УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4120 відвідувачів онлайн
Новини
2 361 33

Визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів підірве довіру до банківської системи, - НБУ і банківська спільнота

Визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів підірве довіру до банківської системи, - НБУ і банківська спільнота

Визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів зруйнує систему гарантування, підірве довіру до банківської системи і в підсумку зашкодить інтересам держави і громадян.

Про це заявив Голова НБУ Кирило Шевченко під час розгляду Конституційним судом України питання про конституційність цього закону 15 вересня 2020 р. За словами Кирила Шевченка, Закон забезпечив виконання міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом, Міжнародним валютним фондом і Світовим банком, і визнання Закону неконституційним зашкодить репутації країни.

Кирило Шевченко зазначив, що Закон "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" був ухвалений у 2012 році для підвищення довіри до банківської системи. "З цим завданням закон успішно впорався, довівши свою ефективність у період масового виведення банків з ринку... Два мільйони вкладників отримали протягом останніх років 90 млрд грн. Це ще один приклад того, що Закон виконує свою функцію", - наголосив Кирило Шевченко під час засідання КСУ.

Він зазначив, що визнання всього Закону про систему гарантування неконституційним не має жодних підстав. Аналогічну позицію висловили під час засідання Президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас та представник Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Денис Грищенко.

"Згідно з Конституцією України та кращими світовими практиками, Закон визнається неконституційним у повному обсязі ..., якщо з боку законодавця була порушена або процедура його ухвалення, або процедура набуття чинності. Друга підстава - коли неконституційними визнаються окремі норми закону, без яких закон, по суті, втрачає сенс, або загальна мета закону йде врозріз із Конституцією. Відповідних доказів - ні процесуальних, ні матеріальних, - у конституційному поданні ми не побачили", - зауважив представник НАБУ Денис Грищенко.

Що стосується розподілу владних повноважень, що є одним із предметів конституційного подання, то, за словами глави НБУ Кирила Шевченка, повноваження НБУ та ФГВФО чітко розмежовані на законодавчому рівні, не суперечать один одному і не дублюються. Крім того, Фонд гарантування підзвітний Верховній Раді, Кабінету Міністрів і Національному банку.

Автор: 

