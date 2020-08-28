Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму
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Попри те, що Конституційний Суд визнав призначення Артема Ситника головою НАБУ неконституційним, він залишиться на своїй посаді. Для його заміни не існує юридичного механізму.
Про це представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив у коментарі "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо визнали указ неконституційним, то наступний його указ про призначення когось на посаду директора НАБУ буде теж неконституційним у перспективі", - зазначив Веніславський.
Водночас він підкреслив, що для виправлення механізму призначення директора НАБУ потрібні законодавчі зміни.
"Що з цим робити, до кінця незрозуміло. Питань більше ніж відповідей", - резюмував юрист.
Він також зазначив, що рішення КСУ не несе загрози справам, які розслідує НАБУ.
"Ні, загрози справам немає. Усі дії, вчинені директором НАБУ до сьогоднішнього дня, будуть вважатися легітимними і конституційними. Рішення КСУ не має ретроспективної дії", - заявив Веніславський.
Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Стаття 7. Порядок конкурсного відбору та призначення Директора Національного бюро
7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Національного бюро або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
И далее по пунктам все расписано в самом Законе. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141698.html
И кто такой умный тогда был?
На крайняк Бужанский порешает шо делать....
И 26 лет правления Луки - это только цветочки!
Это все что нужно знать. Видать к бене близко подошли
800 человек за полгода потратили почти полмиллиарда гривен.
Вернули почти полмиллиона гривен.
После обработки более 12 тысяч заявлений, обращений сообщили о подозрении 40 особам.. и 4 приговора
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Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными.
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какие действия ?
Соросята, [28.08.20 19:33]
Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении главы НАБУ Артема Сытника. Решение будет официально объявлено в ближайшее время.
Артем Сытник превратил НАБУ в частное детективное агентство по поиску и сбору компромата на власть имущих неподконтрольных соросятам, при чем за деньги украинцев
Учитывая миллиардный бюджет компании и 400 000 тысяч гривен, которые детективы вернули в казну
Делимся деталями недавнего отчета Артема Сытника:
800 человек за полгода потратили почти полмиллиарда гривен.
Вернули почти полмиллиона гривен.
После обработки более 12 тысяч заявлений, обращений сообщили о подозрении 40 особам.. и 4 приговора
Борьба с коррупцией - это вам не(*****не ..уй собачий)
Просто незамінних..
але не тому,що замінити ніким,а тому що
і спостережні ради деяких держкомпаній..
Петру було на це похір -головне щоб не рухали його "СХЕМИ"...
Дискус с тобой окончен
- тобто всі попередні 5 років вважалося , що Ситник буде вічно ?
Стаття 6. Директор Національного бюро
1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України ...
Виходить, якщо б не призначив, то порушив би Закон, а якщо призначив, то начеб-то порушив Конституцію.
У мене таке враження, що ці судді на х*р не потрібні. Саакашвілі нещодавно пропонував ліквідувати цю пухлину. Може і насправді ...
Іноді Міхо правильні речі говорить