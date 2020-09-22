РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9448 посетителей онлайн
Новости
1 450 13

Монобольшинство сегодня насчитывает 246 депутатов, - Разумков

Монобольшинство сегодня насчитывает 246 депутатов, - Разумков

Монобольшинство сегодня насчитывает 246 народных депутатов, что делает невозможным досрочное прекращение полномочий Верховной Рады девятого созыва на основании отсутствия коалиции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Глава ВР Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу "Прямой" 22 сентября.

"Основанием для досрочного прекращения полномочий (прошлого созыва ВР - ред.) было даже не доверие или недоверие [населения] - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства... в двух фракциях не хватало 226-ти народных депутатов. По состоянию на сегодня в монобольшинстве есть 246, если я не ошибаюсь, по последним показателям, и это больше, чем необходимо", - отметил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность, - Разумков

Автор: 

большинство (75) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2654)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
МОНОразброд слился в экстазе с заЖОПниками.
Вот все, что надо знать о сегодняшней Верховной ЗРАДЕ!
показать весь комментарий
22.09.2020 21:43 Ответить
+5
"Основанием для досрочного прекращения полномочий (прошлого созыва ВР - ред.) было даже не доверие или недоверие [населения] - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства... в двух фракциях не хватало 226-ти народных депутатов.

Брешет !!!

Конституционный суд сказал, что отсутствие коалиции не доказано, а решение суда - политическое, а не правовое.

Сам Конституционный Суд это сказал

Внаслідок цього виник конституційний конфлікт між Президентом України та Верховною Радою України щодо підстав дострокового припинення повноважень, який немає правового вирішення, так як Основний Закон України не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а Регламент Верховної Ради України, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:46 Ответить
+3
Что ты звездишь Разумков тогда было юридически коалиция. Мы помним что клоун-наркоман сказал что роспуск рады это воля народа!
показать весь комментарий
22.09.2020 21:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
психлікарня, а не монобольшинство...
показать весь комментарий
22.09.2020 21:34 Ответить
Лукавит москалик Розумков. Монобольшинство - не такое уж и моно.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:36 Ответить
На жаль, там куди більше, ніж 250, за рахунок довіри за майбах бені.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:36 Ответить
Есть Майдан ,всё решается
показать весь комментарий
22.09.2020 21:40 Ответить
Что ты звездишь Разумков тогда было юридически коалиция. Мы помним что клоун-наркоман сказал что роспуск рады это воля народа!
показать весь комментарий
22.09.2020 21:40 Ответить
Та не звездить , добродию. Не бьіло коалиции в 226 депутатов , бьіло политическое шулерство.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:47 Ответить
Если тогда было политическое шулерство то сейчас это политический разводняк!
показать весь комментарий
22.09.2020 21:55 Ответить
МОНОразброд слился в экстазе с заЖОПниками.
Вот все, что надо знать о сегодняшней Верховной ЗРАДЕ!
показать весь комментарий
22.09.2020 21:43 Ответить
"Основанием для досрочного прекращения полномочий (прошлого созыва ВР - ред.) было даже не доверие или недоверие [населения] - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства... в двух фракциях не хватало 226-ти народных депутатов.

Брешет !!!

Конституционный суд сказал, что отсутствие коалиции не доказано, а решение суда - политическое, а не правовое.

Сам Конституционный Суд это сказал

Внаслідок цього виник конституційний конфлікт між Президентом України та Верховною Радою України щодо підстав дострокового припинення повноважень, який немає правового вирішення, так як Основний Закон України не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а Регламент Верховної Ради України, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:46 Ответить
Пройшов рік після переобрання ВР))
показать весь комментарий
22.09.2020 21:49 Ответить
но сам факт рассуждения публично об этом разумкова о многом говорит

Монобільшість на сьогодні налічує 246 депутатів, - Разумков - Цензор.НЕТ 4407
показать весь комментарий
22.09.2020 21:54 Ответить
"Монобольшинство сегодня насчитывает 246 зепутатов голов, - Разумков"


Монобільшість на сьогодні налічує 246 депутатів, - Разумков - Цензор.НЕТ 2787
показать весь комментарий
22.09.2020 21:56 Ответить
як влучно каже Буткевич - "мононабрід"
показать весь комментарий
23.09.2020 06:35 Ответить
 
 