ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною"

Вищий антикорупційний суд визнав законним рішення прокуратури закрити справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину.

Відповідне рішення суд оголосив на засіданні 24 вересня за позовом екснардепа Віктора Чумака.

"Правомірним є висновок про те, що зібраних доказів вчинення злочину недостатньо ... Суд дійшов висновку: відхилити заяву скаржника і залишити чинним рішення прокурора про закриття справи", - оголосила слідча суддя Катерина Широка.

Слідча суддя визнала, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення про закриття справи в повній відповідності до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Прокурор Віталій Пономаренко під час судового засідання напередодні заявив, що слідству не вдалося встановити доказів вчинення злочину під час ухвалення формули "Роттердам+".

Єдиним постраждалим у справі "Роттердам+" вважався Нікопольський завод феросплавів (НЗФ), що належить Ігорю Коломойському.