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НАБУ (4026) КС (2130) Сытник (948) Вениславский (200)

Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма

Невзирая на то, что Конституционный Суд признал назначение Артема Сытника главой НАБУ неконституционным, он останется на своей должности. Для его замены не существует юридического механизма.

Об этом представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил в комментарии "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если признан указ (о назначении Сытника. - Ред.) неконституционным, то следующий его указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", - отметил Вениславский.

По его словам, для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения.

"Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше чем ответов", - пояснил юрист.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конституционный Суд признал, что Сытника незаконно назначили директором НАБУ

Он также отметил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует НАБУ.

"Нет, угрозы делам нет. Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными. Решение КСУ не имеет ретроспективного действия", - заявил Вениславский.

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ.

Также на Цензор.НЕТ: Решения КС о незаконности назначения Сытника и некоторым карантинным ограничениям были ожидаемыми, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Владимир Алексаныч обещал новые лица. Владимир Алексаныч не ****@бол.Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 9079
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28.08.2020 21:08
+7
Вы, наверное, не в курсе, что в мире пандемия коронавируса. Что именно при зеленском был возвращён закон о незаконном обогащении, который порошенко утащил с собой в конце своей каденции. Никакие антикоррупционные органы не убираются, наоборот, им дали реальную независимость, это признают все.
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28.08.2020 21:20
+5
Арбузова когда ждать? ***** зелёные...Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 7087
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28.08.2020 21:09
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Конечно нет и не было. Ватным судьям и Зе-зиденту главное обосрать постмайданную власть и Майдан.
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28.08.2020 21:00 Ответить
Убирают независимые от наших олигархов антикоррупционные органы - Европа убирает БЕЗВИЗ, власть рвет отношения с США наугоду Кремлю - люди ж их перевешают, а их суды-гадюшники вместе с судейскими дворцами-поместьями посжигают
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28.08.2020 21:12 Ответить
Вы, наверное, не в курсе, что в мире пандемия коронавируса. Что именно при зеленском был возвращён закон о незаконном обогащении, который порошенко утащил с собой в конце своей каденции. Никакие антикоррупционные органы не убираются, наоборот, им дали реальную независимость, это признают все.
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28.08.2020 21:20 Ответить
сосна, ты бредишь, не пропускай уколы - не огорчай санитаров Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 2997
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28.08.2020 21:28 Ответить
К стати, корабельная сосна, как тебе ваш новый начальник таможни? Радует глаз? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 5914
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28.08.2020 21:29 Ответить
а що - "сосна" - це твій кацапський псевдонім ..? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 8479
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28.08.2020 21:36 Ответить
это то, что ты по утрам своему мужу делаешь, потом соседу. потом сантехнику,потом начальнику смены, и так далее. Совсем моск в процессе продырявил Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 2340
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28.08.2020 21:38 Ответить
Вранье в статье с первого до последнего слова
Стаття 7. Порядок конкурсного відбору та призначення Директора Національного бюро

7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Національного бюро або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
И далее по пунктам все расписано в самом Законе. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141698.html
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28.08.2020 21:31 Ответить
ПО закону все вірно , тільки Порошенку ТАК ХОТІЛОСЬ САМОМУ ПРИЗНАЧИТИ директора НАБУ , що він не узгодив Закон з Конституцією. Тепер єрмаки підвісили останнього незалежного силивика,
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28.08.2020 23:57 Ответить
Закон даже прошел Венецианскую комиссию. Прекратите постить то, о чем понятия не имеете. Не уподобляйтесь Нелоху.
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29.08.2020 00:08 Ответить
Іди геть, брехлива жаба!
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28.08.2020 21:41 Ответить
Жіночко поверніться до палати, лікарі хвилюються!!
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29.08.2020 12:34 Ответить
че за вигню постишь, войну зовешь?
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28.08.2020 21:28 Ответить
Ого!!!
И кто такой умный тогда был? Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 7144
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28.08.2020 21:01 Ответить
Щас юристы осла накрапают проект закона, потом дЕрмак проведет "беседу" с фракцией и механизм готов. Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 203
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28.08.2020 21:01 Ответить
Так пусть инициатор обжалования, шнырь Бени - Дубинский, разрешит неразрешаемое!
На крайняк Бужанский порешает шо делать....
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28.08.2020 21:05 Ответить
Владимир Алексаныч обещал новые лица. Владимир Алексаныч не ****@бол.Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 9079
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28.08.2020 21:08 Ответить
что написано на этой рыле? честность, любовь к родине?
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28.08.2020 21:20 Ответить
тепер зрозуміло які миші зїли держрезерв Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 2565
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29.08.2020 12:37 Ответить
Арбузова когда ждать? ***** зелёные...Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 7087
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28.08.2020 21:09 Ответить
как только тарговые партнеры добро дадут.
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28.08.2020 21:35 Ответить
Уровень - "Бог"!

