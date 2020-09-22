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КСУ приступил к рассмотрению дела о толковании понятия "достойные условия жизни"

КСУ приступил к рассмотрению дела о толковании понятия

Большая палата Конституционного Суда Украины сегодня, 22 сентября, начала судебное заседание по рассмотрению дела относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КС.

"Рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины по поводу официального толкования отдельного положения абзаца четвертой преамбулы Конституции Украины в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания)", - сказано в сообщении.

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ

Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.

КС (2248) представление (41)


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Топ комментарии
+11
КСУ приступил к рассмотрению дела о толковании понятия "достойные условия жизни" - Цензор.НЕТ 826
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22.09.2020 11:59
+9
У судей КСУ свой уровень понятий о достойных условиях жизни.
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22.09.2020 11:56
+7
Когда собаке нечего делать, она лижет яйца (с)
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22.09.2020 12:01
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в интерпретации до Стадиона или спустя год после Стадиона ?
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22.09.2020 11:53 Ответить
КСУ приступил к рассмотрению дела о толковании понятия "достойные условия жизни" - Цензор.НЕТ 826
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22.09.2020 11:59 Ответить
КСУ розпочав розгляд справи про тлумачення поняття "гідні умови життя" - Цензор.НЕТ 4734
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22.09.2020 12:24 Ответить
Им чо заняться там больше нехер чем?
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22.09.2020 11:56 Ответить
ЗАЧЕМ КСУ заниматься мастурбацией если в ЕС давно приняты Протколы и Законы и определения что такое черта бедности что такое прожиточный минимум (корзина) что такое достойный уровень оплаты труда и пенсий компенсаий защиты прав и сводоб человека что такое достоинство человека вообще... и вывести планку к которой Украина могла бы стремитсья и того что реально поднять в услвоиях бандинско идиетской власти....
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22.09.2020 11:58 Ответить
У судей КСУ свой уровень понятий о достойных условиях жизни.
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22.09.2020 11:56 Ответить
Когда собаке нечего делать, она лижет яйца (с)
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22.09.2020 12:01 Ответить
Ну, если 6000 в месяц по отношению к вашим 120000 достойно, то Бог в помощь, толкуйте
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22.09.2020 12:06 Ответить
Пропоную суддям КСУ провести практичні заняття, а саме прожити місяць на прожитковий мінімум, а потім .... пагаварім. ))
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22.09.2020 12:10 Ответить
Богатый и сытый будет определять планку "достойной жизни" для голодающего. Параллельная реальность. Цинизм. Не знаю как правильно подобрать выражение к этим действиям. Как это уже все дастало.
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22.09.2020 12:11 Ответить
Ситий голодного не зрозуміє
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22.09.2020 12:11 Ответить
XXI век на дворе -- решить можно Л Ю Б У Ю проблему!
https://ibigdan.livejournal.com/25627188.html Тайский национальный парк начинает возвращать туристам мусор

...посылками на дом.

КСУ розпочав розгляд справи про тлумачення поняття "гідні умови життя" - Цензор.НЕТ 7310

Речь о популярном месте отдыха - парке Кхао Яй, что к северу от Бангкока. Технически все просто. Посетители обязаны при регистрации указывать свой адрес. Тех, кто оставляет после себя мусор, будут отслеживать по камерам видеонаблюдения. После чего сам мусор, включая пищевые отходы, будет высылаться им на дом с запиской "Вы забыли это в Кхао Яй".
via https://www.facebook.com/oleg.sharp.1/posts/367073021000367 Ol Sharp
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22.09.2020 12:13 Ответить
Опять себе зарплаты хотят поднять. Не верю, что кто-то из них думает о народе?
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22.09.2020 12:14 Ответить
КСУ розпочав розгляд справи про тлумачення поняття "гідні умови життя" - Цензор.НЕТ 4694
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22.09.2020 12:15 Ответить
если суд признаед условия жизни достойными,то жизнь украинской власти в сравнении с достойной украинской - недостойная и если суд признает жизнь украинского народа недостойной.то она такова в потому.что власть ее зделала таковой,но при том собственную сделав достойной,,,
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22.09.2020 12:20 Ответить
Будуть визначати, як "вельмишановні" мають утримувати холопів? Чи яке утримання достойне самих "вельмишановних"?
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22.09.2020 13:09 Ответить
"условияжизни" їх кішок і собак "достойнее", чим у більшості населення України...
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22.09.2020 16:20 Ответить
 
 