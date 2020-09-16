Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ
Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 16 сентября признала не соответствующими Конституции Украины ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.
"По результатам рассмотрения указанного дела Конституционным судом Украины принято решение, которым отдельные положения Закона признаны не соответствующими Основному Закону Украины о наделении президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и увольнять с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, его операционной и институциональной независимости и утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядок его формирования", - говорится в сообщении.
Кроме того, КС закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции Украины абзаца первого ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".
Положения закона, признанные неконституционными, потеряют силу через три месяца после принятия судом решения. Верховная Рада должна неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с решением КС.
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зелена шмаркля колись, після того як його витрусять з президентського крісла, буде мандіти що він нічого не знав і не відав про виродків в суддівських мантіях, про ту систему кривосуддя яку вони створили, про їх підступність, всесильність і безкарність.
а нарід мовчки на все те дивиться і сопе в нікчемні марлеві повязки.......... .
Справу про "неконституційність НАБУ, як правоохоронної органу КС закрив.
P.S. Як казав П. Вовк про себе та інших суддів "Ми політичні проститутки!"
Так что, ребятки, можете попрощаться с безвизовым режимом с ЕС и поддержкой Запада. "Ви зробили це разом!", идиоты.
Говорите, Порошенко был плохой, такой-сякой, избрали, значит, Зеленского для успешного движения
вперёдкуда? Правильно, в жопу. Именно в жопу, наивные, позорные, слабоумные идиоты.