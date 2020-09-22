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КСУ розпочав розгляд справи про тлумачення поняття "гідні умови життя"

КСУ розпочав розгляд справи про тлумачення поняття

Велика палата Конституційного Суду України сьогодні, 22 вересня, розпочала судове засідання з розгляду справи щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КС.

"Розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції України у формі усного провадження (відкрита частина пленарного засідання)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, бо механізму його заміни не існує.

Читайте також: Конституційний Суд визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ

Крім того, 21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився із САП.

Автор: 

КС (1427) подання (22)


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Топ коментарі
+11
КСУ приступил к рассмотрению дела о толковании понятия "достойные условия жизни" - Цензор.НЕТ 826
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22.09.2020 11:59
+9
У судей КСУ свой уровень понятий о достойных условиях жизни.
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22.09.2020 11:56
+7
Когда собаке нечего делать, она лижет яйца (с)
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22.09.2020 12:01
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в интерпретации до Стадиона или спустя год после Стадиона ?
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22.09.2020 11:53 Відповісти
КСУ приступил к рассмотрению дела о толковании понятия "достойные условия жизни" - Цензор.НЕТ 826
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22.09.2020 11:59 Відповісти
КСУ розпочав розгляд справи про тлумачення поняття "гідні умови життя" - Цензор.НЕТ 4734
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22.09.2020 12:24 Відповісти
Им чо заняться там больше нехер чем?
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22.09.2020 11:56 Відповісти
ЗАЧЕМ КСУ заниматься мастурбацией если в ЕС давно приняты Протколы и Законы и определения что такое черта бедности что такое прожиточный минимум (корзина) что такое достойный уровень оплаты труда и пенсий компенсаий защиты прав и сводоб человека что такое достоинство человека вообще... и вывести планку к которой Украина могла бы стремитсья и того что реально поднять в услвоиях бандинско идиетской власти....
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22.09.2020 11:58 Відповісти
У судей КСУ свой уровень понятий о достойных условиях жизни.
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22.09.2020 11:56 Відповісти
Когда собаке нечего делать, она лижет яйца (с)
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22.09.2020 12:01 Відповісти
Ну, если 6000 в месяц по отношению к вашим 120000 достойно, то Бог в помощь, толкуйте
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22.09.2020 12:06 Відповісти
Пропоную суддям КСУ провести практичні заняття, а саме прожити місяць на прожитковий мінімум, а потім .... пагаварім. ))
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22.09.2020 12:10 Відповісти
Богатый и сытый будет определять планку "достойной жизни" для голодающего. Параллельная реальность. Цинизм. Не знаю как правильно подобрать выражение к этим действиям. Как это уже все дастало.
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22.09.2020 12:11 Відповісти
Ситий голодного не зрозуміє
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22.09.2020 12:11 Відповісти
XXI век на дворе -- решить можно Л Ю Б У Ю проблему!
https://ibigdan.livejournal.com/25627188.html Тайский национальный парк начинает возвращать туристам мусор

...посылками на дом.

КСУ розпочав розгляд справи про тлумачення поняття "гідні умови життя" - Цензор.НЕТ 7310

Речь о популярном месте отдыха - парке Кхао Яй, что к северу от Бангкока. Технически все просто. Посетители обязаны при регистрации указывать свой адрес. Тех, кто оставляет после себя мусор, будут отслеживать по камерам видеонаблюдения. После чего сам мусор, включая пищевые отходы, будет высылаться им на дом с запиской "Вы забыли это в Кхао Яй".
via https://www.facebook.com/oleg.sharp.1/posts/367073021000367 Ol Sharp
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22.09.2020 12:13 Відповісти
Опять себе зарплаты хотят поднять. Не верю, что кто-то из них думает о народе?
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22.09.2020 12:14 Відповісти
КСУ розпочав розгляд справи про тлумачення поняття "гідні умови життя" - Цензор.НЕТ 4694
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22.09.2020 12:15 Відповісти
если суд признаед условия жизни достойными,то жизнь украинской власти в сравнении с достойной украинской - недостойная и если суд признает жизнь украинского народа недостойной.то она такова в потому.что власть ее зделала таковой,но при том собственную сделав достойной,,,
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22.09.2020 12:20 Відповісти
Будуть визначати, як "вельмишановні" мають утримувати холопів? Чи яке утримання достойне самих "вельмишановних"?
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22.09.2020 13:09 Відповісти
"условияжизни" їх кішок і собак "достойнее", чим у більшості населення України...
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22.09.2020 16:20 Відповісти
 
 