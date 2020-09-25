УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3814 відвідувачів онлайн
Новини
3 357 66

Мер Кличко розповів, коли почнеться реконструкція моста Патона

Мер Кличко розповів, коли почнеться реконструкція моста Патона

Після завершення проєктних робіт, вже найближчим часом, в столиці зможуть почати роботи з реконструкції моста Патона.

Місто, нарешті, отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції, відповідаючи на питання від ЗМІ.

"Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році. І за цей час ремонт здійснювали один раз. - У 2004 році на мосту демонтували трамвайні колії і оновили дорожнє покриття. І з того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту. Міст знаходиться в аварійному стані. І вже найближчим часом ми зможемо здійснити проектування і розпочати роботи з його реконструкції. Місто нарешті отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів, - сказав Кличко. - Хочу зазначити, що повністю перекривати рух ми не будемо. Бо міст Патона – це одна з важливих транспортних артерій, що з’єднує правий берег з лівим. Коштуватиме повна реконструкція, за попередніми підрахунками фахівців, близько 7 мільярдів гривень", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що передбачена заміна залізобетонної монолітної плити на сучасну - зі сталі. Що значно полегшить конструкцію мосту.

"Планом реконструкції передбачена і додаткова смуга руху. Тобто, загалом, їх буде вісім. Точно буде прибрана реверсна смуга, через яку на мосту трапляється чимало ДТП. Влаштують також сучасне бар’єрне огородження між напрямками руху. Облаштують велодоріжки. Завдяки здійсненню масштабних робіт міст у найближчі роки отримає нове життя", - зазначив Віталій Кличко.

Автор: 

