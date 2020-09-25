Конституционный Суд просят разъяснить, можно ли штрафовать президента Украины

На рассмотрение Конституционного суда Украины поступило конституционное представление Верховного суда, в котором просят официального толкования ч.1 ст.105 Конституции в аспекте возможного привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного нарушения во время выполнения полномочий.

Представление поступило в Суд в пятницу, 25 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

Кроме того, в КС поступило еще одно представление Верховного суда, в котором просят проверить на соответствие Конституции Украины положения п.3 раздел III "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О признании утратившим силу закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" от 2 октября 2019 года № 145- ІХ.

С конституционным представлениям можно ознакомиться на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Напоминаем, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото было обнародовано пресс-службой президента.

10 июня в результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей). Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрел дело об административном нарушении правил карантина президентом Зеленским и усомнился в возможности привлечения главы государства к юридической ответственности из-за его неприкосновенности.

В связи с этим суд постановил связаться с председателем Верховного суда о созыве пленума Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд Украины относительно официального толкования ч.1 ст.105 Конституции Украины "президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий", в аспекте возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

В то же время Хмельницкий суд оштрафовал на 17 тыс. грн за нарушение правила карантина 3 июня в кафе Хмельницкого руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрея Мельниченко, которые в тот день без масок пили кофе с президентом Украины Владимиром Зеленским.