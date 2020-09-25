РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10287 посетителей онлайн
Новости
3 357 66

Мэр Кличко рассказал, когда начнется реконструкция моста Патона

Мэр Кличко рассказал, когда начнется реконструкция моста Патона

После завершения проектных работ, уже в ближайшее время, в столице смогут начать работы по реконструкции моста Патона

 Город, наконец, получил для этого все необходимые согласования от государственных органов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.

"Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. И за это время ремонт осуществляли один раз. - В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с тех пор текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста. Мост находится в аварийном состоянии. И уже в ближайшее время мы сможем осуществить проектирование и начать работы по его реконструкции. Город наконец получил для этого все необходимые согласования от государственных органов, - сказал Кличко. - Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона - это одна из важных транспортных артерий, соединяющих правый берег с левым. Будет стоить полная реконструкция, по предварительным подсчетам специалистов, около 7 млрд гривен", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную - из стали. Что значительно облегчит конструкцию моста.

"Планом реконструкции предусмотрена и дополнительная полоса движения. То есть, в общем, их будет восемь. Точно будет убрана реверсная полоса, из-за которой на мосту случается немало ДТП. Устроят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки. Благодаря осуществлению масштабных работ мост в ближайшие годы получит новую жизнь ", - отметил Виталий Кличко.

Автор: 

