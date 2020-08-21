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Холодницкий уволился из САП. ДОКУМЕНТ

Холодницкий уволился из САП. ДОКУМЕНТ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Холодницкий напомнил, что в 2015 году начат процесс создания системы антикоррупционных органов, целью которых была эффективная борьба с коррупцией в Украине.

"С этой целью во время открытого конкурса осенью 2015 избран первый в истории Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и других руководителей подразделений САП", - отметил он.

По словам Холодницкого, с 2015 по 2020 год САП и НАБУ практически всегда были в "оппозиции" ко всем правоохранительным структурам и представителям политических партий.

"С 2015 года прошло 5 лет. Оглядываясь назад, могу сказать, что это были одновременно одни из самых тяжелых и интересных лет в моей жизни. Судьба предоставила мне возможность возглавить Специализированную антикоррупционную прокуратуру. … Сегодня дерево, которое было посажено пять лет назад дает первые плоды - коррупционеры, которые ранее были кастой неприкасаемых, получают реальные сроки", - подчеркнул он.

"Сегодня могу с уверенностью сказать о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнят свою миссию. Я благодарю свой коллектив за преданность делу, честность и неподкупность - мы достойно выполняем свою работу. В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования ... это естественный процесс ... Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единой командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку. 14 лет я отдал прокуратуре, из которых 5 лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня ... PPS. Продолжение следует...", - подытожил Холодницкий.

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Холодницкий уволился из САП 01
Холодницкий уволился из САП 02

Автор: 

Холодницкий (706) САП (2059)


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Топ комментарии
+36
Портнов лично возглавит САП или Пискуна назначит?
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21.08.2020 12:12
+23
От безвиза до безвыезда оказалась только одна галочка в бюллетене.
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21.08.2020 12:16
+22
Любым кредитам от запада теперь окончательный трындец.
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21.08.2020 12:11
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Конечно. У него будет и.о пару лет. Для и.о. не нужен конкурс. Так же как он поставил и.о. по директору ГБР и антимонопольному комитету. Так удобно. Никаких конкурсов и свой человек при деле
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21.08.2020 15:55 Ответить
Свалил, чтобы не подписывать документы по судье Вовку и прочим мразям из ОАСКа. Зассал, короч.
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21.08.2020 15:53 Ответить
Достаточно наколядовал, до конца своих дней хватит?
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21.08.2020 16:05 Ответить
Выперли таки...
Надеюсь, Зеля назначит на эту должность Портнова!
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21.08.2020 16:26 Ответить
Ахаха) Вполне может
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21.08.2020 17:55 Ответить
Еще одного позорника вычеркиваем. Вот и ладненько.
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21.08.2020 17:26 Ответить
очередное прокурорское сЦыкло отметилось и свалило с посады.
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21.08.2020 17:47 Ответить
і що?? Що воно там є що його немає
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21.08.2020 18:39 Ответить
в свое время его отобрал попеденик - и не ошибся . . . а потому что помог одесским ворам во власти - есть пленки "аквариумные"
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21.08.2020 20:07 Ответить
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.
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Лаура Ковеши-АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПРОКУРОР Румынии посадила 14 тысяч ЧИНОВНИКОВ.Холодницкий с Луценко и Венедиктовой посадили ПЕЧЕНЬ
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21.08.2020 23:33 Ответить
+5
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22.08.2020 04:17 Ответить
ось і казочці кінець - вони були "чужими" на цьому святі життя. Тепер і справа ЗЛОчевського розвалиться і Україна йому ще буде відшкодовувати 6 млн. доларів! ХАХАХАХАХ! Насправді - НІ, ЗЛОчевського пристрелять...
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22.08.2020 01:24 Ответить
На создавали антикоррупционные органы, а толку НОЛЬ. Результатов нет., а бабло получают сумы приличные..Никто так и не посажен из коррумпированых чиновников, депутатов, министров, мэров.
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22.08.2020 02:32 Ответить
типичный бестолковый прокурор, которых в Украине абсолютное большинство. наконец-то.
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22.08.2020 07:45 Ответить
Назарцьо звільнився. Як швидко і просто. Написав один папірчик, а йому у відповідь написали інший. Кругообіг сміття в природі. А як довго главу САП та ***** обирали, які конкурси проводив парАшенка, щоб підібрати найбільш лояльних маріонеток на ці посади, які б виконували його політичні замовлення. Щось його колега з ***** по прислуговуванну олігарху засидівся у своєму кріслі. Певно, блазень і його шобла ще не придумали законний спосіб, як усунути слугу Свиночолого гетьмана і поставити натомість слугу "барадатай бабушкі"
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22.08.2020 10:31 Ответить
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