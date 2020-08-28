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НАБУ (3420) КС (1153) Ситник (755) Веніславський (217)

Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму

Попри те, що Конституційний Суд визнав призначення Артема Ситника головою НАБУ неконституційним, він залишиться на своїй посаді. Для його заміни не існує юридичного механізму.

Про це представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив у коментарі "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо визнали указ неконституційним, то наступний його указ про призначення когось на посаду директора НАБУ буде теж неконституційним у перспективі", - зазначив Веніславський.

Водночас він підкреслив, що для виправлення механізму призначення директора НАБУ потрібні законодавчі зміни.

"Що з цим робити, до кінця незрозуміло. Питань більше ніж відповідей", - резюмував юрист.

Також читайте: Конституційний Суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

Він також зазначив, що рішення КСУ не несе загрози справам, які розслідує НАБУ.

"Ні, загрози справам немає. Усі дії, вчинені директором НАБУ до сьогоднішнього дня, будуть вважатися легітимними і конституційними. Рішення КСУ не має ретроспективної дії", - заявив Веніславський.

Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент НАБУ Шевченко: "Визнаю, що Порошенко був адекватнішим, ніж Зеленський"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Владимир Алексаныч обещал новые лица. Владимир Алексаныч не ****@бол.Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 9079
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28.08.2020 21:08
+7
Вы, наверное, не в курсе, что в мире пандемия коронавируса. Что именно при зеленском был возвращён закон о незаконном обогащении, который порошенко утащил с собой в конце своей каденции. Никакие антикоррупционные органы не убираются, наоборот, им дали реальную независимость, это признают все.
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28.08.2020 21:20
+5
Арбузова когда ждать? ***** зелёные...Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 7087
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28.08.2020 21:09
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Конечно нет и не было. Ватным судьям и Зе-зиденту главное обосрать постмайданную власть и Майдан.
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28.08.2020 21:00 Відповісти
Убирают независимые от наших олигархов антикоррупционные органы - Европа убирает БЕЗВИЗ, власть рвет отношения с США наугоду Кремлю - люди ж их перевешают, а их суды-гадюшники вместе с судейскими дворцами-поместьями посжигают
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28.08.2020 21:12 Відповісти
Вы, наверное, не в курсе, что в мире пандемия коронавируса. Что именно при зеленском был возвращён закон о незаконном обогащении, который порошенко утащил с собой в конце своей каденции. Никакие антикоррупционные органы не убираются, наоборот, им дали реальную независимость, это признают все.
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28.08.2020 21:20 Відповісти
сосна, ты бредишь, не пропускай уколы - не огорчай санитаров Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 2997
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28.08.2020 21:28 Відповісти
К стати, корабельная сосна, как тебе ваш новый начальник таможни? Радует глаз? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 5914
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28.08.2020 21:29 Відповісти
а що - "сосна" - це твій кацапський псевдонім ..? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 8479
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28.08.2020 21:36 Відповісти
это то, что ты по утрам своему мужу делаешь, потом соседу. потом сантехнику,потом начальнику смены, и так далее. Совсем моск в процессе продырявил Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 2340
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28.08.2020 21:38 Відповісти
Вранье в статье с первого до последнего слова
Стаття 7. Порядок конкурсного відбору та призначення Директора Національного бюро

7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Національного бюро або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
И далее по пунктам все расписано в самом Законе. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141698.html
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28.08.2020 21:31 Відповісти
ПО закону все вірно , тільки Порошенку ТАК ХОТІЛОСЬ САМОМУ ПРИЗНАЧИТИ директора НАБУ , що він не узгодив Закон з Конституцією. Тепер єрмаки підвісили останнього незалежного силивика,
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28.08.2020 23:57 Відповісти
Закон даже прошел Венецианскую комиссию. Прекратите постить то, о чем понятия не имеете. Не уподобляйтесь Нелоху.
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29.08.2020 00:08 Відповісти
Іди геть, брехлива жаба!
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28.08.2020 21:41 Відповісти
Жіночко поверніться до палати, лікарі хвилюються!!
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29.08.2020 12:34 Відповісти
че за вигню постишь, войну зовешь?
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28.08.2020 21:28 Відповісти
Ого!!!
И кто такой умный тогда был? Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 7144
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28.08.2020 21:01 Відповісти
Щас юристы осла накрапают проект закона, потом дЕрмак проведет "беседу" с фракцией и механизм готов. Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 203
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28.08.2020 21:01 Відповісти
Так пусть инициатор обжалования, шнырь Бени - Дубинский, разрешит неразрешаемое!
На крайняк Бужанский порешает шо делать....
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28.08.2020 21:05 Відповісти
Владимир Алексаныч обещал новые лица. Владимир Алексаныч не ****@бол.Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 9079
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28.08.2020 21:08 Відповісти
что написано на этой рыле? честность, любовь к родине?
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28.08.2020 21:20 Відповісти
тепер зрозуміло які миші зїли держрезерв Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 2565
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29.08.2020 12:37 Відповісти
Арбузова когда ждать? ***** зелёные...Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 7087
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28.08.2020 21:09 Відповісти
как только тарговые партнеры добро дадут.
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28.08.2020 21:35 Відповісти
Уровень - "Бог"!

