Зеленский рассказал президенту Азербайджана Алиеву, что украинцы устали от карантина

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили эпидемическую ситуацию и меры, принимаемые в Украине и Азербайджане для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский отметил, что в Украине – низкая летальность среди больных COVID-19 по сравнению с другими странами. В то же время он отметил, что граждане уже устали от карантинных ограничений", - сказано в сообщении.

Президенты выразили надежду на скорейшее создание вакцины от коронавируса, договорились и в дальнейшем координировать усилия двух стран в противодействии распространению COVID-19.

+31
Зеля , мы от тебя устали .
показать весь комментарий
22.09.2020 19:31 Ответить
+21
устали от войны - смена президента

устали от карантина - смена президента
показать весь комментарий
22.09.2020 19:30 Ответить
+8
это он пожаловался или похвастался? идиотина зеленая
показать весь комментарий
22.09.2020 19:32 Ответить
устали от войны - смена президента

устали от карантина - смена президента
показать весь комментарий
22.09.2020 19:30 Ответить
Уставший? Через 4 роки проголосуєш за смєну.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:44 Ответить
триколор одень
показать весь комментарий
22.09.2020 19:56 Ответить
Зеля , мы от тебя устали .
показать весь комментарий
22.09.2020 19:31 Ответить
он Вова устал от нарида... так кто тебя держит то убогий..чумадан вокзал Биробиджан
показать весь комментарий
22.09.2020 19:49 Ответить
**.......ь дурачок
показать весь комментарий
22.09.2020 19:31 Ответить
"Владимир Зеленский отметил, что в Украине - низкая летальность среди больных COVID-19 по сравнению с другими странами.


https://nv.ua/world/countries/koronavirus-v-ukraine-ukraina-na-vtorom-meste-po-kolichestvu-smertey-za-sutki-poslednie-novosti-50113097.html Украина заняла второе место в Европе и седьмое место в мире по количеству умерших от коронавируса за сутки.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:59 Ответить
Сказал низкая,значит надо стремиться выйти на первое место.
показать весь комментарий
22.09.2020 20:03 Ответить
первое у кацапов
показать весь комментарий
22.09.2020 20:19 Ответить
это он пожаловался или похвастался? идиотина зеленая
показать весь комментарий
22.09.2020 19:32 Ответить
Он не знает . Так , ляпнул не в тему .
показать весь комментарий
22.09.2020 19:33 Ответить
Ой как мы от тебя устали. Прям кушать не можем
показать весь комментарий
22.09.2020 19:33 Ответить
ЛИЧНО Я УСТАЛ ОТ ПОСТОЯННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В СТРАНЕ !!!!!!!!!!!!

ВОРОВСТВА !!!!!!! ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА !!!!!!!!!

И НЕНАКАЗУЕМОСТИ ЗА СОДЕЯННЫЕ ДЕЙСТВИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.09.2020 19:33 Ответить
Алиев устал от }{уйла в Карабахе, а Зеля- от коронавируса. Почувствуйте разницу.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:34 Ответить
Сцикло, так ти ж ковід 19 взяв під свій особистий контроль.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:35 Ответить
взяв, але лєнка захворіла і сказала винести з дому цю холєру
показать весь комментарий
22.09.2020 19:37 Ответить
Україна змучилась від зелених дегенератів і їх вождя будєм всєх бомбіть
показать весь комментарий
22.09.2020 19:36 Ответить
Идиот. Я кажется это уже говорил? Наверное скажу еще раз. Но беда в том, что этот "раз" будет не последним...
показать весь комментарий
22.09.2020 19:38 Ответить
Фильм "Бриллиантова рука", Папанов(Лёлик) - "если идиот, то это надолго".
показать весь комментарий
22.09.2020 19:46 Ответить
Блин, куда там цитатам Мао до этих "перлов" итить колотить! Так и хочеться сказать словами Одиссея - "шла бы ты домой, Пенелопа!"
показать весь комментарий
22.09.2020 19:43 Ответить
Цитатник ЗЄ:
1. Щоб не було війни, треба перестати стріляти
2. Щоб не було пандемії, треба перестати хворіти
3. ...........
показать весь комментарий
22.09.2020 20:10 Ответить
3. Щоб не всратися, треба не їсти.
показать весь комментарий
22.09.2020 20:34 Ответить
Ні, пане Панасюк, трохи не так:
3. Щоб всратись, треба невпевнено пу-кнути(цитатник ЗЄ)
показать весь комментарий
22.09.2020 21:16 Ответить
Здаюсь, куда мені з цитатами до ЗЕ!
показать весь комментарий
23.09.2020 07:02 Ответить
А воно все жаліється.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:43 Ответить
жалуется - значит чуйствует себя слабым, всеми обижаемым и следовательно всех боиться. типично детское поведение. пожаловаться папе,маме, старшему брату (лукохуйло и сегодня),.... в надежде получить от них понимание, поддержку и защиту.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:51 Ответить
Бо Бубочку все обижают, никто не любит и не приголубит. Придёться идти в садочек и поесть червячков.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:58 Ответить
Как матрос Железняк - Карантин устал)
показать весь комментарий
22.09.2020 19:45 Ответить
А ось від коронавірусу вони, схоже, зовсім не втомилися.
Прим'єру Ізраїля він не жалівся? Там хлопці з пацанами також втомилися шопєсєц, а їх Україну не впустили - не дали як слід відпочити...
показать весь комментарий
22.09.2020 19:45 Ответить
https://twitter.com/golub
https://twitter.com/golub

Mikhail Golub

@golub

·https://twitter.com/golub/status/1308444957020168192 7 мин

Батя Ермака - гражданин России и действующий агент российских спецслужб

https://www.facebook.com/******.velichko.7/posts/3782959571737319
Зеленский рассказал президенту Азербайджана Алиеву, что украинцы устали от карантина - Цензор.НЕТ 2074
показать весь комментарий
22.09.2020 19:45 Ответить
Начнет массово вакцинировать российской вакциной, небось.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:47 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3220728\\\\\\\\

уже смешно же... но потом
с нас прикольно ржали "пиндосы" - комик грит(показывают клип с роялем) - и они избрали чела, который.... сыграл Президента украины .... президентом. потерянная страна(это вролике)
показать весь комментарий
22.09.2020 19:47 Ответить
чет "шифт" не ловит = "Украины".
показать весь комментарий
22.09.2020 19:48 Ответить
Карантин тоже устал от Зеленского.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:48 Ответить
просто бубу сложности одолевают...непросто станцевать танец снежинки по телефону перед ильхамом...ритмично стуча по клавишам рояля.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:48 Ответить
президент чувствует, что украинцы от чего-то устали, но точно не подозревает пока, от кого, поэтому выдал первую попавшуюся причину.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:48 Ответить
дядько Алієв, пожалійте бубочку, погладьте голівку, дайте хусточку висікатись!
показать весь комментарий
22.09.2020 19:58 Ответить
да уж. фигово когда страной правит ********** .кто то может подсказать, на какой дури сидит этот дегенерат?
показать весь комментарий
22.09.2020 20:29 Ответить
Так" устали" що щодня хворі на короновірус вискакують з палат лікарень прямо з вікон і гинуть.
показать весь комментарий
22.09.2020 20:36 Ответить
ваЗеленский приПлющнутий А що ще мовити
показать весь комментарий
22.09.2020 21:11 Ответить
Вот бы Алиева распросить по части им услышаного про усталость от вируса.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:54 Ответить
Зеленський розповів президенту Азербайджану Алієву, що українці втомилися від карантину - Цензор.НЕТ 8988
показать весь комментарий
22.09.2020 22:16 Ответить
 
 