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У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом "Велике будівництво". ФОТО

Дорожньо-ремонтні роботи за Програмою "Велике Будівництво" у Харківській області наближаються до завершення.

У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом Велике будівництво 01

З наміченого на поточний рік плану будівництва та ремонту 244 км доріг державного значення виконано вже майже 90% від запланованого обсягу робіт. Юрій Голик у Facebook публікує фото і відео робіт на трасі міжнародного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський, яка ремонтується за кошти міжнародних фінансових організацій.

За даними Голика, зараз дорожньо-ремонтні роботи тривають на 518-му кілометрі дороги.

У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом Велике будівництво 02
У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом Велике будівництво 03

На фото, опублікованих Голиком, можна також побачити, як кардинально змінюється траса на 524-му кілометрі.

У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом Велике будівництво 04
У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом Велике будівництво 05

Загалом у 2020 році в межах Програми "Велике Будівництво", ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, на будівництво і ремонт доріг державного та міжнародного значення у Харківській області виділено приблизно 3 млрд гривень.

Як нещодавно повідомлялося, Харківська ОДА перебуває також серед лідерів з використання бюджетних коштів на ремонт доріг місцевого значення. Станом на середину вересня в області використано 92,3% отриманих на місцевий дорожній ремонт коштів.

Автор: 

дороги (3071) Харківщина (6054) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+17
Це фальсифікація капітального ремонту дороги! На фото видно що узбіччя не трогали, подушку не міняли, профіль дороги не рівняли. Тупо зішкребли старий асфальт і настелили новий асфальт, а де капітальний ремонт дороги з виправленням профілю дороги, заміною подушки та заміною всієї інфраструктури під дорогою? Це вкрадені гроші, бо по кошторису там мало бути виконано в 10 разів більше робіт ніж виконав підрядник!
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28.09.2020 14:38
+15
помните этого кацапского уйопка когда в 2014 году Харьков качали? сдох тупорылое животное
У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 1056
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28.09.2020 14:59
+12
Бананы на уши перед выборами начал вешать. "Большая стройка" дорог началась при предыдущей власти.
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28.09.2020 14:38
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Какая это трасса ,это велосипедная дорожка ...
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28.09.2020 14:27 Відповісти
Це фальсифікація капітального ремонту дороги! На фото видно що узбіччя не трогали, подушку не міняли, профіль дороги не рівняли. Тупо зішкребли старий асфальт і настелили новий асфальт, а де капітальний ремонт дороги з виправленням профілю дороги, заміною подушки та заміною всієї інфраструктури під дорогою? Це вкрадені гроші, бо по кошторису там мало бути виконано в 10 разів більше робіт ніж виконав підрядник!
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28.09.2020 14:38 Відповісти
Нормальный бюджетный ремонт, это же не автобан. В штатах так же ремонтируют, соскребают старые асфальт раз в 5 лет и перестилают. И все довольны
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28.09.2020 15:26 Відповісти
Ремонти бувають різні, і коштують різні гроші. Є держаний стандарт на капітальний ремонт дороги і там написано що має ремонтуватись. Наші підрядники отримують підряди на капітальний ремонт доріг, але не виконують і половини предписаних робіт, а тупо забирають собі всі гроші в кишеню, після дешевої заміни асфальту на дорозі.
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28.09.2020 15:29 Відповісти
интересно, а в США Трамп под ремонт дорог видосики запиливает?
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28.09.2020 15:45 Відповісти
украинцы - самый демотивированный народ наверное, что бы ни делалось положительного в стране все обсирается, то "мало", то "много", то "широко", то "узко", то вообще "зрада".
зато настоящий предмет гордости - это какая-то бесполезная ерунда, вроде самого большого флага или шариков в небе
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28.09.2020 15:08 Відповісти
Нет УКРАИНЦЫ просто максималисты ,если строить так строить на века и НИКТО не скажет что это плохо ,если УМИРАТЬ за идею то выходят с деревянными щитами под пули и УМИРАЮТ ,если защищать свою землю ,то выходят с автоматами против кацапских танков,градов,буков и ЗАЩИЩАЮТ .
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28.09.2020 15:16 Відповісти
да какой тут максимализм? вот трасса в 4 полосы, такой же ширины автобаны в Германии, куда больше-то? и зачем? у вас там транспорта больше чем в Германии или что?
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28.09.2020 15:30 Відповісти
По пробкам на дорогах похоже,что больше чем в США а не только в Германии.
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28.09.2020 15:33 Відповісти
та Їм,оцим,навіть не знаю як назвати,придурки мабуть найкраще, що тут пишуть всіляку муть, за це гроші платять. От вони і казяться,а караван собі потихенько йде далі!!!
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28.09.2020 15:19 Відповісти
Бананы на уши перед выборами начал вешать. "Большая стройка" дорог началась при предыдущей власти.
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28.09.2020 14:38 Відповісти
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28.09.2020 14:47 Відповісти
толик. ты дебил. слепой и тупой. истинный сторонник зеленого клоуна.
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28.09.2020 14:51 Відповісти
Після приходу до влади "нових ліц" з державними компаніями стали відбуватися дивні речі.

"Центренерго", "Укрзалізниця", "Укроборонпром", "Енергоатом", навіть "Нафтогаз" знову перетворилися на олігархічні кормушки та замість прибутків часів президента Порошенка стали показувати збитки і тягнути дотації з бюджету, без того пограбованого.

Таке пікірування розпочалося ще минулого року, тому виправдання влади епідемією вірусу не витримує ніякої критики - причина в іншому.

