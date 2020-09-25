Пробили дно, - Борислав Береза ​​прокоментував знесення садиби на Саксаганського

Лідер "ЕкоПартії Берези" прокоментував знесення історичної будівлі в центрі Києва на вул. Саксаганського, 76.

За словами політика, єдиний документ, який був у будівельників - це містобудівні умови і обмеження, які видав Департамент містобудування та архітектури КМДА на початку 2020 року.

Про це Борислав Береза ​​написав на сторінці в Facebook.

"На вулиці Саксаганського, 76 знесли 150-річну садибу. Всі роботи проводять без паспорта. Єдиний документ, який є у будівельників - це містобудівні умови і обмеження, їх видав Департамент містобудування та архітектури КМДА замовнику робіт ТОВ "Інвестал Рентал" у травні цього року", - заявив Береза.

Політик підкреслив, що ніякого дозволу на знесення будівлі у компанії немає. Будівельники повинні були провести реконструкцію садиби, але замість цього її знесли, попри опір активістів.

"Мала проводитися реконструкція з подальшою надбудовою. Максимальна висота нової будівлі - не вище 27 метрів, або дев'ять поверхів. Вперше активісти зупинили знесення. До виборів там нічого не буде відбуватися. А ось після виборів всі роботи продовжать. Як це було на Микільській Слобідці", - розповів політик.

Нагадаємо, що минулої п'ятниці, 18 вересня, в Києві пройшла конференція Київської міської організації політичної партії "ЕкоПартія Берези", під час якої майбутній кандидат в мери Києва Борислав Береза ​​презентував програму своєї політсили. Також він представив членів команди, які будуть балотуватися від "ЕкоПартії Берези" до складу Київради.