Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Невзирая на то, что Конституционный Суд признал назначение Артема Сытника главой НАБУ неконституционным, он останется на своей должности. Для его замены не существует юридического механизма.
Об этом представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил в комментарии "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если признан указ (о назначении Сытника. - Ред.) неконституционным, то следующий его указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", - отметил Вениславский.
По его словам, для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения.
"Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше чем ответов", - пояснил юрист.
Читайте на Цензор.НЕТ: Конституционный Суд признал, что Сытника незаконно назначили директором НАБУ
Он также отметил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует НАБУ.
"Нет, угрозы делам нет. Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными. Решение КСУ не имеет ретроспективного действия", - заявил Вениславский.
Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ.
Также на Цензор.НЕТ: Решения КС о незаконности назначения Сытника и некоторым карантинным ограничениям были ожидаемыми, - представитель Зеленского в КС Вениславский
Пожалуйста, подождите...
Стаття 7. Порядок конкурсного відбору та призначення Директора Національного бюро
7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Національного бюро або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
И далее по пунктам все расписано в самом Законе. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141698.html
И кто такой умный тогда был?
На крайняк Бужанский порешает шо делать....
И 26 лет правления Луки - это только цветочки!
Это все что нужно знать. Видать к бене близко подошли
800 человек за полгода потратили почти полмиллиарда гривен.
Вернули почти полмиллиона гривен.
После обработки более 12 тысяч заявлений, обращений сообщили о подозрении 40 особам.. и 4 приговора
-------------
Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными.
---------------------------
какие действия ?
Соросята, [28.08.20 19:33]
Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении главы НАБУ Артема Сытника. Решение будет официально объявлено в ближайшее время.
Артем Сытник превратил НАБУ в частное детективное агентство по поиску и сбору компромата на власть имущих неподконтрольных соросятам, при чем за деньги украинцев
Учитывая миллиардный бюджет компании и 400 000 тысяч гривен, которые детективы вернули в казну
Делимся деталями недавнего отчета Артема Сытника:
800 человек за полгода потратили почти полмиллиарда гривен.
Вернули почти полмиллиона гривен.
После обработки более 12 тысяч заявлений, обращений сообщили о подозрении 40 особам.. и 4 приговора
Борьба с коррупцией - это вам не(*****не ..уй собачий)
Просто незамінних..
але не тому,що замінити ніким,а тому що
і спостережні ради деяких держкомпаній..
Петру було на це похір -головне щоб не рухали його "СХЕМИ"...
Дискус с тобой окончен
- тобто всі попередні 5 років вважалося , що Ситник буде вічно ?
Стаття 6. Директор Національного бюро
1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України ...
Виходить, якщо б не призначив, то порушив би Закон, а якщо призначив, то начеб-то порушив Конституцію.
У мене таке враження, що ці судді на х*р не потрібні. Саакашвілі нещодавно пропонував ліквідувати цю пухлину. Може і насправді ...
Іноді Міхо правильні речі говорить