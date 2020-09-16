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НАБУ (4183) КС (2079)

Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ

Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 16 сентября признала не соответствующими Конституции Украины ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"По результатам рассмотрения указанного дела Конституционным судом Украины принято решение, которым отдельные положения Закона признаны не соответствующими Основному Закону Украины о наделении президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и увольнять с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, его операционной и институциональной независимости и утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядок его формирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, КС закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции Украины абзаца первого ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с НАБУ может повлечь сомнения в конституционности других госороганов, - Малюська

Положения закона, признанные неконституционными, потеряют силу через три месяца после принятия судом решения. Верховная Рада должна неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с решением КС.

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Топ комментарии
+10
Скоро Зеленые сопли и Ассоциацию с ЕС отменят - их ждет братский таежный союз
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16.09.2020 19:45
+10
Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ - Цензор.НЕТ 7754
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16.09.2020 19:53
+9
Зелена влада оголосила війну борцам з корупцією. Підпали будинків і мащин, знищення НАБУ. А на всі посади назначаються старі кадри при яких в Україні корупція цвіла і пахла. Вони таки нас зробили разом.
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16.09.2020 19:43
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Зелена влада оголосила війну борцам з корупцією. Підпали будинків і мащин, знищення НАБУ. А на всі посади назначаються старі кадри при яких в Україні корупція цвіла і пахла. Вони таки нас зробили разом.
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16.09.2020 19:43 Ответить
Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ - Цензор.НЕТ 7754
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16.09.2020 19:53 Ответить
злочинна судова мафія знову прибирає все до своїх смердючих липких рук........ .
зелена шмаркля колись, після того як його витрусять з президентського крісла, буде мандіти що він нічого не знав і не відав про виродків в суддівських мантіях, про ту систему кривосуддя яку вони створили, про їх підступність, всесильність і безкарність.
а нарід мовчки на все те дивиться і сопе в нікчемні марлеві повязки.......... .
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16.09.2020 20:23 Ответить
А что ты предлагаеш?
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16.09.2020 20:35 Ответить
а ВОТ ВЕРЮ НАСТУПИТ МОМЕНТ КОГДА САМО СУЩЕСТВОВАНИЕ КСУ И ЕГО РЕШЕНИЯ ПРИЗНАЮТ ТАКИМИ ЧТО АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЕ ЕСЛИ ПЛЯСАТЬ ОТ НАЧАЛА ВСЕХ НАЧАЛ ТО КОНСТИТУЦИЯ 1996 ГОДА КОТОРУЮ ПОД УГРОЗОЙ РОСПУСКА РАДЫ КУЧМОЙ НОЧЬЮ ДЕПУТАТЫ ПРИНИМАЛИ НА ПЬЯНУЮ ГОЛОВЕНЬ И С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОЧЕВИДНОСТИ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ ПРЕДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ РАЗДЕЛЕНИЯ НАЦИИ НА НИГЕРОВ РАБОВ И ИХ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ -ВЛАСТЬ И СТРУКТУРУ ВСЕХ ОРГАНОВ ОТ РАДЫ ДО КСУ ВКЛЮЧАЯ И ПРЕЗИДЕНТА И КМУ И ПРОЧЕЕ..... сама АНТИКОНСТИТУЦИОННАЯ И ВНЕ ЗАКОНА....
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16.09.2020 21:33 Ответить
Скоро Зеленые сопли и Ассоциацию с ЕС отменят - их ждет братский таежный союз
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16.09.2020 19:45 Ответить
Беда в том что не их, они там на%ер никому не нужны.
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16.09.2020 20:16 Ответить
Судья Вовк из ОАСК задвигает НАБУ как ему заблагорассудится, а Зеленский всё это покрывает.
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16.09.2020 19:48 Ответить
Судья Вовк просто отрабатывает задание Зелиного хозяина. Вот бубочка и не дергается.
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16.09.2020 19:52 Ответить
Там не только Зе-кукловод, есть и другие заинтересованные лица.
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16.09.2020 20:00 Ответить
Во дают, а то , что ОП не по Конституции , им не интересно?
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16.09.2020 19:50 Ответить
Выбили стул из-под бубочки по управлению НАБУ ?
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16.09.2020 19:52 Ответить
Вибивають стул з під України і думають що роблять комфортне життя собі
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16.09.2020 20:01 Ответить
Бубочка - это еще не Украина.
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16.09.2020 20:05 Ответить
Так збивають з ніг Україну а у Вас бубочка в голові. Вам треба не тут а в клуб любителів бубочки
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16.09.2020 20:12 Ответить
Не нужно давать советы другим. О себе озаботьтесь.
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16.09.2020 20:16 Ответить
Таки вибили! Підтвердили, що Бубочка не може нізвільнити Ситника, ні призначити на його місце іншого, ні пристав ти до НАБУ "смотрящого" аудитора, ні навіть призначати тризелені пила у конкурсу комісію. Одне погано: у зелених є три місяці, щоб це змінити. От лише 300 голосів вони навряд чи знайдуть. Конституційний суд Зєлєнского сьогодні дещо послав. Правда, делікатно, без матюків.
