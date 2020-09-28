У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом "Велике будівництво". ФОТО

Дорожньо-ремонтні роботи за Програмою "Велике Будівництво" у Харківській області наближаються до завершення.

З наміченого на поточний рік плану будівництва та ремонту 244 км доріг державного значення виконано вже майже 90% від запланованого обсягу робіт. Юрій Голик у Facebook публікує фото і відео робіт на трасі міжнародного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський, яка ремонтується за кошти міжнародних фінансових організацій.

За даними Голика, зараз дорожньо-ремонтні роботи тривають на 518-му кілометрі дороги.





На фото, опублікованих Голиком, можна також побачити, як кардинально змінюється траса на 524-му кілометрі.





Загалом у 2020 році в межах Програми "Велике Будівництво", ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, на будівництво і ремонт доріг державного та міжнародного значення у Харківській області виділено приблизно 3 млрд гривень.

Як нещодавно повідомлялося, Харківська ОДА перебуває також серед лідерів з використання бюджетних коштів на ремонт доріг місцевого значення. Станом на середину вересня в області використано 92,3% отриманих на місцевий дорожній ремонт коштів.