Зеленський розповів президенту Азербайджану Алієву, що українці втомилися від карантину

Президент України Володимир Зеленський і президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові обговорили епідемічну ситуацію та заходи, що вживаються в Україні й Азербайджані для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський зазначив, що в Україні - низька летальність серед хворих на COVID-19 порівняно з іншими країнами. Водночас він зазначив, що громадяни вже втомилися від карантинних обмежень", - сказано в повідомленні.

Президенти висловили сподівання на якнайшвидше створення вакцини від коронавірусу, домовилися і надалі координувати зусилля двох країн у протидії поширенню COVID-19.