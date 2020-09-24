Регулювання хмарного ринку потрібно, передовсім, українській державі, - Коханевич, СЕО GigaCloud

Законопроєкт 2655 "Про хмарні технології", який 16 липня 2020 року був прийнятий Верховною Радою України в першому читанні, покликаний гарантувати державі надання якісних IT-послуг.

З його допомогою українські державні структури забезпечують користувачам збереження їхніх персональних даних. Таку думку СЕО GigaCloud висловив сьогодні, 23 вересня, під час круглого столу, присвяченого регулюванню хмарних технологій в Україні.

Його підтримує народний депутат Верховної Ради України Олександр Федієнко, який також взяв участь у круглому столі. "Кожна державна структура повинна виконувати властиву їй функцію, - сказав він. - Тому зберіганням інформації та її захистом повинні займатися сертифіковані і ліцензовані для цієї діяльності організації".

"Сьогодні в нашому портфелі замовлень державні проєкти займають всього 10%, уточнив Артем. - При цьому ми вже 3 роки зберігаємо за собою статус найбільш динамічного гравця на ринку і ростемо в комерційному сегменті настільки швидко, що ці 10% не грають великої ролі".

"Крім того, держава цікавий замовник, але не найкращий платник, - продовжив Артем. - Сьогодні всі цифрові сервіси закуповуються через систему ProZorro з використанням законодавства, яке орієнтоване на разові платежі. У нашому портфелі є держпроєкти, за якими ми упродовж уже 8 місяців не отримуємо платежі, але не можемо відключити їх, щоб не припиняти роботу сервісів, від яких залежать життя і здоров'я людей".

"Приватні хмарні оператори, які пройшли авторизацію і сертифікацію, здатні забезпечити більш високі стандарти безпеки даних, безперебійності доступу і гнучкості управління ресурсами, ніж власні сервери державних компаній, побудовані на базі застарілого обладнання і технологій. Тому зараз важливо прийняти законопроєкт №2655 в будь-якому вигляді, щоб держава дізналася про хмарні технології і навчилася ними користуватися, замість того, щоб сперечатися про деталі", - резюмував Артем Коханевич.