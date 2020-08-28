Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма

Невзирая на то, что Конституционный Суд признал назначение Артема Сытника главой НАБУ неконституционным, он останется на своей должности. Для его замены не существует юридического механизма.

Об этом представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил в комментарии "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если признан указ (о назначении Сытника. - Ред.) неконституционным, то следующий его указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", - отметил Вениславский.

По его словам, для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения.

"Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше чем ответов", - пояснил юрист.

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Он также отметил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует НАБУ.

"Нет, угрозы делам нет. Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными. Решение КСУ не имеет ретроспективного действия", - заявил Вениславский.

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ.

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