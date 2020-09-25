Мер Кличко розповів, коли почнеться реконструкція моста Патона

Після завершення проєктних робіт, вже найближчим часом, в столиці зможуть почати роботи з реконструкції моста Патона.

Місто, нарешті, отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції, відповідаючи на питання від ЗМІ.

"Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році. І за цей час ремонт здійснювали один раз. - У 2004 році на мосту демонтували трамвайні колії і оновили дорожнє покриття. І з того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту. Міст знаходиться в аварійному стані. І вже найближчим часом ми зможемо здійснити проектування і розпочати роботи з його реконструкції. Місто нарешті отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів, - сказав Кличко. - Хочу зазначити, що повністю перекривати рух ми не будемо. Бо міст Патона – це одна з важливих транспортних артерій, що з’єднує правий берег з лівим. Коштуватиме повна реконструкція, за попередніми підрахунками фахівців, близько 7 мільярдів гривень", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що передбачена заміна залізобетонної монолітної плити на сучасну - зі сталі. Що значно полегшить конструкцію мосту.

"Планом реконструкції передбачена і додаткова смуга руху. Тобто, загалом, їх буде вісім. Точно буде прибрана реверсна смуга, через яку на мосту трапляється чимало ДТП. Влаштують також сучасне бар’єрне огородження між напрямками руху. Облаштують велодоріжки. Завдяки здійсненню масштабних робіт міст у найближчі роки отримає нове життя", - зазначив Віталій Кличко.