ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною"

ВАКС ухвалив вердикт у справі

Вищий антикорупційний суд визнав законним рішення прокуратури закрити справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину.

Відповідне рішення суд оголосив на засіданні 24 вересня за позовом екснардепа Віктора Чумака.

"Правомірним є висновок про те, що зібраних доказів вчинення злочину недостатньо ... Суд дійшов висновку: відхилити заяву скаржника і залишити чинним рішення прокурора про закриття справи", - оголосила слідча суддя Катерина Широка.

Слідча суддя визнала, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення про закриття справи в повній відповідності до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Прокурор Віталій Пономаренко під час судового засідання напередодні заявив, що слідству не вдалося встановити доказів вчинення злочину під час ухвалення формули "Роттердам+".

Єдиним постраждалим у справі "Роттердам+" вважався Нікопольський завод феросплавів (НЗФ), що належить Ігорю Коломойському.

ВАКС Антикорупційний суд (2040) Роттердам+ (299)
+40
Для лохторату ЗЕленого цирку то не аргумент. Порох все одно барига, а клоун - бубочка.
24.09.2020 14:37 Відповісти
+39
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - Цензор.НЕТ 4334
24.09.2020 14:40 Відповісти
+27
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - Цензор.НЕТ 3095
24.09.2020 14:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Вы пытаетесь рассказать про теорему Ферма быдлу из ПТУ.
24.09.2020 15:26 Відповісти
Не ображайте, я сама з ПТУ. Формальна освіта і розум то різні речі.
24.09.2020 15:38 Відповісти
...Це дало можливість закуповувати вугілля у ПАР та США для дерхавних електростанцій,...

------------------------------------
Який там "ПАР" та "США", якщо рахметов "купував" вугілля з Луган/дону у сепарів!!!
24.09.2020 16:00 Відповісти
- і продовжує купувати !
24.09.2020 20:59 Відповісти
....Це не давало коломойському купувати наддешеву електроенергію, бо пробавати її за ціною меншою нормативної собівартості н хто не ризикував, прийшли б з перевірками. Тому для колплмлйши ціна, по якій він купував електрика зросла...
-------------------------------------------------------------------------
Тобто, примусили Беню, щоби він свою продукцію продавав дорожче споживачам? І якщо, наприклад, споживач "до" купував у Бені "100 кг.", а "після" - "60 кг.", то це добре??? Де логіка?
24.09.2020 16:07 Відповісти
Коломойський не займається виробництвом електроенергіє, зате кожен з його феросплавних заводів споживає електроенегргії як ціла область десь в центрі чи на заході України.
Завдяки вам, він купує її тепер по 60копійок, а ви платите по 90 за перші 100 квт, а далі по 1,60.
Через те, що клопомойський не міг обкрадати державу, його прибутки зменшилися.
Але ви так переймалися статками старого єврея, що його обрали президентом! Бо Зє! це актор, що виконує ролю президента, а президент у нас Коломойський.
24.09.2020 16:24 Відповісти
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 9787
24.09.2020 19:33 Відповісти
Найгірше, що брехню клопомойського підхопили всі наші патрідіоти, бо вирішили, що байдуже, брехня це чи правда, головне утопити Пороха, а потім, дась Бог зайняти його місце.
Ось що найприкріше. Кому вірити, якщо коли це треба всі стають брехунами?
Як на мене, то коли правда то правда, коли брехня то брехня, і треба чітко про це казати, навіть якщо ********** того, хто тобі не дуже симпатичний. Інакше чим ти сам кращий від брехуна?
24.09.2020 15:36 Відповісти
Йозеф Кнехт:
Ахметов щомісяця підгодовує Офіс президента України на 2 млн. доларів. Це 56,4 млн. на місяць або 676,8 млн. на рік. Це пряма корупція. Але не зважаючи на це, узеленським мало цих коштів і вони вирішили подоїти бюджет та збільшити видатки на ОПУ на 40%. Напевно морда таки лусне.
24.09.2020 15:01 Відповісти
Когда становишься мультимиллионером, все поневоле стает законным.
24.09.2020 14:39 Відповісти
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - Цензор.НЕТ 3583
24.09.2020 14:41 Відповісти
Беня з Суркісамі це добре знають!
Дякую, дуже дякую.
24.09.2020 14:43 Відповісти
формула была законной"/ Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г./ Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой/ Как растолковал израильский флажок восток -дело тонкое. Думают одно, говорят другое, делают третье.
24.09.2020 14:39 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!
24.09.2020 14:58 Відповісти
Где все эти обличители?? Где егорка соболев, где семенченко, где стерненко с шабуниным? Где все зебилы, проклинавшие "барыгу" и "вальцмана", обещавшие посадить его за "роттердам+" ?
24.09.2020 14:43 Відповісти
ТАМ САМО , ДЕ І СВОБОДІВСЬКИЙ ТЯГНИСРАК :

ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - Цензор.НЕТ 9173
24.09.2020 14:46 Відповісти
Этот поц 100%-ный фсб-шник.
24.09.2020 15:04 Відповісти
Ещё, где Белецкий, где нацкорпус со свинками плюшевыми? Где свобода? А где эта пииздоболка тимошенко со своими бумажками?
24.09.2020 14:58 Відповісти
С х-лом и зедебилом ,новый газовый контракт пишет .
24.09.2020 15:12 Відповісти
На стадо это не подействует. Ложечки хоть и нашлись, но осадочек остался.
24.09.2020 14:44 Відповісти
На стадо подействует пустой желудок и пустой карман. А это все в ближайшей перспективе
24.09.2020 14:47 Відповісти
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - Цензор.НЕТ 8252
24.09.2020 14:45 Відповісти
В ВР зарегистрирован законопроект: "Взяточник, притворившийся при арести мертвым, освобождается от ответственности".
Клетчатойо одєяльце - ваще!!
))
24.09.2020 14:47 Відповісти
Копейкин,сходи к доктору,желательно к радуцкому.Он тебя осмотрит.
24.09.2020 15:14 Відповісти
Дякую за допомогу!!
Адресу напишіть, please..
😜😀
24.09.2020 16:29 Відповісти
Ну надо выборы 2019 отменять. Зел нажухал избирателей!!!
24.09.2020 14:48 Відповісти
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - Цензор.НЕТ 8086

Зебіли верещали про зраду і тут такий аблом.
24.09.2020 14:48 Відповісти
Точно! Це велика перемога! Перемога Ахметова та Ко над Україною.
Радій!
24.09.2020 14:51 Відповісти
Це ти про збільшення ціни на газ на 40% ?
24.09.2020 14:54 Відповісти
Так. Вартість котрого нині нижче, чим при святому Рошені.
24.09.2020 14:56 Відповісти
Не бреши. К тому же субсидии Зельц отменил
24.09.2020 15:07 Відповісти
з транспортуванням стало дорожче
24.09.2020 15:07 Відповісти
ты в платежки свои загляни дедушка. и сложи транспортировку и газ. и у тебя получится в районе 10 грн за куб. здобул зеленожопый? жри
24.09.2020 15:29 Відповісти
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 6336
24.09.2020 16:09 Відповісти
Так шо, барыга опять нагадил на нашу бубочку?!
Это ж какая-то Зелефобия!)))
24.09.2020 14:50 Відповісти
Нескромно считать чужое, но чисто гипотетически насколько после такого решения вырос "имидж S " антикоррупционеров принявших законное решение?
24.09.2020 14:51 Відповісти
Зе-тыпил, а ты радуешься тому, что всё, что тебе несли с экранов ТВ год назад, всё, чему ты верил, всё, что ты думал о Зеленском-наркомане, всё-всё это было ЛОЖЬЮ?!
Радуешься тому, был ЛОХом и остался до сих пор ЛОХом?
24.09.2020 14:57 Відповісти
А як вам тае?
СБУ ОФІЦІЙНО ПІДТВЕРДИЛА ПІДГОТОВКУ СПЕЦОПЕРАЦІЇ ЩОДО "ВАГНЕРІВЦІВ" ПЕРЕД ЇХ ЗАТРИМАННЯМ В БІЛОРУСІ
Український суд заочно заарештував "вагнерівців" у кінці липня. Жодне з цих рішень досі не оприлюднене.
24.09.2020 14:55 Відповісти
Та на 1005000000%%
ЗЕ=ПЕ
))
24.09.2020 14:57 Відповісти
Сказочка про незаконность формулы Роттердам+ отлично отработала перед выборами, помогая насрать в пустые черепные коробки 73% избирателей. Теперь уже она не нужна.
24.09.2020 14:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S--4rTQ9Xrk «П. дав добро»: як друг президента Кононенко заробляв на аферах в енергетиці || СХЕМИ №210 - YouTube
24.09.2020 15:00 Відповісти
до речі чудовий висєр "схем"))) З нюансом який особливо добре стало видно зараз.
Поки Кононєнко був "смотрящим" за Центренерго, воно давало майже мільярд в рік прибутку . Зараз при "смотрящєм" Коломойші 4 ярди збитків. Але тепер Центренерго "схемам" пофіг
24.09.2020 15:06 Відповісти
Перемоги ЗЕбільної влади:
Йозеф Кнехт:
- Батько Єрмака співробітник ГУР рф. Брат дружини Бігуса співробітник спецслужб рф. А ми сидимо і думаємо, чому ж ми програли вибори в 2020. Нас обклали кротами з усіх сторін.

