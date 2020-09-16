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НАБУ (4983) КС (1425)

Конституційний Суд визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ

Конституційний Суд визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ

Велика палата Конституційного Суду України на засіданні 16 вересня визнала такими, що не відповідають Конституції України окремих положень Закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"За наслідками розгляду вказаної справи Конституційним Судом України ухвалено Рішення, яким окремі положення Закону визнано такими, що не відповідають Основному Закону України, а саме щодо наділення Президента України повноваженнями утворювати Національне антикорупційне бюро України, призначати на посаду та звільняти з посади Директора Національного антикорупційного бюро України, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування", - говориться в повідомленні.

Крім того, КС закрив конституційне провадження у справі щодо перевірки на відповідність Конституції України абзацу першого ч. 1 ст. 1 Закону в частині визначення НАБУ як "державного правоохоронного органу".

Положення Закону, визнані неконституційними, втрачають чинність через три місяці з дня ухвалення судом рішення. Верховна Рада має невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до рішення КС.

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Топ коментарі
+10
Скоро Зеленые сопли и Ассоциацию с ЕС отменят - их ждет братский таежный союз
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16.09.2020 19:45
+10
Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ - Цензор.НЕТ 7754
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16.09.2020 19:53
+9
Зелена влада оголосила війну борцам з корупцією. Підпали будинків і мащин, знищення НАБУ. А на всі посади назначаються старі кадри при яких в Україні корупція цвіла і пахла. Вони таки нас зробили разом.
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16.09.2020 19:43
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Зелена влада оголосила війну борцам з корупцією. Підпали будинків і мащин, знищення НАБУ. А на всі посади назначаються старі кадри при яких в Україні корупція цвіла і пахла. Вони таки нас зробили разом.
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16.09.2020 19:43 Відповісти
Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ - Цензор.НЕТ 7754
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16.09.2020 19:53 Відповісти
злочинна судова мафія знову прибирає все до своїх смердючих липких рук........ .
зелена шмаркля колись, після того як його витрусять з президентського крісла, буде мандіти що він нічого не знав і не відав про виродків в суддівських мантіях, про ту систему кривосуддя яку вони створили, про їх підступність, всесильність і безкарність.
а нарід мовчки на все те дивиться і сопе в нікчемні марлеві повязки.......... .
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16.09.2020 20:23 Відповісти
А что ты предлагаеш?
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16.09.2020 20:35 Відповісти
а ВОТ ВЕРЮ НАСТУПИТ МОМЕНТ КОГДА САМО СУЩЕСТВОВАНИЕ КСУ И ЕГО РЕШЕНИЯ ПРИЗНАЮТ ТАКИМИ ЧТО АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЕ ЕСЛИ ПЛЯСАТЬ ОТ НАЧАЛА ВСЕХ НАЧАЛ ТО КОНСТИТУЦИЯ 1996 ГОДА КОТОРУЮ ПОД УГРОЗОЙ РОСПУСКА РАДЫ КУЧМОЙ НОЧЬЮ ДЕПУТАТЫ ПРИНИМАЛИ НА ПЬЯНУЮ ГОЛОВЕНЬ И С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОЧЕВИДНОСТИ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ ПРЕДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ РАЗДЕЛЕНИЯ НАЦИИ НА НИГЕРОВ РАБОВ И ИХ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ -ВЛАСТЬ И СТРУКТУРУ ВСЕХ ОРГАНОВ ОТ РАДЫ ДО КСУ ВКЛЮЧАЯ И ПРЕЗИДЕНТА И КМУ И ПРОЧЕЕ..... сама АНТИКОНСТИТУЦИОННАЯ И ВНЕ ЗАКОНА....
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16.09.2020 21:33 Відповісти
Скоро Зеленые сопли и Ассоциацию с ЕС отменят - их ждет братский таежный союз
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16.09.2020 19:45 Відповісти
Беда в том что не их, они там на%ер никому не нужны.
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16.09.2020 20:16 Відповісти
Судья Вовк из ОАСК задвигает НАБУ как ему заблагорассудится, а Зеленский всё это покрывает.
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16.09.2020 19:48 Відповісти
Судья Вовк просто отрабатывает задание Зелиного хозяина. Вот бубочка и не дергается.
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16.09.2020 19:52 Відповісти
Там не только Зе-кукловод, есть и другие заинтересованные лица.
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16.09.2020 20:00 Відповісти
Во дают, а то , что ОП не по Конституции , им не интересно?
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16.09.2020 19:50 Відповісти
Выбили стул из-под бубочки по управлению НАБУ ?
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16.09.2020 19:52 Відповісти
Вибивають стул з під України і думають що роблять комфортне життя собі
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16.09.2020 20:01 Відповісти
Бубочка - это еще не Украина.
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16.09.2020 20:05 Відповісти
Так збивають з ніг Україну а у Вас бубочка в голові. Вам треба не тут а в клуб любителів бубочки
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16.09.2020 20:12 Відповісти
Не нужно давать советы другим. О себе озаботьтесь.
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16.09.2020 20:16 Відповісти
Таки вибили! Підтвердили, що Бубочка не може нізвільнити Ситника, ні призначити на його місце іншого, ні пристав ти до НАБУ "смотрящого" аудитора, ні навіть призначати тризелені пила у конкурсу комісію. Одне погано: у зелених є три місяці, щоб це змінити. От лише 300 голосів вони навряд чи знайдуть. Конституційний суд Зєлєнского сьогодні дещо послав. Правда, делікатно, без матюків.
