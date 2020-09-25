УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8097 відвідувачів онлайн
Новини
11 386 57

Пробили дно, - Борислав Береза ​​прокоментував знесення садиби на Саксаганського

Пробили дно, - Борислав Береза ​​прокоментував знесення садиби на Саксаганського

Лідер "ЕкоПартії Берези" прокоментував знесення історичної будівлі в центрі Києва на вул. Саксаганського, 76.

За словами політика, єдиний документ, який був у будівельників - це містобудівні умови і обмеження, які видав Департамент містобудування та архітектури КМДА на початку 2020 року.

Про це Борислав Береза ​​написав на сторінці в Facebook.

"На вулиці Саксаганського, 76 знесли 150-річну садибу. Всі роботи проводять без паспорта. Єдиний документ, який є у будівельників - це містобудівні умови і обмеження, їх видав Департамент містобудування та архітектури КМДА замовнику робіт ТОВ "Інвестал Рентал" у травні цього року", - заявив Береза.

Політик підкреслив, що ніякого дозволу на знесення будівлі у компанії немає. Будівельники повинні були провести реконструкцію садиби, але замість цього її знесли, попри опір активістів.

"Мала проводитися реконструкція з подальшою надбудовою. Максимальна висота нової будівлі - не вище 27 метрів, або дев'ять поверхів. Вперше активісти зупинили знесення. До виборів там нічого не буде відбуватися. А ось після виборів всі роботи продовжать. Як це було на Микільській Слобідці", - розповів політик.

Нагадаємо, що минулої п'ятниці, 18 вересня, в Києві пройшла конференція Київської міської організації політичної партії "ЕкоПартія Берези", під час якої майбутній кандидат в мери Києва Борислав Береза ​​презентував програму своєї політсили. Також він представив членів команди, які будуть балотуватися від "ЕкоПартії Берези" до складу Київради.

Автор: 

Київ (20047) знесення (104) Береза Борислав (154)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
А домик симпатичный был. На нем лепка была в виде веток с грушами. Ещи и раскрасили их зелено-желтыми красками. Веселенький такой домик, мне в детстве очень нравился. Но нашими жлобам неймтся. Сначала уродливый тамбур при входе соорудили, а теперь вообще снесли. Уроды.
показати весь коментар
25.09.2020 12:02 Відповісти
+7
Помнится мне, что домбасит и рыгыАнал, Гудок Ахмет при одном шапкокраде, на Андреевском узвозе то же историческое здание снес, так я имею сказать что они, рыгыАналы и их пахан шапкокрад, через год плохо кончили. Кто свою каденцию, а кто и вообще в окно вышел, с 17 этажа.
показати весь коментар
25.09.2020 12:06 Відповісти
+5
Борислав как же ты допустил такое, но если тебя выберут то все изменится в тот же день, да Борислав?
показати весь коментар
25.09.2020 12:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уж котороє по счьоту...
показати весь коментар
25.09.2020 11:58 Відповісти
Зеленые сатанисты методично, как и их олигархические предшественники, уничтожают не только украинцев, Украину, но и нашу историю. И снос исторических зданий - это не только коррупционное действо - это преднамеренное уничтожение народной памяти, лишение народа своих корней. Это суперпреступление зеленых негодяев - ублюдков.
показати весь коментар
25.09.2020 12:26 Відповісти
Старі риганали почали, а маладиє риганали продовжують.
показати весь коментар
25.09.2020 12:37 Відповісти
А шо, Кличко уже зэлэный ?
показати весь коментар
25.09.2020 14:06 Відповісти
Та подумаешь. В Днепре половину старого Екатеринослава снесли, остальное само развалится.
показати весь коментар
25.09.2020 12:00 Відповісти
При молчаливом согласии быдла. Но это быдло скоро будет утилизтировано и им история не нужна будет на том свете.
показати весь коментар
25.09.2020 12:27 Відповісти
весь исторический центр...под снос...ибо реставрировать дорого и не кому...
Пробили дно, - Борислав Береза ​​прокоментував знесення садиби на Саксаганського - Цензор.НЕТ 8737

.
Пробили дно, - Борислав Береза ​​прокоментував знесення садиби на Саксаганського - Цензор.НЕТ 4877

