Зеленський розповів президенту Азербайджану Алієву, що українці втомилися від карантину

Президент України Володимир Зеленський і президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові обговорили епідемічну ситуацію та заходи, що вживаються в Україні й Азербайджані для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба президента України

"Володимир Зеленський зазначив, що в Україні - низька летальність серед хворих на COVID-19 порівняно з іншими країнами. Водночас він зазначив, що громадяни вже втомилися від карантинних обмежень", - сказано в повідомленні.

Президенти висловили сподівання на якнайшвидше створення вакцини від коронавірусу, домовилися і надалі координувати зусилля двох країн у протидії поширенню COVID-19.

Азербайджан (882) Алієв Ільхам (162) Зеленський Володимир (25118) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Зеля , мы от тебя устали .
22.09.2020 19:31 Відповісти
22.09.2020 19:30 Відповісти
это он пожаловался или похвастался? идиотина зеленая
22.09.2020 19:32 Відповісти
22.09.2020 19:30 Відповісти
Уставший? Через 4 роки проголосуєш за смєну.
22.09.2020 19:44 Відповісти
триколор одень
22.09.2020 19:56 Відповісти
22.09.2020 19:31 Відповісти
он Вова устал от нарида... так кто тебя держит то убогий..чумадан вокзал Биробиджан
22.09.2020 19:49 Відповісти
**.......ь дурачок
22.09.2020 19:31 Відповісти
"Владимир Зеленский отметил, что в Украине - низкая летальность среди больных COVID-19 по сравнению с другими странами.


https://nv.ua/world/countries/koronavirus-v-ukraine-ukraina-na-vtorom-meste-po-kolichestvu-smertey-za-sutki-poslednie-novosti-50113097.html Украина заняла второе место в Европе и седьмое место в мире по количеству умерших от коронавируса за сутки.
22.09.2020 19:59 Відповісти
Сказал низкая,значит надо стремиться выйти на первое место.
22.09.2020 20:03 Відповісти
первое у кацапов
22.09.2020 20:19 Відповісти
22.09.2020 19:32 Відповісти
Он не знает . Так , ляпнул не в тему .
22.09.2020 19:33 Відповісти
Ой как мы от тебя устали. Прям кушать не можем
22.09.2020 19:33 Відповісти
ЛИЧНО Я УСТАЛ ОТ ПОСТОЯННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В СТРАНЕ !!!!!!!!!!!!

ВОРОВСТВА !!!!!!! ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА !!!!!!!!!

И НЕНАКАЗУЕМОСТИ ЗА СОДЕЯННЫЕ ДЕЙСТВИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22.09.2020 19:33 Відповісти
Алиев устал от }{уйла в Карабахе, а Зеля- от коронавируса. Почувствуйте разницу.
22.09.2020 19:34 Відповісти
Сцикло, так ти ж ковід 19 взяв під свій особистий контроль.
22.09.2020 19:35 Відповісти
взяв, але лєнка захворіла і сказала винести з дому цю холєру
22.09.2020 19:37 Відповісти
Україна змучилась від зелених дегенератів і їх вождя будєм всєх бомбіть
22.09.2020 19:36 Відповісти
Идиот. Я кажется это уже говорил? Наверное скажу еще раз. Но беда в том, что этот "раз" будет не последним...
22.09.2020 19:38 Відповісти
Фильм "Бриллиантова рука", Папанов(Лёлик) - "если идиот, то это надолго".
22.09.2020 19:46 Відповісти
Блин, куда там цитатам Мао до этих "перлов" итить колотить! Так и хочеться сказать словами Одиссея - "шла бы ты домой, Пенелопа!"
22.09.2020 19:43 Відповісти
Цитатник ЗЄ:
1. Щоб не було війни, треба перестати стріляти
2. Щоб не було пандемії, треба перестати хворіти
3. ...........
22.09.2020 20:10 Відповісти
3. Щоб не всратися, треба не їсти.
22.09.2020 20:34 Відповісти
Ні, пане Панасюк, трохи не так:
3. Щоб всратись, треба невпевнено пу-кнути(цитатник ЗЄ)
22.09.2020 21:16 Відповісти
Здаюсь, куда мені з цитатами до ЗЕ!
23.09.2020 07:02 Відповісти
А воно все жаліється.
22.09.2020 19:43 Відповісти
жалуется - значит чуйствует себя слабым, всеми обижаемым и следовательно всех боиться. типично детское поведение. пожаловаться папе,маме, старшему брату (лукохуйло и сегодня),.... в надежде получить от них понимание, поддержку и защиту.
22.09.2020 19:51 Відповісти
Бо Бубочку все обижают, никто не любит и не приголубит. Придёться идти в садочек и поесть червячков.
22.09.2020 19:58 Відповісти
Как матрос Железняк - Карантин устал)
22.09.2020 19:45 Відповісти
А ось від коронавірусу вони, схоже, зовсім не втомилися.
Прим'єру Ізраїля він не жалівся? Там хлопці з пацанами також втомилися шопєсєц, а їх Україну не впустили - не дали як слід відпочити...
22.09.2020 19:45 Відповісти
https://twitter.com/golub
https://twitter.com/golub

Mikhail Golub

@golub

·https://twitter.com/golub/status/1308444957020168192 7 мин

Батя Ермака - гражданин России и действующий агент российских спецслужб

https://www.facebook.com/******.velichko.7/posts/3782959571737319
Зеленский рассказал президенту Азербайджана Алиеву, что украинцы устали от карантина - Цензор.НЕТ 2074
22.09.2020 19:45 Відповісти
Начнет массово вакцинировать российской вакциной, небось.
22.09.2020 19:47 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3220728\\\\\\\\

уже смешно же... но потом
с нас прикольно ржали "пиндосы" - комик грит(показывают клип с роялем) - и они избрали чела, который.... сыграл Президента украины .... президентом. потерянная страна(это вролике)
22.09.2020 19:47 Відповісти
чет "шифт" не ловит = "Украины".
22.09.2020 19:48 Відповісти
Карантин тоже устал от Зеленского.
22.09.2020 19:48 Відповісти
просто бубу сложности одолевают...непросто станцевать танец снежинки по телефону перед ильхамом...ритмично стуча по клавишам рояля.
22.09.2020 19:48 Відповісти
президент чувствует, что украинцы от чего-то устали, но точно не подозревает пока, от кого, поэтому выдал первую попавшуюся причину.
22.09.2020 19:48 Відповісти
дядько Алієв, пожалійте бубочку, погладьте голівку, дайте хусточку висікатись!
22.09.2020 19:58 Відповісти
да уж. фигово когда страной правит ********** .кто то может подсказать, на какой дури сидит этот дегенерат?
22.09.2020 20:29 Відповісти
Так" устали" що щодня хворі на короновірус вискакують з палат лікарень прямо з вікон і гинуть.
22.09.2020 20:36 Відповісти
ваЗеленский приПлющнутий А що ще мовити
22.09.2020 21:11 Відповісти
Вот бы Алиева распросить по части им услышаного про усталость от вируса.
22.09.2020 21:54 Відповісти
Зеленський розповів президенту Азербайджану Алієву, що українці втомилися від карантину - Цензор.НЕТ 8988
22.09.2020 22:16 Відповісти
 
 