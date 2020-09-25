РУС
Я сказал Зеленскому, что ЕС - не банкомат, - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскрыл подробности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Боррель написал в статье под названием "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским", опубликованной в "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина", - написал Боррель.

Он отметил, что реформы в Украине замедлились после периода "турборежима".

Боррель о возможном пересмотре безвиза: Это сложный вопрос, на сегодняшний день Украина соответствует всем требованиям.

"Избрание Владимира Зеленского президентом в апреле 2019 года было знаком решительной готовности украинцев бороться против коррупции и ослабить власть олигархов в стране. Его первые месяцы на посту характеризовались "турборежимом", когда парламент быстро принимал реформы, которые долго буксовали на месте. Однако, по мнению многих обозревателей, в последнее время темпы реформ замедлились, в частности выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации", - написал дипломат.

2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит, нужно стараться получить хотя бы один, - замглавы НБУ Сологуб

Боррель также добавил, что в Украине до сих пор сохраняют значительное влияние олигархи. Так, им принадлежит большинство национальных телеканалов.

Зеленский Владимир (21714) Евросоюз (17495) Боррель Жозеп (785)
Топ комментарии
+119
круто...и открытым текстом...и опубликовав в сми
25.09.2020 17:59 Ответить
+69
Вова, тебя опустили.
Впрочем все правильно, ЕС не банкомат, ЗЕ не президент.
25.09.2020 18:03 Ответить
+66
То есть Зеленского просто послали, причем не особо вежливо.
Однако это не помешает ему дать интервью и сообщить всем, сколь успешной была его рабочая поездка!
Ну или светоч ораторского искусства Шмендель выступит...
25.09.2020 18:01 Ответить
С Порошенко так не разговаривали. С Зе можно
Выводы напрашиваются сами.
26.09.2020 14:50 Ответить
Какие выводы, тут и так понятно. Зе - клоун, дурачок, а Порох - вор со стажем, "фишку" сечет. За так папа маму не целует, а тут многомиллионные суммы. Порох исправно засылал откаты, а этот лошок думал на халяву проканает
26.09.2020 17:01 Ответить
Как не расговаривай - ни один мудак из ЕС еще не арестовал счета украинских олигархов. Вот тебе и вся цена их не коррумпированности. Конечно, когда выводишь бабло из стран Третьего Мира, свою страну можно и причесать и даже сделать граждан довольными собой. Вова ***** первые лет 10 тоже таким же занимался.
29.09.2020 04:45 Ответить
Разговаривай*
29.09.2020 04:49 Ответить
Зе-чму дали зрозуміти чим воно і його шобла є насправді.
Нормальні українці це розуміли раніше і добре розуміють зараз, а для тупих ЗеБілів, хАхлів-малороссів це,можливо, буде відкриттям.

Ти дивись,Зе-чмо готове прийняти зо всіх сторін і в любій кількості, стара криворіжська лярва.))
26.09.2020 15:34 Ответить
ЗеПопрошайка 😂😂😂
26.09.2020 15:38 Ответить
На самом деле - это очень хороший меседж для Украины. Нет реальных реформ и борьбы с коррупцией - нет денег. Это может мотивировать.
26.09.2020 15:53 Ответить
Каким образом «только украинцы» могут че-то изменить в Украине, если Украина принадлежит нескольким семьям олигархов. Может, подскажите как их уничтожить? Физически, или возможно пора перестать быть лицемерными алчными ******** и начать арестовывать счета аферистов, которыми вы так дорожите?
29.09.2020 04:42 Ответить