.
Пробили дно, - Борислав Береза ​​прокоментував знесення садиби на Саксаганського - Цензор.НЕТ 7755

....
показати весь коментар
25.09.2020 12:50 Відповісти
Борислав как же ты допустил такое, но если тебя выберут то все изменится в тот же день, да Борислав?
показати весь коментар
25.09.2020 12:01 Відповісти
ясне діло, з ним треба буде узгоджувати тільки це і зміниться
показати весь коментар
25.09.2020 12:27 Відповісти
а з ким треба ?
показати весь коментар
25.09.2020 14:07 Відповісти
що треба?
показати весь коментар
25.09.2020 17:23 Відповісти
Все олигархи служат сатане, а не народу и это независимо от названия и цвета партии олигархов.
показати весь коментар
25.09.2020 12:28 Відповісти
А як ви допустили це? Коли вас виберуть ви також все зміните?
показати весь коментар
25.09.2020 20:03 Відповісти
Давайте попробуем.
показати весь коментар
25.09.2020 20:28 Відповісти
Бэрьёза белая, бэрьёза....
показати весь коментар
25.09.2020 12:01 Відповісти
А домик симпатичный был. На нем лепка была в виде веток с грушами. Ещи и раскрасили их зелено-желтыми красками. Веселенький такой домик, мне в детстве очень нравился. Но нашими жлобам неймтся. Сначала уродливый тамбур при входе соорудили, а теперь вообще снесли. Уроды.
показати весь коментар
25.09.2020 12:02 Відповісти
"Нет такого преступления, на который не пойдет Капитал, при норме прибыли в 300 процентов".
показати весь коментар
25.09.2020 12:41 Відповісти
Підкорювачі Києва з рогожополів. Заради знищення Києва і України ладні не тільки на парасольках літати, але й членом по клавішах стукати.
показати весь коментар
25.09.2020 13:08 Відповісти
Та всем пофиг. Ну снесли какую-то развалину, в которой десять лет бомжи жили да наркоманы ширялись и она сама могла завалиться на головы прохожих.

Построят там офисное здание. Новое и красивое. Чтоб было где борцам с коррупцией и активистам эко партий заседать.
показати весь коментар
25.09.2020 12:02 Відповісти
Во-во, я про пресловутую уродливость того театра на Подоле уже тоже давно не слышал, поворчали и забыли.
показати весь коментар
25.09.2020 12:38 Відповісти
это была не развалина и никаких бомжей и наркоманов там никогда не было.