Киев (26015) Кличко Виталий (4676) мост (1041)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А Вы все сидите и ждете голубой вертолет с волшебником? Ну-ну......... Результат этой веры в сказки сидит на Банковой и в Раде, в рядах монобольшинства.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:24 Ответить
+6
Огласите список, что он напилил за прошедшие годы, только не из сочинений наших фантастов? Помогите Венедиктовой, с нее пена хлопьями уже падает, никак не найдёт. Или абы ляпнуть?
показать весь комментарий
25.09.2020 16:26 Ответить
+5
Вы в курсе зачем строят пешеходные обзорные мосты? Да, треснуло в одном месте верхнее покрытие одной плиты. Его заменили сразу же. И что? Стоит мост уже второй год.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Короче после выборов))
показать весь комментарий
25.09.2020 16:18 Ответить
А Вы все сидите и ждете голубой вертолет с волшебником? Ну-ну......... Результат этой веры в сказки сидит на Банковой и в Раде, в рядах монобольшинства.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:24 Ответить
А я то тут причём, если даже голосовать не буду?
показать весь комментарий
25.09.2020 16:27 Ответить
Если киевлянин, то город должен сказать спасибо вместе с жителями,которые увидели разницу между предыдущими руководителями и нынешним. .
показать весь комментарий
25.09.2020 16:32 Ответить
Я проживаю в Киеве, но киевлянином не являюсь (по крайней мере пока не являюсь). А насчёт спасибо и прочая-мне хватило того, что увидел тот пресловутый стеклянный мост.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:33 Ответить
Нормальный мост, парк прекрасный стал после реставрации, приятно прогуляться..
показать весь комментарий
25.09.2020 16:44 Ответить
Нормальный, только тот мост сделан в том месте, где он нужен...как 4 копейки пятью монетами, да и сделан (как понял) так себе, не зря же там начало стекло вначале трескаться (смеюсь, когда вспоминаю, как один ыксперд рассказывал про то, что возможно это по стеклу стреляли снизу).
показать весь комментарий
25.09.2020 16:48 Ответить
Вы в курсе зачем строят пешеходные обзорные мосты? Да, треснуло в одном месте верхнее покрытие одной плиты. Его заменили сразу же. И что? Стоит мост уже второй год.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:57 Ответить
Да хай стоит, мне то что, я лишь высказал мнение что он там не нужен.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:00 Ответить
Кстати, после реконструкции на Старокиевской горе не были? И там лестницу можно было не реконструировать, пусть бы стояла и дальше рушилась.........
показать весь комментарий
25.09.2020 17:03 Ответить
Не был. Я собственно в городе-спутнике живу (просто чтобы не разъяснять точную географию для краткости говорю, что в Киеве), в последнее время мне туда особо не нужно было, вот и не бывал.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:05 Ответить
Ну спутник у нас собственно только один - Вышгород. Похоже в последние 6 лет Вы вообще очень редко бывали в Киеве.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:32 Ответить
Возможно. Но это не криминал, полагаю?))
показать весь комментарий
25.09.2020 17:45 Ответить
Нет конечно. Просто при таком раскладе говорить о наличии изменений в Киеве или их отсутствии по меньшей мере странно.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:49 Ответить
А к чему мне постоянно наблюдать за происходящим изменениями?Что я отметил для себя-о том и сказал.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:57 Ответить
и шо не так со стеклянным мостом? достаточно посмотреть на количество киевлян и туристов на нем чтобы забыть про мантру "никому не нужный мост"
показать весь комментарий
25.09.2020 16:57 Ответить
Ну должен же хоть кто-то по нему ходить, правда?)))
показать весь комментарий
25.09.2020 17:02 Ответить
Все, кто любит гулять пешком и смотреть на город с высоты. Это знаете ли, многим кажется интересным. Приезжим особенно.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:08 Ответить
Ну так распиарили, вот и ходят. Каждому же любопытно. Мне-нет, разок сходил, посмотрел-оценил-составил мнение, больше ходить не вижу смысла.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:09 Ответить
К слову, вспомнился тот театрик на Подоле, который все дружно ругали, мол не вписывается в исторические окружающие здания, сходил как-то в него. Очень и очень. Тот случай, когда содержание оказалось важнее формы.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:13 Ответить
Да не может быть. Может тогда напомните кто вложил в строительство 6,8 млн долларов из общего бюджета в 17,6? Вам нельзя ходить в этот театр, интоксикация может начаться, а если вдруг случайно табличку увидите благодарственную, то может что и похуже.. .
показать весь комментарий
25.09.2020 17:27 Ответить
Уже сходил и преотлично себя чувствую
показать весь комментарий
25.09.2020 17:46 Ответить
Или не знали, или просто повезло. Но не рискуйте больше.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:48 Ответить
А кто вложил (поскольку я этим вопросом вообще не интересовался)?
показать весь комментарий
25.09.2020 18:05 Ответить
Даже произнести боюсь. Но ладно, рискну, разве что шёпотом............ Это было меценатство с корпорации Рошен. О чем собственно табличка на театре и гласит.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:11 Ответить
"И даже самый отъявленный предатель может предать самоё себя, невольно сделав тем самым доброе дело". Проф.Толкиен знал о чём писал, впрочем сложно присовокупить оную корпорацию к постановке, режиссуре, пьессами и прочим театральным штукам, за это ответственны совершенно иные люди.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:14 Ответить
Вполне ожидаемый ответ. Вы неподражаемы.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:23 Ответить
Ну правда же-Рошен лишь проспонсировала здание, не лично же Петр Лексеич был худруком данного театрика, ему это явно в вину нельзя вменить
показать весь комментарий
25.09.2020 18:25 Ответить
Он еще к тому же смеет не регулировать сам лично поющие фонтаны в Виннице. А еще.... можете себе представить, не сам лично ремонтировал там что-то для ПВО. лишь профинансировал. Собственно список можно продолжить. Он и совсем недавно не сам ремонтировал аппаратуру в больницах и сам не стоит у изголовья больных в реанимации. Ну а то, что врачи с этой аппаратурой работают - это такая мелочь, что и внимания не стоит.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:58 Ответить
Ну так логично, богу-богово, кесарю-кесарево. Он что?Проспонсировал ткскзть постройку здания (которое было дружно оплевано в соцсетях как не вписывающееся в интерьер исторических зданий). Справедливо ли?Не могу сказать. Могу лишь повториться-содержание оказалось для меня важнее формы, пьесска оказалась премилой, получил большое культурное удовольствие (к которому Рошен и Пётр Алексеевич впрочем не имеет никакого отношения, поскольку не он худрук, режиссёр et caetera et caetera).
показать весь комментарий
25.09.2020 19:04 Ответить
Рошен финансировал этот проект с самого начала, а не только завершение. Вписывается или нет, плохо это или хорошо....... после того как посмотришь на площадь перед Лувром или London Eye на берегу Темзы, в непосредственной близости от Вестминстера, сложно ответить. Можно назвать десятки вот таких разных по стилю решений по миру.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:15 Ответить
Согласен, "Пусть людям хоть что-то обломиться от торжеств бюрократии" Петля и камень в зелёной траве.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:18 Ответить
