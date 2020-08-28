Конституционный Суд признал, что Сытника незаконно назначили директором НАБУ. ДОКУМЕНТ
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Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.
Вечером 28 августа Конституционный Суд Украины обнародовал решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"Признать не соответствующим Конституции Украины (являющимся неконституционным) указ президента Украины "О назначении А.Сытника директором НАБУ" от 16 апреля 2015 года №218/2015", - говорится в решении КС.
Отмечается, что вышеуказанный указ о назначении Сытника утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.
Кроме того, это решение КС не распространяется на правоотношения, которые возникли в результате осуществления должностных обязанностей Сытником.
Решение КС является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.
Как отмечает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, КС "в своем решении отметил, что предметом конституционного рассмотрения в этом деле является вопрос обеспечения разделения властей и ее функционирования в рамках имеющейся формы государственного правления. В то же время КС отметил, что в Украине только орган конституционной юрисдикции наделен соответствующими полномочиями для решения вопроса, затронутого в конституционном представлении".
Как сообщалось, конституционное представление было передано 51 народным депутатом в КС 20 мая 2020 года. Скан представления обнародовал в соцсетях народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.
Авторы представления считают, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч. 4 ст. 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.
Кроме того, нардепы считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п.31 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента Украины и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.
9 июля Большая палата Конституционного суда Украины в форме письменного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата.
В ходе пленарного заседания судья-докладчик по делу – глава КС Александр Тупицкий представил доклад по представлению. По его словам, авторы представления считает, что, назначив директора НАБУ, глава государства вышел за рамки своих конституционных полномочий и нарушил процедуру запрета узурпации государственной власти. В частности, авторы представления указывают, что должность директора НАБУ не относится к перечню должностей, на которые назначает президент Украины.
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Как сообщалось, конституционное представление было передано в КС 20 мая 2020 года 51 народным депутатом. Скан представления обнародовал тогда в соцсетях "слуга народа" Александр Дубинский.
9 июля Большая палата Конституционного Суда Украины начала рассмотрение дела.
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Пожалуйста, подождите...
а что же ждать дальше ?
якщо рішення Конституційного дійсно таке про яке йдеться в статті, то незабаром ми побачимо купу справ розвалених тільки на тій підставі, що процесуальні документи підписані директором, який не мав права обіймати посаду.
даним рішенням встановлений юридичний факт і от на підставі цього, документи підписані Ситніком суди цілком можуть визнавати недійсними.
тож не треба повторювати дурну тезу щодо незворотності у часі, яку вам вчергове впарює зеленське та ко. чи це перша їхня брехня свому електорату?
А вообще уже начинаешь задумываться, что останется от страны после зелёной плесени. Правовой нигилизм достиг вернулся к временам Кучмы и Януковича.
во всем виноват исключительно Сытник, ага... короче, иди проспись, убогая.
вот именно, болезная. дело не в Сытнике вовсе...
главный сейчас тормоз и проблема - это придуркуватый осел Оманский и вся импотентная дебильная ЗеБильнаяч шобла, которая не справляется с управлением от слова совсем, даже при подавляющем большинстве в Раде и при ситуации куда менее сложной, чем ситуация для Порошенко в 2014-2016 годах.
короче, убогая, проспись и не воняй больше не по делу.
Великому реформатору Порошенко повторные аплодисменты
из ложи конституционного суда!
А сколько ж этот Сытник истоптал за эти годы
спецносков по 300 грн/пара!?
Но НАШ к.суд восстановил поруганую справедливость.
антикорупційного бюро України" визнано неконституційним
28.08.2020
Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня ухвалила Рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015.
Цим Рішенням Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), Указ Президента України "Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України".
Конституційний Суд України у своєму Рішенні наголосив на тому, що предметом конституційного розгляду в цій справі є питання забезпечення поділу влади та її функціонування в рамках наявної форми державного правління. Водночас Конституційний Суд України зазначив, що в Україні лише орган конституційної юрисдикції наділений відповідними повноваженнями для вирішення питання, порушеного у конституційному поданні.
Об этом представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил в комментарии "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если признан указ (о назначении Сытника. - Ред.) неконституционным, то следующий его указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", - отметил Вениславский.
По его словам, для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения.
"Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше чем ответов", - пояснил юрист.Источник: https://censor.net.ua/n3216479
А що з того, що робив Порошенко, було конституційним?
P.S. Боюся, що Бубочці теж зроблять повноваження як у Кучми, а потім Януковича
Спочатку корупцію пришили, не вийшло. Тепер уже судей Конституційного Суду дішло. Напевно, в НАБУ і на них плівочки лежать.
Яка, тля, різниця, хто призначив того хто виграв конконкурс? То ж формальність
Об этом и написал КС, смотрите фотокопии в статье.
Конечно, дебилизм, а что ж делать?
От читаю
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text
Они сделали нас, как лохов, вместе опять…
«Цензор.НЕТ», об этом он написал в Фейсбуке.
Шевченко отметил: «Сегодня я публично признаю, что Петр Порошенко был более адекватным, чем Владимир Зеленский - первый, по крайней мере, понимал риски и хоть через пень-колоду, но придерживался договоренностей с западными партнерами.
