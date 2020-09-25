УКР
Конституційний Суд просять роз'яснити, чи можна штрафувати президента України

Конституційний Суд просять роз'яснити, чи можна штрафувати президента України

На розгляд Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Верховного Суду, в якому просять надати офіційне тлумачення ч.1 ст.105 Конституції в аспекті можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

Подання надійшло до Суду в п'ятницю, 25 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

Крім того, в КС надійшло ще одне подання Верховного суду, в якому просять перевірити на відповідність Конституції України положення п.3 розділу ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 02 жовтня 2019 року № 145-ІХ.

З конституційними поданнями можна ознайомитися на сайті КС в рубриці "На розгляді суду".

Нагадуємо, 3 червня під час візиту до Хмельницького Зеленський з делегацією випив кави в місцевій кав'ярні, яка, згідно з постановою Кабінету міністрів України, не могла приймати відвідувачів у приміщенні мінімум до 5 червня. Відповідне фото було оприлюднено пресслужбою президента.

10 червня внаслідок проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст.44-3 (порушення правил карантину). Хмельницький міський районний суд 19 червня розглянув справу про адміністративне порушення правил карантину президентом Зеленським і засумнівався в можливості притягнення глави держави до юридичної відповідальності через його недоторканність.

У зв'язку з цим суд постановив зв'язатися з головою Верховного суду про скликання пленуму Верховного суду для ухвалення рішення про звернення до Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення ч.1 ст.105 Конституції України "Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень", в аспекті можливості притягнення президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

Водночас Хмельницький суд оштрафував на 17 тис. грн за порушення правил карантину 3 червня в кафе Хмельницького керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, мера Хмельницького Олександра Сімчишина і приватного підприємця Андрія Мельниченка, які того дня без масок пили каву з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський Володимир (25253) кава (89) КС (1429) юстиція (732) штраф (1916)
+11
В Конституционный Суд поступило представление с просьбой разъяснить, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 9465
25.09.2020 17:00 Відповісти
25.09.2020 17:00 Відповісти
+7
В Конституционный Суд поступило представление с просьбой разъяснить, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 5508
25.09.2020 17:06 Відповісти
25.09.2020 17:06 Відповісти
+7
До Конституційного Суду надійшло подання з проханням роз'яснити, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 9311
25.09.2020 17:13 Відповісти
25.09.2020 17:13 Відповісти
Нужно, особенно нынешнего, он же обещал новое качество политики
25.09.2020 16:54 Відповісти
25.09.2020 16:54 Відповісти
Потерпілого?
25.09.2020 16:56 Відповісти
25.09.2020 16:56 Відповісти
Странная постановка вопроса, он обычный гражданин, наемный менеджер. Правда туповатый, но это не отменяет возможность его штрафовать
25.09.2020 16:59 Відповісти
25.09.2020 16:59 Відповісти
В Конституционный Суд поступило представление с просьбой разъяснить, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 9465
25.09.2020 17:00 Відповісти
25.09.2020 17:00 Відповісти
Пусть заодно рассмотрят вопрос - можно ли этому янелоху дать подсрачник, когда он быкует на военных!?
25.09.2020 17:01 Відповісти
25.09.2020 17:01 Відповісти
Это уже вопрос к военному. Не важно кто он, а важно к то ты.
25.09.2020 17:14 Відповісти
25.09.2020 17:14 Відповісти
В Конституционный Суд поступило представление с просьбой разъяснить, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 5508
25.09.2020 17:06 Відповісти
25.09.2020 17:06 Відповісти
Конституционный Суд просят разъяснить, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 1311
25.09.2020 17:08 Відповісти
25.09.2020 17:08 Відповісти
Странно. Согласно Конституции все граждане имеют равные права и обязанности. К чему это обращение?
25.09.2020 17:09 Відповісти
25.09.2020 17:09 Відповісти
Низзя конечно. Он же БОХ!
25.09.2020 17:13 Відповісти
25.09.2020 17:13 Відповісти
До Конституційного Суду надійшло подання з проханням роз'яснити, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 9311
25.09.2020 17:13 Відповісти
25.09.2020 17:13 Відповісти
Он уже не на штраф, а на вполне приличный срок заработал.
25.09.2020 17:30 Відповісти
25.09.2020 17:30 Відповісти
Перед ним "на срок", заробили ще п"ятеро "папірєдніков" і що, хоч один сидить?..
25.09.2020 18:19 Відповісти
25.09.2020 18:19 Відповісти
А в это время...https://24tv.ua/bilorusi-gotuyut-narodnu-inavguratsiyu-tihanovskoyi-novini-bilorus_n1422847 У Білорусі готують "народну інавгурацію" Тихановської ,интересно НАРОДНУЮ АРМИЮ тоже сразу или как?
25.09.2020 17:32 Відповісти
25.09.2020 17:32 Відповісти
по мелочевке то они законопослушные, а как Жванию расследовать-их нет.
25.09.2020 17:35 Відповісти
25.09.2020 17:35 Відповісти
Везде разрешают садить,а у нас разрешения просят на штраф,какой то византийский подход.
25.09.2020 17:36 Відповісти
25.09.2020 17:36 Відповісти
Запрос от кого?
25.09.2020 17:58 Відповісти
25.09.2020 17:58 Відповісти
Штрафовать Президента Украины конечно же можно / если есть за что / . Но как как можно оштрафовать полшестого если оно не что иное как зеленая навозная муха зе-зе ?
25.09.2020 18:24 Відповісти
25.09.2020 18:24 Відповісти
"Нету у вас методов против Кости Сапрыкина..."© Пам'ятаете...так отож,ранiше тре було думати.Ви його оштрафуете,чи нi,а вiн нас усiх вже оштрафувал.
25.09.2020 18:42 Відповісти
25.09.2020 18:42 Відповісти
Чого дарма час втрачати, розглянили б одразу чи можна садити, по любому в майбутньому згодиться.
25.09.2020 18:52 Відповісти
25.09.2020 18:52 Відповісти
Из этого вопроса ,вытекает следующий вопрос! Есть ли человек в Украине который стоит над законами!?
25.09.2020 19:25 Відповісти
25.09.2020 19:25 Відповісти
Штрафувати - ніт! А на дибу - можна.
25.09.2020 21:59 Відповісти
25.09.2020 21:59 Відповісти
 
 