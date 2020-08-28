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Новости Политика Украины
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Сытник об увольнении Холодницкого: "Никто не вечен"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сытник об увольнении Холодницкого:

Срок пребывания Назара Холодницкого на посту главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на момент увольнения был почти исчерпан.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Никто не вечен на своих должностях как Холодницкий, так и Сытник. Есть определенный срок пребывания на должностях. Он фактически был исчерпан на момент увольнения. И 4 июня Генпрокурор (Ирина Венедиктова. - Ред.) уже делегировала своих представителей в комиссию по отбору антикоррупционного прокурора, четырех своих представителей", - отметил он.

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По его словам, он 27 августа читал о том, что комитет Верховной Рады проголосовал за семь своих представителей.

"Процедура конкурса началась еще в начале лета. Единственное, что правильно, когда это происходит последовательно - заканчивают полномочия, человек уходит, передает свои дела, новоназначенный прокурор получает дела", - объяснил директор НАБУ.

Сытник надеется, что конкурс на должность антикоррупционного прокурора проведут быстро и САП получит руководителя.
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А Лука вважає що він прийшов назавжди.
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