КСУ розпочав розгляд справи про тлумачення поняття "гідні умови життя"
Велика палата Конституційного Суду України сьогодні, 22 вересня, розпочала судове засідання з розгляду справи щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КС.
"Розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції України у формі усного провадження (відкрита частина пленарного засідання)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, бо механізму його заміни не існує.
Крім того, 21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився із САП.
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https://ibigdan.livejournal.com/25627188.html Тайский национальный парк начинает возвращать туристам мусор
...посылками на дом.
Речь о популярном месте отдыха - парке Кхао Яй, что к северу от Бангкока. Технически все просто. Посетители обязаны при регистрации указывать свой адрес. Тех, кто оставляет после себя мусор, будут отслеживать по камерам видеонаблюдения. После чего сам мусор, включая пищевые отходы, будет высылаться им на дом с запиской "Вы забыли это в Кхао Яй".
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