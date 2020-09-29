Через незаконний видобуток бурштину Україні загрожує й економічна, й екологічна катастрофа, - експерт
Через незаконний видобуток бурштину Україні загрожує не тільки економічна, а й екологічна катастрофа.
Про це OBOZREVATEL розповів еколог Володимир Борейко. За його словами, масштаби збитку оцінити складно.
"Вони добувають бурштин за допомогою мотопомп. Вони забирають воду з боліт, річок, озер і по суті ці водойми сохнуть. Невелике болотце, озеро, зникає. Крім того, вони під свій бурштин приїжджають і рубають ліс, знімають верхній шар і починають виливати, виливати. Ліс знищується, а потім виїжджають на інше місце. Третій момент – якщо вони добувають бурштин десь у полі, то вони, звичайно, знімають ґрунт, землю і залишають пісочні місця. Знищуються ще й поля", – розповів еколог.
За словами Борейка, вирубка відбувається хаотично, а в місцях, де висушили болота і річки, ще довгі роки будуть гинути флора і фауна. За приблизними оцінками, копачі вже знищили понад 6 га лісу. Реальна ж цифра може бути значно більшою.
Нагадаємо, напередодні на своїй сторінці у Facebook журналіст Роман Недзельський опублікував відео, на якому "Альфа" СБУ в Рівненській області проводить рейд у місцях незаконного видобутку бурштину. Там влаштували справжні розбірки, копачі не бояться силовиків і наполегливо живуть за своїми власними законами – без сплати податків, стандартів, законних робочих місць.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Рівненщині правоохоронці вилучили 858 кілограмів каменю бурштину, вартість якого склала понад 30 млн гривень.
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У нас мусоров почти столько же, сколько в Беларуссии.
Дохена Нацгвардии.
Авакову бюджет каждый год увеличивают и увеличивают.
ВОТ С НЕГО РЕЗУЛЬТАТА И СПРАШИВАТЬ НАДО!!!
А Бубочка-наркоман вообще что-то там тявкал год назад,
что "бурштинову мафію ПОБОРАНО".
Или всю каденцию про папиредников трындеть будет?
Крали или не крали папиредники, а дела у них шли однозначно лучше - и в Украине и на международной арене.
А у этих сплошной испанский стыд
Бубочка ни в чём не увиноват.
Многочисленные ГОКи делают примерно то же в бОльших масштабах. Общество благоразумно с этим мирится
Шикарно...
Только почему-то при Петре "общество" на говно исходило.
А при зюзях вдруг стало "благоразумным"
Особенно "Укроборонпром " не давал покоя "обществу"
Актуальней говорить о том, что сейчас происходит с концерном.
Начиная с того, в каком объёме не финансируются оборонные заказы, и заканчивая внесением премьером Шмигалем кандидатуры ТИХОНОВА экс-депутата третьего созыва от ПСПУ, на должность главы «Укроборонпрома».
Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов от Прогрессивной социалистической партии Украины ВИТРЕНКО(1998 год) и в 2002 году от ПАРТИИ РЕГИОНОВ (входила в блок "За единую Украину!").
Куды там тоиу Розенблату...
Еще с 90-х народный избранник от зелени (ТИЩЕНКО) начал свою бурную карьеру с так называемого преступного синдиката.
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины, и соавтором ряда Законопроектов Украины.
Если бы эта деятельность была указана в трудовой книге этого добропочтенного депутата, она выглядела бы примерно так:
Начнем с того, что господин народный избранник, Николай Николаевич Тищенко, более известный в определенных кругах, как «Коля Оболонский», он же является бригадиром организованной преступной группировки «Савлохова» и неоднократно задерживался правоохранительными органами.
«Карьера» Тищенко начинается с 1991 года.
Масса компрометирующего материала свидетельствующего о принадлежности народного избранника к преступному синдикату и к участию его же в совершении тяжких преступлений, имеется в архивах МВД, и естественно не подлежит огласке для нас, граждан Украины, и особенно для избирателей, отдавших свой голос господину депутату.
В 1995 году, организованная преступная группа в составе Яворского, Жолудя, Рудюка и других не установленных лиц во главе с бригадиром ОПГ «Савлохова» по кличке «Коля оболонский» совершила под угрозой физической расправы вымогательство, в результате которого завладела автомобилем потерпевшего.
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступности г. Киева во главе с оперуполномоченным по особо важным делам к-ом милиции В.Шахом, за совершения данного преступления был задержан бригадир ОПГ «Савлохи», Тищенко Николай Николаевич 1972 г/р, по кличке «Коля Оболонский» на которого в соответствии с указам президента «о превентивных мерах задержания членов организованных преступных группировок» был составлен и утверждён прокурором протокол об аресте на 30 суток.
