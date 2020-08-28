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НАБУ (3420) КС (1153) Ситник (755) Шевченко Євген (133)

Агент НАБУ Шевченко: "Визнаю, що Порошенко був адекватнішим, ніж Зеленський"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко прокоментував рішення КС про неконституційність призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Сьогодні я публічно визнаю, що Петро Порошенко був більш адекватним, ніж Володимир Зеленський – перший принаймні розумів ризики і хоч через пень-колоду, але дотримувався домовленостей із західними партнерами.

Другий же просто-напросто втратив контроль над керуванням державою і вже не здатний впливати на будь-які процеси. Реально на сьогодні нашою країною керують чотири людини: Коломойський, Ахметов, Аваков і Медведчук. І я хз що з цим робити і як взагалі з усвідомленням цього факту жити тут далі".

Як передає Цензор.НЕТ, 28 серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Також читайте: Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+66
Агент НАБУ Шевченко: "Признаю, что Порошенко был более адекватен, чем Зеленский" - Цензор.НЕТ 1797
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28.08.2020 19:45
+59
зебилы потихоньку прозревают) Ну те у кого сохранились остатки мозгов и совести.
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28.08.2020 19:41
+54
Прозревают ровно до тех пор пока им нового бубочку не выкатят.
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28.08.2020 19:48
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"Сьогодні я публічно визнаю, що Петро Порошенко був більш адекватним, ніж Володимир Зеленський..." - тільки тепер ти зрозумів? І ти вважаєш, себе адекватним?
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29.08.2020 08:42 Відповісти
Цікаво було б знати, хто він сам такий, щоб оцінити його оцінку п'ятого президента України й шостого ********************.
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29.08.2020 15:52 Відповісти
Да поймите вы Зелю!
В его электорате 50% за вступление в НАТО, 50% - против!
И как прикажете ему вести такую политику, чтобы удовлетворить всех их одновременно???
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29.08.2020 10:06 Відповісти
Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко прокомментировал.........

Неужели на более весомого сотрудника НАБУ бабла не хватило? Эх, жадность таки погубит солнцеликого Агент НАБУ Шевченко: "Визнаю, що Порошенко був адекватнішим, ніж Зеленський" - Цензор.НЕТ 3837
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29.08.2020 10:26 Відповісти
А что вы ждали от клоуна адекватных действий??
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29.08.2020 14:31 Відповісти
Ні .. ми чекали ржачку , але зараз не ржемо бо скули звело...запрошуючи цирк в свій дім бажаеш розваг ...
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29.08.2020 15:05 Відповісти
Реально на сегодняшний день нашей страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчуk"...серед них е хтось реальний Українець, патріот своеі держави ,?… ) ні... місце заробітку....
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29.08.2020 15:01 Відповісти
Реально на сегодняшний день нашей страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчук.
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Для того кукловоды и сделали ставку на шута горохового, чтобы дергать его за ниточки. Агент НАБУ Шевченко: "Визнаю, що Порошенко був адекватнішим, ніж Зеленський" - Цензор.НЕТ 3870 А 73% безмозглых думали, что голосуют за Голобородько. Агент НАБУ Шевченко: "Визнаю, що Порошенко був адекватнішим, ніж Зеленський" - Цензор.НЕТ 2400
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29.08.2020 15:35 Відповісти
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