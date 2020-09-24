РУС
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной"

ВАКС вынес вердикт по делу

Высший антикоррупционный суд признал законным решение прокуратуры закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Соответсвующее решение суд огласил на заседании 24 сентября по иску экс-нардепа Виктора Чумака.

"Правомочным выглядит вывод о том, что собранных доказательств совершения преступления недостаточно... Суд пришел к выводу : отклонить заявление жалобщика и оставить в силе решение прокурора о закрытии дела", - объявила следственная судья Екатерина Широкая.

Следственная судья признала, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение о закрытии дела в полном соответсвии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

Прокурор Виталий Пономаренко в ходе судебного заседания накануне заявил, что следствию не удалось установить доказательств совершения преступления во время принятии формулы "Роттердам+".

Единственным пострадавшим в деле "Роттердам+" считался Никопольский завод ферросплавов (НЗФ), принадлежащий Игорю Коломойскому.

Топ комментарии
+40
Для лохторату ЗЕленого цирку то не аргумент. Порох все одно барига, а клоун - бубочка.
24.09.2020 14:37 Ответить
24.09.2020 14:37 Ответить
+39
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - Цензор.НЕТ 4334
24.09.2020 14:40 Ответить
24.09.2020 14:40 Ответить
+27
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - Цензор.НЕТ 3095
24.09.2020 14:51 Ответить
24.09.2020 14:51 Ответить
Вы пытаетесь рассказать про теорему Ферма быдлу из ПТУ.
24.09.2020 15:26 Ответить
24.09.2020 15:26 Ответить
Не ображайте, я сама з ПТУ. Формальна освіта і розум то різні речі.
24.09.2020 15:38 Ответить
24.09.2020 15:38 Ответить
...Це дало можливість закуповувати вугілля у ПАР та США для дерхавних електростанцій,...

------------------------------------
Який там "ПАР" та "США", якщо рахметов "купував" вугілля з Луган/дону у сепарів!!!
24.09.2020 16:00 Ответить
24.09.2020 16:00 Ответить
- і продовжує купувати !
24.09.2020 20:59 Ответить
24.09.2020 20:59 Ответить
....Це не давало коломойському купувати наддешеву електроенергію, бо пробавати її за ціною меншою нормативної собівартості н хто не ризикував, прийшли б з перевірками. Тому для колплмлйши ціна, по якій він купував електрика зросла...
-------------------------------------------------------------------------
Тобто, примусили Беню, щоби він свою продукцію продавав дорожче споживачам? І якщо, наприклад, споживач "до" купував у Бені "100 кг.", а "після" - "60 кг.", то це добре??? Де логіка?
24.09.2020 16:07 Ответить
24.09.2020 16:07 Ответить
Коломойський не займається виробництвом електроенергіє, зате кожен з його феросплавних заводів споживає електроенегргії як ціла область десь в центрі чи на заході України.
Завдяки вам, він купує її тепер по 60копійок, а ви платите по 90 за перші 100 квт, а далі по 1,60.
Через те, що клопомойський не міг обкрадати державу, його прибутки зменшилися.
Але ви так переймалися статками старого єврея, що його обрали президентом! Бо Зє! це актор, що виконує ролю президента, а президент у нас Коломойський.
24.09.2020 16:24 Ответить
24.09.2020 16:24 Ответить
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 9787
24.09.2020 19:33 Ответить
24.09.2020 19:33 Ответить
Найгірше, що брехню клопомойського підхопили всі наші патрідіоти, бо вирішили, що байдуже, брехня це чи правда, головне утопити Пороха, а потім, дась Бог зайняти його місце.
Ось що найприкріше. Кому вірити, якщо коли це треба всі стають брехунами?
Як на мене, то коли правда то правда, коли брехня то брехня, і треба чітко про це казати, навіть якщо ********** того, хто тобі не дуже симпатичний. Інакше чим ти сам кращий від брехуна?
24.09.2020 15:36 Ответить
24.09.2020 15:36 Ответить
Йозеф Кнехт:
Ахметов щомісяця підгодовує Офіс президента України на 2 млн. доларів. Це 56,4 млн. на місяць або 676,8 млн. на рік. Це пряма корупція. Але не зважаючи на це, узеленським мало цих коштів і вони вирішили подоїти бюджет та збільшити видатки на ОПУ на 40%. Напевно морда таки лусне.
24.09.2020 15:01 Ответить
24.09.2020 15:01 Ответить
Когда становишься мультимиллионером, все поневоле стает законным.
24.09.2020 14:39 Ответить
24.09.2020 14:39 Ответить
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - Цензор.НЕТ 3583
24.09.2020 14:41 Ответить
24.09.2020 14:41 Ответить
Беня з Суркісамі це добре знають!
Дякую, дуже дякую.
24.09.2020 14:43 Ответить
24.09.2020 14:43 Ответить
формула была законной"/ Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г./ Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой/ Как растолковал израильский флажок восток -дело тонкое. Думают одно, говорят другое, делают третье.
24.09.2020 14:39 Ответить
24.09.2020 14:39 Ответить
Вы не понимаете, это другое!
24.09.2020 14:58 Ответить
24.09.2020 14:58 Ответить
Где все эти обличители?? Где егорка соболев, где семенченко, где стерненко с шабуниным? Где все зебилы, проклинавшие "барыгу" и "вальцмана", обещавшие посадить его за "роттердам+" ?
24.09.2020 14:43 Ответить
24.09.2020 14:43 Ответить
ТАМ САМО , ДЕ І СВОБОДІВСЬКИЙ ТЯГНИСРАК :

ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - Цензор.НЕТ 9173
24.09.2020 14:46 Ответить
24.09.2020 14:46 Ответить
Этот поц 100%-ный фсб-шник.
24.09.2020 15:04 Ответить
24.09.2020 15:04 Ответить
Ещё, где Белецкий, где нацкорпус со свинками плюшевыми? Где свобода? А где эта пииздоболка тимошенко со своими бумажками?
24.09.2020 14:58 Ответить
24.09.2020 14:58 Ответить
С х-лом и зедебилом ,новый газовый контракт пишет .
24.09.2020 15:12 Ответить
24.09.2020 15:12 Ответить
На стадо это не подействует. Ложечки хоть и нашлись, но осадочек остался.
24.09.2020 14:44 Ответить
24.09.2020 14:44 Ответить
На стадо подействует пустой желудок и пустой карман. А это все в ближайшей перспективе
24.09.2020 14:47 Ответить
24.09.2020 14:47 Ответить
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - Цензор.НЕТ 8252
24.09.2020 14:45 Ответить
24.09.2020 14:45 Ответить
В ВР зарегистрирован законопроект: "Взяточник, притворившийся при арести мертвым, освобождается от ответственности".
Клетчатойо одєяльце - ваще!!
))
24.09.2020 14:47 Ответить
24.09.2020 14:47 Ответить
Копейкин,сходи к доктору,желательно к радуцкому.Он тебя осмотрит.
24.09.2020 15:14 Ответить
24.09.2020 15:14 Ответить
Дякую за допомогу!!
Адресу напишіть, please..
😜😀
24.09.2020 16:29 Ответить
24.09.2020 16:29 Ответить
Ну надо выборы 2019 отменять. Зел нажухал избирателей!!!
24.09.2020 14:48 Ответить
24.09.2020 14:48 Ответить
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - Цензор.НЕТ 8086

Зебіли верещали про зраду і тут такий аблом.
24.09.2020 14:48 Ответить
24.09.2020 14:48 Ответить
Точно! Це велика перемога! Перемога Ахметова та Ко над Україною.
Радій!
24.09.2020 14:51 Ответить
24.09.2020 14:51 Ответить
Це ти про збільшення ціни на газ на 40% ?
24.09.2020 14:54 Ответить
24.09.2020 14:54 Ответить
Так. Вартість котрого нині нижче, чим при святому Рошені.
24.09.2020 14:56 Ответить
24.09.2020 14:56 Ответить
Не бреши. К тому же субсидии Зельц отменил
24.09.2020 15:07 Ответить
24.09.2020 15:07 Ответить
з транспортуванням стало дорожче
24.09.2020 15:07 Ответить
24.09.2020 15:07 Ответить
ты в платежки свои загляни дедушка. и сложи транспортировку и газ. и у тебя получится в районе 10 грн за куб. здобул зеленожопый? жри
24.09.2020 15:29 Ответить
24.09.2020 15:29 Ответить
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 6336
24.09.2020 16:09 Ответить
24.09.2020 16:09 Ответить
Так шо, барыга опять нагадил на нашу бубочку?!
Это ж какая-то Зелефобия!)))
24.09.2020 14:50 Ответить
24.09.2020 14:50 Ответить
Нескромно считать чужое, но чисто гипотетически насколько после такого решения вырос "имидж S " антикоррупционеров принявших законное решение?
24.09.2020 14:51 Ответить
24.09.2020 14:51 Ответить
Зе-тыпил, а ты радуешься тому, что всё, что тебе несли с экранов ТВ год назад, всё, чему ты верил, всё, что ты думал о Зеленском-наркомане, всё-всё это было ЛОЖЬЮ?!
Радуешься тому, был ЛОХом и остался до сих пор ЛОХом?
24.09.2020 14:57 Ответить
24.09.2020 14:57 Ответить
А як вам тае?
СБУ ОФІЦІЙНО ПІДТВЕРДИЛА ПІДГОТОВКУ СПЕЦОПЕРАЦІЇ ЩОДО "ВАГНЕРІВЦІВ" ПЕРЕД ЇХ ЗАТРИМАННЯМ В БІЛОРУСІ
Український суд заочно заарештував "вагнерівців" у кінці липня. Жодне з цих рішень досі не оприлюднене.
24.09.2020 14:55 Ответить
24.09.2020 14:55 Ответить
Та на 1005000000%%
ЗЕ=ПЕ
))
24.09.2020 14:57 Ответить
24.09.2020 14:57 Ответить
Сказочка про незаконность формулы Роттердам+ отлично отработала перед выборами, помогая насрать в пустые черепные коробки 73% избирателей. Теперь уже она не нужна.
24.09.2020 14:57 Ответить
24.09.2020 14:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S--4rTQ9Xrk «П. дав добро»: як друг президента Кононенко заробляв на аферах в енергетиці || СХЕМИ №210 - YouTube
24.09.2020 15:00 Ответить
24.09.2020 15:00 Ответить
до речі чудовий висєр "схем"))) З нюансом який особливо добре стало видно зараз.
Поки Кононєнко був "смотрящим" за Центренерго, воно давало майже мільярд в рік прибутку . Зараз при "смотрящєм" Коломойші 4 ярди збитків. Але тепер Центренерго "схемам" пофіг
24.09.2020 15:06 Ответить
24.09.2020 15:06 Ответить
Перемоги ЗЕбільної влади:
Йозеф Кнехт:
- Батько Єрмака співробітник ГУР рф. Брат дружини Бігуса співробітник спецслужб рф. А ми сидимо і думаємо, чому ж ми програли вибори в 2020. Нас обклали кротами з усіх сторін.