И 26 лет правления Луки - это только цветочки! Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 9348
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28.08.2020 21:10 Ответить
Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными. Решение КСУ не имеет ретроспективного действия
Это все что нужно знать. Видать к бене близко подошли
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28.08.2020 21:10 Ответить
Делимся деталями недавнего отчета Артема Сытника:

800 человек за полгода потратили почти полмиллиарда гривен.
Вернули почти полмиллиона гривен.

После обработки более 12 тысяч заявлений, обращений сообщили о подозрении 40 особам.. и 4 приговора

-------------
Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными.

---------------------------
какие действия ? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 679
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28.08.2020 21:32 Ответить
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина.
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28.08.2020 21:11 Ответить
зєлєнсКИЙ,коломойсКИЙ,вєніславСКИй....ска...)))
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28.08.2020 21:18 Ответить
есть, майор кольт
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28.08.2020 21:19 Ответить
берите парабеллум
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28.08.2020 21:30 Ответить
тоисть теперь когда у ситника окончится срок полномочий нового назначить нельзя - а заодно указы зели о газначении главы гбр тоже незаконны -- гбр же тоже в конституцыи нет
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28.08.2020 21:20 Ответить
цирк на дроті... Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 5843
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28.08.2020 21:20 Ответить
Назначение победителя жесточайшего конкурсного отбора , действительно прозрачного , с авторитетными иностранными арбитрами неконституционно ? А что такое этот конституционный суд и насколько он легитимизирован народом Украины ? Кто все эти люди , мы их не выбирали !
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28.08.2020 21:21 Ответить
особливо упоротим блондинкам... Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 2745

Соросята, [28.08.20 19:33]

Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении главы НАБУ Артема Сытника. Решение будет официально объявлено в ближайшее время.

Артем Сытник превратил НАБУ в частное детективное агентство по поиску и сбору компромата на власть имущих неподконтрольных соросятам, при чем за деньги украинцев
Учитывая миллиардный бюджет компании и 400 000 тысяч гривен, которые детективы вернули в казну


Делимся деталями недавнего отчета Артема Сытника:


800 человек за полгода потратили почти полмиллиарда гривен.
Вернули почти полмиллиона гривен.


После обработки более 12 тысяч заявлений, обращений сообщили о подозрении 40 особам.. и 4 приговора
Борьба с коррупцией - это вам не(*****не ..уй собачий)
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28.08.2020 21:27 Ответить
НЕДОСТРАНА.
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28.08.2020 21:23 Ответить
чемодан, вокзал, страна на выбор, никто не держит
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28.08.2020 21:28 Ответить
Хороших кадрів підготував Україні Барига Петро..

Просто незамінних..

але не тому,що замінити ніким,а тому що
Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1253
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28.08.2020 21:24 Ответить
лапоть, как тебе новый начальник Одесской таможни? Гордишься "новым лицом"?
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28.08.2020 21:31 Ответить
Это которого назначил петралексеевич по указанию изза лужи?
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28.08.2020 21:26 Ответить
таким же способом соросятія йому всунула Супрун..

і спостережні ради деяких держкомпаній..

Петру було на це похір -головне щоб не рухали його "СХЕМИ"...
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28.08.2020 21:29 Ответить
репоеды, кто из вас сегодня пассив? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 6453
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28.08.2020 21:32 Ответить
страдаешь?
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28.08.2020 21:34 Ответить
не, я против вас , тридарасов, ничего не имею, только трахайтесь не на людях Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 3902
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28.08.2020 21:35 Ответить
Ты на вопрос не ответил, страдаешь из за полового воздержания?
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28.08.2020 21:37 Ответить
тридарас, не агитируй, я не по вашим "прелестям" Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 7778
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28.08.2020 21:45 Ответить
Бесполезно с такими ка ты разговаривать вообще о чём либо, кроме гадостей и оскорблений всё равно ничего ты из себя изрыгнуть не можешь диванный воин.

