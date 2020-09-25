Мэр Кличко рассказал, когда начнется реконструкция моста Патона
После завершения проектных работ, уже в ближайшее время, в столице смогут начать работы по реконструкции моста Патона
Город, наконец, получил для этого все необходимые согласования от государственных органов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.
"Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. И за это время ремонт осуществляли один раз. - В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с тех пор текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста. Мост находится в аварийном состоянии. И уже в ближайшее время мы сможем осуществить проектирование и начать работы по его реконструкции. Город наконец получил для этого все необходимые согласования от государственных органов, - сказал Кличко. - Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона - это одна из важных транспортных артерий, соединяющих правый берег с левым. Будет стоить полная реконструкция, по предварительным подсчетам специалистов, около 7 млрд гривен", - сообщил Кличко.
Он также отметил, что предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную - из стали. Что значительно облегчит конструкцию моста.
"Планом реконструкции предусмотрена и дополнительная полоса движения. То есть, в общем, их будет восемь. Точно будет убрана реверсная полоса, из-за которой на мосту случается немало ДТП. Устроят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки. Благодаря осуществлению масштабных работ мост в ближайшие годы получит новую жизнь ", - отметил Виталий Кличко.