- Просто факт, син співробітника ГУР рф возив президента України до Оману на зустріч з Патрушевим та ввів до складу ТКГ сепара Фокіна. Ми просто летим у прірву.

Отчет ЦРУ: Против Порошенко и Байдена была задействована спецоперация, руководимая из России.

Еспресо:
У офіцерів ЗСУ відібрали зброю перед візитом Зеленського на військові навчання.
24.09.2020 15:00 Ответить
24.09.2020 15:00 Ответить
Так понял основная версия зегенератов - Ахметка всех купил) Так неуважаемые зебилы, претензии увас были к Порошенку а не к Ахметке. Или забыли?))))
24.09.2020 15:00 Ответить
24.09.2020 15:00 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2018/10/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE.html Двухходовочка отката Ахметова для Порошенко за «Роттердам+» - Лещенко. Видео - Экономика от Пророка
24.09.2020 15:03 Ответить
24.09.2020 15:03 Ответить
ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной" - значит нас грабили законно. От этого уже легче.
24.09.2020 15:04 Ответить
24.09.2020 15:04 Ответить
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 4379
24.09.2020 15:07 Ответить
24.09.2020 15:07 Ответить
Сейчас през, вроде как Зельц. А ты продолжаешь тулить Пороха
24.09.2020 15:10 Ответить
24.09.2020 15:10 Ответить
Та це місцевий упоротий дурник... Не звертаймо на нього уваги)
24.09.2020 15:46 Ответить
24.09.2020 15:46 Ответить
Эх,люблю когда зерыги об стол бошкой бьются )красота
24.09.2020 15:08 Ответить
24.09.2020 15:08 Ответить
ага) такая милая истерика. Кто поумнеее те давно языки в задницу, а бостуги продолжают рогами рыть асфальт
24.09.2020 15:15 Ответить
24.09.2020 15:15 Ответить
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 902
24.09.2020 15:13 Ответить
24.09.2020 15:13 Ответить
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 7587
24.09.2020 15:14 Ответить
24.09.2020 15:14 Ответить
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 8762
24.09.2020 15:14 Ответить
24.09.2020 15:14 Ответить
Повылазили Зелёные жабы с мокшанских болот. Чтоб вас разорвало от ненависти, зависти и злобы.
24.09.2020 15:15 Ответить
24.09.2020 15:15 Ответить
Так спецзакони для Роттердаму приймалися і підбисувалися Порошенком. Тому зелені жаби можуть тільки облизнутися. З юридичної точки зору тут все законно.
24.09.2020 15:33 Ответить
24.09.2020 15:33 Ответить
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 1900
24.09.2020 15:15 Ответить
24.09.2020 15:15 Ответить
Обратились в суд с иском об отмене схемы "Роттердам+", - Егор Соболев. ВИДЕО
В суд направлен иск об отмене пресловутой схемы закупки угля "Роттердам+".