Дискус с тобой окончен
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28.08.2020 22:01 Ответить
Ну так же и НАБУ создавалась ребятами соросятами как инструмент давления на украинских политиков
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28.08.2020 21:33 Ответить
а мухобойка видимо специально придумана для **********, да, лапоть? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 6803
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28.08.2020 21:34 Ответить
тебе бы к специалисту, вон же с лаптями и туфлями стал разговаривать.
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28.08.2020 21:35 Ответить
ой, ты не лапоть, а валенок? Ну, изивини, не признал сразу
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28.08.2020 21:47 Ответить
некому дела передать, вот в чем гимор.
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28.08.2020 21:29 Ответить
сивочолий криголам единственный достойный кандидат на эту должность
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28.08.2020 21:33 Ответить
то есть исчо 5 лет прокакать не вапрос?
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28.08.2020 21:36 Ответить
"...торг здесь не уместен".
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28.08.2020 21:42 Ответить
если быть уверенным в данном раскладе канешна да, аднако.
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28.08.2020 21:50 Ответить
Надо Сытника переименовать в Кащея Бессмертного! А должность коррупционер - считать высшей заслугой! Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 4157
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28.08.2020 21:35 Ответить
надо тебе в палату вернуться, бо дохтур переживает
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28.08.2020 21:48 Ответить
Есть примета - когда Сытника не слышно, значит он опять на халяву стреляет уток на охоте! Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 558
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28.08.2020 21:55 Ответить
Для его замены не существует юридического механизмаИсточник: https://censor.net.ua/n3216479

Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1172 Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1172 Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1172 - тобто всі попередні 5 років вважалося , що Ситник буде вічно ?
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28.08.2020 21:39 Ответить
нет, дятел. КС признал неконституционным указ, но норму Закона, которая обязывала Президента этот указ издать не признал. Следовательно, ч. 1 и 9 ст. 6 Закона действуют, но если их применить, то получится такой же пердиманокль. Если ты деревянный по пояс, обращайся, я тебе за деньги растолкую. Ты же тут пердел, шо шыбко денежный, вот и посмотрим
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28.08.2020 21:52 Ответить
Скажи, светоч жизни, что означает признание судом Сытника - коррупционером? И может ли человек с таким клеймом руководить НАБУ?
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28.08.2020 22:00 Ответить
ну , кацапчег - ти , хоча б само зрозуміло , що тут наклацало ..? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1555.....
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28.08.2020 22:01 Ответить
КС нашел свой метод
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28.08.2020 21:47 Ответить
В наибольшей прострации будет сегодня блохер дубинизьм.Ведь Сытник ведёт дело Привата на 10 млрд долларов.И Сытник ,не смотря на решения двух судов остаётся.Сердце у бедняги разорвётся.Стока усилий коту под хвост.
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28.08.2020 21:51 Ответить
Ситник призначений Указом Порошенка на підставі Закону про НАБУ:

Стаття 6. Директор Національного бюро
1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України ...
Виходить, якщо б не призначив, то порушив би Закон, а якщо призначив, то начеб-то порушив Конституцію.
У мене таке враження, що ці судді на х*р не потрібні. Саакашвілі нещодавно пропонував ліквідувати цю пухлину. Може і насправді ...
Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 2220

Іноді Міхо правильні речі говорить
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28.08.2020 21:54 Ответить
Конституция имеет высшую юридическую силу. Закон - нормативно/правовой акт.
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28.08.2020 22:14 Ответить
А за що ви, безмозглі баламути, отримуєте такі високі зарплати? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1543 Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 8094 Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1543
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28.08.2020 22:25 Ответить
Этот начальник от Зеленского намекает, шо мол теперь дествия НАБУ -якобы не имеют юридической силы. Что является бредом по определению. В Конституции, например, нет упомиминания об полиции. И теперь шо- все действия полиции не имеют юридической силы? И полицейского, остановившего авто, можно смело игнорировать? А все потому, шо близко Директору нынешнего президента подобралось. Так в ОП поступила команда- окоротить НАБУ.
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28.08.2020 23:55 Ответить
 
 