Пробили дно, – Борислав Береза ​​прокомментировал снос усадьбы на Саксаганского

Лидер "Эко партии Березы" прокомментировал снос исторического здания в центре Киева на ул. Саксаганского, 76.

По словам политика, единственный документ, который был у строителей – это градостроительные условия и ограничения, которые выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА в начале 2020 года.

Об этом Борислав Береза ​​написал на странице в Facebook.

"На улице Саксаганского, 76 снесли 150-летнюю усадьбу. Все работы проводят без паспорта. Единственный документ, который есть у строителей – это градостроительные условия и ограничения, их выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА заказчику работ ООО "Инвестал Рентал" в мае этого года", – заявил Береза.

Политик подчеркнул, что никакого разрешения на снос здания у компании нет. Строители должны были провести реконструкцию усадьбы, но вместо этого ее снесли, несмотря на сопротивление активистов.

"Должна была проводиться реконструкция с последующей надстройкой. Максимальная высота нового здания – не выше 27 метров, или девять этажей. Впервые активисты остановили снос. До выборов там ничего не будет происходить. А вот после выборов все работы продолжат. Как это было на Никольской Слободке", – рассказал политик.

Напомним, что в прошлую пятницу, 18 сентября, в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза ​​презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко партии Березы" в состав Киевсовета.

Киев (26012) снос (153) Береза Борислав (222)
+15
А домик симпатичный был. На нем лепка была в виде веток с грушами. Ещи и раскрасили их зелено-желтыми красками. Веселенький такой домик, мне в детстве очень нравился. Но нашими жлобам неймтся. Сначала уродливый тамбур при входе соорудили, а теперь вообще снесли. Уроды.
25.09.2020 12:02 Ответить
+7
Помнится мне, что домбасит и рыгыАнал, Гудок Ахмет при одном шапкокраде, на Андреевском узвозе то же историческое здание снес, так я имею сказать что они, рыгыАналы и их пахан шапкокрад, через год плохо кончили. Кто свою каденцию, а кто и вообще в окно вышел, с 17 этажа.
25.09.2020 12:06 Ответить
+5
Борислав как же ты допустил такое, но если тебя выберут то все изменится в тот же день, да Борислав?
25.09.2020 12:01 Ответить
Уж котороє по счьоту...
25.09.2020 11:58 Ответить
Зеленые сатанисты методично, как и их олигархические предшественники, уничтожают не только украинцев, Украину, но и нашу историю. И снос исторических зданий - это не только коррупционное действо - это преднамеренное уничтожение народной памяти, лишение народа своих корней. Это суперпреступление зеленых негодяев - ублюдков.
25.09.2020 12:26 Ответить
Старі риганали почали, а маладиє риганали продовжують.
25.09.2020 12:37 Ответить
А шо, Кличко уже зэлэный ?
25.09.2020 14:06 Ответить
Та подумаешь. В Днепре половину старого Екатеринослава снесли, остальное само развалится.
25.09.2020 12:00 Ответить
При молчаливом согласии быдла. Но это быдло скоро будет утилизтировано и им история не нужна будет на том свете.
25.09.2020 12:27 Ответить
весь исторический центр...под снос...ибо реставрировать дорого и не кому...
.
.
....
25.09.2020 12:50 Ответить
Борислав как же ты допустил такое, но если тебя выберут то все изменится в тот же день, да Борислав?
25.09.2020 12:01 Ответить
ясне діло, з ним треба буде узгоджувати тільки це і зміниться
25.09.2020 12:27 Ответить
а з ким треба ?
25.09.2020 14:07 Ответить
що треба?
25.09.2020 17:23 Ответить
Все олигархи служат сатане, а не народу и это независимо от названия и цвета партии олигархов.
25.09.2020 12:28 Ответить
А як ви допустили це? Коли вас виберуть ви також все зміните?
25.09.2020 20:03 Ответить
Давайте попробуем.
25.09.2020 20:28 Ответить
Бэрьёза белая, бэрьёза....
25.09.2020 12:01 Ответить
А домик симпатичный был. На нем лепка была в виде веток с грушами. Ещи и раскрасили их зелено-желтыми красками. Веселенький такой домик, мне в детстве очень нравился. Но нашими жлобам неймтся. Сначала уродливый тамбур при входе соорудили, а теперь вообще снесли. Уроды.
25.09.2020 12:02 Ответить
"Нет такого преступления, на который не пойдет Капитал, при норме прибыли в 300 процентов".
25.09.2020 12:41 Ответить
Підкорювачі Києва з рогожополів. Заради знищення Києва і України ладні не тільки на парасольках літати, але й членом по клавішах стукати.
25.09.2020 13:08 Ответить
Та всем пофиг. Ну снесли какую-то развалину, в которой десять лет бомжи жили да наркоманы ширялись и она сама могла завалиться на головы прохожих.

Построят там офисное здание. Новое и красивое. Чтоб было где борцам с коррупцией и активистам эко партий заседать.
25.09.2020 12:02 Ответить
Во-во, я про пресловутую уродливость того театра на Подоле уже тоже давно не слышал, поворчали и забыли.
25.09.2020 12:38 Ответить
это была не развалина и никаких бомжей и наркоманов там никогда не было.