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16.09.2020 20:09 Ответить
Прочитайте новость внимательно. Конституционный суд Украины решил, что НАБУ от начала до конца организация незаконная, то есть, НАБУ надо ликвидировать, ибо она мешает коррупции в судах Украины.
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16.09.2020 20:20 Ответить
Мабудь цюЦе ви до кінця не читаєте:"Кроме того, КС закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции Украины абзаца первого ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".Источник: https://censor.net/ru/n3219750
Справу про "неконституційність НАБУ, як правоохоронної органу КС закрив.
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16.09.2020 20:44 Ответить
Это звенья длинной цепи по развалу государства Украина. Задача, поставленная в кремле, по приведению к власти недееспособного, руками местных олигархов успешно реализована. Главный, пребывая в астрале не отдает себе отчет, что сьедят и его самого, чуть позже. А пока он резво командует судом, ничтоже сумяшеся полагая, что ЭТО ЕГО КОМАНДЫ.
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16.09.2020 19:55 Ответить
Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ - Цензор.НЕТ 6359
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16.09.2020 19:57 Ответить
как приговор
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16.09.2020 20:17 Ответить
Суть у цій війні судівської мафії у тому, що після конкурса на посаду голови НАБУ переможця зобов"язаний призначити не президент, а голова уряду. І в законі так було. Це чисто церемоніальна дія. Але вони вчепилися, бо Ситник та НАБУ їм поперек горла став.
P.S. Як казав П. Вовк про себе та інших суддів "Ми політичні проститутки!"
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16.09.2020 20:02 Ответить
Речь там идет не только о главе НАБУ.
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16.09.2020 20:08 Ответить
Про кого іще іде річ? Поки що тільки про НАБУ, бо воно стало суддів на чисту воду виводити
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16.09.2020 20:14 Ответить
"Смотришь в книгу, видишь фигу", не нужно выдавать свои слова за мои.
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16.09.2020 20:20 Ответить
Как бы то ни было, но при Порошенко были созданы специальные органы для борьбы с коррупцией, а при Зеленсокм они уничтожаются.
Так что, ребятки, можете попрощаться с безвизовым режимом с ЕС и поддержкой Запада. "Ви зробили це разом!", идиоты.
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16.09.2020 20:11 Ответить
На жаль до того іде.
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16.09.2020 20:16 Ответить
Не могу не повторить свой предыдущий комент.
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16.09.2020 20:21 Ответить
и многих посадили "специальные органы"? давай, по пальцам?
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16.09.2020 20:20 Ответить
И что? Вместо того, чтобы сделать НАБУ дееспособным просто решили его ликвидировать. Это при том, что позорный лжец Зеленский пришел к власти под лозунгом бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Ага, счас, как же ... На деле Зеленский коррупцию всеми силами прикрывает и поощряет, а теперь полностью возвращается к временам Януковича. Последствия не заставят себя долго ждать.
Говорите, Порошенко был плохой, такой-сякой, избрали, значит, Зеленского для успешного движения вперёд куда? Правильно, в жопу. Именно в жопу, наивные, позорные, слабоумные идиоты.
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16.09.2020 20:26 Ответить
Украинский политикум всплошь состоит из лжецов, ворья, аферистов и прочих "сливок" общества. Это одна здоровенная бочка с дерьмом, которую кто-то раз в пять лет начинает перемешивать, там честных людей никогда небыло и не будет!
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16.09.2020 20:48 Ответить
чуть больше чем обычные)))
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16.09.2020 20:32 Ответить
Свадит суд, ане НАБУ
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16.09.2020 23:12 Ответить
прощай транш мвф
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16.09.2020 21:44 Ответить
Порох понастворював неконституційних структур, норм законодавства щоб корупціонери змогли уникнути відповідальності при потребі
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16.09.2020 22:03 Ответить
А без цих органыв коорупціонери всі сиділи і корупція зникла?
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16.09.2020 23:14 Ответить
Антикорупційні реморми - це зобов"язання держави перед ЄС. Потрібно робити це правильно, а не через одне місце, з корупційною вигодою для себе
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23.09.2020 23:04 Ответить
Следующим шагом логично закрепить коррупцию в Конституции.
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16.09.2020 22:35 Ответить
КС не пользуется доверием у украинцев,як и вся судебная ветвь власти.Это тупо вредители во славу своего кармана,ничего общего с благом украинцев не имеющие.А потому в нём нет никакой необходимости.Не работающий отдел не приносящий прибыли Украине,но при этом даже вредящий и жрущий много грошей, треба просто разогнать
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17.09.2020 01:04 Ответить
В КС є потреба, та ще й яка. Погляньте на якісний склад ВР. Як це збіговисько проолігархічних списочників може щось якісне видати на гора? Але КС не мав би бути політизованим органом для задоволення чиїхось корупційних інтересів.
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23.09.2020 23:08 Ответить
 
 