- Просто факт, син співробітника ГУР рф возив президента України до Оману на зустріч з Патрушевим та ввів до складу ТКГ сепара Фокіна. Ми просто летим у прірву.

Отчет ЦРУ: Против Порошенко и Байдена была задействована спецоперация, руководимая из России.

Еспресо:
У офіцерів ЗСУ відібрали зброю перед візитом Зеленського на військові навчання.
24.09.2020 15:00 Відповісти
Так понял основная версия зегенератов - Ахметка всех купил) Так неуважаемые зебилы, претензии увас были к Порошенку а не к Ахметке. Или забыли?))))
24.09.2020 15:00 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2018/10/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE.html Двухходовочка отката Ахметова для Порошенко за «Роттердам+» - Лещенко. Видео - Экономика от Пророка
24.09.2020 15:03 Відповісти
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - значит нас грабили законно. От этого уже легче.
24.09.2020 15:04 Відповісти
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 4379
24.09.2020 15:07 Відповісти
Сейчас през, вроде как Зельц. А ты продолжаешь тулить Пороха
24.09.2020 15:10 Відповісти
Та це місцевий упоротий дурник... Не звертаймо на нього уваги)
24.09.2020 15:46 Відповісти
Эх,люблю когда зерыги об стол бошкой бьются )красота
24.09.2020 15:08 Відповісти
ага) такая милая истерика. Кто поумнеее те давно языки в задницу, а бостуги продолжают рогами рыть асфальт
24.09.2020 15:15 Відповісти
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 902
24.09.2020 15:13 Відповісти
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 7587
24.09.2020 15:14 Відповісти
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 8762
24.09.2020 15:14 Відповісти
Повылазили Зелёные жабы с мокшанских болот. Чтоб вас разорвало от ненависти, зависти и злобы.
24.09.2020 15:15 Відповісти
Так спецзакони для Роттердаму приймалися і підбисувалися Порошенком. Тому зелені жаби можуть тільки облизнутися. З юридичної точки зору тут все законно.
24.09.2020 15:33 Відповісти
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 1900
24.09.2020 15:15 Відповісти
Обратились в суд с иском об отмене схемы "Роттердам+", - Егор Соболев. ВИДЕО
В суд направлен иск об отмене пресловутой схемы закупки угля "Роттердам+".

