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Новости Политика Украины
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КС (2130) Сытник (948)

Конституционный Суд признал, что Сытника незаконно назначили директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конституционный Суд признал, что Сытника незаконно назначили директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Вечером 28 августа Конституционный Суд Украины обнародовал решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Признать не соответствующим Конституции Украины (являющимся неконституционным) указ президента Украины "О назначении А.Сытника директором НАБУ" от 16 апреля 2015 года №218/2015", - говорится в решении КС.

Отмечается, что вышеуказанный указ о назначении Сытника утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.

Кроме того, это решение КС не распространяется на правоотношения, которые возникли в результате осуществления должностных обязанностей Сытником.

Решение КС является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.

Как отмечает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, КС "в своем решении отметил, что предметом конституционного рассмотрения в этом деле является вопрос обеспечения разделения властей и ее функционирования в рамках имеющейся формы государственного правления. В то же время КС отметил, что в Украине только орган конституционной юрисдикции наделен соответствующими полномочиями для решения вопроса, затронутого в конституционном представлении".

Как сообщалось, конституционное представление было передано 51 народным депутатом в КС 20 мая 2020 года. Скан представления обнародовал в соцсетях народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Авторы представления считают, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч. 4 ст. 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.

Кроме того, нардепы считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п.31 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента Украины и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.

9 июля Большая палата Конституционного суда Украины в форме письменного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата.

В ходе пленарного заседания судья-докладчик по делу – глава КС Александр Тупицкий представил доклад по представлению. По его словам, авторы представления считает, что, назначив директора НАБУ, глава государства вышел за рамки своих конституционных полномочий и нарушил процедуру запрета узурпации государственной власти. В частности, авторы представления указывают, что должность директора НАБУ не относится к перечню должностей, на которые назначает президент Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: 51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, конституционное представление было передано в КС 20 мая 2020 года 51 народным депутатом. Скан представления обнародовал тогда в соцсетях "слуга народа" Александр Дубинский.

9 июля Большая палата Конституционного Суда Украины начала рассмотрение дела.

Также на Цензор.НЕТ: Сытник об увольнении Холодницкого: "Никто не вечен"

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Конституционный Суд признал, что Сытника незаконно назначили директором НАБУ 02
Конституционный Суд признал, что Сытника незаконно назначили директором НАБУ 03
Конституционный Суд признал, что Сытника незаконно назначили директором НАБУ 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+43
1. Из Привата стырили $10 млрд. - НАБУ.
2. Назначение директора НАБУ неконституционно - КС.

В Украине коррупции нет, инвесторы, велкам!
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28.08.2020 18:56
+38
презираю судей Проституционного суда по именно!.. это позорище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.08.2020 18:48
+37
думаю после избавления от зеленой плесени будет рассматриваться вопрос о конституционностях решений конституционного суда.
ибо уже не раз шаловливые ручки замечены в подтасовке...то чивакуне увеличение полномочий подсунули,доведя его до ростова...то распустили досрочно раду...
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28.08.2020 18:53
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следуя логике, выходит, что не один из "выбранных" п резидентов Украины, не был легитимным
а что же ждать дальше ?
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28.08.2020 19:16 Ответить
Игорь Д, це відверта брехня.
якщо рішення Конституційного дійсно таке про яке йдеться в статті, то незабаром ми побачимо купу справ розвалених тільки на тій підставі, що процесуальні документи підписані директором, який не мав права обіймати посаду.
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28.08.2020 19:32 Ответить
Решение КСУ не имеет ретроспективного действия!
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28.08.2020 19:34 Ответить
я уважно прочитав, не треба жирного шрифту.
даним рішенням встановлений юридичний факт і от на підставі цього, документи підписані Ситніком суди цілком можуть визнавати недійсними.
тож не треба повторювати дурну тезу щодо незворотності у часі, яку вам вчергове впарює зеленське та ко. чи це перша їхня брехня свому електорату?
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28.08.2020 20:28 Ответить
а зебаран че на это ответит?зечмо, ау? Конституційний суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 406
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28.08.2020 19:25 Ответить
Мафія -- безсмертна ?
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28.08.2020 19:28 Ответить
Извините, а как-же он служил в "Очистке"? (С) Конституційний суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5011
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28.08.2020 19:31 Ответить
"Никогда такого не было,и вот опять!" (с) А якщо серьйозно, то ми з кожним днем все більше і більше перетворюємось в якесь квазідержавне утворення типу бантустану,чи бананової республіки. Нікчеми,коміки та зрадники доведуть країну до ручки...
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28.08.2020 19:32 Ответить
Конституційний суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4951 Судя по мизерному кол-ву комментариев на ветке за час - ВСЕ в шоке.
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28.08.2020 19:49 Ответить
треба зачекати мотиваційної частини. Тому що в мотиваційній частині може бути таке, що легко виправляється новим голосуванням, чи наказом про призначення.
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28.08.2020 20:06 Ответить
...в ходе дальнейшей деятельности Конституционный суд отменил Беловежское соглашение и Евроатлантический альянс, но споткнулся на законе тяготения и улетел нахрен в космос.

