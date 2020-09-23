Визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів підірве довіру до банківської системи, - НБУ і банківська спільнота

Визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів зруйнує систему гарантування, підірве довіру до банківської системи і в підсумку зашкодить інтересам держави і громадян.

Про це заявив Голова НБУ Кирило Шевченко під час розгляду Конституційним судом України питання про конституційність цього закону 15 вересня 2020 р. За словами Кирила Шевченка, Закон забезпечив виконання міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом, Міжнародним валютним фондом і Світовим банком, і визнання Закону неконституційним зашкодить репутації країни.

Кирило Шевченко зазначив, що Закон "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" був ухвалений у 2012 році для підвищення довіри до банківської системи. "З цим завданням закон успішно впорався, довівши свою ефективність у період масового виведення банків з ринку... Два мільйони вкладників отримали протягом останніх років 90 млрд грн. Це ще один приклад того, що Закон виконує свою функцію", - наголосив Кирило Шевченко під час засідання КСУ.

Він зазначив, що визнання всього Закону про систему гарантування неконституційним не має жодних підстав. Аналогічну позицію висловили під час засідання Президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас та представник Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Денис Грищенко.

"Згідно з Конституцією України та кращими світовими практиками, Закон визнається неконституційним у повному обсязі ..., якщо з боку законодавця була порушена або процедура його ухвалення, або процедура набуття чинності. Друга підстава - коли неконституційними визнаються окремі норми закону, без яких закон, по суті, втрачає сенс, або загальна мета закону йде врозріз із Конституцією. Відповідних доказів - ні процесуальних, ні матеріальних, - у конституційному поданні ми не побачили", - зауважив представник НАБУ Денис Грищенко.

Що стосується розподілу владних повноважень, що є одним із предметів конституційного подання, то, за словами глави НБУ Кирила Шевченка, повноваження НБУ та ФГВФО чітко розмежовані на законодавчому рівні, не суперечать один одному і не дублюються. Крім того, Фонд гарантування підзвітний Верховній Раді, Кабінету Міністрів і Національному банку.