Об этом сообщил нардеп от https://www.facebook.com/IegorSoboliev/videos/10209197211247011/ "Самопомочи" Егор Соболев, информирует https://censor.net/ru/video_news/3074737/censor.net.Среди 10 абсурдных решений суда, отстранившего Супрун, разрешение на разгон Майдана и одобрение Роттердам+, - Шабунин

И что теперь, соболевым и шабуниным извиняться прикажете?!
24.09.2020 15:23 Відповісти
раз законна Роттердам+ і Дюссельдорф+, значить і НЕ платити за комуналку теж законно.
24.09.2020 15:28 Відповісти
а ось тут ви помиляєтеся. Що дозволено Юпітеру те, не дозволено бику. Якщо влада освятила бізнес-проекти багатіїв то, ви до того не маєте ніякого відношення.
24.09.2020 15:30 Відповісти
Ну, якщо для Роттердаму Радою та президентом були прийняті спеціальні закони то, важко щось висунути з юридичного боку. Тут тільки моральний осуд і політична відповідальність проходять.
В цьому і проблема олігархічно-бюрократичної Системи, коли всі забаганки багатіїв покриваються спеціальними законами, які приймаються офіційною владою.
24.09.2020 15:28 Відповісти
Не при этой власти закроют злодеев ахмета и парашенку....
24.09.2020 15:32 Відповісти
Боищься, что у тебя гавна не хватит?
24.09.2020 16:03 Відповісти
твоего клоуна первого закроют за мародерство
24.09.2020 16:04 Відповісти
Я вспоминаю фирму адвокатскую фирму из США, которую нанял Янык, чтобы те подготовили отчет по деятельности Тимошенко, на основании которого потом ее посадил наш Пещерный суд. А Тимошенко выйдя, подала не на Украину, а на эту адвокатскую контору и выиграла несколько миллионов не гривен!
Так вот по поводу Ротердама. Деятельность Порошенко должны проверять не наши внутренние проверяльщики ВАКС, а настоящие аудиторы Запада!
24.09.2020 16:41 Відповісти
Тут все хитріше. З достовірних перших рук маю інформацію про одну з експертиз. Там все підкріплено законами України, які писали висококваліфіковані юристи Ахметова, а приймала Рада і підписував президент. Якщо вам на рівні закону дали право взяти щось то, тут вам ніхто не допоможе.
Стосовно Роттердаму справа безперспективна. Можна тільки ставити питання, яким чином це стало можливим (використання службового становища).
24.09.2020 16:51 Відповісти
"Окружний суд штату Массачусетс присудив "ЄЕСУ" виплатити 18 мільйонів 344 тисячі 480 доларів компанії UTICo." - це це?
24.09.2020 17:22 Відповісти
Не не це. Что же вы не умеете поиском пользоваться то? Все вам разжевывать надо.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/11/7251202/ Миллионы долларов Тимошенко заплатила фирма Skadden - NYT
24.09.2020 22:11 Відповісти
Головну чорну справу бігуси-шабуніни зробили - скинули Порошенка. Те, що зараз суд не знайшов підтвердження їх брехні, вже не суттєво. Ціль досягнута - зелена пліснява обліпила Україну
24.09.2020 17:13 Відповісти
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 146
24.09.2020 21:02 Відповісти
Только тсссс...тихо . Не говорите ЗЕбилам ато ихни пердаки разорвёт на шаматьё. Они тут аж до рыгачег визжали про этот Ротердам и про баригу мародьора, и как они Порошенко в тюрьму посадят рассказывали, а тут такое...бедные ЗЕбилы, я переживаю за них, как бы они от такой новости не начали массово суицидничать..ЗЕбилы ж были свихнулись на идее посадить Порошенко , говорили прийдёт их любимый шут квартальный и всьо - точно конец бариге мародьору...
24.09.2020 21:17 Відповісти
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 5285
24.09.2020 22:12 Відповісти
зеленско-желтобрюхо-голубовский... беги!
25.09.2020 05:18 Відповісти
Вот вам и ВАКС. Кажется последняя надежда и та умерла.
25.09.2020 09:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 