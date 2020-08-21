Холодницький пішов із САП. ДОКУМЕНТ
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький написав заяву про звільнення.
Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Холодницький нагадав, що в 2015 році розпочато процес створення системи антикорупційних органів, метою яких була ефективна боротьба з корупцією в Україні.
"З цією метою під час відкритого конкурсу восени 2015 обраний перший в історії України керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та інших керівників підрозділів САП", - зазначив він.
За словами Холодницького, з 2015 по 2020 рік САП і НАБУ практично завжди були в "опозиції" до всіх правоохоронних структур та представників політичних партій.
"З 2015 року минуло 5 років. Озираючись назад, можу сказати, що це були водночас одні із найбільш тяжких та цікавих років у моєму житті. Доля надала мені можливість очолити Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру... Сьогодні дерево, яке було посаджено п'ять років тому дає перші плоди - корупціонери, які раніше були кастою недоторканних, отримують реальні строки", - підкреслив він.
"Сьогодні можу із впевненістю сказати про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України виконають свою місію. Я дякую своєму колективу за відданість справі, чесніть та непідкупність – ми гідно виконуємо свою роботу. У діяльності САП були також злети та падіння, розчарування…це природній процес… Однак у найтяжчі періоди ми залишалися єдиною командою, тому я дякую кожному з Вас за підтримку. 14 років я віддав прокуратурі, з яких 5 років свого життя я повністю присвятив САП, про що не шкодую жодного дня ... PPS. Далі буде ... ", - підсумував Холодницький.
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Надеюсь, Зеля назначит на эту должность Портнова!
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