Второй же просто-напросто потерял контроль над управлением государством и уже не способен влиять на любые процессы.
Реально на сегодняшний день нашей страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчук. И я хз что с этим делать и как вообще с осознанием этого факта жить здесь дальше».
…
Ранее сегодня Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда.
Вечером 28 августа Конституционный Суд Украины обнародовал решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
«Признать не соответствующим Конституции Украины (являющимся неконституционным) указ президента Украины «О назначении А.Сытника директором НАБУ» от 16 апреля 2015 года №218/2015″, - говорится в решении КС.
Отмечается, что вышеуказанный указ о назначении Сытника утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.
Кроме того, это решение КС не распространяется на правоотношения, которые возникли в результате осуществления должностных обязанностей Сытником.
Решение КС является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.
Как отмечает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, КС «в своем решении отметил, что предметом конституционного рассмотрения в этом деле является вопрос обеспечения разделения властей и ее функционирования в рамках имеющейся формы государственного правления. В то же время КС отметил, что в Украине только орган конституционной юрисдикции наделен соответствующими полномочиями для решения вопроса, затронутого в конституционном представлении».
Как сообщалось, конституционное представление было передано 51 народным депутатом в КС 20 мая 2020 года. Скан представления обнародовал в соцсетях народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Авторы представления считают, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч. 4 ст. 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.
Кроме того, нардепы считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п.31 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента Украины и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.
Фейсбуке политолога Дмитрия Корнейчука по еще одному сегодняшнему решению КС:
«Конституционный суд признал неконституционным ограничения зарплат чиновников и судей во время карантина.
Поскольку КС всегда ориентируется на власть, то такие решение было санкционировано Зеленским.
И теперь чиновники, судьи, члены набсоветов и так далее будут получать сотни тысяч ( и миллионы) зарплаты с наших карманов. А Зеленский будет разводить руками: мол, я же ограничил через Раду, но подлый КС все отменил, а я на него не влияю.
Они сделали нас, как лохов, вместе опять))))»
Судейская мафия непобедима.
На підставі конституції України, ст 5.
ЗеБєня
@ze_benya
·1 ч
Ага ***, указ Зеленського
@ZelenskyyUa про призначення Баканова (без досвіду та військового звання) головю СБУ
@ServiceSsu, - конституційний? А надання йому звання "лейтенант" без роду військ, тому шо він ухилився від служби в армії і є довідка (непридатний) у воєнкоматі. 3,14
Видання та застосування підзаконних актів державних органів має розглядатися, з урахуванням розглянутого рішення КС, як антиконституційна діяльність спрямована на повалення конституційного ладу в Україні.
Вот теперь пусть Запад посмотрит на слуг коломойского.
Судьи танцующие под чужую дудку должны быть уволены. Давлением из ОП и олигархатом коломойшой..
Конституційний суд України своїм рішенням про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради підтвердив його обґрунтованість
Уже тогда зазвонил звоночек...
Привет Портнову
Теперь эти борцы против Порошенко хорошо пристроены при зеленой власти и уже помалкивают.
Деньги не пахнут?
По мнению С. Лещенко, «война за НАБУ только начинается. И в этих условиях
По мнению С. Лещенко, «война за НАБУ только начинается. И в этих условиях общество должно быть готово защищать бюро не только в социальных сетях, но и на уличных протестах».
Его коллега по фракции, народный депутат М. Найем так же считает, что против НАБУ ведется системная борьба, ряд лиц не заинтересован в появлении первого правоохранительного органа, который не зависит ни от политиков, ни от парламента, ни от Президента.
«Борьба против НАБУ ведется системная»
По сути, в стране идет война против того, чтобы появился первый правоохранительный орган, который не зависит ни от политиков, ни от парламента, ни от Президента», - отметил он (ЛЕЩЕНКО)
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2281:gpu-versus-nabu-prichini-ta-naslidki-2&catid=64&Itemid=376
По указанному вопросу в Конституционный суд обратился ряд депутатов, среди которых Александр ДУБИНСКИЙ Максим БУЖАНСКИЙ, Виктор МЕДВЕДЧУК, Андрей ДЕРКАЧи другие
Про Національне антикорупційне бюро України
Стаття 2. Правова основа діяльності Національного бюро 1. Правову основу діяльності Національного бюро становлять
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ,
міжнародні договори України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро
пункт 7 викласти в такій редакції:
Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
абзац перший частини дев'ятої статті 31 викласти в такій редакції:
"9. Кримінальне провадження стосовно Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника чи заступника, Голови Конституційного Суду України, його заступника чи судді Конституційного Суду України,……
Підслідність НАБУ
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Суддді Конституційного Суду
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ЗЕЛЕНСКИЙ решил добавить в перечень своих возможностей
ПРАВО НАЗНАЧАТЬ И СМЕЩАТЬ с должностей директора Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, а также формировать независимые регуляторные органы и НАБУ.
Неудивительно, что при монолитном большинстве в парламенте такое решение поддержали не только в комитете, но и в сессионном зале Верховной Рады - пока простым большинством голосов
А также формировать независимые (???!) регуляторные органы и НАБУ.
Зюзя уверенно превращается в Лукашенку