank of New York Mellon подали позов проти Коломойського, в якому звинувачують його у використанні підставних компаній для "серії зухвалих шахрайських схем" з легалізації фіктивних позик "Приватбанку" - і тепер ці звинувачення підтверджено та викладено у вільний доступ.
За період 2012-2017 роки підконтрольним йому компаніям на Кіпрі та Віргінських островах було переведено 263 мільйони доларів. Крім того, у 2015-2016 роках ще 215 мільйонів доларів було переведено на рахунки його "МАУ", і ці транзакції потрапили в звіти Deutche Bank про підозрілу діяльність.
Схоже, США та Євросоюз назавжди закриті для "бабушкі" всіх наших активістів-"журналістів"-антикорупціоністів та інших професійних патріотів. На нього там чекає арешт та суд, як і для інших фігурантів цих документів, Клюєва та Фірташа.
Але є погана новина - тепер Коломойського загнано в кут, і він робитиме все, щоби Україна ніколи не стала частиною цивілізованого світу та не розпочала такі самі розслідування проти нього.
Для цього він і скупав пачками "розслідувачів" і утримує на паях з Медведчуком пропагандиський "1+1" - щоби всі ці Ґнапи, Біґуси, Лєщєнкі, Мосійчуки, Дубінські спотворювали реальність, і не давали шансу через інформаційну окупацію пробитися правді. Іншими фарбами тепер заграє історія з впливом Коломойського на нашого дорогоцінного президента Зеленського - по кабінету якого він у несвіжій футболці ходив як по власному корідору. Ніхто не знає, чим саме він може шантажувати найвеличнішого - але, схоже, матеріалів достатньо, щоби бути у нього священною коровою серед "на 100%" своїх силовиків, бо скоріше за все фінансові сліди " Кварталу" теж є у тих міжнародних схемах.
Отак за вкрадені в українців гроші - нам же створили владу "слуґ", зупинили реформи та намагаються покласти під Кремль, щоб перетворити у розмінну монету в олігархічній грі.
В інформаційному вимірі та в рівні впливу відбитих покидьків на суспільство ми вже майже Північна Корея, і перетворимося на неї фактично - якщо нарешті не продовжимо робити те, що розпочали в 2014 році.
Валерій Прозапас
Це що в тюрязі жулька заробила 16,5 млн баксів? 22 лютого 2014 року її з Качанівки привезли прямо на Майдан, а вже з березня вона почала ґешефти крутити. Мабуть путін відстібнув відкати за газ, недаремно ж вона в перших числах березня того року літала в Москву.
https://censor.net/ru/user/45922
Нет , я считаю критическими тех идиётофф , которые могут верить в сёрьёзность фразы "які можуть бути пов"язанні" -- бо это совершенно официальная отмазка для таких нероб как Шабунин и Ко. , которые вот уже 25 лет пытаются привязать Юлю то к Лазаренко, то к *****, то к Ибуковичам . Вон выше по тексту имя Манафорта сверкает . Только Виталя слегка забыл пояснить , за шо за такие "консультации" Клюев перечислял державное и своё бабло этому осУжденному в США ?! А как раз ровно за такие же , какие сейчас пытаются прицепить к Юле уже сам Шабунин . Именно так и действовал имеенно Манафорт против Юли , за это ему и платили десятки лимонов (и не за что другое) , шобы к очевидным счетам и транзакциям с именами и фамилиями прицепить фразу "може бути пов"язанні бла-бла-бла" , бо на 99% насправді "аж ніяк не пов"язанні" .
Бо будь яка людина , що трохи розуміє в юриспруденції скаже , що подобные обороты используют именно , чтобы списать свой чёрный пиар на "оценочные суждения" .
http://argumentua.com/novosti/akhmetov-poroshenko-kolomoiskii-f-guruyut-v-rozsl-duvann-pro-p-dozr-l-tranzakts?fbclid=IwAR2kAfgz4CFeQVkYO3pzzl_039LEYw515IxQp7fHd84DEI-C3YHDdBCEYPA Ахметов, Порошенко, Коломойський фігурують в розслідуванні про підозрілі транзакції
http://argumentua.com/stati/yuliya-timoshenko-krestnaya-mat-offshornoi-korruptsii
http://argumentua.com/stati/yulya-zolotaya-ruchka-kak-yuliya-timoshenko-poluchila-millionnye-kompensatsii-za-repressii
http://argumentua.com/stati/izmena-yuliya-timoshenko-planomerno-sdaet-ukrainu-rossii
Как тебе такое, Илон Маск?
"
Про це повідомляє некомерційна організація Re: Baltica (Балтійський центр журналістських розслідувань) із посиланням на документи з досьє FinCEN - https://bykvu.com/ua/bukvy/timoshenko-mozhlivo-vivela-16-5-mln-cherez-latviju-a-firtash-zajmavsja-vidmivannjam-koshtiv-zmi/ пишуть «Букви».
Re:Baltica є членом Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), який у неділю опублікував дані про нелегальні банківські операції по всьому світі.
Згідно з документами FinCEN, колишній прем'єр-міністр України https://wz.lviv.ua/topics/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Юлія Тимошенко могла вивести гроші з нашої країни. Частина коштів, можливо, була виведена через Латвію.
Так, у 2016 році неназваний банк повідомив FinCEN про декілька офшорних компаній, які могли мати відношення до Тимошенко і переказів великих сум до Канади.
Дві із зазначених банком компаній - Ringatta Project Ltd. та Woodmark Sales Inc. - відкрили рахунки в латвійському «ПриватБанку». У період з березня по грудень 2014 року (невдовзі після виходу Тимошенко на свободу в Україні) на ці рахунки були відправлені і отримані перекази на суму майже $ 16,5 млн.
Як зазначає Re: Baltica, при пошуку інформації про ці компанії виявилося, що в реальності вони ніколи не існували. Обидві зареєстровані в Белізі, але жодної діяльності не ведуть.
На запит Re: Baltica про зв'язок Тимошенко з Ringatta Project Ltd. та Woodmark Sales Inc. у пресслужбі партії «Батьківщина» не відповіли.
- Она всё украла!
- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи украли!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт".
- Что ж она украла?
- Всю электрику!
- Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович.
- Может, Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла - 9 000 га?
- Это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ!.....
https://v-n-zb.livejournal.com/5130636.html