Об этом сообщил нардеп от https://www.facebook.com/IegorSoboliev/videos/10209197211247011/ "Самопомочи" Егор Соболев, информирует https://censor.net/ru/video_news/3074737/censor.net.Среди 10 абсурдных решений суда, отстранившего Супрун, разрешение на разгон Майдана и одобрение Роттердам+, - Шабунин

И что теперь, соболевым и шабуниным извиняться прикажете?!
24.09.2020 15:23 Ответить
24.09.2020 15:23 Ответить
раз законна Роттердам+ і Дюссельдорф+, значить і НЕ платити за комуналку теж законно.
24.09.2020 15:28 Ответить
24.09.2020 15:28 Ответить
а ось тут ви помиляєтеся. Що дозволено Юпітеру те, не дозволено бику. Якщо влада освятила бізнес-проекти багатіїв то, ви до того не маєте ніякого відношення.
24.09.2020 15:30 Ответить
24.09.2020 15:30 Ответить
Ну, якщо для Роттердаму Радою та президентом були прийняті спеціальні закони то, важко щось висунути з юридичного боку. Тут тільки моральний осуд і політична відповідальність проходять.
В цьому і проблема олігархічно-бюрократичної Системи, коли всі забаганки багатіїв покриваються спеціальними законами, які приймаються офіційною владою.
24.09.2020 15:28 Ответить
24.09.2020 15:28 Ответить
Не при этой власти закроют злодеев ахмета и парашенку....
24.09.2020 15:32 Ответить
24.09.2020 15:32 Ответить
Боищься, что у тебя гавна не хватит?
24.09.2020 16:03 Ответить
24.09.2020 16:03 Ответить
твоего клоуна первого закроют за мародерство
24.09.2020 16:04 Ответить
24.09.2020 16:04 Ответить
Я вспоминаю фирму адвокатскую фирму из США, которую нанял Янык, чтобы те подготовили отчет по деятельности Тимошенко, на основании которого потом ее посадил наш Пещерный суд. А Тимошенко выйдя, подала не на Украину, а на эту адвокатскую контору и выиграла несколько миллионов не гривен!
Так вот по поводу Ротердама. Деятельность Порошенко должны проверять не наши внутренние проверяльщики ВАКС, а настоящие аудиторы Запада!
24.09.2020 16:41 Ответить
24.09.2020 16:41 Ответить
Тут все хитріше. З достовірних перших рук маю інформацію про одну з експертиз. Там все підкріплено законами України, які писали висококваліфіковані юристи Ахметова, а приймала Рада і підписував президент. Якщо вам на рівні закону дали право взяти щось то, тут вам ніхто не допоможе.
Стосовно Роттердаму справа безперспективна. Можна тільки ставити питання, яким чином це стало можливим (використання службового становища).
24.09.2020 16:51 Ответить
24.09.2020 16:51 Ответить
"Окружний суд штату Массачусетс присудив "ЄЕСУ" виплатити 18 мільйонів 344 тисячі 480 доларів компанії UTICo." - це це?
24.09.2020 17:22 Ответить
24.09.2020 17:22 Ответить
Не не це. Что же вы не умеете поиском пользоваться то? Все вам разжевывать надо.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/11/7251202/ Миллионы долларов Тимошенко заплатила фирма Skadden - NYT
24.09.2020 22:11 Ответить
24.09.2020 22:11 Ответить
Головну чорну справу бігуси-шабуніни зробили - скинули Порошенка. Те, що зараз суд не знайшов підтвердження їх брехні, вже не суттєво. Ціль досягнута - зелена пліснява обліпила Україну
24.09.2020 17:13 Ответить
24.09.2020 17:13 Ответить
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 146
24.09.2020 21:02 Ответить
24.09.2020 21:02 Ответить
Только тсссс...тихо . Не говорите ЗЕбилам ато ихни пердаки разорвёт на шаматьё. Они тут аж до рыгачег визжали про этот Ротердам и про баригу мародьора, и как они Порошенко в тюрьму посадят рассказывали, а тут такое...бедные ЗЕбилы, я переживаю за них, как бы они от такой новости не начали массово суицидничать..ЗЕбилы ж были свихнулись на идее посадить Порошенко , говорили прийдёт их любимый шут квартальный и всьо - точно конец бариге мародьору...
24.09.2020 21:17 Ответить
24.09.2020 21:17 Ответить
ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною" - Цензор.НЕТ 5285
24.09.2020 22:12 Ответить
24.09.2020 22:12 Ответить
зеленско-желтобрюхо-голубовский... беги!
25.09.2020 05:18 Ответить
25.09.2020 05:18 Ответить
Вот вам и ВАКС. Кажется последняя надежда и та умерла.
25.09.2020 09:27 Ответить
25.09.2020 09:27 Ответить