Київ (20050) Кличко Віталій (3554) міст (1259)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А Вы все сидите и ждете голубой вертолет с волшебником? Ну-ну......... Результат этой веры в сказки сидит на Банковой и в Раде, в рядах монобольшинства.
показати весь коментар
25.09.2020 16:24 Відповісти
+6
Огласите список, что он напилил за прошедшие годы, только не из сочинений наших фантастов? Помогите Венедиктовой, с нее пена хлопьями уже падает, никак не найдёт. Или абы ляпнуть?
показати весь коментар
25.09.2020 16:26 Відповісти
+5
Вы в курсе зачем строят пешеходные обзорные мосты? Да, треснуло в одном месте верхнее покрытие одной плиты. Его заменили сразу же. И что? Стоит мост уже второй год.
показати весь коментар
25.09.2020 16:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Короче после выборов))
показати весь коментар
25.09.2020 16:18 Відповісти
А Вы все сидите и ждете голубой вертолет с волшебником? Ну-ну......... Результат этой веры в сказки сидит на Банковой и в Раде, в рядах монобольшинства.
показати весь коментар
25.09.2020 16:24 Відповісти
А я то тут причём, если даже голосовать не буду?
показати весь коментар
25.09.2020 16:27 Відповісти
Если киевлянин, то город должен сказать спасибо вместе с жителями,которые увидели разницу между предыдущими руководителями и нынешним. .
показати весь коментар
25.09.2020 16:32 Відповісти
Я проживаю в Киеве, но киевлянином не являюсь (по крайней мере пока не являюсь). А насчёт спасибо и прочая-мне хватило того, что увидел тот пресловутый стеклянный мост.
показати весь коментар
25.09.2020 16:33 Відповісти
Нормальный мост, парк прекрасный стал после реставрации, приятно прогуляться..
показати весь коментар
25.09.2020 16:44 Відповісти
Нормальный, только тот мост сделан в том месте, где он нужен...как 4 копейки пятью монетами, да и сделан (как понял) так себе, не зря же там начало стекло вначале трескаться (смеюсь, когда вспоминаю, как один ыксперд рассказывал про то, что возможно это по стеклу стреляли снизу).
показати весь коментар
25.09.2020 16:48 Відповісти
Вы в курсе зачем строят пешеходные обзорные мосты? Да, треснуло в одном месте верхнее покрытие одной плиты. Его заменили сразу же. И что? Стоит мост уже второй год.
показати весь коментар
25.09.2020 16:57 Відповісти
Да хай стоит, мне то что, я лишь высказал мнение что он там не нужен.
показати весь коментар
25.09.2020 17:00 Відповісти
Кстати, после реконструкции на Старокиевской горе не были? И там лестницу можно было не реконструировать, пусть бы стояла и дальше рушилась.........
показати весь коментар
25.09.2020 17:03 Відповісти
Не был. Я собственно в городе-спутнике живу (просто чтобы не разъяснять точную географию для краткости говорю, что в Киеве), в последнее время мне туда особо не нужно было, вот и не бывал.
показати весь коментар
25.09.2020 17:05 Відповісти
Ну спутник у нас собственно только один - Вышгород. Похоже в последние 6 лет Вы вообще очень редко бывали в Киеве.
показати весь коментар
25.09.2020 17:32 Відповісти
Возможно. Но это не криминал, полагаю?))
показати весь коментар
25.09.2020 17:45 Відповісти
Нет конечно. Просто при таком раскладе говорить о наличии изменений в Киеве или их отсутствии по меньшей мере странно.
показати весь коментар
25.09.2020 17:49 Відповісти
А к чему мне постоянно наблюдать за происходящим изменениями?Что я отметил для себя-о том и сказал.
показати весь коментар
25.09.2020 17:57 Відповісти
и шо не так со стеклянным мостом? достаточно посмотреть на количество киевлян и туристов на нем чтобы забыть про мантру "никому не нужный мост"
показати весь коментар
25.09.2020 16:57 Відповісти
Ну должен же хоть кто-то по нему ходить, правда?)))
показати весь коментар
25.09.2020 17:02 Відповісти
Все, кто любит гулять пешком и смотреть на город с высоты. Это знаете ли, многим кажется интересным. Приезжим особенно.
показати весь коментар
25.09.2020 17:08 Відповісти
Ну так распиарили, вот и ходят. Каждому же любопытно. Мне-нет, разок сходил, посмотрел-оценил-составил мнение, больше ходить не вижу смысла.
показати весь коментар
25.09.2020 17:09 Відповісти
К слову, вспомнился тот театрик на Подоле, который все дружно ругали, мол не вписывается в исторические окружающие здания, сходил как-то в него. Очень и очень. Тот случай, когда содержание оказалось важнее формы.
показати весь коментар
25.09.2020 17:13 Відповісти
Да не может быть. Может тогда напомните кто вложил в строительство 6,8 млн долларов из общего бюджета в 17,6? Вам нельзя ходить в этот театр, интоксикация может начаться, а если вдруг случайно табличку увидите благодарственную, то может что и похуже.. .
показати весь коментар
25.09.2020 17:27 Відповісти
Уже сходил и преотлично себя чувствую
показати весь коментар
25.09.2020 17:46 Відповісти
Или не знали, или просто повезло. Но не рискуйте больше.
показати весь коментар
25.09.2020 17:48 Відповісти
