У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом "Велике будівництво". ФОТО
Дорожньо-ремонтні роботи за Програмою "Велике Будівництво" у Харківській області наближаються до завершення.
З наміченого на поточний рік плану будівництва та ремонту 244 км доріг державного значення виконано вже майже 90% від запланованого обсягу робіт. Юрій Голик у Facebook публікує фото і відео робіт на трасі міжнародного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський, яка ремонтується за кошти міжнародних фінансових організацій.
За даними Голика, зараз дорожньо-ремонтні роботи тривають на 518-му кілометрі дороги.
На фото, опублікованих Голиком, можна також побачити, як кардинально змінюється траса на 524-му кілометрі.
Загалом у 2020 році в межах Програми "Велике Будівництво", ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, на будівництво і ремонт доріг державного та міжнародного значення у Харківській області виділено приблизно 3 млрд гривень.
Як нещодавно повідомлялося, Харківська ОДА перебуває також серед лідерів з використання бюджетних коштів на ремонт доріг місцевого значення. Станом на середину вересня в області використано 92,3% отриманих на місцевий дорожній ремонт коштів.
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зато настоящий предмет гордости - это какая-то бесполезная ерунда, вроде самого большого флага или шариков в небе
"Центренерго", "Укрзалізниця", "Укроборонпром", "Енергоатом", навіть "Нафтогаз" знову перетворилися на олігархічні кормушки та замість прибутків часів президента Порошенка стали показувати збитки і тягнути дотації з бюджету, без того пограбованого.
Таке пікірування розпочалося ще минулого року, тому виправдання влади епідемією вірусу не витримує ніякої критики - причина в іншому.
І на неї вказав Андерс Аслунд, член наглядової ради "Укрзалізниці", який подав у відставку з посади, заявивши про тиск з боку депутатів-слуґ, дивні дії Уряду та особисту позицію президента Зеленського.
"Уряд не надає "Укрзалізниці" розумних нормативних або фінансових умов для модернізації та підвищення ефективності" (с)
"Парламентарі "Слуги народу" нападають на іноземних членів наглядових рад державних українських компаній за те, що вони - іноземці" (с)
"Від президента (єдиного президента України, якого я ніколи не зустрічав) ми отримуємо лише образи і перешкоди" (с)
Цитати з колонки Аслунда для KyivPost - які засвідчують зачистку економіки України під акціонерів "слуґ" та розворот від реформ і прозорості до корупційного рішалова.
Найгірші прогнози збулися, це було нескладно передбачити - особливо після демонстрації впливу Коломойського на Уряд, міністрів та самого президента прямо в його кабінеті.
Тому причини кризи та фінансового краху держпідприємств очевидні - "та шо тут думать", як раніше любили казати в народі.
Где бордюры, что с разделительным газоном?
Неделю назад вышел его последний репортаж про Алтайский край.
а что насчет купянской трассы? там только котлованы вырыты местами. А между тем перегруженные фуры начинают ту дорогу уже разбивать. Закончили одну полосу - не значит что ремонт и "большая стройка" закончены. Еще дорогу в другую сторону доделать надо.