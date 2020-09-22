УКР
Монобільшість на сьогодні налічує 246 депутатів, - Разумков

Монобільшість на сьогодні налічує 246 народних депутатів, що унеможливлює дострокове припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання на підставі відсутності коаліції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це голова ВР Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий" 22 вересня.

"Підставою для дострокового припинення повноважень (минулого скликання ВР - ред.) була навіть не довіра або недовіра [населення] - була відсутність коаліції, тому що у фракцій, які входили до більшості, не було більшості... у двох фракціях не вистачало 226-ти народних депутатів. Станом на сьогодні в монобільшості є 246, якщо я не помиляюсь, за останніми показниками, і це більше ніж необхідно" - зазначив Разумков.

+5
МОНОразброд слился в экстазе с заЖОПниками.
Вот все, что надо знать о сегодняшней Верховной ЗРАДЕ!
22.09.2020 21:43
+5
"Основанием для досрочного прекращения полномочий (прошлого созыва ВР - ред.) было даже не доверие или недоверие [населения] - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства... в двух фракциях не хватало 226-ти народных депутатов.

Брешет !!!

Конституционный суд сказал, что отсутствие коалиции не доказано, а решение суда - политическое, а не правовое.

Сам Конституционный Суд это сказал

Внаслідок цього виник конституційний конфлікт між Президентом України та Верховною Радою України щодо підстав дострокового припинення повноважень, який немає правового вирішення, так як Основний Закон України не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а Регламент Верховної Ради України, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
22.09.2020 21:46
+3
Что ты звездишь Разумков тогда было юридически коалиция. Мы помним что клоун-наркоман сказал что роспуск рады это воля народа!
22.09.2020 21:40
психлікарня, а не монобольшинство...
22.09.2020 21:34
Лукавит москалик Розумков. Монобольшинство - не такое уж и моно.
22.09.2020 21:36
На жаль, там куди більше, ніж 250, за рахунок довіри за майбах бені.
22.09.2020 21:36
Есть Майдан ,всё решается
22.09.2020 21:40
22.09.2020 21:40
Та не звездить , добродию. Не бьіло коалиции в 226 депутатов , бьіло политическое шулерство.
22.09.2020 21:47
Если тогда было политическое шулерство то сейчас это политический разводняк!
22.09.2020 21:55
22.09.2020 21:43
Конституционный суд сказал, что отсутствие коалиции не доказано, а решение суда - политическое, а не правовое.

Сам Конституционный Суд это сказал

Внаслідок цього виник конституційний конфлікт між Президентом України та Верховною Радою України щодо підстав дострокового припинення повноважень, який немає правового вирішення, так як Основний Закон України не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а Регламент Верховної Ради України, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
22.09.2020 21:46
Пройшов рік після переобрання ВР))
22.09.2020 21:49
но сам факт рассуждения публично об этом разумкова о многом говорит

22.09.2020 21:54
"Монобольшинство сегодня насчитывает 246 зепутатов голов, - Разумков"


22.09.2020 21:56
як влучно каже Буткевич - "мононабрід"
23.09.2020 06:35
 
 