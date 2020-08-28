Конституційний Суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляє пресслужба Конституційного суду.

Увечері 28 серпня Конституційний Суд України оприлюднив рішення про неконституційність указу від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) указ президента України" Про призначення А.Ситника директором НАБУ" від 16 квітня 2015 року №218/2015", - йдеться в рішенні КС.

Зазначається, що вищевказаний указ про призначення Ситника втрачає чинність з дня ухвалення КС цього рішення.

Крім того, це рішення КС не поширюється на правовідносини, які виникли в результаті здійснення посадових обов'язків Ситником.

Рішення КС є обов'язковим, остаточним і таким, яке не може бути оскаржене.

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Як зазначає відділ комунікацій КС і правового моніторингу, КС "в своєму рішенні зазначив, що предметом конституційного розгляду в цій справі є питання забезпечення поділу влади і її функціонування в рамках наявної форми державного правління. В той же час КС зазначив, що в Україні тільки орган конституційної юрисдикції наділений відповідними повноваженнями для вирішення питання, порушеного в конституційному поданні".

Автори подання вважають, що п'ятий президент України Петро Порошенко, призначаючи директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив встановлену ч. 4 ст. 5 Конституції України заборону на узурпацію державної влади.

Крім того, нардепи вважають, що видання указу про призначення директора НАБУ суперечить положенням ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п.31 ч. 1 ст. 106 Конституції України, які містять вичерпний перелік повноважень президента України та зобов'язують видавати акти на підставі Конституції України.

9 липня Велика палата Конституційного суду України у формі письмового провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата.

В ході пленарного засідання суддя-доповідач у справі - глава КС Олександр Тупицький представив доповідь за поданням. За його словами, автори подання вважають, що, призначивши директора НАБУ, голова держави вийшов за рамки своїх конституційних повноважень і порушив процедуру заборони узурпації державної влади. Зокрема, автори подання вказують, що посаду директора НАБУ не належить до переліку посад, на які призначає президент України.

Як повідомлялося, конституційне подання було передано в КС 20 травня 2020 року 51 народним депутатом. Скан подання оприлюднив тоді в соцмережах "слуга народу" Олександр Дубінський.

9 липня Велика палата Конституційного Суду України почала розгляд справи.