Насчет архитектуры театра - почитайте https://theatreonpodol.com/ru/ru-monstr-ystorycheskogo-znachenyya-chem-beryot-arhytektura-teatra-na-podole/
как и почему это именно так строилось. И в конце интересное мнение Оксана Забужко.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:56 Ответить
Извиняюсь, не показывает
Может я слишком перемудрл с NoScript и AdBlockPlus, показывает только заголовок, вниз не прокручивается
Мер Кличко розповів, коли почнеться реконструкція моста Патона - Цензор.НЕТ 2499
показать весь комментарий
25.09.2020 20:08 Ответить
Странно....... у меня нормально открывает - это сайт театра.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:51 Ответить
Ну, я честно сказал, или с Эдблоком перемудрил или Ноускриптом. Кстати, часто на ЦН вылазит предупреждение Ноускрипт, порты сканят что ли...
показать весь комментарий
25.09.2020 20:52 Ответить
Не знаю, но там объяснили почему построено именно так. А как итог, вот это - Историческим событием в театральной жизни не только Киева, а и всей Украины появление этого театра назвала писательница Оксана Забужко. Она совершенно резонно заметила, что ни в советское время, ни за годы независимости в Киеве не было построено ни одного театра. «Это значит, что четыре поколения киевлян были наглухо отрезаны от самого концепта современной театральной архитектуры. Те, кто не очень «шарится» за рубежом по европейским театрам, так и остался при своих представлениях о театральном помещении на уровне плюша с балкончиками. Подумайте об этом, прежде чем возмущаться новым театром»
показать весь комментарий
25.09.2020 21:02 Ответить
А как же, "Ах, Кёнигсберг, милый Кёнигсберг...А как же, помню, генерал Черняховский, трое суток пушками ломали", всё вот вспоминаю песенку
"Нет экий обадуй, но песенка натурально жмёт слезу)
"Нет золотой долины
Всё проигрыш и прах
А выигрыш, мужчины,
В отдельных номерах"
Мда...всё вспоминаю Бабченко, вернее, одного парнягу в его коментах: Следует различать талант и личность. "Как талант-ушёл от нас большой артист. Как человек-сдох ватник Коля, да и х..й с ним".
Театры, мда...
"Человек в тени тихо засмеялся. - Слушайте, вы, - сказал он странно веселым тоном, - если бы вы могли доказать хоть десятую долю того, что здесь наболтали, вы бы пришли не ко мне, а в полицию, не правда ли? - Вот именно, - очень серьезно ответил Гольдберг. - Если бы я мог доказать хотя бы десятую часть, я не был бы сейчас здесь. Боюсь, что все это никогда не будет доказано. Сейчас даже нельзя доказать, что тот сгнивший бродяга - Венда. Потому- то я и пришел к вам. - Шантажировать? - спросил человек в кресле и протянул руку к звонку. - Нет, вселять страх. У вас, сударь, не очень чувствительная совесть. Для этого вы слишком богаты. Но сознание, что кто-то еще знает об этом ужасе, знает, что вы и ваш брат - убийцы, что вы убили актера Бенду, сына точильщика, комедианта, вы - два фабриканта, - это сознание навсегда нарушит ваше вельможное равновесие. Пока я жив, вам обоим не будет покоя Я хотел бы видеть вас на виселице! Но если это невозможно, я буду отравлять вам жизнь. Бенда был нелегким человеком, я-то его знал. Он часто бывал злым, высокомерным, циничным, бесстыдным, всем, чем хотите. Но это был художник. Все ваши миллионы не возместят этой утраты. Со всеми вашими миллионами вы не способны на тот королевский жест. - Доктор Гольдберг в отчаянии всплеснул руками. - Как вы могли решиться? Никогда вам не будет покоя, никогда! Я не позволю забыть это преступление Я ДО смерти буду напоминать вам: "Помните Бенду, великого Бенду? Великого артиста Бенду?"
Чапек однако, мда...Общечеловеческие чувства, угу.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:12 Ответить
Повертайтесь на батьківщину , бо там краще 😄
показать весь комментарий
25.09.2020 16:58 Ответить
Составите мне компанию?
показать весь комментарий
25.09.2020 17:00 Ответить
"которые увидели разницу между предыдущими руководителями и нынешним" - не вижу разницы.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:51 Ответить
А який результат ви можете бачити із - за бугра ?
А кияни бачать результат , тому і оберуть Кличка !
показать весь комментарий
25.09.2020 16:57 Ответить
Я киевлянка, этот дебил изуродовал Киев своими стройками за последнии 6 ЛЕТ, сколько наши неравнодушные люди выходили бороться с нелегальными стройками,как пытались и пытаются засыпать озерца,а Дарницкий район -это же Гонконг ; дом на доме стоит,а центр- ломают исторические дома и возводят всякую хрень-
показать весь комментарий
25.09.2020 17:55 Ответить
Зрение проверьте или посетите Киев.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:58 Ответить
Зрение -2. Живу в Киеве от рождения.
Не вижу положительных изменений за последние годы. Ну никак не вижу.
Последний мэр, который хоть что-то делал - Омельченко (имхо).
показать весь комментарий
25.09.2020 17:05 Ответить
Все же проверьте. на -2 не похоже. Может это при Омельченко все же было и сейчас ухудшилось? Тогда разглядите, что ему уже 82 и даже как депутат в Киевском горсовете он сейчас ненужный балласт. Хоть что-то за последние лет от него толковое слышали? Как городской голова он лично мне запомнился как человек убивший трамвайное и троллейбусное сообщение, не говоря уже про тотальную распродажу земли в Киеве. То, что приписывают ему станции метро - то это не его заслуга, а общего украинского бюджета.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:18 Ответить
Вы окулист?
Где я агитировал за Омельченко?
показать весь комментарий
25.09.2020 17:25 Ответить
Я не окулист, я Вам просто написала чем запомнился киевлянам Омельченко. Если Вы лично, сравнивая его и Кличко сделали такие свои выводы, то не у всех киевлян память плохая, да и видят они изменения в городе не в пример Вам .
показать весь комментарий
25.09.2020 17:30 Ответить
Вы наверное с ним в одной команде,и в розовых или...
показать весь комментарий
25.09.2020 17:56 Ответить
Или........ я просто вижу как меняется город, знаю как ремонтируются детские сады и школы, не говоря уже о дорогах, мостах, парках и всем остальном. Прочла Ваш пост выше.... снимите чёрные очки или просто вытрите с них сажу.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:08 Ответить
С вами всё ясно,😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
25.09.2020 20:04 Ответить
У нас на районе отремонтировал садик и школу депутат Гончаров, из своего бюджета,но никак не дебил-кличко))))
показать весь комментарий
25.09.2020 20:09 Ответить
Уточните..... из личных средств? Если нет, то я сомневаюсь в том, что дебил - Кличко. Потому что все средства из городского бюджета распределяются централизовано. И если назовете номер садика и школы, то завтра я вам тут напишу сколько, когда и кем было выделено. Все данные есть в открытом доступе.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:44 Ответить
Вот видите вы и прокололись,что вы во всём в курсе,из одного корытца,мне не надо уточнять, я и сама знаю,и лапшу вешайте на других!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 21:29 Ответить
Елена, Вы в своем уме? Эту информацию в инете может нарыть любой, для кого комп не только средство лить дерьмо на форумах, как это делаете Вы. А решения по голосованиям на сайте горсовета в открытом доступе., даже кто и за что голосовал. Поэтому и спросила номера садика и школы. Такие решения принимаются адресно.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:50 Ответить
Кстати, не о нем ли речь....

