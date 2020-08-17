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Рекордная взятка в $6 млн: ВАКС заочно арестовал Злочевского

Рекордная взятка в $6 млн: ВАКС заочно арестовал Злочевского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сказал руководитель САП Назар Холодницкий.

Как сообщается, Злочевского заочно арестовали по делу об организации предоставления им 6 млн взятки руководителям Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Холодницкий выразил уверенность, что антикоррупционные органы закончат расследование этого дела "в рамках сроков досудебного расследования" и подчеркнул, что доказательства по этому делу собраны надлежащим образом.

"Относительно Злочевского, буквально перед пресс-конференцией мне доложил прокурор, суд избрал нашему фигуранту заочную меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дополнительная информация к объявлению в розыск. Там следствие продолжается", - сказал Холодницкий.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита Злочевского обжаловала постановление о его розыске

Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.

НАБУ (4242) Злочевский Николай (148) Холодницкий Назар (706) Антикоррупционный суд (1239)


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Топ комментарии
+8
"Коля - хороший парень..."

(с) Свыня
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17.08.2020 13:52 Ответить
+4
По моему у него на роже написано шо он бандит из 90х
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17.08.2020 13:51 Ответить
+3
Коля, конечно, бандит, и пробу там негде ставить. Но на роже тех, кто пытается перед выборами в Штатах обос*рать "Бурисму" написано то, что они скоро поедут в Ростов к своему }{уйлу.
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17.08.2020 13:57 Ответить
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По моему у него на роже написано шо он бандит из 90х
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17.08.2020 13:51 Ответить
Коля, конечно, бандит, и пробу там негде ставить. Но на роже тех, кто пытается перед выборами в Штатах обос*рать "Бурисму" написано то, что они скоро поедут в Ростов к своему }{уйлу.
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17.08.2020 13:57 Ответить
а если победит Байден,...то боюсь и подумать, что с такими будет.
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17.08.2020 14:05 Ответить
"Коля - хороший парень..."

(с) Свыня
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17.08.2020 13:52 Ответить
хорошо,что не расстрелял!(заочно)
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17.08.2020 13:52 Ответить
якщо вже дійшли до букви "З", то чому ще бубочка на свободі?
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17.08.2020 13:56 Ответить
- Сколько раз я вам говорил, что красть грешно! Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену - мадам Грицацуеву, - еще тогда я понял, что у Вас мелкоуголовный характер.(с)
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17.08.2020 13:57 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
ХОТЬ пол путнка ? .
.
!!! .
Хоть четверть ?!!.
..
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17.08.2020 13:58 Ответить
ПРЕД`ЯВА - ПОРОШЕНКУ!
- Дебальцево.
- Іловайськ.
- Савур-Могила.
- Мінськ 1-2-3.
- Мальдіви.
- Ліпєцк.
- Свинарчук.
- Генпрокурор.
- Офшори.
- ЦВК.
- Фейкові реформи.
- Старий закон про вибори.
- Вбивці Небесної Сотні.
- Ротердам+.
- Бурштин.
- Вибухи на складах.
- Тітушки на мітингах.
- Добровольці в тюрьмах.
- Катя Гандзюк.
- Сармат.
- Ахмєтов
- Кернес.
- "Торгівля на крові".
- Медведчук.
- Павло Шеремет.
- Гонтарєва.
- Зраджені переселенці.
- Тітушки-петюшки.
-Томос-тур.
- "Петіна тисяча".
- Випиляний на Закарпатті ліс.
- Гелетей.
- Комуналка.
- Семочко.
- Насіров.
- Розенблат.
- Саакашвілі.
- Труханов.
- Діамантові прокурори.
- Карпати.
- Свобода слова.
- Бурштин.
- Продажні суди.
- Невиконані обіцянки.
-152% инфляції
- мінус 10 мільйонів робочих рук
- минус 2 мільйони вмерших пенсионерів
- смертність перевещує народжуваність
- порушений сектор банківської системи
- 87% населення за межлю бідності
-збільшилось число людей незаконно засудждених
і вишенька на тортик
- збагачення у
82 рази за минулий рік
Ігор Мельничук
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17.08.2020 17:27 Ответить
Это Пороху или ПУКИНУ с 3елей ?
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17.08.2020 17:30 Ответить
Заочно...😂🤣😃🤣😂😂😁😂
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17.08.2020 13:59 Ответить
3аочно перестать стрелять
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17.08.2020 18:09 Ответить
Свиснете йому в х*й....
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17.08.2020 14:03 Ответить
там дирка є
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17.08.2020 14:06 Ответить
Какой "хороший парень Коля"(с)
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17.08.2020 14:13 Ответить
Нихрена себе "добрые люди" коляну подарок на день рождения сделали..
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17.08.2020 14:44 Ответить
заочно вы его даже растрелять можете, толку то...
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17.08.2020 14:50 Ответить
Порошенко: Коля хароший парень.
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17.08.2020 17:24 Ответить
Рекордний хабар у $6 млн: ВАКС заочно заарештував Злочевського - Цензор.НЕТ 8674Рекордний хабар у $6 млн: ВАКС заочно заарештував Злочевського - Цензор.НЕТ 6491
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17.08.2020 18:08 Ответить
Есть КВИТАНЦЫИ ??
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17.08.2020 22:10 Ответить
 
 