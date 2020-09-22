Монобільшість на сьогодні налічує 246 депутатів, - Разумков
Монобільшість на сьогодні налічує 246 народних депутатів, що унеможливлює дострокове припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання на підставі відсутності коаліції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це голова ВР Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий" 22 вересня.
"Підставою для дострокового припинення повноважень (минулого скликання ВР - ред.) була навіть не довіра або недовіра [населення] - була відсутність коаліції, тому що у фракцій, які входили до більшості, не було більшості... у двох фракціях не вистачало 226-ти народних депутатів. Станом на сьогодні в монобільшості є 246, якщо я не помиляюсь, за останніми показниками, і це більше ніж необхідно" - зазначив Разумков.
Вот все, что надо знать о сегодняшней Верховной ЗРАДЕ!
Брешет !!!
Конституционный суд сказал, что отсутствие коалиции не доказано, а решение суда - политическое, а не правовое.
Сам Конституционный Суд это сказал
Внаслідок цього виник конституційний конфлікт між Президентом України та Верховною Радою України щодо підстав дострокового припинення повноважень, який немає правового вирішення, так як Основний Закон України не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а Регламент Верховної Ради України, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