банки (7860) Фонд гарантування вкладів (1531)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Скоро конституционный суд признает неконституционность ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ,так как она не личная собственность
показати весь коментар
23.09.2020 10:11 Відповісти
+6
Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов подорвет доверие к банковской системе, - НБУ и банковское сообщество - Цензор.НЕТ 8965
показати весь коментар
23.09.2020 10:14 Відповісти
+5
Так це і є метою зебілів.
показати весь коментар
23.09.2020 10:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так це і є метою зебілів.
показати весь коментар
23.09.2020 10:07 Відповісти
Зебіли продажні довбні! Але скажи мені - як при Петі цей же суд також признав неконстутиційним КЛЮЧОВИЙ закон проти корупції про незаконне збагачення???
показати весь коментар
23.09.2020 10:12 Відповісти
Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов подорвет доверие к банковской системе, - НБУ и банковское сообщество - Цензор.НЕТ 8965
показати весь коментар
23.09.2020 10:14 Відповісти
Та нє, ЗЕ привів новиє літса. Чесні і непідкупні.
показати весь коментар
23.09.2020 10:16 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-47385331#:~:text=%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%96%2027%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4,%D0%B7%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83.&text=%D0%B3%D1%80%D0%BD%20(%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83,%D1%86%D0%B5%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F. Ч увак, тоді це було рішення Конституційного Суду.
І Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО - Президентська республіка.
А Порошенко, не ЦарЬ.
показати весь коментар
23.09.2020 10:18 Відповісти
А що зараз змінилося??? Це також рішення (Анти)конституційного суду!
показати весь коментар
23.09.2020 12:12 Відповісти
ЗЕлохи зробили це разом.
показати весь коментар
23.09.2020 10:13 Відповісти
да нет ЭТО МЕСТЬ и ответка Гонтаревой когда она пачками закрыал проблемные банки банки банкроты и фиктивные копилки матрешки но попутно матросила и банкротила вполне даже рентабельные банки и + БОНУСОМ КОЛОМОЙСКИЙ БОГОЛЮБОВ СУРКИСЫ И ПРИВАТ.. все смешалось в банковском дома дурдоме....
показати весь коментар
23.09.2020 11:55 Відповісти
Зебобики собираються ограбить всех, у кого есть вклады? На подобии аферы Кравчука и Фокина 1991 года.
показати весь коментар
23.09.2020 10:08 Відповісти
Скоро конституционный суд признает неконституционность ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ,так как она не личная собственность
показати весь коментар
23.09.2020 10:11 Відповісти
Ето прєкрастно! Цікаво, чи є тут смєлиє люді, які тримають гроші у банку під смішні 8,5-9%? А чи є тут нє мєнєє отважниє люді, коториє в етіх банках взялі крєдіт, під 40-45%? Так як зараз, мудрий нарід ще ніколи не дєлалі!
показати весь коментар
23.09.2020 10:13 Відповісти
под 40-45% кредит? уясе, шо за банк?
показати весь коментар
23.09.2020 11:31 Відповісти
любий споживчий кредит в реальності 36 відсотків плюс різні комісії
показати весь коментар
23.09.2020 11:58 Відповісти
ого, не думал, что у нас еще банковская африка
показати весь коментар
23.09.2020 12:27 Відповісти
Такое впечатление что над украинским народом проводят опыты на устойчивость,но погромы в Киевской Руси ,ещё никто не отменял
показати весь коментар
23.09.2020 10:14 Відповісти
Сто процентов этот фонд незаконен,те кто вкладывает в солидные банки свои средства не должны платить тем,кто побежал за парой процентов к аферистам и воришкам,тем более не должны платить в этот фонд те,кто вообще не участвует в банкодепозитном казино.
показати весь коментар
23.09.2020 10:17 Відповісти
І я про те чого нормальні банки мають покривати олігархів і депутатів аферистів, які ці банки розікрали Надра Дельта і т.д.
показати весь коментар
23.09.2020 12:00 Відповісти
Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов подорвет доверие к банковской системе, - НБУ и банковское сообщество -- и скажите вы , а причём здесь евреи ЗЕ, Коломойского, Рабинович и другие ? Грабить будут ваши вклады и без гарантий на возвращения. 😂😂😂😂😂
показати весь коментар
23.09.2020 10:24 Відповісти
Весели часи в Украине настали и вы украинцы сделали себя вместе 😂😂😂
показати весь коментар
23.09.2020 10:26 Відповісти
Пора КС суду принять постановление о неконституционности самого себя,и избавить нас от своего бренного существования.
показати весь коментар
23.09.2020 10:30 Відповісти
Отож! С судов надо начинать
показати весь коментар
23.09.2020 10:35 Відповісти
У фінансовому секторі трилітрова банка доларів поза всякою конкуренцією. Ніщо не гарантує надійнішого збереження вклада та кращих відсотків по депозиту.
показати весь коментар
23.09.2020 10:45 Відповісти
Этот проституционный суд надо было разогнать уже за то, что он вернул януковощу полномочия Кучмы, хотя не имел на то никакого права.
показати весь коментар
23.09.2020 10:50 Відповісти
руками Портнова и Лукашихи.
показати весь коментар
23.09.2020 20:14 Відповісти
Больше ада! Зебилы на своей шкуре должны прочувствовать последствия своего выбора.
показати весь коментар
23.09.2020 11:08 Відповісти
те, кому все вернули в полном объеме или они взяли себе все, что считали нужным, теперь борются за то, чтобы все было как в 90-х, когда банк летит в трубу, твои денежки летят туда вместе с ним..., чтобы можно было исчезать в неведомом направлении с кучей чужого бабла и тебе за это ничего не было...
показати весь коментар
23.09.2020 11:26 Відповісти
Нормальні банки ще ніодин в трубу не вилетів, а якщо ви несете гроші в ху... всяку і біжите за 3 % різниці то і самі платіть за ризики
показати весь коментар
23.09.2020 12:01 Відповісти
Чем хуже - тем лучше. Девиз новой власти.
показати весь коментар
23.09.2020 12:08 Відповісти
 
 