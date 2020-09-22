3 364 42
Зеленський розповів президенту Азербайджану Алієву, що українці втомилися від карантину
Президент України Володимир Зеленський і президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові обговорили епідемічну ситуацію та заходи, що вживаються в Україні й Азербайджані для боротьби з поширенням коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський зазначив, що в Україні - низька летальність серед хворих на COVID-19 порівняно з іншими країнами. Водночас він зазначив, що громадяни вже втомилися від карантинних обмежень", - сказано в повідомленні.
Президенти висловили сподівання на якнайшвидше створення вакцини від коронавірусу, домовилися і надалі координувати зусилля двох країн у протидії поширенню COVID-19.
устали от карантина - смена президента
https://nv.ua/world/countries/koronavirus-v-ukraine-ukraina-na-vtorom-meste-po-kolichestvu-smertey-za-sutki-poslednie-novosti-50113097.html Украина заняла второе место в Европе и седьмое место в мире по количеству умерших от коронавируса за сутки.
ВОРОВСТВА !!!!!!! ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА !!!!!!!!!
И НЕНАКАЗУЕМОСТИ ЗА СОДЕЯННЫЕ ДЕЙСТВИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Щоб не було війни, треба перестати стріляти
2. Щоб не було пандемії, треба перестати хворіти
3. ...........
3. Щоб всратись, треба невпевнено пу-кнути(цитатник ЗЄ)
Прим'єру Ізраїля він не жалівся? Там хлопці з пацанами також втомилися шопєсєц, а їх Україну не впустили - не дали як слід відпочити...
https://twitter.com/golub
Mikhail Golub
@golub
·https://twitter.com/golub/status/1308444957020168192 7 мин
Батя Ермака - гражданин России и действующий агент российских спецслужб
https://www.facebook.com/******.velichko.7/posts/3782959571737319
уже смешно же... но потом
с нас прикольно ржали "пиндосы" - комик грит(показывают клип с роялем) - и они избрали чела, который.... сыграл Президента украины .... президентом. потерянная страна(это вролике)