А вообще уже начинаешь задумываться, что останется от страны после зелёной плесени. Правовой нигилизм достиг вернулся к временам Кучмы и Януковича.
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28.08.2020 20:07 Ответить
В стране с зашкаливающей коррупцией нет посаженных коррупционеров- вот итог работы Сытника за эти годы. Он так и не стал украинским аналогом Лауры Ковеши
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28.08.2020 20:08 Ответить
ты дура клиническая. сажает суд, а не НАБУ.
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28.08.2020 20:12 Ответить
Это ты дура клиническая, все дела набу из-за слабой доказательной базы в суде разваливаются. И именно поэтому никто не сидит
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28.08.2020 20:16 Ответить
идиотка, кАнечно, НАБУ плохое, все разваливается исключительно из-за НАБУ, а суды у нас просто класс, они совсем не при чем.

во всем виноват исключительно Сытник, ага... короче, иди проспись, убогая.
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28.08.2020 20:28 Ответить
Это ты убогая, а я не говорю, что во всем виноват Сытник. Это комплекс проблем. Сытник слабый для нас и , боюсь, заангажированный. Он не соответсвует своей супер важной роли в Украине -' палача 'топ коррупции.
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28.08.2020 20:31 Ответить
Это комплекс проблем.



вот именно, болезная. дело не в Сытнике вовсе...
главный сейчас тормоз и проблема - это придуркуватый осел Оманский и вся импотентная дебильная ЗеБильнаяч шобла, которая не справляется с управлением от слова совсем, даже при подавляющем большинстве в Раде и при ситуации куда менее сложной, чем ситуация для Порошенко в 2014-2016 годах.
короче, убогая, проспись и не воняй больше не по делу.
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28.08.2020 20:44 Ответить
Убогая здесь ты, да ещё и с манией вяличия. Ты своё мнение против выскажешь на выборах. Ты просто смешна в своих попытках выдать своё частное мнение за истину в последней интстанции.
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28.08.2020 20:50 Ответить
то, что вас, зепилов, оказалось больше чем санитаров, не отменяет необходимости вовремя принимать уколы Конституційний Суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ - Цензор.НЕТ 178 Прсомтрим , где вы, зепилье, на месных окажитесь
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28.08.2020 21:03 Ответить
'Месных ' -это где? Ты ещё и безграмотная
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28.08.2020 21:11 Ответить
это ты деревяная, я телефона пишу, не по всем кнопкам попадаю. Или тебе на твоей окружной не говорили, что в инете не до граматики?
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28.08.2020 21:22 Ответить
Похоже, что с окружной именно ты 'с телефона пишешь' , да ещё и пьяная 'по кнопкам не попадаешь'
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28.08.2020 21:26 Ответить
похоже ты тупее моего "дружка", с которым я тебя никогда не познакомлю, бо брезгую, я же его не на помойке нашел .
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28.08.2020 21:40 Ответить
Не обращай внимания на тупорылых, у них от диатеза началась деменция.
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29.08.2020 09:28 Ответить
но, это не отменяет вашего пролета как фанера, так что готовься переобуваться в прижке, как вы, слопатоеды, это умеете
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28.08.2020 21:23 Ответить
Слушания дел в судах основаны на принципе состязательности между обвинением и защитой. Если всё время выигрывает защита возникают сомнения в компетенции обвинения - прокуратуры, или просто дела были сфабрикованы в НАБУ. Прочитайте основы права милочка, похоже Вы плохо учились в школе. А ругаетесь Вы хорошо, чувствуется опыт профессионала.
