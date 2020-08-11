Защита Злочевского обжаловала постановление о его розыске

Защита бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины времен президентства Виктора Януковича Николая Злочевского заявила о сознательном искажении фактов со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины и обжаловала постановление о розыске экс-чиновника.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте адвокатской фирмы "Петр Бойко и Партнеры", передает Цензор.НЕТ.

"В частности, НАБУ хорошо известно, что Злочевский Н.В. не скрывается от следствия, однако этот факт сознательно нивелируется", - заявил адвокат Петр Бойко.

По его словам, после вызова Злочевского на допрос 21 июля 2020 года в 10:00 сообщил руководителю группы детективов НАБУ Виталию Писному, что экс-министр проживает за пределами Украины.

"Мной была передана следствию информация о стране пребывания и точный адрес проживания Злочевского Н.В., а также информация о том, что Злочевский Н.В. готов сотрудничать со следствием и давать показания по этому делу", - рассказал адвокат.

Несмотря на это, отмечает Бойко, следствие объявило Злочевского в розыск.

"Сторона защиты уже обжаловала постановление о розыске в установленном законом порядке и призывает всех участников процесса к соблюдению процессуальных норм", - подчеркнул Бойко.

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Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.