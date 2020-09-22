КСУ приступил к рассмотрению дела о толковании понятия "достойные условия жизни"

Большая палата Конституционного Суда Украины сегодня, 22 сентября, начала судебное заседание по рассмотрению дела относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КС.

"Рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины по поводу официального толкования отдельного положения абзаца четвертой преамбулы Конституции Украины в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания)", - сказано в сообщении.

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

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Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.