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29.08.2020 07:24 Ответить
корабельная сосна, ты у нас теперь по совместительству еще и судья ? Конституційний суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ - Цензор.НЕТ 3767
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28.08.2020 20:56 Ответить
Есть подозрения, что в украинских условиях Лаура Ковеши тоже не стала бы Лаурой Ковеши. Когда остальные силовики ставят палки в колёса, а суды куплены снизу доверху, трудно что-либо сделать.
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28.08.2020 20:15 Ответить
Возможно. Но, похоже, нашим и не сильно надо было. Гораздо проще не видеть очевидного. Сытник гораздо лучше того же Холодницкого, но нам этого мало на сегодня. Я думаю, он стал переходной фигурой. Другого , более радикального, порошенко бы никогда не пропустил на такую должность.
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28.08.2020 20:20 Ответить
ниче, щас Осломоника Лысого с квартала назначит, тот порадикальней будет
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28.08.2020 21:01 Ответить
НАБУ не " садит", а передает дела в суды, а судьи-кто? Те же ,что в КС, только менее "успешные".
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28.08.2020 21:40 Ответить
Браво!

Великому реформатору Порошенко повторные аплодисменты
из ложи конституционного суда!

А сколько ж этот Сытник истоптал за эти годы
спецносков по 300 грн/пара!?

Но НАШ к.суд восстановил поруганую справедливость.
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28.08.2020 20:18 Ответить
Указ Президента України "Про призначення А. Ситника Директором Національного
антикорупційного бюро України" визнано неконституційним
28.08.2020
Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня ухвалила Рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015.
Цим Рішенням Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), Указ Президента України "Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України".
Конституційний Суд України у своєму Рішенні наголосив на тому, що предметом конституційного розгляду в цій справі є питання забезпечення поділу влади та її функціонування в рамках наявної форми державного правління. Водночас Конституційний Суд України зазначив, що в Україні лише орган конституційної юрисдикції наділений відповідними повноваженнями для вирішення питання, порушеного у конституційному поданні.
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28.08.2020 20:19 Ответить
Невзирая на то, что Конституционный Суд признал назначение Артема Сытника главой НАБУ неконституционным, он останется на своей должности. Для его замены не существует юридического механизма.
Об этом представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил в комментарии "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если признан указ (о назначении Сытника. - Ред.) неконституционным, то следующий его указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", - отметил Вениславский.
По его словам, для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения.
"Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше чем ответов", - пояснил юрист.Источник: https://censor.net.ua/n3216479
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28.08.2020 21:02 Ответить
"Признать не соответствующим Конституции Украины (являющимся неконституционным) указ президента Украины "О назначении А.Сытника директором НАБУ" от 16 апреля 2015 года №218/2015"Источник: https://censor.net.ua/n3216454

