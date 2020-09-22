Монобольшинство сегодня насчитывает 246 депутатов, - Разумков

Монобольшинство сегодня насчитывает 246 народных депутатов, что делает невозможным досрочное прекращение полномочий Верховной Рады девятого созыва на основании отсутствия коалиции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Глава ВР Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу "Прямой" 22 сентября.

"Основанием для досрочного прекращения полномочий (прошлого созыва ВР - ред.) было даже не доверие или недоверие [населения] - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства... в двух фракциях не хватало 226-ти народных депутатов. По состоянию на сегодня в монобольшинстве есть 246, если я не ошибаюсь, по последним показателям, и это больше, чем необходимо", - отметил Разумков.