А кто вложил (поскольку я этим вопросом вообще не интересовался)?
показати весь коментар
25.09.2020 18:05 Відповісти
Даже произнести боюсь. Но ладно, рискну, разве что шёпотом............ Это было меценатство с корпорации Рошен. О чем собственно табличка на театре и гласит.
показати весь коментар
25.09.2020 18:11 Відповісти
"И даже самый отъявленный предатель может предать самоё себя, невольно сделав тем самым доброе дело". Проф.Толкиен знал о чём писал, впрочем сложно присовокупить оную корпорацию к постановке, режиссуре, пьессами и прочим театральным штукам, за это ответственны совершенно иные люди.
показати весь коментар
25.09.2020 18:14 Відповісти
Вполне ожидаемый ответ. Вы неподражаемы.
показати весь коментар
25.09.2020 18:23 Відповісти
Ну правда же-Рошен лишь проспонсировала здание, не лично же Петр Лексеич был худруком данного театрика, ему это явно в вину нельзя вменить
показати весь коментар
25.09.2020 18:25 Відповісти
Он еще к тому же смеет не регулировать сам лично поющие фонтаны в Виннице. А еще.... можете себе представить, не сам лично ремонтировал там что-то для ПВО. лишь профинансировал. Собственно список можно продолжить. Он и совсем недавно не сам ремонтировал аппаратуру в больницах и сам не стоит у изголовья больных в реанимации. Ну а то, что врачи с этой аппаратурой работают - это такая мелочь, что и внимания не стоит.
показати весь коментар
25.09.2020 18:58 Відповісти
Ну так логично, богу-богово, кесарю-кесарево. Он что?Проспонсировал ткскзть постройку здания (которое было дружно оплевано в соцсетях как не вписывающееся в интерьер исторических зданий). Справедливо ли?Не могу сказать. Могу лишь повториться-содержание оказалось для меня важнее формы, пьесска оказалась премилой, получил большое культурное удовольствие (к которому Рошен и Пётр Алексеевич впрочем не имеет никакого отношения, поскольку не он худрук, режиссёр et caetera et caetera).
показати весь коментар
25.09.2020 19:04 Відповісти
Рошен финансировал этот проект с самого начала, а не только завершение. Вписывается или нет, плохо это или хорошо....... после того как посмотришь на площадь перед Лувром или London Eye на берегу Темзы, в непосредственной близости от Вестминстера, сложно ответить. Можно назвать десятки вот таких разных по стилю решений по миру.
показати весь коментар
25.09.2020 19:15 Відповісти
Согласен, "Пусть людям хоть что-то обломиться от торжеств бюрократии" Петля и камень в зелёной траве.
показати весь коментар
25.09.2020 19:18 Відповісти
Насчет архитектуры театра - почитайте https://theatreonpodol.com/ru/ru-monstr-ystorycheskogo-znachenyya-chem-beryot-arhytektura-teatra-na-podole/
как и почему это именно так строилось. И в конце интересное мнение Оксана Забужко.
показати весь коментар
25.09.2020 19:56 Відповісти
Извиняюсь, не показывает
Может я слишком перемудрл с NoScript и AdBlockPlus, показывает только заголовок, вниз не прокручивается
Мер Кличко розповів, коли почнеться реконструкція моста Патона - Цензор.НЕТ 2499
показати весь коментар
25.09.2020 20:08 Відповісти
Странно....... у меня нормально открывает - это сайт театра.
показати весь коментар
25.09.2020 20:51 Відповісти
Ну, я честно сказал, или с Эдблоком перемудрил или Ноускриптом. Кстати, часто на ЦН вылазит предупреждение Ноускрипт, порты сканят что ли...
показати весь коментар
25.09.2020 20:52 Відповісти
Не знаю, но там объяснили почему построено именно так. А как итог, вот это - Историческим событием в театральной жизни не только Киева, а и всей Украины появление этого театра назвала писательница Оксана Забужко. Она совершенно резонно заметила, что ни в советское время, ни за годы независимости в Киеве не было построено ни одного театра. «Это значит, что четыре поколения киевлян были наглухо отрезаны от самого концепта современной театральной архитектуры. Те, кто не очень «шарится» за рубежом по европейским театрам, так и остался при своих представлениях о театральном помещении на уровне плюша с балкончиками. Подумайте об этом, прежде чем возмущаться новым театром»
показати весь коментар
25.09.2020 21:02 Відповісти
А как же, "Ах, Кёнигсберг, милый Кёнигсберг...А как же, помню, генерал Черняховский, трое суток пушками ломали", всё вот вспоминаю песенку
"Нет экий обадуй, но песенка натурально жмёт слезу)
"Нет золотой долины
Всё проигрыш и прах
А выигрыш, мужчины,
В отдельных номерах"
Мда...всё вспоминаю Бабченко, вернее, одного парнягу в его коментах: Следует различать талант и личность. "Как талант-ушёл от нас большой артист. Как человек-сдох ватник Коля, да и х..й с ним".
Театры, мда...