А що з того, що робив Порошенко, було конституційним?
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28.08.2020 23:14 Ответить
- А це ж і незаконність нарахування зарплати і збитки завдані державі!...
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28.08.2020 23:16 Ответить
Ой, наш Конституційний суд вміє по одному і тому ж питанню виносити прямо протилежні рішення, як то було із конституційностю змін до Конституції 2004 року. Ющенку відповіли, що зміни були конституційні, Януковичу неконституційні. У 2014 знову повернулися ...
P.S. Боюся, що Бубочці теж зроблять повноваження як у Кучми, а потім Януковича
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29.08.2020 07:54 Ответить
Каждый раз при смене правительства повторяется та же картина. Кому зряплаты добавили ,судьям,прокурорам, полицейским,которые стали позором страны и нафиг нигде не нужны.С кого слупили, с айтишников, моряков и прочих,которые востребованы на международном рынке труда. Скоро в этой стране останутся только судьи,прокуроры и полицейские и вероятно таможенники
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28.08.2020 20:32 Ответить
И впридачу к ним клоуны
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29.08.2020 11:44 Ответить
Убирают независимые от наших олигархов антикоррупционные органы - убирают БЕЗВИЗ - люди ж их перевешают, а их суды-гадюшники вместе с судейскими дворцами посжигают
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28.08.2020 20:36 Ответить
Як Ситник дібрався до судової мафії, одразу пішла протидія Конституційний суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8022
Спочатку корупцію пришили, не вийшло. Тепер уже судей Конституційного Суду дішло. Напевно, в НАБУ і на них плівочки лежать.
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28.08.2020 20:37 Ответить
Що це написано: "Тепер уже судей Конституційного Суду дішло"?
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28.08.2020 23:42 Ответить
Да, Сытник........ карма она такая стерва........ Предателей никто не любит и не ценит. Конституційний суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3221
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28.08.2020 20:40 Ответить
Общеизвестно, что КС всегда выносит решения, которые ему диктуются из ОП. Поэтому грошь цена решениям этого сборища отъявленных коррупционеров.
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28.08.2020 20:40 Ответить
Почитав я це рішення. Суть, на скільки я зрозумів, "Національне антикорупційне бюро України має ознаки Конституційний суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ - Цензор.НЕТ 6746 органу виконавчої влади", а раз так, то призначати повинен був Кабінет міністрів.
Яка, тля, різниця, хто призначив того хто виграв конконкурс? То ж формальність
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28.08.2020 20:53 Ответить
приписывать Президенту узурпацию власти из-за того. что он выполнил свои обязанности, предусмотренные законом - это верх **********!!! Конституційний суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ - Цензор.НЕТ 8872
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28.08.2020 21:00 Ответить
Він, перш за все - гарант Конституції України, а вже потім - законослухняний чиновник!...
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28.08.2020 23:22 Ответить
В Конституции не прописано существование НАБУ, потому назначение его главы - автоматически неконституционно.
Об этом и написал КС, смотрите фотокопии в статье.
Конечно, дебилизм, а что ж делать?
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30.08.2020 15:12 Ответить
Цей продажний суд має сидіти за розпуск ВРУ
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28.08.2020 21:05 Ответить
т.е. норму закона, обязывающую президента назначить победившего на конкурсе КС не признал неуокнституционной, а указ призал. И как это назвать без мата?
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28.08.2020 21:16 Ответить
Саме так
От читаю
Конституційний Суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ - Цензор.НЕТ 9793

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text
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28.08.2020 21:25 Ответить
там еще часть 9-я есть
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28.08.2020 21:42 Ответить
Там всього 4 частини!
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28.08.2020 23:26 Ответить
КС--компания саботажников.
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28.08.2020 21:59 Ответить
КС - лише шестерня ржавої системи, яку неможливо відновити... ЇЇ потрібно списати...
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28.08.2020 23:29 Ответить
Шоб вы знали, судьи Печерского суда все мультимиллионеры, все госмагазы, были отжаты и перепроданы ими по закону третья продажа узаканивает любую продажу, так что смотрите ка зелупин все возвращает на круги своя
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28.08.2020 22:00 Ответить
Вообщем как только не старались сковырнуть Сытника.Ничего не получалось.Сегодня прибегли к такому способу.КС на страже олигархата,як последний козырь из рукава. Конституційний Суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ - Цензор.НЕТ 7887
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28.08.2020 22:17 Ответить
«Зеленский просто-напросто потерял контроль над управлением государством» - агент НАБУ о решении КС Август 28, 2020Без рубрикиКомментарии: 0

