Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) почав публікацію величезного масиву даних FinCEN - підрозділи Мінфіну США по боротьбі з фінансовими злочинами. Згідно з його даними, за 20 років світові банки провели підозрілих операцій на суму понад 2 трильйони доларів.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

У базі злитих документів також є 489 українських транзакцій. У них "засвітились" Андрій Клюєв, Дмитро Фірташ та Ігор Коломойський, Віктор Янукович, Сергій Курченко та Юлія Тимошенко.

"Так, за даними ICIJ (Міжнародний консорціум журналістських розслідувань), Клюєв (голова Адміністрації Президента часів Януковича) використав британську компанію NoviRex Sales LLP, щоб у період з 2010 по 2015 рік здійснювати проплати за політичні консультації колишньому голові президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту. Загалом йдеться про $230 млн", - пише ЦПК.

Компанії сина Януковича Олександра, за даними латвійських ЗМІ, проводили сумнівні транзакції з фірмами, які мали відкриті рахунки в латвійських банках.

Латвійські банки також використовував і Курченко - його панамська Prosperity Developments S.A. з 2013 по 2014 рік отримала близько 5 млрд дол "за паливо" від восьми українських компаній, власником яких був Курченко.

"Також засвітились транзакції компаній, афілійованих з Фірташем. Так, у серпні 2008 року компанія Фірташа Bothli Trade AG сплатила $78,101 громадянину Індії Periyasamy Sunderalingam, який допоміг Фірташу з передачею хабарів індійським чиновникам. У 2013 році урядом США Фірташу було висунуто обвинувачення щодо підкупу індійських чиновників з метою отримання дозволу на розробку родовищ титану без тендеру", - сказано в повідомленні ЦПК.

Про транзакції Коломойського, які засвітились у цих даних, і раніше писали ЗМІ. Так, 15 та 16 грудня 2016 року колишнє керівництво Приватбанку уклало з компанією Claresholm Marketing Ltd, яку визнано пов'язаною з Приватбанком, кредитні договори на суму $389 млн та 60 млн євро. У період з 2012 по 2017 рік Bank of New York Mellon провів більш ніж $263 млн для компаній, підконтрольних олігарху.

"Латвійські ЗМІ також повідомляють про транзакції компаній, які можуть бути пов’язаними із Тимошенко. Так, Ringatta Project Ltd та Woodmark Sales Inc, які мали рахунки у латвійському Приватбанку, провели транзакції у розмірі 16,5млн дол протягом березня - грудня 2014 року", - пише ЦПК.