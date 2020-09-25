Конституційний Суд просять роз'яснити, чи можна штрафувати президента України

На розгляд Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Верховного Суду, в якому просять надати офіційне тлумачення ч.1 ст.105 Конституції в аспекті можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

Подання надійшло до Суду в п'ятницю, 25 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

Крім того, в КС надійшло ще одне подання Верховного суду, в якому просять перевірити на відповідність Конституції України положення п.3 розділу ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 02 жовтня 2019 року № 145-ІХ.

З конституційними поданнями можна ознайомитися на сайті КС в рубриці "На розгляді суду".

Нагадуємо, 3 червня під час візиту до Хмельницького Зеленський з делегацією випив кави в місцевій кав'ярні, яка, згідно з постановою Кабінету міністрів України, не могла приймати відвідувачів у приміщенні мінімум до 5 червня. Відповідне фото було оприлюднено пресслужбою президента.

10 червня внаслідок проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст.44-3 (порушення правил карантину). Хмельницький міський районний суд 19 червня розглянув справу про адміністративне порушення правил карантину президентом Зеленським і засумнівався в можливості притягнення глави держави до юридичної відповідальності через його недоторканність.

У зв'язку з цим суд постановив зв'язатися з головою Верховного суду про скликання пленуму Верховного суду для ухвалення рішення про звернення до Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення ч.1 ст.105 Конституції України "Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень", в аспекті можливості притягнення президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

Водночас Хмельницький суд оштрафував на 17 тис. грн за порушення правил карантину 3 червня в кафе Хмельницького керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, мера Хмельницького Олександра Сімчишина і приватного підприємця Андрія Мельниченка, які того дня без масок пили каву з президентом України Володимиром Зеленським.