"Человек в тени тихо засмеялся. - Слушайте, вы, - сказал он странно веселым тоном, - если бы вы могли доказать хоть десятую долю того, что здесь наболтали, вы бы пришли не ко мне, а в полицию, не правда ли? - Вот именно, - очень серьезно ответил Гольдберг. - Если бы я мог доказать хотя бы десятую часть, я не был бы сейчас здесь. Боюсь, что все это никогда не будет доказано. Сейчас даже нельзя доказать, что тот сгнивший бродяга - Венда. Потому- то я и пришел к вам. - Шантажировать? - спросил человек в кресле и протянул руку к звонку. - Нет, вселять страх. У вас, сударь, не очень чувствительная совесть. Для этого вы слишком богаты. Но сознание, что кто-то еще знает об этом ужасе, знает, что вы и ваш брат - убийцы, что вы убили актера Бенду, сына точильщика, комедианта, вы - два фабриканта, - это сознание навсегда нарушит ваше вельможное равновесие. Пока я жив, вам обоим не будет покоя Я хотел бы видеть вас на виселице! Но если это невозможно, я буду отравлять вам жизнь. Бенда был нелегким человеком, я-то его знал. Он часто бывал злым, высокомерным, циничным, бесстыдным, всем, чем хотите. Но это был художник. Все ваши миллионы не возместят этой утраты. Со всеми вашими миллионами вы не способны на тот королевский жест. - Доктор Гольдберг в отчаянии всплеснул руками. - Как вы могли решиться? Никогда вам не будет покоя, никогда! Я не позволю забыть это преступление Я ДО смерти буду напоминать вам: "Помните Бенду, великого Бенду? Великого артиста Бенду?"
Чапек однако, мда...Общечеловеческие чувства, угу.
показати весь коментар
25.09.2020 21:12 Відповісти
Повертайтесь на батьківщину , бо там краще 😄
показати весь коментар
25.09.2020 16:58 Відповісти
Составите мне компанию?
показати весь коментар
25.09.2020 17:00 Відповісти
"которые увидели разницу между предыдущими руководителями и нынешним" - не вижу разницы.
показати весь коментар
25.09.2020 16:51 Відповісти
А який результат ви можете бачити із - за бугра ?
А кияни бачать результат , тому і оберуть Кличка !
показати весь коментар
25.09.2020 16:57 Відповісти
Я киевлянка, этот дебил изуродовал Киев своими стройками за последнии 6 ЛЕТ, сколько наши неравнодушные люди выходили бороться с нелегальными стройками,как пытались и пытаются засыпать озерца,а Дарницкий район -это же Гонконг ; дом на доме стоит,а центр- ломают исторические дома и возводят всякую хрень-
показати весь коментар
25.09.2020 17:55 Відповісти
Зрение проверьте или посетите Киев.
показати весь коментар
25.09.2020 16:58 Відповісти
Зрение -2. Живу в Киеве от рождения.
Не вижу положительных изменений за последние годы. Ну никак не вижу.
Последний мэр, который хоть что-то делал - Омельченко (имхо).
показати весь коментар
25.09.2020 17:05 Відповісти
Все же проверьте. на -2 не похоже. Может это при Омельченко все же было и сейчас ухудшилось? Тогда разглядите, что ему уже 82 и даже как депутат в Киевском горсовете он сейчас ненужный балласт. Хоть что-то за последние лет от него толковое слышали? Как городской голова он лично мне запомнился как человек убивший трамвайное и троллейбусное сообщение, не говоря уже про тотальную распродажу земли в Киеве. То, что приписывают ему станции метро - то это не его заслуга, а общего украинского бюджета.
показати весь коментар
25.09.2020 17:18 Відповісти
Вы окулист?
Где я агитировал за Омельченко?
показати весь коментар
25.09.2020 17:25 Відповісти
Я не окулист, я Вам просто написала чем запомнился киевлянам Омельченко. Если Вы лично, сравнивая его и Кличко сделали такие свои выводы, то не у всех киевлян память плохая, да и видят они изменения в городе не в пример Вам .
показати весь коментар
25.09.2020 17:30 Відповісти
Вы наверное с ним в одной команде,и в розовых или...
показати весь коментар
25.09.2020 17:56 Відповісти
Или........ я просто вижу как меняется город, знаю как ремонтируются детские сады и школы, не говоря уже о дорогах, мостах, парках и всем остальном. Прочла Ваш пост выше.... снимите чёрные очки или просто вытрите с них сажу.
показати весь коментар
25.09.2020 18:08 Відповісти
С вами всё ясно,😂😂😂😂😂
показати весь коментар
25.09.2020 20:04 Відповісти
У нас на районе отремонтировал садик и школу депутат Гончаров, из своего бюджета,но никак не дебил-кличко))))
показати весь коментар
25.09.2020 20:09 Відповісти
Уточните..... из личных средств? Если нет, то я сомневаюсь в том, что дебил - Кличко. Потому что все средства из городского бюджета распределяются централизовано. И если назовете номер садика и школы, то завтра я вам тут напишу сколько, когда и кем было выделено. Все данные есть в открытом доступе.
показати весь коментар
25.09.2020 20:44 Відповісти
Вот видите вы и прокололись,что вы во всём в курсе,из одного корытца,мне не надо уточнять, я и сама знаю,и лапшу вешайте на других!!!
показати весь коментар
25.09.2020 21:29 Відповісти
Елена, Вы в своем уме? Эту информацию в инете может нарыть любой, для кого комп не только средство лить дерьмо на форумах, как это делаете Вы. А решения по голосованиям на сайте горсовета в открытом доступе., даже кто и за что голосовал. Поэтому и спросила номера садика и школы. Такие решения принимаются адресно.
показати весь коментар
25.09.2020 21:50 Відповісти
Кстати, не о нем ли речь....

