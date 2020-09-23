УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10614 відвідувачів онлайн
Новини
924 9

Депутати "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засіданні Київради

Депутати

На найближчому пленарному засідання Київської міської ради до порядку денного внесено низку земельних питань, які ставлять під загрозу знищення семи історичних будівель міста.

Депутати, які представляють "Європейську солідарність" у Київраді, не голосуватимуть за ці рішення, оскільки нашим пріоритетом залишається захист культурної спадщини Києва. Про це йдеться у відповідній заяві столичної територіальної організації "ЄС".

В "Європейській солідарності" вважають, що усі земельні рішення повинна ухвалювати уже нова Київрада. Вони також закликали інші фракції міськради підтримати цю позицію.

Як повідомляється на сторінці громадської організації "Мапа реновації", 24 вересня на пленарному засіданні Київської міської ради запланований розгляд ряду земельних питань, які несуть загрозу знесення семи будівель, які були споружені протягом 1830-1950 років.

Мова йде про будинки на вулицях Іллєнка, 30 (Особняк Баккалинського, 1901 рік); Гончара, 71 (Будинок Осипа Родіна, 1882 рік, авторства Володимира Ніколаєва); Ярославів Вал, 29б (Прибутковий будинок, 1897 рік, архітектор М. Гарденін); Боричів Тік, 20/4 (Міщанський будинок, 1830 рік); Лук'янівська, 29А (Післявоєнний сталінський класицизм, 1950 рік); Алли Горської, 6 (Районні дитячі ясла, 1937 рік, постконструктивізм архітектора Сластіонова); Ярославська, 8 (Садибний житловий будинок Лунєва, 1880 рік).

Автор: 

Київрада (806) Європейська Солідарність (1106)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можно подумать, что дерибан земли в Киеве проходил без депутатов-пэсыков...
показати весь коментар
23.09.2020 17:51 Відповісти
проснулось? там все уже от партии оманского ишака!
показати весь коментар
23.09.2020 18:12 Відповісти
Ага. А Кличко - главный зебил!
Я в курсе.
показати весь коментар
23.09.2020 20:03 Відповісти
по сравнению с Виталием Владимировичем Кличко, ты вошь подз@лупная. с ним, за счастье поздороваются и сфотографируются великие мира, от королевы Великобритании до президентов США, миллиардеры и воротилы финансового мира. сам не пойму, нафиг ему такое счастье, быдлу как ты делать благо, суетится. плюнуть на вас чернь, и на острова, пузо греть.
показати весь коментар
23.09.2020 20:25 Відповісти
То, что ты идиот, я понял. Но так и не увидел ответа: кто в горсовете Киева (зебили или пэсыки с "ударом")?
показати весь коментар
23.09.2020 21:07 Відповісти
Чего мелочиться.
Ведь старшие товарищи в раде проголосовали уже. Там серьезней куш.
показати весь коментар
23.09.2020 17:52 Відповісти
Фсё уже украдено при вас..
показати весь коментар
23.09.2020 19:51 Відповісти
Депутаты "ЕС" ни не будут галасавать, депутатов "ЕС" в Киевсовете с ноября месяца просто не будет.
показати весь коментар
23.09.2020 21:51 Відповісти
 
 