И 26 лет правления Луки - это только цветочки! Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма - Цензор.НЕТ 9348
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28.08.2020 21:10 Відповісти
Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными. Решение КСУ не имеет ретроспективного действия
Это все что нужно знать. Видать к бене близко подошли
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28.08.2020 21:10 Відповісти
Делимся деталями недавнего отчета Артема Сытника:

800 человек за полгода потратили почти полмиллиарда гривен.
Вернули почти полмиллиона гривен.

После обработки более 12 тысяч заявлений, обращений сообщили о подозрении 40 особам.. и 4 приговора

-------------
Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными.

---------------------------
какие действия ? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 679
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28.08.2020 21:32 Відповісти
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина.
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28.08.2020 21:11 Відповісти
зєлєнсКИЙ,коломойсКИЙ,вєніславСКИй....ска...)))
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28.08.2020 21:18 Відповісти
есть, майор кольт
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28.08.2020 21:19 Відповісти
берите парабеллум
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28.08.2020 21:30 Відповісти
тоисть теперь когда у ситника окончится срок полномочий нового назначить нельзя - а заодно указы зели о газначении главы гбр тоже незаконны -- гбр же тоже в конституцыи нет
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28.08.2020 21:20 Відповісти
цирк на дроті... Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 5843
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28.08.2020 21:20 Відповісти
Назначение победителя жесточайшего конкурсного отбора , действительно прозрачного , с авторитетными иностранными арбитрами неконституционно ? А что такое этот конституционный суд и насколько он легитимизирован народом Украины ? Кто все эти люди , мы их не выбирали !
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28.08.2020 21:21 Відповісти
особливо упоротим блондинкам... Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 2745

Соросята, [28.08.20 19:33]

Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении главы НАБУ Артема Сытника. Решение будет официально объявлено в ближайшее время.

Артем Сытник превратил НАБУ в частное детективное агентство по поиску и сбору компромата на власть имущих неподконтрольных соросятам, при чем за деньги украинцев
Учитывая миллиардный бюджет компании и 400 000 тысяч гривен, которые детективы вернули в казну


Делимся деталями недавнего отчета Артема Сытника:


800 человек за полгода потратили почти полмиллиарда гривен.
Вернули почти полмиллиона гривен.


После обработки более 12 тысяч заявлений, обращений сообщили о подозрении 40 особам.. и 4 приговора
Борьба с коррупцией - это вам не(*****не ..уй собачий)
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28.08.2020 21:27 Відповісти
НЕДОСТРАНА.
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28.08.2020 21:23 Відповісти
чемодан, вокзал, страна на выбор, никто не держит
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28.08.2020 21:28 Відповісти
Хороших кадрів підготував Україні Барига Петро..

Просто незамінних..

але не тому,що замінити ніким,а тому що
Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1253
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28.08.2020 21:24 Відповісти
лапоть, как тебе новый начальник Одесской таможни? Гордишься "новым лицом"?
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28.08.2020 21:31 Відповісти
Это которого назначил петралексеевич по указанию изза лужи?
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28.08.2020 21:26 Відповісти
таким же способом соросятія йому всунула Супрун..

і спостережні ради деяких держкомпаній..

Петру було на це похір -головне щоб не рухали його "СХЕМИ"...
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28.08.2020 21:29 Відповісти
репоеды, кто из вас сегодня пассив? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 6453
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28.08.2020 21:32 Відповісти
страдаешь?
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28.08.2020 21:34 Відповісти
не, я против вас , тридарасов, ничего не имею, только трахайтесь не на людях Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 3902
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28.08.2020 21:35 Відповісти
Ты на вопрос не ответил, страдаешь из за полового воздержания?
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28.08.2020 21:37 Відповісти
тридарас, не агитируй, я не по вашим "прелестям" Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 7778
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28.08.2020 21:45 Відповісти
Бесполезно с такими ка ты разговаривать вообще о чём либо, кроме гадостей и оскорблений всё равно ничего ты из себя изрыгнуть не можешь диванный воин.

