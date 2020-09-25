УКР
Новини
Я сказав Зеленському, що ЄС - не банкомат, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розкрив подробиці переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Боррель написав у статті під назвою "Олігархи, корупція і COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським", опублікованій в "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Як я вже сказав президенту, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом. Найкращий спосіб підтримати Україну для нас – це допомогти у реформуванні країни. Але лише українці власноруч можуть втілити ці реформи. Найкращим способом стабілізувати наш регіон сусідства є стабільна, заможна і демократична Україна", - написав Боррель.

Він зазначив, що реформи в Україні сповільнилися після періоду "турборежиму".

"Обрання Володимира Зеленського президентом у квітні 2019 року було знаком рішучої готовності українців боротися проти корупції та послабити владу олігархів у країні. Його перші місяці на посаді характеризувалися "турборежимом", коли парламент швидко ухвалював реформи, які довго буксували на місці. Проте, на думку багатьох оглядачів, останнім часом темпи реформ сповільнилися, зокрема виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію", - написав дипломат.

Боррель також додав, що в Україні досі зберігають значний вплив олігархи. Так, їм належить більшість національних телеканалів.

Зеленський Володимир (25253) Євросоюз (14018) Боррель Жозеп (1075)
+119
круто...и открытым текстом...и опубликовав в сми
25.09.2020 17:59 Відповісти
+69
Вова, тебя опустили.
Впрочем все правильно, ЕС не банкомат, ЗЕ не президент.
25.09.2020 18:03 Відповісти
+66
То есть Зеленского просто послали, причем не особо вежливо.
Однако это не помешает ему дать интервью и сообщить всем, сколь успешной была его рабочая поездка!
Ну или светоч ораторского искусства Шмендель выступит...
25.09.2020 18:01 Відповісти
Сторінка 5 з 5
С Порошенко так не разговаривали. С Зе можно
Выводы напрашиваются сами.
26.09.2020 14:50 Відповісти
Какие выводы, тут и так понятно. Зе - клоун, дурачок, а Порох - вор со стажем, "фишку" сечет. За так папа маму не целует, а тут многомиллионные суммы. Порох исправно засылал откаты, а этот лошок думал на халяву проканает
26.09.2020 17:01 Відповісти
Как не расговаривай - ни один мудак из ЕС еще не арестовал счета украинских олигархов. Вот тебе и вся цена их не коррумпированности. Конечно, когда выводишь бабло из стран Третьего Мира, свою страну можно и причесать и даже сделать граждан довольными собой. Вова ***** первые лет 10 тоже таким же занимался.
29.09.2020 04:45 Відповісти
Разговаривай*
29.09.2020 04:49 Відповісти
Зе-чму дали зрозуміти чим воно і його шобла є насправді.
Нормальні українці це розуміли раніше і добре розуміють зараз, а для тупих ЗеБілів, хАхлів-малороссів це,можливо, буде відкриттям.

Ти дивись,Зе-чмо готове прийняти зо всіх сторін і в любій кількості, стара криворіжська лярва.))
26.09.2020 15:34 Відповісти
ЗеПопрошайка 😂😂😂
26.09.2020 15:38 Відповісти
На самом деле - это очень хороший меседж для Украины. Нет реальных реформ и борьбы с коррупцией - нет денег. Это может мотивировать.
26.09.2020 15:53 Відповісти
Каким образом «только украинцы» могут че-то изменить в Украине, если Украина принадлежит нескольким семьям олигархов. Может, подскажите как их уничтожить? Физически, или возможно пора перестать быть лицемерными алчными ******** и начать арестовывать счета аферистов, которыми вы так дорожите?
29.09.2020 04:42 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 