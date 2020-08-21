УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4239 відвідувачів онлайн
Новини
27 771 116

Холодницький пішов із САП. ДОКУМЕНТ

Холодницький пішов із САП. ДОКУМЕНТ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Холодницький нагадав, що в 2015 році розпочато процес створення системи антикорупційних органів, метою яких була ефективна боротьба з корупцією в Україні.

"З цією метою під час відкритого конкурсу восени 2015 обраний перший в історії України керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та інших керівників підрозділів САП", - зазначив він.

За словами Холодницького, з 2015 по 2020 рік САП і НАБУ практично завжди були в "опозиції" до всіх правоохоронних структур та представників політичних партій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекордний хабар у $6 млн: ВАКС заочно заарештував Злочевського

"З 2015 року минуло 5 років. Озираючись назад, можу сказати, що це були водночас одні із найбільш тяжких та цікавих років у моєму житті. Доля надала мені можливість очолити Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру... Сьогодні дерево, яке було посаджено п'ять років тому дає перші плоди - корупціонери, які раніше були кастою недоторканних, отримують реальні строки", - підкреслив він.

"Сьогодні можу із впевненістю сказати про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України виконають свою місію. Я дякую своєму колективу за відданість справі, чесніть та непідкупність – ми гідно виконуємо свою роботу. У діяльності САП були також злети та падіння, розчарування…це природній процес… Однак у найтяжчі періоди ми залишалися єдиною командою, тому я дякую кожному з Вас за підтримку. 14 років я віддав прокуратурі, з яких 5 років свого життя я повністю присвятив САП, про що не шкодую жодного дня ... PPS. Далі буде ... ", - підсумував Холодницький.

Холодницький пішов із САП 01
Холодницький пішов із САП 02

Автор: 

Холодницький (661)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Портнов лично возглавит САП или Пискуна назначит?
показати весь коментар
21.08.2020 12:12
+23
От безвиза до безвыезда оказалась только одна галочка в бюллетене.
показати весь коментар
21.08.2020 12:16
+22
Любым кредитам от запада теперь окончательный трындец.
показати весь коментар
21.08.2020 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Конечно. У него будет и.о пару лет. Для и.о. не нужен конкурс. Так же как он поставил и.о. по директору ГБР и антимонопольному комитету. Так удобно. Никаких конкурсов и свой человек при деле
показати весь коментар
21.08.2020 15:55 Відповісти
Свалил, чтобы не подписывать документы по судье Вовку и прочим мразям из ОАСКа. Зассал, короч.
показати весь коментар
21.08.2020 15:53 Відповісти
Достаточно наколядовал, до конца своих дней хватит?
показати весь коментар
21.08.2020 16:05 Відповісти
Выперли таки...
Надеюсь, Зеля назначит на эту должность Портнова!
показати весь коментар
21.08.2020 16:26 Відповісти
Ахаха) Вполне может
показати весь коментар
21.08.2020 17:55 Відповісти
Еще одного позорника вычеркиваем. Вот и ладненько.
показати весь коментар
21.08.2020 17:26 Відповісти
очередное прокурорское сЦыкло отметилось и свалило с посады.
показати весь коментар
21.08.2020 17:47 Відповісти
і що?? Що воно там є що його немає
показати весь коментар
21.08.2020 18:39 Відповісти
в свое время его отобрал попеденик - и не ошибся . . . а потому что помог одесским ворам во власти - есть пленки "аквариумные"
показати весь коментар
21.08.2020 20:07 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXEgfVPxFAUc_Uf-JSLgK6NQk_Pz6BdxSGE2kBEzcMrnLjdRdKGBfuaJ790aafVwn87ehRJ2dLW7Z9roiZSiAg_O6m3uQgIPI67m4uFYF8YtIr57UOmEm7c4t60Wtz63P0&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXEgfVPxFAUc_Uf-JSLgK6NQk_Pz6BdxSGE2kBEzcMrnLjdRdKGBfuaJ790aafVwn87ehRJ2dLW7Z9roiZSiAg_O6m3uQgIPI67m4uFYF8YtIr57UOmEm7c4t60Wtz63P0&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/310956216835006?__cft__[0]=AZXEgfVPxFAUc_Uf-JSLgK6NQk_Pz6BdxSGE2kBEzcMrnLjdRdKGBfuaJ790aafVwn87ehRJ2dLW7Z9roiZSiAg_O6m3uQgIPI67m4uFYF8YtIr57UOmEm7c4t60Wtz63P0&__tn__=%2CO%2CP-R 37 мин. ·

Лаура Ковеши-АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПРОКУРОР Румынии посадила 14 тысяч ЧИНОВНИКОВ.Холодницкий с Луценко и Венедиктовой посадили ПЕЧЕНЬ
показати весь коментар
21.08.2020 23:33 Відповісти
+5
показати весь коментар
22.08.2020 04:17 Відповісти
ось і казочці кінець - вони були "чужими" на цьому святі життя. Тепер і справа ЗЛОчевського розвалиться і Україна йому ще буде відшкодовувати 6 млн. доларів! ХАХАХАХАХ! Насправді - НІ, ЗЛОчевського пристрелять...
показати весь коментар
22.08.2020 01:24 Відповісти
На создавали антикоррупционные органы, а толку НОЛЬ. Результатов нет., а бабло получают сумы приличные..Никто так и не посажен из коррумпированых чиновников, депутатов, министров, мэров.
показати весь коментар
22.08.2020 02:32 Відповісти
типичный бестолковый прокурор, которых в Украине абсолютное большинство. наконец-то.
показати весь коментар
22.08.2020 07:45 Відповісти
Назарцьо звільнився. Як швидко і просто. Написав один папірчик, а йому у відповідь написали інший. Кругообіг сміття в природі. А як довго главу САП та ***** обирали, які конкурси проводив парАшенка, щоб підібрати найбільш лояльних маріонеток на ці посади, які б виконували його політичні замовлення. Щось його колега з ***** по прислуговуванну олігарху засидівся у своєму кріслі. Певно, блазень і його шобла ще не придумали законний спосіб, як усунути слугу Свиночолого гетьмана і поставити натомість слугу "барадатай бабушкі"
показати весь коментар
22.08.2020 10:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 