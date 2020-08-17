Рекордная взятка в $6 млн: ВАКС заочно арестовал Злочевского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сказал руководитель САП Назар Холодницкий.

Как сообщается, Злочевского заочно арестовали по делу об организации предоставления им 6 млн взятки руководителям Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Холодницкий выразил уверенность, что антикоррупционные органы закончат расследование этого дела "в рамках сроков досудебного расследования" и подчеркнул, что доказательства по этому делу собраны надлежащим образом.

"Относительно Злочевского, буквально перед пресс-конференцией мне доложил прокурор, суд избрал нашему фигуранту заочную меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дополнительная информация к объявлению в розыск. Там следствие продолжается", - сказал Холодницкий.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

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Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.