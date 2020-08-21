Холодницкий уволился из САП. ДОКУМЕНТ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Холодницкий напомнил, что в 2015 году начат процесс создания системы антикоррупционных органов, целью которых была эффективная борьба с коррупцией в Украине.

"С этой целью во время открытого конкурса осенью 2015 избран первый в истории Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и других руководителей подразделений САП", - отметил он.

По словам Холодницкого, с 2015 по 2020 год САП и НАБУ практически всегда были в "оппозиции" ко всем правоохранительным структурам и представителям политических партий.

"С 2015 года прошло 5 лет. Оглядываясь назад, могу сказать, что это были одновременно одни из самых тяжелых и интересных лет в моей жизни. Судьба предоставила мне возможность возглавить Специализированную антикоррупционную прокуратуру. … Сегодня дерево, которое было посажено пять лет назад дает первые плоды - коррупционеры, которые ранее были кастой неприкасаемых, получают реальные сроки", - подчеркнул он.

"Сегодня могу с уверенностью сказать о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнят свою миссию. Я благодарю свой коллектив за преданность делу, честность и неподкупность - мы достойно выполняем свою работу. В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования ... это естественный процесс ... Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единой командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку. 14 лет я отдал прокуратуре, из которых 5 лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня ... PPS. Продолжение следует...", - подытожил Холодницкий.

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