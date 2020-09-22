Зеленский рассказал президенту Азербайджана Алиеву, что украинцы устали от карантина
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили эпидемическую ситуацию и меры, принимаемые в Украине и Азербайджане для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский отметил, что в Украине – низкая летальность среди больных COVID-19 по сравнению с другими странами. В то же время он отметил, что граждане уже устали от карантинных ограничений", - сказано в сообщении.
Президенты выразили надежду на скорейшее создание вакцины от коронавируса, договорились и в дальнейшем координировать усилия двух стран в противодействии распространению COVID-19.
устали от карантина - смена президента
https://nv.ua/world/countries/koronavirus-v-ukraine-ukraina-na-vtorom-meste-po-kolichestvu-smertey-za-sutki-poslednie-novosti-50113097.html Украина заняла второе место в Европе и седьмое место в мире по количеству умерших от коронавируса за сутки.
ВОРОВСТВА !!!!!!! ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА !!!!!!!!!
И НЕНАКАЗУЕМОСТИ ЗА СОДЕЯННЫЕ ДЕЙСТВИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Щоб не було війни, треба перестати стріляти
2. Щоб не було пандемії, треба перестати хворіти
3. ...........
3. Щоб всратись, треба невпевнено пу-кнути(цитатник ЗЄ)
Прим'єру Ізраїля він не жалівся? Там хлопці з пацанами також втомилися шопєсєц, а їх Україну не впустили - не дали як слід відпочити...
https://twitter.com/golub
Mikhail Golub
@golub
·https://twitter.com/golub/status/1308444957020168192 7 мин
Батя Ермака - гражданин России и действующий агент российских спецслужб
https://www.facebook.com/******.velichko.7/posts/3782959571737319
уже смешно же... но потом
с нас прикольно ржали "пиндосы" - комик грит(показывают клип с роялем) - и они избрали чела, который.... сыграл Президента украины .... президентом. потерянная страна(это вролике)