Гончаров Володимир Валентинович

Фракція: Депутатська фракція «Солідарність»
показати весь коментар
25.09.2020 20:47 Відповісти
А в ответ тишина..........
показати весь коментар
25.09.2020 21:51 Відповісти
Мер Кличко розповів, коли почнеться реконструкція моста Патона - Цензор.НЕТ 9711
показати весь коментар
25.09.2020 17:20 Відповісти
Будет что попилить...., если выберут!
показати весь коментар
25.09.2020 16:21 Відповісти
Огласите список, что он напилил за прошедшие годы, только не из сочинений наших фантастов? Помогите Венедиктовой, с нее пена хлопьями уже падает, никак не найдёт. Или абы ляпнуть?
показати весь коментар
25.09.2020 16:26 Відповісти
Если выборы устраивать КАЖДЫЙ ГОД, то "предвыборная работа" депутатов по улучшению жизни населения практически не будет останавливаться.
показати весь коментар
25.09.2020 16:23 Відповісти
Надеюсь, не будут как в Днепре затягивать ремонт? (Вместо одного года чинили 3. И то, только после пари с Зеленским его закончили.)
показати весь коментар
25.09.2020 16:33 Відповісти
Ну Веталя, ай да "молния" просто.... Полгода невозможно проехать по мосту -пробки жуткие а оно разрешения собирает в иных странах за это время мосты строят...
показати весь коментар
25.09.2020 16:33 Відповісти
Звёзды совецкие, когда сниму с этао моста ???
показати весь коментар
25.09.2020 16:35 Відповісти
У ОПЗЖ , істерика , чого б це ?
Ага , бо Пальчевський пролітає над Києвом разом із Верещук , як фанера над Парижем 😀👍
показати весь коментар
25.09.2020 16:55 Відповісти
Что опять с петькой решали кто мер, а кто президент. Сговор на сей раз не пройдёт, вы оба хромые утки и гулять вам только по борщу.
показати весь коментар
25.09.2020 18:32 Відповісти
 
 