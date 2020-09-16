Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 16 сентября признала не соответствующими Конституции Украины ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"По результатам рассмотрения указанного дела Конституционным судом Украины принято решение, которым отдельные положения Закона признаны не соответствующими Основному Закону Украины о наделении президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и увольнять с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, его операционной и институциональной независимости и утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядок его формирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, КС закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции Украины абзаца первого ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".

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Положения закона, признанные неконституционными, потеряют силу через три месяца после принятия судом решения. Верховная Рада должна неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с решением КС.