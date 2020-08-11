Захист Злочевського оскаржив постанову про його розшук

Захист колишнього міністра екології та природних ресурсів України часів президентства Віктора Януковича Миколи Злочевського заявив про свідоме спотворення фактів з боку Національного антикорупційного бюро України і оскаржив постанову про розшук ексчиновника.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті адвокатської фірми "Петро Бойко та Партнери", передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, НАБУ добре відомо, що Злочевський М.В. не переховується від слідства, проте цей факт свідомо нівелюється", - заявив адвокат Петро Бойко.

За його словами, після виклику Злочевського на допит 21 липня 2020 року о 10:00, він повідомив керівнику групи детективів НАБУ Віталію Пісному, що ексміністр проживає за межами України.

"Мною було передано слідству інформацію щодо країни перебування та точну адресу проживання Злочевського М.В., а також інформацію про те, що Злочевський М.В. готовий співпрацювати зі слідством та надавати покази у цій справі", - розповів адвокат.

Попри це, зазначає Бойко, слідство оголосило Злочевського в розшук.

"Сторона захисту вже оскаржила постанову про розшук у встановленому законом порядку і закликає всіх учасників процесу до дотримання процесуальних норм", - наголосив Бойко.

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Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.