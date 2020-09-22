Монобільшість на сьогодні налічує 246 депутатів, - Разумков

Монобільшість на сьогодні налічує 246 народних депутатів, що унеможливлює дострокове припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання на підставі відсутності коаліції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це голова ВР Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий" 22 вересня.

"Підставою для дострокового припинення повноважень (минулого скликання ВР - ред.) була навіть не довіра або недовіра [населення] - була відсутність коаліції, тому що у фракцій, які входили до більшості, не було більшості... у двох фракціях не вистачало 226-ти народних депутатів. Станом на сьогодні в монобільшості є 246, якщо я не помиляюсь, за останніми показниками, і це більше ніж необхідно" - зазначив Разумков.

Читайте також: Голосування за зміни до бюджету підтвердило, що в Раді є більшість, - Разумков