І на неї вказав Андерс Аслунд, член наглядової ради "Укрзалізниці", який подав у відставку з посади, заявивши про тиск з боку депутатів-слуґ, дивні дії Уряду та особисту позицію президента Зеленського.

"Уряд не надає "Укрзалізниці" розумних нормативних або фінансових умов для модернізації та підвищення ефективності" (с)

"Парламентарі "Слуги народу" нападають на іноземних членів наглядових рад державних українських компаній за те, що вони - іноземці" (с)

"Від президента (єдиного президента України, якого я ніколи не зустрічав) ми отримуємо лише образи і перешкоди" (с)

Цитати з колонки Аслунда для KyivPost - які засвідчують зачистку економіки України під акціонерів "слуґ" та розворот від реформ і прозорості до корупційного рішалова.

Найгірші прогнози збулися, це було нескладно передбачити - особливо після демонстрації впливу Коломойського на Уряд, міністрів та самого президента прямо в його кабінеті.

Тому причини кризи та фінансового краху держпідприємств очевидні - "та шо тут думать", як раніше любили казати в народі.
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28.09.2020 15:15 Відповісти
продовжив, а не почав!
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28.09.2020 14:47 Відповісти
"большая дойка"
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28.09.2020 14:33 Відповісти
"большая бабломойка"
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28.09.2020 14:39 Відповісти
трасса крыжопль -бургундия
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28.09.2020 14:34 Відповісти
велике будівництво це відмивання коштів в величезних маштабах і приписання робіт попередгиків собі
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28.09.2020 14:43 Відповісти
навіть на ютубканалі нема відоса перемоги
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28.09.2020 14:45 Відповісти
У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 6551
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28.09.2020 14:47 Відповісти
не дай Бог соскочить на обочину на скорости на этой дороге
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28.09.2020 14:48 Відповісти
в прошлом году с помпой "отремонтировали" трассу Николаев-Днепр. Спустя год на ней колея 20 см.
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28.09.2020 14:50 Відповісти
это колея для устойчивости, так было задумано
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28.09.2020 14:53 Відповісти
Подходит к концу? В смысле деньги заканчиваются - конец работе?
Где бордюры, что с разделительным газоном?
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28.09.2020 14:50 Відповісти
Разделительная полоса конечно уникальная. Под выпаса стоит использовать. Вот же ржут на Западе, глядя на такое. Как то года полтора назад проскочил сюжет как приехал к нам очень старый и опытный инженер-дорожник из Швеции. Контракт вроде заключать по строительству или ремонту дорог. Ну показали ему рытвины там охренеть какие глубокие. Но он же швед. Сказал что мол тут видно забыли арматуру положить в полотно дороги. Он просто не знал что у нас сроду арматуру не применяют. Скорее всего узнав это смотались к себе в Швецию!
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28.09.2020 15:15 Відповісти
Какие бордюры, а если на обочину надо съехать или скрой/полиции проехать? И какие претензии к полосе - канава поцентробежней для стока воды есть, осталось один раз бульдозером пройти травой засеять и потом стричь раз в месяц.
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28.09.2020 15:35 Відповісти
Т.е. грязь с разделительной полосы будет растекаться по асфальту.
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28.09.2020 17:56 Відповісти
там и была не плохая трасса, относительно неплохая.
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28.09.2020 14:57 Відповісти
помните этого кацапского уйопка когда в 2014 году Харьков качали? сдох тупорылое животное
У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 1056
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28.09.2020 14:59 Відповісти
застрял флаг в заднем проходе?
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28.09.2020 15:00 Відповісти
Скрепа мутировала
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28.09.2020 15:05 Відповісти
Собаке собачья смерть.
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28.09.2020 15:33 Відповісти
Он первым сорвал украинский флаг и повесил аквафреш.
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28.09.2020 15:40 Відповісти
Где почитать? Гугл на "Мика Ронкайнен", к сожалению, ничего не выдаёт...
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28.09.2020 16:49 Відповісти
я прочитал в фейсбуке
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28.09.2020 16:53 Відповісти
Возможно, фейк. В новостных лентах ничего нет. А он - личность известная. Официальный репортёр раша-центральных каналов, например, РЕН-ТВ.
Неделю назад вышел его последний репортаж про Алтайский край.
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28.09.2020 17:30 Відповісти
Пишут его аккаунты молчат с 20 сентября.
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28.09.2020 17:51 Відповісти
Я вам ни чего не должен зе зе зе бе бе бе
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28.09.2020 15:04 Відповісти
Что, вторая дорога до полтавы от Харькова по м03 закончена?) НЕ ВЕРЮ)
а что насчет купянской трассы? там только котлованы вырыты местами. А между тем перегруженные фуры начинают ту дорогу уже разбивать. Закончили одну полосу - не значит что ремонт и "большая стройка" закончены. Еще дорогу в другую сторону доделать надо.
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28.09.2020 15:05 Відповісти
Для порохоботов это зрада
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28.09.2020 15:06 Відповісти
Це не зрада. Це буденна робота, яка робилась і раніше, тільки ніхто не додумався назвати її словом ВЕЛИКА. Вихвалятори ваші зелені.
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28.09.2020 19:33 Відповісти
почему зелень так уверена, что при нормальном президенте их не посадят, за всё, что они украли и натворили при зеленском?
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28.09.2020 15:44 Відповісти
интересно, что будет с этой дорогой через год? весной и осенью сразу будет все видно.а на пиар *********** мне как то пофиг. ждем видосик ********* та на эту тему
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28.09.2020 16:55 Відповісти
Якість доріг побачимо навесні. На жаль, клімат в Україні такий, що за зиму дуже руйнує асфальтове покриття. Те саме і в Канаді.
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28.09.2020 19:31 Відповісти
 
 