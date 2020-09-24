УКР
Новини
Регулювання хмарного ринку потрібно, передовсім, українській державі, - Коханевич, СЕО GigaCloud

Законопроєкт 2655 "Про хмарні технології", який 16 липня 2020 року був прийнятий Верховною Радою України в першому читанні, покликаний гарантувати державі надання якісних IT-послуг.

З його допомогою українські державні структури забезпечують користувачам збереження їхніх персональних даних. Таку думку СЕО GigaCloud висловив сьогодні, 23 вересня, під час круглого столу, присвяченого регулюванню хмарних технологій в Україні.

Його підтримує народний депутат Верховної Ради України Олександр Федієнко, який також взяв участь у круглому столі. "Кожна державна структура повинна виконувати властиву їй функцію, - сказав він. - Тому зберіганням інформації та її захистом повинні займатися сертифіковані і ліцензовані для цієї діяльності організації".

"Сьогодні в нашому портфелі замовлень державні проєкти займають всього 10%, уточнив Артем. - При цьому ми вже 3 роки зберігаємо за собою статус найбільш динамічного гравця на ринку і ростемо в комерційному сегменті настільки швидко, що ці 10% не грають великої ролі".

"Крім того, держава цікавий замовник, але не найкращий платник, - продовжив Артем. - Сьогодні всі цифрові сервіси закуповуються через систему ProZorro з використанням законодавства, яке орієнтоване на разові платежі. У нашому портфелі є держпроєкти, за якими ми упродовж уже 8 місяців не отримуємо платежі, але не можемо відключити їх, щоб не припиняти роботу сервісів, від яких залежать життя і здоров'я людей".

"Приватні хмарні оператори, які пройшли авторизацію і сертифікацію, здатні забезпечити більш високі стандарти безпеки даних, безперебійності доступу і гнучкості управління ресурсами, ніж власні сервери державних компаній, побудовані на базі застарілого обладнання і технологій. Тому зараз важливо прийняти законопроєкт №2655 в будь-якому вигляді, щоб держава дізналася про хмарні технології і навчилася ними користуватися, замість того, щоб сперечатися про деталі", - резюмував Артем Коханевич.

Топ коментарі
По облакам Верещучка спец.
Доить облака.
Регулирование ... рынка нужно ... государству (с)

Вот зачем государству вмешиваться в рыночные отношения, ума не приложу. У кого-нибудь есть идеи?
По облакам Верещучка спец.
24.09.2020 14:07 Відповісти
Регулирование ... рынка нужно ... государству (с)

Вот зачем государству вмешиваться в рыночные отношения, ума не приложу. У кого-нибудь есть идеи?
24.09.2020 14:17 Відповісти
Доить облака.
24.09.2020 14:24 Відповісти
Нові штатні одиниці.
Місце кормлєнія.
24.09.2020 15:24 Відповісти
небожитэли проявляют интерес к облакам, все нормально
24.09.2020 15:54 Відповісти
Для безопасности личных данных слить их на частные серверы?
Безопаснее только - публиковать их в "Голос Украины".
24.09.2020 16:28 Відповісти
Хмарні це коли у вас з ПК тільки монітор, миша і клавіатура, а все інше зберігається у компетентного дядька. І сматфон ваш відслідковується в просторі , і дані, які десь там в хмариці зберігаються теж відслідковуюься, я до того, що з одного боку зручно - маленькій сматфон, який має свою файло-комору, а з іншого боку ця дешевизна і зручність пряма дорога до рабства і контролю старшим братом ваших дій і навіть думок.
24.09.2020 16:59 Відповісти
Зе барыги и сюда добрались. Сейчас начну щемить мелких.
Придумают лицензии сертификаты.
Уроды вонючие!
24.09.2020 17:06 Відповісти
Тонкие клиенты и толстые "слуги народа"!
24.09.2020 17:58 Відповісти
Отвалите от IT бизнеса.
24.09.2020 18:57 Відповісти
ну да, ну да. AWS, Azure и GCP такую сертификацию/лицензирование проходить не будут и, соответственно, с точки зрения государства не смогут "обеспечить более высокие стандарты обеспечения безопасности данных, бесперебойности доступа и гибкости управления ресурсами", а вот примазавшиеся местные "клауды" -- смогут.

ну и, конечно же, рынок обязательно нужно регулировать. особенно IT рынок. онже сам себя регулировать ну никак не в состоянии...

лучше бы привлекали международных игроков строить ДЦ у нас в стране. или хотя бы разобрались уже с проблемами разряда "получение платежей через eBay". но нет, они же не понимают, что такое "откат", а наши без откатов и не почешутся... поэтому -- "надо регулировать рынок"! =)
25.09.2020 00:45 Відповісти
 
 