с 2013 грязная бомжатня находится на Крещатике 23А как раз напротив КМДА - бывший ресторан "Гималаи" - там срач, пустые бутылки и юзаные наркоманские шприцы. прямо под носом у Педалика - ноль эмоций.
25.09.2020 12:41 Ответить
Офигеть. Там же золотое место. Как это никто их к рукам не прибрал.
25.09.2020 13:30 Ответить
ха! вы говорите! а развалина на Хмельницкого 12-14, мимо которого Педалик (как он говорит) каждый день на велике на работу ездит. а центральный гастроном! все ж в центре! похер всем - видно ждут когда оно само завалится, чтобы туда очередной позорный новострой втиснуть.
25.09.2020 14:06 Ответить
Ви мені поясніть: як можна добудовувати до 9 поверхів будівлю, якій 150 років?
Ясно, що вона аварійна. її або лишити. як є і реставрувати обережно, нічого не добудовуючи, або зносити нафіг.
25.09.2020 12:05 Ответить
реконструкця по будівлених нормах передбачає знесення до фундамену і по існуючому фундаменту нове будівництво, це вважається реконструкцією, але по факту так майже не роблять, зносять все нафіг, і просто будують нову будівлю, бо я дуже сумніваюсь, що на старому фундаменті моожна було б збудувати 9 поверхів, хіба що з картона. тому, ще й у тих хто давав містобудівні умови треа запитати щодо їх кваліфікації.
25.09.2020 12:32 Ответить
Помнится мне, что домбасит и рыгыАнал, Гудок Ахмет при одном шапкокраде, на Андреевском узвозе то же историческое здание снес, так я имею сказать что они, рыгыАналы и их пахан шапкокрад, через год плохо кончили. Кто свою каденцию, а кто и вообще в окно вышел, с 17 этажа.
25.09.2020 12:06 Ответить
Никакой исторической ценности в той халупе нету! Обычный доходный дом того времени.
(скорее всего еврейской банды)
Построенный в стиле - падешевле!
25.09.2020 12:06 Ответить
Доходный был... Доходный построят.
25.09.2020 12:09 Ответить
Построят современный, может даже красивый. А была рухлять с деревяными перекрытиями.
25.09.2020 12:13 Ответить
Пока не начнут таких заказчиков сажать-будет продолжаться.
25.09.2020 12:08 Ответить
Тююююю!
Тут 73% со словами "какая разница" и "хуже не будет" выбрали президентом малороского клоуна-наркомана!
А ты про какой-то старый домик...
25.09.2020 12:13 Ответить
Я согласен, что ни исторической, ни архитектурной ценности это строение не имело. Но есть факт проведения работ без документов!
25.09.2020 12:13 Ответить
Порохоботу тупому витальке давно пора за решетку вместе с пытром
25.09.2020 12:26 Ответить
жопус, а шмарклю куди?
25.09.2020 12:38 Ответить
Туди ж
25.09.2020 12:40 Ответить
№34
25.09.2020 12:43 Ответить
Потрібно щоб ці фото в усьому світі побачили, як українські можновладці "турбуються" про історичну спадщину. М Е Р З .ТА
25.09.2020 12:32 Ответить
Пробили дно, - Борислав Береза ​​прокоментував знесення садиби на Саксаганського - Цензор.НЕТ 6189
25.09.2020 12:41 Ответить
Кличко смотрится гигант мысли против некоторых.
25.09.2020 13:49 Ответить
Конкретно про это здание сказать ничего не могу, но очень часто "защитники" /не важно кого и с чем/ начинают нести такую чушь и ахинею, что каждый сарай или любое ветхое здание называют "историческим достоянием" /на самом деле сооружений действительно достойных сохранения и реконструкции ничтожно мало/!
25.09.2020 12:43 Ответить
Где же ты был когда сносили здание и не закрыл своей грудью? Ролики предвыборные записывал?
25.09.2020 13:00 Ответить
История это конечно хорошо, но таких вот "домов" от которых остались разве что стены по центру Киева докуя. То что они исторические и их было бы лучше восстановить, как это делается в европе это понятно, но об этом надо было думать раньше, годков так 20-30 назад как минимум. Теперь это просто стены, да и те уже разваливаются. тут надо думать чтобы это все историческое богатство на головы не упало, а прецеденты уже были. Балконы падали. Про типа "реконструкцию" вообще порадовало)) Какая там реконструкция, лучшее что можно сделать с этими обломками это развалять и построить копию с нуля, как тоже иногда делают в европах. Но наши стопудово очередную стекляшку сварганят, в лучшем случае. А то и вовсе одоробло как на андреевском. Гостиный двор на контрактовой по ходу скоро та же участь постигнет. Уже который год гниет и разваливается. Почему бы активистам им не заняться пока не поздно. У нас все охают и ахают только когда уже действительно сносить под чистую все надо. А по Киеву сотни подобных зданий которые пока еще можно спасти. А ну да, там конкуренты не платят, а за даром историческое наследие у нас никому нинада.
25.09.2020 13:13 Ответить
той й варіант коли пох....Хочете щоб так як у Одесі падали старі халабуди і травмували людей....?
25.09.2020 14:04 Ответить
А как же дебилушка Кличко? Как всегда не при делах?
25.09.2020 15:25 Ответить
Все как в роSSии-матушке..................
25.09.2020 18:09 Ответить
 
 