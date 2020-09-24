ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной"
Высший антикоррупционный суд признал законным решение прокуратуры закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.
Соответсвующее решение суд огласил на заседании 24 сентября по иску экс-нардепа Виктора Чумака.
"Правомочным выглядит вывод о том, что собранных доказательств совершения преступления недостаточно... Суд пришел к выводу : отклонить заявление жалобщика и оставить в силе решение прокурора о закрытии дела", - объявила следственная судья Екатерина Широкая.
Следственная судья признала, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение о закрытии дела в полном соответсвии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.
Прокурор Виталий Пономаренко в ходе судебного заседания накануне заявил, что следствию не удалось установить доказательств совершения преступления во время принятии формулы "Роттердам+".
Единственным пострадавшим в деле "Роттердам+" считался Никопольский завод ферросплавов (НЗФ), принадлежащий Игорю Коломойскому.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
------------------------------------
Який там "ПАР" та "США", якщо рахметов "купував" вугілля з Луган/дону у сепарів!!!
-------------------------------------------------------------------------
Тобто, примусили Беню, щоби він свою продукцію продавав дорожче споживачам? І якщо, наприклад, споживач "до" купував у Бені "100 кг.", а "після" - "60 кг.", то це добре??? Де логіка?
Завдяки вам, він купує її тепер по 60копійок, а ви платите по 90 за перші 100 квт, а далі по 1,60.
Через те, що клопомойський не міг обкрадати державу, його прибутки зменшилися.
Але ви так переймалися статками старого єврея, що його обрали президентом! Бо Зє! це актор, що виконує ролю президента, а президент у нас Коломойський.
Ось що найприкріше. Кому вірити, якщо коли це треба всі стають брехунами?
Як на мене, то коли правда то правда, коли брехня то брехня, і треба чітко про це казати, навіть якщо ********** того, хто тобі не дуже симпатичний. Інакше чим ти сам кращий від брехуна?
Ахметов щомісяця підгодовує Офіс президента України на 2 млн. доларів. Це 56,4 млн. на місяць або 676,8 млн. на рік. Це пряма корупція. Але не зважаючи на це, узеленським мало цих коштів і вони вирішили подоїти бюджет та збільшити видатки на ОПУ на 40%. Напевно морда таки лусне.
Дякую, дуже дякую.
Клетчатойо одєяльце - ваще!!
))
Адресу напишіть, please..
😜😀
Зебіли верещали про зраду і тут такий аблом.
Радій!
Это ж какая-то Зелефобия!)))
Радуешься тому, был ЛОХом и остался до сих пор ЛОХом?
СБУ ОФІЦІЙНО ПІДТВЕРДИЛА ПІДГОТОВКУ СПЕЦОПЕРАЦІЇ ЩОДО "ВАГНЕРІВЦІВ" ПЕРЕД ЇХ ЗАТРИМАННЯМ В БІЛОРУСІ
Український суд заочно заарештував "вагнерівців" у кінці липня. Жодне з цих рішень досі не оприлюднене.
ЗЕ=ПЕ
))
Поки Кононєнко був "смотрящим" за Центренерго, воно давало майже мільярд в рік прибутку . Зараз при "смотрящєм" Коломойші 4 ярди збитків. Але тепер Центренерго "схемам" пофіг
Йозеф Кнехт:
- Батько Єрмака співробітник ГУР рф. Брат дружини Бігуса співробітник спецслужб рф. А ми сидимо і думаємо, чому ж ми програли вибори в 2020. Нас обклали кротами з усіх сторін.
- Просто факт, син співробітника ГУР рф возив президента України до Оману на зустріч з Патрушевим та ввів до складу ТКГ сепара Фокіна. Ми просто летим у прірву.
Отчет ЦРУ: Против Порошенко и Байдена была задействована спецоперация, руководимая из России.
Еспресо:
У офіцерів ЗСУ відібрали зброю перед візитом Зеленського на військові навчання.
В суд направлен иск об отмене пресловутой схемы закупки угля "Роттердам+".
Об этом сообщил нардеп от https://www.facebook.com/IegorSoboliev/videos/10209197211247011/ "Самопомочи" Егор Соболев, информирует https://censor.net/ru/video_news/3074737/censor.net.Среди 10 абсурдных решений суда, отстранившего Супрун, разрешение на разгон Майдана и одобрение Роттердам+, - Шабунин
И что теперь, соболевым и шабуниным извиняться прикажете?!
В цьому і проблема олігархічно-бюрократичної Системи, коли всі забаганки багатіїв покриваються спеціальними законами, які приймаються офіційною владою.
Так вот по поводу Ротердама. Деятельность Порошенко должны проверять не наши внутренние проверяльщики ВАКС, а настоящие аудиторы Запада!
Стосовно Роттердаму справа безперспективна. Можна тільки ставити питання, яким чином це стало можливим (використання службового становища).
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/11/7251202/ Миллионы долларов Тимошенко заплатила фирма Skadden - NYT