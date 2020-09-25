Я сказав Зеленському, що ЄС - не банкомат, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розкрив подробиці переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Боррель написав у статті під назвою "Олігархи, корупція і COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським", опублікованій в "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Як я вже сказав президенту, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом. Найкращий спосіб підтримати Україну для нас – це допомогти у реформуванні країни. Але лише українці власноруч можуть втілити ці реформи. Найкращим способом стабілізувати наш регіон сусідства є стабільна, заможна і демократична Україна", - написав Боррель.

Він зазначив, що реформи в Україні сповільнилися після періоду "турборежиму".

"Обрання Володимира Зеленського президентом у квітні 2019 року було знаком рішучої готовності українців боротися проти корупції та послабити владу олігархів у країні. Його перші місяці на посаді характеризувалися "турборежимом", коли парламент швидко ухвалював реформи, які довго буксували на місці. Проте, на думку багатьох оглядачів, останнім часом темпи реформ сповільнилися, зокрема виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію", - написав дипломат.

Боррель також додав, що в Україні досі зберігають значний вплив олігархи. Так, їм належить більшість національних телеканалів.