Они сделали нас, как лохов, вместе опять…
«Цензор.НЕТ», об этом он написал в Фейсбуке.
Шевченко отметил: «Сегодня я публично признаю, что Петр Порошенко был более адекватным, чем Владимир Зеленский - первый, по крайней мере, понимал риски и хоть через пень-колоду, но придерживался договоренностей с западными партнерами.
Второй же просто-напросто потерял контроль над управлением государством и уже не способен влиять на любые процессы.
Реально на сегодняшний день нашей страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчук. И я хз что с этим делать и как вообще с осознанием этого факта жить здесь дальше».

Ранее сегодня Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда.
Вечером 28 августа Конституционный Суд Украины обнародовал решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
«Признать не соответствующим Конституции Украины (являющимся неконституционным) указ президента Украины «О назначении А.Сытника директором НАБУ» от 16 апреля 2015 года №218/2015″, - говорится в решении КС.
Отмечается, что вышеуказанный указ о назначении Сытника утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.
Кроме того, это решение КС не распространяется на правоотношения, которые возникли в результате осуществления должностных обязанностей Сытником.
Решение КС является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.
Как отмечает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, КС «в своем решении отметил, что предметом конституционного рассмотрения в этом деле является вопрос обеспечения разделения властей и ее функционирования в рамках имеющейся формы государственного правления. В то же время КС отметил, что в Украине только орган конституционной юрисдикции наделен соответствующими полномочиями для решения вопроса, затронутого в конституционном представлении».
Как сообщалось, конституционное представление было передано 51 народным депутатом в КС 20 мая 2020 года. Скан представления обнародовал в соцсетях народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Авторы представления считают, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч. 4 ст. 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.
Кроме того, нардепы считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п.31 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента Украины и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.
Фейсбуке политолога Дмитрия Корнейчука по еще одному сегодняшнему решению КС:
«Конституционный суд признал неконституционным ограничения зарплат чиновников и судей во время карантина.
Поскольку КС всегда ориентируется на власть, то такие решение было санкционировано Зеленским.
И теперь чиновники, судьи, члены набсоветов и так далее будут получать сотни тысяч ( и миллионы) зарплаты с наших карманов. А Зеленский будет разводить руками: мол, я же ограничил через Раду, но подлый КС все отменил, а я на него не влияю.
Они сделали нас, как лохов, вместе опять))))»
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28.08.2020 22:25 Ответить
Править Україною Каломойський. НАБУ залишався єдиним силовим органом більш-менш незалежним від зеленої плісняви. Схоже, і його з"їли. От що робить Бєніне бабло животворяще. Гуляй, рванина. Вони зробили нас разом ще раз
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28.08.2020 22:27 Ответить
Все. У страны нет будущего.
Судейская мафия непобедима.
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28.08.2020 22:30 Ответить
Александр Тупицкий - дальше можно не продолжать. Кто интересуется, тому и так все ясно.
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28.08.2020 23:12 Ответить
Так это ж Петра 5 на нары отправят)))) за превышение полномочий и самоуправство
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28.08.2020 23:13 Ответить
не знаю, что у тебя в сержце, но в голове - полова, 100 % Конституційний Суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ - Цензор.НЕТ 6118
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28.08.2020 23:23 Ответить
А давайте оголосимо референдум задля з'ясування, чи вважать громадяни України рішення українських судів (з часів останнього здобуття Україною незалежності) такими, що можна назвати правочинними (хоча б в більшості), та на підставі результатів оголосимо вердикт всій цій корупційній годівниці, та скасуємо весь цей воачарно-суддівський бєспредел з часу його заснування з залишків рашистських катів.
На підставі конституції України, ст 5.
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28.08.2020 23:15 Ответить



