Монобольшинство сегодня насчитывает 246 депутатов, - Разумков
Монобольшинство сегодня насчитывает 246 народных депутатов, что делает невозможным досрочное прекращение полномочий Верховной Рады девятого созыва на основании отсутствия коалиции.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Глава ВР Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу "Прямой" 22 сентября.
"Основанием для досрочного прекращения полномочий (прошлого созыва ВР - ред.) было даже не доверие или недоверие [населения] - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства... в двух фракциях не хватало 226-ти народных депутатов. По состоянию на сегодня в монобольшинстве есть 246, если я не ошибаюсь, по последним показателям, и это больше, чем необходимо", - отметил Разумков.
Вот все, что надо знать о сегодняшней Верховной ЗРАДЕ!
Брешет !!!
Конституционный суд сказал, что отсутствие коалиции не доказано, а решение суда - политическое, а не правовое.
Сам Конституционный Суд это сказал
Внаслідок цього виник конституційний конфлікт між Президентом України та Верховною Радою України щодо підстав дострокового припинення повноважень, який немає правового вирішення, так як Основний Закон України не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а Регламент Верховної Ради України, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
