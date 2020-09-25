РУС
Конституционный Суд просят разъяснить, можно ли штрафовать президента Украины

На рассмотрение Конституционного суда Украины поступило конституционное представление Верховного суда, в котором просят официального толкования ч.1 ст.105 Конституции в аспекте возможного привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного нарушения во время выполнения полномочий.

Представление поступило в Суд в пятницу, 25 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

Кроме того, в КС поступило еще одно представление Верховного суда, в котором просят проверить на соответствие Конституции Украины положения п.3 раздел III "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О признании утратившим силу закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" от 2 октября 2019 года № 145- ІХ.

С конституционным представлениям можно ознакомиться на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Напоминаем, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото было обнародовано пресс-службой президента.

10 июня в результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей). Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрел дело об административном нарушении правил карантина президентом Зеленским и усомнился в возможности привлечения главы государства к юридической ответственности из-за его неприкосновенности.

В связи с этим суд постановил связаться с председателем Верховного суда о созыве пленума Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд Украины относительно официального толкования ч.1 ст.105 Конституции Украины "президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий", в аспекте возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

В то же время Хмельницкий суд оштрафовал на 17 тыс. грн за нарушение правила карантина 3 июня в кафе Хмельницкого руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрея Мельниченко, которые в тот день без масок пили кофе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский Владимир кофе КС юстиция штраф
+11
В Конституционный Суд поступило представление с просьбой разъяснить, можно ли штрафовать президента Украины
25.09.2020 17:00 Ответить
+7
В Конституционный Суд поступило представление с просьбой разъяснить, можно ли штрафовать президента Украины
25.09.2020 17:06 Ответить
+7
До Конституційного Суду надійшло подання з проханням роз'яснити, чи можна штрафувати президента України
25.09.2020 17:13 Ответить
Нужно, особенно нынешнего, он же обещал новое качество политики
25.09.2020 16:54
Потерпілого?
25.09.2020 16:56
Странная постановка вопроса, он обычный гражданин, наемный менеджер. Правда туповатый, но это не отменяет возможность его штрафовать
25.09.2020 16:59
В Конституционный Суд поступило представление с просьбой разъяснить, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 9465
25.09.2020 17:00
Пусть заодно рассмотрят вопрос - можно ли этому янелоху дать подсрачник, когда он быкует на военных!?
25.09.2020 17:01
Это уже вопрос к военному. Не важно кто он, а важно к то ты.
25.09.2020 17:14
В Конституционный Суд поступило представление с просьбой разъяснить, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 5508
25.09.2020 17:06
Конституционный Суд просят разъяснить, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 1311
25.09.2020 17:08
Странно. Согласно Конституции все граждане имеют равные права и обязанности. К чему это обращение?
25.09.2020 17:09
Низзя конечно. Он же БОХ!
25.09.2020 17:13
До Конституційного Суду надійшло подання з проханням роз'яснити, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 9311
25.09.2020 17:13
Он уже не на штраф, а на вполне приличный срок заработал.
25.09.2020 17:30
Перед ним "на срок", заробили ще п"ятеро "папірєдніков" і що, хоч один сидить?..
25.09.2020 18:19
А в это время...https://24tv.ua/bilorusi-gotuyut-narodnu-inavguratsiyu-tihanovskoyi-novini-bilorus_n1422847 У Білорусі готують "народну інавгурацію" Тихановської ,интересно НАРОДНУЮ АРМИЮ тоже сразу или как?
25.09.2020 17:32
по мелочевке то они законопослушные, а как Жванию расследовать-их нет.
25.09.2020 17:35
Везде разрешают садить,а у нас разрешения просят на штраф,какой то византийский подход.
25.09.2020 17:36
Запрос от кого?
25.09.2020 17:58
Штрафовать Президента Украины конечно же можно / если есть за что / . Но как как можно оштрафовать полшестого если оно не что иное как зеленая навозная муха зе-зе ?
25.09.2020 18:24
"Нету у вас методов против Кости Сапрыкина..."© Пам'ятаете...так отож,ранiше тре було думати.Ви його оштрафуете,чи нi,а вiн нас усiх вже оштрафувал.
25.09.2020 18:42
Чого дарма час втрачати, розглянули б одразу чи можна садити, по любому в майбутньому згодиться.
25.09.2020 18:52
Из этого вопроса ,вытекает следующий вопрос! Есть ли человек в Украине который стоит над законами!?
25.09.2020 19:25
Штрафувати - ніт! А на дибу - можна.
25.09.2020 21:59
 
 