Гончаров Володимир Валентинович

Фракція: Депутатська фракція «Солідарність»
показать весь комментарий
25.09.2020 20:47 Ответить
А в ответ тишина..........
показать весь комментарий
25.09.2020 21:51 Ответить
Мер Кличко розповів, коли почнеться реконструкція моста Патона - Цензор.НЕТ 9711
показать весь комментарий
25.09.2020 17:20 Ответить
Будет что попилить...., если выберут!
показать весь комментарий
25.09.2020 16:21 Ответить
Огласите список, что он напилил за прошедшие годы, только не из сочинений наших фантастов? Помогите Венедиктовой, с нее пена хлопьями уже падает, никак не найдёт. Или абы ляпнуть?
показать весь комментарий
25.09.2020 16:26 Ответить
Если выборы устраивать КАЖДЫЙ ГОД, то "предвыборная работа" депутатов по улучшению жизни населения практически не будет останавливаться.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:23 Ответить
Надеюсь, не будут как в Днепре затягивать ремонт? (Вместо одного года чинили 3. И то, только после пари с Зеленским его закончили.)
показать весь комментарий
25.09.2020 16:33 Ответить
Ну Веталя, ай да "молния" просто.... Полгода невозможно проехать по мосту -пробки жуткие а оно разрешения собирает в иных странах за это время мосты строят...
показать весь комментарий
25.09.2020 16:33 Ответить
Звёзды совецкие, когда сниму с этао моста ???
показать весь комментарий
25.09.2020 16:35 Ответить
У ОПЗЖ , істерика , чого б це ?
Ага , бо Пальчевський пролітає над Києвом разом із Верещук , як фанера над Парижем 😀👍
показать весь комментарий
25.09.2020 16:55 Ответить
Что опять с петькой решали кто мер, а кто президент. Сговор на сей раз не пройдёт, вы оба хромые утки и гулять вам только по борщу.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:32 Ответить
 
 