ЗеБєня

@ze_benya

·1 ч

Ага ***, указ Зеленського
@ZelenskyyUa про призначення Баканова (без досвіду та військового звання) головю СБУ
@ServiceSsu, - конституційний? А надання йому звання "лейтенант" без роду військ, тому шо він ухилився від служби в армії і є довідка (непридатний) у воєнкоматі. 3,14
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28.08.2020 23:24 Ответить
Зазначене рішення Конституційного Суду України є примусом до невиконання громадянами України антиконституційних актів органів державної виконавчої влади, які суперечать нормам Конституції України, зокрема, частині першій статті 92, якою передбачено, що виключно законами України визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки.
Видання та застосування підзаконних актів державних органів має розглядатися, з урахуванням розглянутого рішення КС, як антиконституційна діяльність спрямована на повалення конституційного ладу в Україні.
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29.08.2020 00:14 Ответить
ЗЕленая власть теряет легитимность.

Вот теперь пусть Запад посмотрит на слуг коломойского.
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29.08.2020 00:29 Ответить
Конституційний Суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ - Цензор.НЕТ 1792
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29.08.2020 00:42 Ответить
Сытник ,Холодницкий Очевидно что это агенты США .Коломойский враг Украинского народа ,это тоже очевидно. Лучший выход из этой ситуации это отрезать голову Коломойскому и повесить на Майдане пускай сохнет 2 года . Сытника и Холодницкого в тюрьму на один год с конфискацией и пинка под жопуу на Америку домой .
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29.08.2020 01:30 Ответить
Сумно! вже навіть Міхо не витримав, попросився додому -в Грузію, а по факту спочатку в тюрягу, а там як діло покаже. Не зміг напевно обвинувачувати також і Зелю, який тобі по факту повернув громадянство, але який чи то сприяє як то в цьому абсурдному рішенні КС, по одеській митниці - борова-хапугу призначити і т.п. Що ти тут будеш розказувати?! Накинуть маску скандаліста-неадеквата! А в той час, єдиний політик СНД який по факту корупцію у своїй країні здолав, напевно в самій корумпованій країні - з сімями, родичами, ворами в законі і т.п. А тут вже таке "візантійство", що в тюрму буде спокійніше!
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29.08.2020 02:21 Ответить
Незаконно Ситника призначили , незаконно Україна утворилася ..., незаконно майдан відбувся ....))) ? А законо зе без здачі аналізів призначений президентом?
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29.08.2020 02:59 Ответить
После пленок Вовка, коррумпированый КС можно разгонять. --
Судьи танцующие под чужую дудку должны быть уволены. Давлением из ОП и олигархатом коломойшой..
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29.08.2020 04:41 Ответить
Вот и он, первый настоящий звоночек для сноса Зеленского.
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29.08.2020 06:50 Ответить
Конституційний суд--повинен просто знищений. Це той орган який втратив довіру народа--бо приймає САМ незаконні рішення.
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29.08.2020 08:51 Ответить
Решение есть, следующий вопрос прововые наслидки для этого казуса. Они такие -бачили очи шо купували тепер еште хоч повылазте, наперсточники хреновые. Так там и другие решения есть снять ограничение с заплат в 43 тыс гр,посадоацям на время карантина. Блудняк,а не государство самое приятное что можно сказать. Ситему менять.
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29.08.2020 09:15 Ответить
А помните?
Конституційний суд України своїм рішенням про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради підтвердив його обґрунтованість

Уже тогда зазвонил звоночек...
Привет Портнову
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29.08.2020 10:33 Ответить
А где же наши квартирооптимисты- пламенные борцы за НАБУ - ЛЕЩЕНКО и НАЙЕМ?
Теперь эти борцы против Порошенко хорошо пристроены при зеленой власти и уже помалкивают.
Деньги не пахнут?



