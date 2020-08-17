Рекордний хабар у $6 млн: ВАКС заочно заарештував Злочевського
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу сказав керівник САП Назар Холодницький.
Як повідомляється, Злочевського заочно заарештували у справі про організацію надання ним 6 млн хабаря керівникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Холодницький висловив впевненість, що антикорупційні органи закінчать розслідування цієї справи "у межах термінів досудового розслідування" і зазначив, що докази у цій справі зібрано належним чином.
"Щодо Злочевського, буквально перед пресконференцією мені доповів прокурор, що суд обрав нашому фігуранту заочний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це додаткова інформація до його оголошення у розшук. Там слідство триває", - сказав Холодницький.
Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).
Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.
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(с) Свыня
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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ХОТЬ пол путнка ? .
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Хоть четверть ?!!.
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