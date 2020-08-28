Агент НАБУ Шевченко: "Визнаю, що Порошенко був адекватнішим, ніж Зеленський"

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко прокоментував рішення КС про неконституційність призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Сьогодні я публічно визнаю, що Петро Порошенко був більш адекватним, ніж Володимир Зеленський – перший принаймні розумів ризики і хоч через пень-колоду, але дотримувався домовленостей із західними партнерами.

Другий же просто-напросто втратив контроль над керуванням державою і вже не здатний впливати на будь-які процеси. Реально на сьогодні нашою країною керують чотири людини: Коломойський, Ахметов, Аваков і Медведчук. І я хз що з цим робити і як взагалі з усвідомленням цього факту жити тут далі".

Як передає Цензор.НЕТ, 28 серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

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