По мнению С. Лещенко, «война за НАБУ только начинается. И в этих условиях

По мнению С. Лещенко, «война за НАБУ только начинается. И в этих условиях общество должно быть готово защищать бюро не только в социальных сетях, но и на уличных протестах».


Его коллега по фракции, народный депутат М. Найем так же считает, что против НАБУ ведется системная борьба, ряд лиц не заинтересован в появлении первого правоохранительного органа, который не зависит ни от политиков, ни от парламента, ни от Президента.
«Борьба против НАБУ ведется системная»
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29.08.2020 10:52 Ответить
Вже після рішення КСУ про дострокові парламентські вибори ,з цим судом було все ясно.
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29.08.2020 10:53 Ответить
НАБУ - это первый в нашей истории правоохранительный орган, главу которого выбирали на независимом конкурсе и, по сути, этот человек не несет никакой политической ответственности ни перед кем и никаких обязательств у него нет. И независимость этого органа делает его белой вороной, как и антикоррупционного прокурора.
По сути, в стране идет война против того, чтобы появился первый правоохранительный орган, который не зависит ни от политиков, ни от парламента, ни от Президента», - отметил он (ЛЕЩЕНКО)
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2281:gpu-versus-nabu-prichini-ta-naslidki-2&catid=64&Itemid=376
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29.08.2020 10:55 Ответить
По словам народных депутатов, назначение директора НАБУ не относится к закрепленным в Конституции полномочиям президента

По указанному вопросу в Конституционный суд обратился ряд депутатов, среди которых Александр ДУБИНСКИЙ Максим БУЖАНСКИЙ, Виктор МЕДВЕДЧУК, Андрей ДЕРКАЧи другие
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29.08.2020 11:10 Ответить
По закону о НАБУ (ч. 9 ст. 7), президент назначает директора Бюро, выбирая из двух-трех кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.
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29.08.2020 11:35 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національне антикорупційне бюро України

Стаття 2. Правова основа діяльності Національного бюро 1. Правову основу діяльності Національного бюро становлять
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ,
міжнародні договори України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро
пункт 7 викласти в такій редакції:
Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
абзац перший частини дев'ятої статті 31 викласти в такій редакції:
"9. Кримінальне провадження стосовно Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника чи заступника, Голови Конституційного Суду України, його заступника чи судді Конституційного Суду України,……
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29.08.2020 11:38 Ответить
НАБУ вовремя не начало кримінальне провадження против КС , когда КС утвердил "своїм рішенням конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і підтвердив його обґрунтованість"
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29.08.2020 11:54 Ответить
Почитайте Закон про НАБУ
Підслідність НАБУ
....
.....
Суддді Конституційного Суду
....
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29.08.2020 14:07 Ответить
Недавно президент Украины подал законопроект №1014 с предложением внести изменения в статью 106 Конституции, где закреплены его полномочия.
ЗЕЛЕНСКИЙ решил добавить в перечень своих возможностей

ПРАВО НАЗНАЧАТЬ И СМЕЩАТЬ с должностей директора Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, а также формировать независимые регуляторные органы и НАБУ.
Неудивительно, что при монолитном большинстве в парламенте такое решение поддержали не только в комитете, но и в сессионном зале Верховной Рады - пока простым большинством голосов
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29.08.2020 14:30 Ответить
Вам не нравилось как было при Порохе, так Зюзя теперь будет не только подписывать назначение керівника НАБУ, но и будет иметь конституционное право НАЗНАЧАТЬ И СМЕЩАТЬ руководителей НАБУ И ГБР
А также формировать независимые (???!) регуляторные органы и НАБУ.
Зюзя уверенно превращается в Лукашенку
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29.08.2020 14:36 Ответить
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