с 2013 грязная бомжатня находится на Крещатике 23А как раз напротив КМДА - бывший ресторан "Гималаи" - там срач, пустые бутылки и юзаные наркоманские шприцы. прямо под носом у Педалика - ноль эмоций.
показати весь коментар
25.09.2020 12:41 Відповісти
Офигеть. Там же золотое место. Как это никто их к рукам не прибрал.
показати весь коментар
25.09.2020 13:30 Відповісти
ха! вы говорите! а развалина на Хмельницкого 12-14, мимо которого Педалик (как он говорит) каждый день на велике на работу ездит. а центральный гастроном! все ж в центре! похер всем - видно ждут когда оно само завалится, чтобы туда очередной позорный новострой втиснуть.
показати весь коментар
25.09.2020 14:06 Відповісти
Ви мені поясніть: як можна добудовувати до 9 поверхів будівлю, якій 150 років?
Ясно, що вона аварійна. її або лишити. як є і реставрувати обережно, нічого не добудовуючи, або зносити нафіг.
показати весь коментар
25.09.2020 12:05 Відповісти
реконструкця по будівлених нормах передбачає знесення до фундамену і по існуючому фундаменту нове будівництво, це вважається реконструкцією, але по факту так майже не роблять, зносять все нафіг, і просто будують нову будівлю, бо я дуже сумніваюсь, що на старому фундаменті моожна було б збудувати 9 поверхів, хіба що з картона. тому, ще й у тих хто давав містобудівні умови треа запитати щодо їх кваліфікації.
показати весь коментар
25.09.2020 12:32 Відповісти
Помнится мне, что домбасит и рыгыАнал, Гудок Ахмет при одном шапкокраде, на Андреевском узвозе то же историческое здание снес, так я имею сказать что они, рыгыАналы и их пахан шапкокрад, через год плохо кончили. Кто свою каденцию, а кто и вообще в окно вышел, с 17 этажа.
показати весь коментар
25.09.2020 12:06 Відповісти
Никакой исторической ценности в той халупе нету! Обычный доходный дом того времени.
(скорее всего еврейской банды)
Построенный в стиле - падешевле!
показати весь коментар
25.09.2020 12:06 Відповісти
Доходный был... Доходный построят.
показати весь коментар
25.09.2020 12:09 Відповісти
Построят современный, может даже красивый. А была рухлять с деревяными перекрытиями.
показати весь коментар
25.09.2020 12:13 Відповісти
Пока не начнут таких заказчиков сажать-будет продолжаться.
показати весь коментар
25.09.2020 12:08 Відповісти
Тююююю!
Тут 73% со словами "какая разница" и "хуже не будет" выбрали президентом малороского клоуна-наркомана!
А ты про какой-то старый домик...
показати весь коментар
25.09.2020 12:13 Відповісти
Я согласен, что ни исторической, ни архитектурной ценности это строение не имело. Но есть факт проведения работ без документов!
показати весь коментар
25.09.2020 12:13 Відповісти
Порохоботу тупому витальке давно пора за решетку вместе с пытром
показати весь коментар
25.09.2020 12:26 Відповісти
жопус, а шмарклю куди?
показати весь коментар
25.09.2020 12:38 Відповісти
Туди ж
показати весь коментар
25.09.2020 12:40 Відповісти
№34
показати весь коментар
25.09.2020 12:43 Відповісти
Потрібно щоб ці фото в усьому світі побачили, як українські можновладці "турбуються" про історичну спадщину. М Е Р З .ТА
показати весь коментар
25.09.2020 12:32 Відповісти
Пробили дно, - Борислав Береза ​​прокоментував знесення садиби на Саксаганського - Цензор.НЕТ 6189
показати весь коментар
25.09.2020 12:41 Відповісти
Кличко смотрится гигант мысли против некоторых.
показати весь коментар
25.09.2020 13:49 Відповісти
Конкретно про это здание сказать ничего не могу, но очень часто "защитники" /не важно кого и с чем/ начинают нести такую чушь и ахинею, что каждый сарай или любое ветхое здание называют "историческим достоянием" /на самом деле сооружений действительно достойных сохранения и реконструкции ничтожно мало/!
показати весь коментар
25.09.2020 12:43 Відповісти
Где же ты был когда сносили здание и не закрыл своей грудью? Ролики предвыборные записывал?
показати весь коментар
25.09.2020 13:00 Відповісти
История это конечно хорошо, но таких вот "домов" от которых остались разве что стены по центру Киева докуя. То что они исторические и их было бы лучше восстановить, как это делается в европе это понятно, но об этом надо было думать раньше, годков так 20-30 назад как минимум. Теперь это просто стены, да и те уже разваливаются. тут надо думать чтобы это все историческое богатство на головы не упало, а прецеденты уже были. Балконы падали. Про типа "реконструкцию" вообще порадовало)) Какая там реконструкция, лучшее что можно сделать с этими обломками это развалять и построить копию с нуля, как тоже иногда делают в европах. Но наши стопудово очередную стекляшку сварганят, в лучшем случае. А то и вовсе одоробло как на андреевском. Гостиный двор на контрактовой по ходу скоро та же участь постигнет. Уже который год гниет и разваливается. Почему бы активистам им не заняться пока не поздно. У нас все охают и ахают только когда уже действительно сносить под чистую все надо. А по Киеву сотни подобных зданий которые пока еще можно спасти. А ну да, там конкуренты не платят, а за даром историческое наследие у нас никому нинада.
показати весь коментар
25.09.2020 13:13 Відповісти
той й варіант коли пох....Хочете щоб так як у Одесі падали старі халабуди і травмували людей....?
показати весь коментар
25.09.2020 14:04 Відповісти
А как же дебилушка Кличко? Как всегда не при делах?
показати весь коментар
25.09.2020 15:25 Відповісти
Все как в роSSии-матушке..................
показати весь коментар
25.09.2020 18:09 Відповісти
 
 