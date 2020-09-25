Пробили дно, – Борислав Береза прокомментировал снос усадьбы на Саксаганского
Лидер "Эко партии Березы" прокомментировал снос исторического здания в центре Киева на ул. Саксаганского, 76.
По словам политика, единственный документ, который был у строителей – это градостроительные условия и ограничения, которые выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА в начале 2020 года.
Об этом Борислав Береза написал на странице в Facebook.
"На улице Саксаганского, 76 снесли 150-летнюю усадьбу. Все работы проводят без паспорта. Единственный документ, который есть у строителей – это градостроительные условия и ограничения, их выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА заказчику работ ООО "Инвестал Рентал" в мае этого года", – заявил Береза.
Политик подчеркнул, что никакого разрешения на снос здания у компании нет. Строители должны были провести реконструкцию усадьбы, но вместо этого ее снесли, несмотря на сопротивление активистов.
"Должна была проводиться реконструкция с последующей надстройкой. Максимальная высота нового здания – не выше 27 метров, или девять этажей. Впервые активисты остановили снос. До выборов там ничего не будет происходить. А вот после выборов все работы продолжат. Как это было на Никольской Слободке", – рассказал политик.
Напомним, что в прошлую пятницу, 18 сентября, в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко партии Березы" в состав Киевсовета.
Построят там офисное здание. Новое и красивое. Чтоб было где борцам с коррупцией и активистам эко партий заседать.
с 2013 грязная бомжатня находится на Крещатике 23А как раз напротив КМДА - бывший ресторан "Гималаи" - там срач, пустые бутылки и юзаные наркоманские шприцы. прямо под носом у Педалика - ноль эмоций.
Ясно, що вона аварійна. її або лишити. як є і реставрувати обережно, нічого не добудовуючи, або зносити нафіг.
(скорее всего еврейской банды)
Построенный в стиле - падешевле!
Тут 73% со словами "какая разница" и "хуже не будет" выбрали президентом малороского клоуна-наркомана!
А ты про какой-то старый домик...