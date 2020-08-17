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Новини
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Рекордний хабар у $6 млн: ВАКС заочно заарештував Злочевського

Рекордний хабар у $6 млн: ВАКС заочно заарештував Злочевського

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу сказав керівник САП Назар Холодницький.

Як повідомляється, Злочевського заочно заарештували у справі про організацію надання ним 6 млн хабаря керівникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Холодницький висловив впевненість, що антикорупційні органи закінчать розслідування цієї справи "у межах термінів досудового розслідування" і зазначив, що докази у цій справі зібрано належним чином.

"Щодо Злочевського, буквально перед пресконференцією мені доповів прокурор, що суд обрав нашому фігуранту заочний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це додаткова інформація до його оголошення у розшук. Там слідство триває", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист Злочевського оскаржив постанову про його розшук

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.

Автор: 

НАБУ (5116) Злочевський Микола (208) Холодницький Назар (661) Антикорупційний суд ВАКС (2013)


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Топ коментарі
+8
"Коля - хороший парень..."

(с) Свыня
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17.08.2020 13:52 Відповісти
+4
По моему у него на роже написано шо он бандит из 90х
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17.08.2020 13:51 Відповісти
+3
Коля, конечно, бандит, и пробу там негде ставить. Но на роже тех, кто пытается перед выборами в Штатах обос*рать "Бурисму" написано то, что они скоро поедут в Ростов к своему }{уйлу.
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17.08.2020 13:57 Відповісти
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По моему у него на роже написано шо он бандит из 90х
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17.08.2020 13:51 Відповісти
Коля, конечно, бандит, и пробу там негде ставить. Но на роже тех, кто пытается перед выборами в Штатах обос*рать "Бурисму" написано то, что они скоро поедут в Ростов к своему }{уйлу.
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17.08.2020 13:57 Відповісти
а если победит Байден,...то боюсь и подумать, что с такими будет.
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17.08.2020 14:05 Відповісти
"Коля - хороший парень..."

(с) Свыня
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17.08.2020 13:52 Відповісти
хорошо,что не расстрелял!(заочно)
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17.08.2020 13:52 Відповісти
якщо вже дійшли до букви "З", то чому ще бубочка на свободі?
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17.08.2020 13:56 Відповісти
- Сколько раз я вам говорил, что красть грешно! Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену - мадам Грицацуеву, - еще тогда я понял, что у Вас мелкоуголовный характер.(с)
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17.08.2020 13:57 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
ХОТЬ пол путнка ? .
.
!!! .
Хоть четверть ?!!.
..
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17.08.2020 13:58 Відповісти
ПРЕД`ЯВА - ПОРОШЕНКУ!
- Дебальцево.
- Іловайськ.
- Савур-Могила.
- Мінськ 1-2-3.
- Мальдіви.
- Ліпєцк.
- Свинарчук.
- Генпрокурор.
- Офшори.
- ЦВК.
- Фейкові реформи.
- Старий закон про вибори.
- Вбивці Небесної Сотні.
- Ротердам+.
- Бурштин.
- Вибухи на складах.
- Тітушки на мітингах.
- Добровольці в тюрьмах.
- Катя Гандзюк.
- Сармат.
- Ахмєтов
- Кернес.
- "Торгівля на крові".
- Медведчук.
- Павло Шеремет.
- Гонтарєва.
- Зраджені переселенці.
- Тітушки-петюшки.
-Томос-тур.
- "Петіна тисяча".
- Випиляний на Закарпатті ліс.
- Гелетей.
- Комуналка.
- Семочко.
- Насіров.
- Розенблат.
- Саакашвілі.
- Труханов.
- Діамантові прокурори.
- Карпати.
- Свобода слова.
- Бурштин.
- Продажні суди.
- Невиконані обіцянки.
-152% инфляції
- мінус 10 мільйонів робочих рук
- минус 2 мільйони вмерших пенсионерів
- смертність перевещує народжуваність
- порушений сектор банківської системи
- 87% населення за межлю бідності
-збільшилось число людей незаконно засудждених
і вишенька на тортик
- збагачення у
82 рази за минулий рік
Ігор Мельничук
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17.08.2020 17:27 Відповісти
Это Пороху или ПУКИНУ с 3елей ?
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17.08.2020 17:30 Відповісти
Заочно...😂🤣😃🤣😂😂😁😂
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17.08.2020 13:59 Відповісти
3аочно перестать стрелять
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17.08.2020 18:09 Відповісти
Свиснете йому в х*й....
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17.08.2020 14:03 Відповісти
там дирка є
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17.08.2020 14:06 Відповісти
Какой "хороший парень Коля"(с)
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17.08.2020 14:13 Відповісти
Нихрена себе "добрые люди" коляну подарок на день рождения сделали..
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17.08.2020 14:44 Відповісти
заочно вы его даже растрелять можете, толку то...
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17.08.2020 14:50 Відповісти
Порошенко: Коля хароший парень.
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17.08.2020 17:24 Відповісти
Рекордний хабар у $6 млн: ВАКС заочно заарештував Злочевського - Цензор.НЕТ 8674Рекордний хабар у $6 млн: ВАКС заочно заарештував Злочевського - Цензор.НЕТ 6491
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17.08.2020 18:08 Відповісти
Есть КВИТАНЦЫИ ??
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17.08.2020 22:10 Відповісти
 
 