Пробили дно, - Борислав Береза прокоментував знесення садиби на Саксаганського
Лідер "ЕкоПартії Берези" прокоментував знесення історичної будівлі в центрі Києва на вул. Саксаганського, 76.
За словами політика, єдиний документ, який був у будівельників - це містобудівні умови і обмеження, які видав Департамент містобудування та архітектури КМДА на початку 2020 року.
Про це Борислав Береза написав на сторінці в Facebook.
"На вулиці Саксаганського, 76 знесли 150-річну садибу. Всі роботи проводять без паспорта. Єдиний документ, який є у будівельників - це містобудівні умови і обмеження, їх видав Департамент містобудування та архітектури КМДА замовнику робіт ТОВ "Інвестал Рентал" у травні цього року", - заявив Береза.
Політик підкреслив, що ніякого дозволу на знесення будівлі у компанії немає. Будівельники повинні були провести реконструкцію садиби, але замість цього її знесли, попри опір активістів.
"Мала проводитися реконструкція з подальшою надбудовою. Максимальна висота нової будівлі - не вище 27 метрів, або дев'ять поверхів. Вперше активісти зупинили знесення. До виборів там нічого не буде відбуватися. А ось після виборів всі роботи продовжать. Як це було на Микільській Слобідці", - розповів політик.
Нагадаємо, що минулої п'ятниці, 18 вересня, в Києві пройшла конференція Київської міської організації політичної партії "ЕкоПартія Берези", під час якої майбутній кандидат в мери Києва Борислав Береза презентував програму своєї політсили. Також він представив членів команди, які будуть балотуватися від "ЕкоПартії Берези" до складу Київради.
Построят там офисное здание. Новое и красивое. Чтоб было где борцам с коррупцией и активистам эко партий заседать.
с 2013 грязная бомжатня находится на Крещатике 23А как раз напротив КМДА - бывший ресторан "Гималаи" - там срач, пустые бутылки и юзаные наркоманские шприцы. прямо под носом у Педалика - ноль эмоций.
Ясно, що вона аварійна. її або лишити. як є і реставрувати обережно, нічого не добудовуючи, або зносити нафіг.
(скорее всего еврейской банды)
Построенный в стиле - падешевле!
Тут 73% со словами "какая разница" и "хуже не будет" выбрали президентом малороского клоуна-наркомана!
А ты про какой-то старый домик...