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16.09.2020 20:09 Відповісти
Прочитайте новость внимательно. Конституционный суд Украины решил, что НАБУ от начала до конца организация незаконная, то есть, НАБУ надо ликвидировать, ибо она мешает коррупции в судах Украины.
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16.09.2020 20:20 Відповісти
Мабудь цюЦе ви до кінця не читаєте:"Кроме того, КС закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции Украины абзаца первого ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".Источник: https://censor.net/ru/n3219750
Справу про "неконституційність НАБУ, як правоохоронної органу КС закрив.
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16.09.2020 20:44 Відповісти
Это звенья длинной цепи по развалу государства Украина. Задача, поставленная в кремле, по приведению к власти недееспособного, руками местных олигархов успешно реализована. Главный, пребывая в астрале не отдает себе отчет, что сьедят и его самого, чуть позже. А пока он резво командует судом, ничтоже сумяшеся полагая, что ЭТО ЕГО КОМАНДЫ.
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16.09.2020 19:55 Відповісти
Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ - Цензор.НЕТ 6359
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16.09.2020 19:57 Відповісти
как приговор
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16.09.2020 20:17 Відповісти
Суть у цій війні судівської мафії у тому, що після конкурса на посаду голови НАБУ переможця зобов"язаний призначити не президент, а голова уряду. І в законі так було. Це чисто церемоніальна дія. Але вони вчепилися, бо Ситник та НАБУ їм поперек горла став.
P.S. Як казав П. Вовк про себе та інших суддів "Ми політичні проститутки!"
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16.09.2020 20:02 Відповісти
Речь там идет не только о главе НАБУ.
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16.09.2020 20:08 Відповісти
Про кого іще іде річ? Поки що тільки про НАБУ, бо воно стало суддів на чисту воду виводити
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16.09.2020 20:14 Відповісти
"Смотришь в книгу, видишь фигу", не нужно выдавать свои слова за мои.
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16.09.2020 20:20 Відповісти
Как бы то ни было, но при Порошенко были созданы специальные органы для борьбы с коррупцией, а при Зеленсокм они уничтожаются.
Так что, ребятки, можете попрощаться с безвизовым режимом с ЕС и поддержкой Запада. "Ви зробили це разом!", идиоты.
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16.09.2020 20:11 Відповісти
На жаль до того іде.
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16.09.2020 20:16 Відповісти
Не могу не повторить свой предыдущий комент.
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16.09.2020 20:21 Відповісти
и многих посадили "специальные органы"? давай, по пальцам?
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16.09.2020 20:20 Відповісти
И что? Вместо того, чтобы сделать НАБУ дееспособным просто решили его ликвидировать. Это при том, что позорный лжец Зеленский пришел к власти под лозунгом бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Ага, счас, как же ... На деле Зеленский коррупцию всеми силами прикрывает и поощряет, а теперь полностью возвращается к временам Януковича. Последствия не заставят себя долго ждать.
Говорите, Порошенко был плохой, такой-сякой, избрали, значит, Зеленского для успешного движения вперёд куда? Правильно, в жопу. Именно в жопу, наивные, позорные, слабоумные идиоты.
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16.09.2020 20:26 Відповісти
Украинский политикум всплошь состоит из лжецов, ворья, аферистов и прочих "сливок" общества. Это одна здоровенная бочка с дерьмом, которую кто-то раз в пять лет начинает перемешивать, там честных людей никогда небыло и не будет!
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16.09.2020 20:48 Відповісти
чуть больше чем обычные)))
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16.09.2020 20:32 Відповісти
Свадит суд, ане НАБУ
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16.09.2020 23:12 Відповісти
прощай транш мвф
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16.09.2020 21:44 Відповісти
Порох понастворював неконституційних структур, норм законодавства щоб корупціонери змогли уникнути відповідальності при потребі
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16.09.2020 22:03 Відповісти
А без цих органыв коорупціонери всі сиділи і корупція зникла?
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16.09.2020 23:14 Відповісти
Антикорупційні реморми - це зобов"язання держави перед ЄС. Потрібно робити це правильно, а не через одне місце, з корупційною вигодою для себе
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23.09.2020 23:04 Відповісти
Следующим шагом логично закрепить коррупцию в Конституции.
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16.09.2020 22:35 Відповісти
КС не пользуется доверием у украинцев,як и вся судебная ветвь власти.Это тупо вредители во славу своего кармана,ничего общего с благом украинцев не имеющие.А потому в нём нет никакой необходимости.Не работающий отдел не приносящий прибыли Украине,но при этом даже вредящий и жрущий много грошей, треба просто разогнать
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17.09.2020 01:04 Відповісти
В КС є потреба, та ще й яка. Погляньте на якісний склад ВР. Як це збіговисько проолігархічних списочників може щось якісне видати на гора? Але КС не мав би бути політизованим органом для задоволення чиїхось корупційних інтересів.
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23.09.2020 23:08 Відповісти
 
 