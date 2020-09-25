Пробили дно, – Борислав Береза ​​прокомментировал снос усадьбы на Саксаганского

Лидер "Эко партии Березы" прокомментировал снос исторического здания в центре Киева на ул. Саксаганского, 76.

По словам политика, единственный документ, который был у строителей – это градостроительные условия и ограничения, которые выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА в начале 2020 года.

Об этом Борислав Береза ​​написал на странице в Facebook.

"На улице Саксаганского, 76 снесли 150-летнюю усадьбу. Все работы проводят без паспорта. Единственный документ, который есть у строителей – это градостроительные условия и ограничения, их выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА заказчику работ ООО "Инвестал Рентал" в мае этого года", – заявил Береза.

Политик подчеркнул, что никакого разрешения на снос здания у компании нет. Строители должны были провести реконструкцию усадьбы, но вместо этого ее снесли, несмотря на сопротивление активистов.

"Должна была проводиться реконструкция с последующей надстройкой. Максимальная высота нового здания – не выше 27 метров, или девять этажей. Впервые активисты остановили снос. До выборов там ничего не будет происходить. А вот после выборов все работы продолжат. Как это было на Никольской Слободке", – рассказал политик.

Напомним, что в прошлую пятницу, 18 сентября, в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза ​​презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко партии Березы" в состав Киевсовета.