Дискус с тобой окончен
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28.08.2020 22:01 Відповісти
Ну так же и НАБУ создавалась ребятами соросятами как инструмент давления на украинских политиков
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28.08.2020 21:33 Відповісти
а мухобойка видимо специально придумана для **********, да, лапоть? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 6803
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28.08.2020 21:34 Відповісти
тебе бы к специалисту, вон же с лаптями и туфлями стал разговаривать.
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28.08.2020 21:35 Відповісти
ой, ты не лапоть, а валенок? Ну, изивини, не признал сразу
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28.08.2020 21:47 Відповісти
некому дела передать, вот в чем гимор.
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28.08.2020 21:29 Відповісти
сивочолий криголам единственный достойный кандидат на эту должность
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28.08.2020 21:33 Відповісти
то есть исчо 5 лет прокакать не вапрос?
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28.08.2020 21:36 Відповісти
"...торг здесь не уместен".
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28.08.2020 21:42 Відповісти
если быть уверенным в данном раскладе канешна да, аднако.
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28.08.2020 21:50 Відповісти
Надо Сытника переименовать в Кащея Бессмертного! А должность коррупционер - считать высшей заслугой! Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 4157
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28.08.2020 21:35 Відповісти
надо тебе в палату вернуться, бо дохтур переживает
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28.08.2020 21:48 Відповісти
Есть примета - когда Сытника не слышно, значит он опять на халяву стреляет уток на охоте! Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 558
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28.08.2020 21:55 Відповісти
Для его замены не существует юридического механизмаИсточник: https://censor.net.ua/n3216479

Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1172 Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1172 Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1172 - тобто всі попередні 5 років вважалося , що Ситник буде вічно ?
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28.08.2020 21:39 Відповісти
нет, дятел. КС признал неконституционным указ, но норму Закона, которая обязывала Президента этот указ издать не признал. Следовательно, ч. 1 и 9 ст. 6 Закона действуют, но если их применить, то получится такой же пердиманокль. Если ты деревянный по пояс, обращайся, я тебе за деньги растолкую. Ты же тут пердел, шо шыбко денежный, вот и посмотрим
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28.08.2020 21:52 Відповісти
Скажи, светоч жизни, что означает признание судом Сытника - коррупционером? И может ли человек с таким клеймом руководить НАБУ?
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28.08.2020 22:00 Відповісти
ну , кацапчег - ти , хоча б само зрозуміло , що тут наклацало ..? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1555.....
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28.08.2020 22:01 Відповісти
КС нашел свой метод
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28.08.2020 21:47 Відповісти
В наибольшей прострации будет сегодня блохер дубинизьм.Ведь Сытник ведёт дело Привата на 10 млрд долларов.И Сытник ,не смотря на решения двух судов остаётся.Сердце у бедняги разорвётся.Стока усилий коту под хвост.
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28.08.2020 21:51 Відповісти
Ситник призначений Указом Порошенка на підставі Закону про НАБУ:

Стаття 6. Директор Національного бюро
1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України ...
Виходить, якщо б не призначив, то порушив би Закон, а якщо призначив, то начеб-то порушив Конституцію.
У мене таке враження, що ці судді на х*р не потрібні. Саакашвілі нещодавно пропонував ліквідувати цю пухлину. Може і насправді ...
Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 2220

Іноді Міхо правильні речі говорить
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28.08.2020 21:54 Відповісти
Конституция имеет высшую юридическую силу. Закон - нормативно/правовой акт.
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28.08.2020 22:14 Відповісти
А за що ви, безмозглі баламути, отримуєте такі високі зарплати? Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1543 Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 8094 Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму - Цензор.НЕТ 1543
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28.08.2020 22:25 Відповісти
Этот начальник от Зеленского намекает, шо мол теперь дествия НАБУ -якобы не имеют юридической силы. Что является бредом по определению. В Конституции, например, нет упомиминания об полиции. И теперь шо- все действия полиции не имеют юридической силы? И полицейского, остановившего авто, можно смело игнорировать? А все потому, шо близко Директору нынешнего президента подобралось. Так в ОП поступила команда- окоротить НАБУ.
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28.08.2020 23:55 Відповісти
 
 