После истечения 30 суток нахождения в ИВС г. Киева, Тищенко Н. был задержан на 72 часа, в связи с привлечением к уголовной ответственности по ст. 144 ч.3 УК Украины - ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.
Тищенко ПОЛНОСТЬЮ признал свою вину, и что бы не направлять дело в суд, где он получил бы реальный срок или с отсрочкой, были сфабрикованы материалы о передаче его якобы на поруки не существующему трудовому коллективу.
По архивным данным МВД экономической основой, на которой базировалась преступная группа «Оболонского», были следующие субъекты финансовой деятельности, которые были взяты под «крышу»: сектор на рынке «Меркурий» на Республиканском стадионе, авто рынок на бульваре Перова, рынок на ст. м. Большевик (Шулявская), во главе с Армэном, магазин «Эскорт», «Евромода», «Студия мода», магазин меха «Валерия» в клубе трамвайного депо, ресторан «Василёк» в Гидропарке, кафе «Франт», ресторан «Ришелье», ночной клуб «Нью Йорк», ночной клуб «Голивуд», ночной клуб «Бинго», ночной клуб «Сейф», ночной клуб «Сан Сити».
Кроме того значится следующий перечень «подкрышных» фирм: «Укрремсервис», «Конкорд», «ВВВ Дия», «Свит ЛТД», «Рымид», «Валерия».
Предприниматели - они же «барыги» с рынка «Меркурий», создавшие сеть ресторанов «Наша карта», были взяты под «крышу» «Оболонским»: Прис В.П., Ситак В.Н., Шапенко В.П., ещё во времена работы рынка «Меркурий», на Республиканском (в настоящее время Олимпийском) стадионе.
В состав учредителей сети ресторанов «Наша карта», изначально, Тищенко вошёл как криминальная «крыша», не внося денег в развитие бизнеса.
Следует обратить внимание на тот факт, что состоянием на сегодняшний день, на официальном сайте Верховной Рады Украины, на странице народного депутата Украины Николя Николаевича Тищенко, указана занимаемая должность при регистрации народным депутатом Украины - генеральный директор ТОВ «ВКФ «Рымид», именно та организация, которая являлась экономической платформой финансирования деятельности синдиката.
Еще одной записью в трудовой так сказать деятельности могла стать запись по факту: в 95-96 годах у банды «Оболонского» происходили неоднократные разборки за взятие под «крышу» ночного клуба «Нью Йорк», в котором Тищенко любил проводить время с членами своей банды, расслабившись марихуаной или дорожкой кокаина. (Это было модно и в те времена).
Так, во время такого отдыха, в ночном клубе «Нью Йорк», в результате возникшего конфликта между ОПГ «Савлохова» и ОПГ «Зозули» произошла драка, в процессе которой Николай Тищенко «Оболонский», уже лежащему на земле гр. Черноброву Вадиму, наносил ногами удары в голову, в результате чего выбил ему глаз, тем самым нанеся тяжкие телесные повреждения.В ходе дальнейших разборок, с целью проведения акции устрашения, бандой Тищенко был произведён расстрел из помповых ружей автомобилей которые были припаркованы возле ночного клуба «Нью Йорк». В расстреле автомобилей кроме «Оболонского» принимали участия члены его ОПГ Жолудь Сергей, Жолудь Константин, Сидоркин Алексей по прозвищу «Мотор» и самый экзотичный член ОПГ негр по прозвищу «Марик», Маталэ Дэ Мазэ Марк Ромуальдович (после неоднократных привлечений к уголовной ответственности поменял фамилию на Глуханчук .
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины, и соавтором ряда Законопроектов Украины.
В1999 году, в процессе отработки списков активных членов ОПГ, сотрудниками отделения по групповой преступности уголовного розыска Минского (Оболонского) райотдела г. Киева, был выявлен факт подделки заграничного паспорта гражданином Тищенко Николаем (Коля Оболонский), в связи с чем было возбуждено в отношении Тищенко уголовное дело по ст. 194 УК (старая редакция- подделка документов).
Следующим немаловажным и насыщенным годом для Николая Николаевича был 2000 год, в начале которого Тищенко возглавляя организованную преступную группу, решил забрать долю в ночном клубе «Бинго», в котором он любил бесплатно отдыхать, проводя время в стриптиз баре.
https://antikor.com.ua/articles/340673-kolja_obolonskij__novye_litsa_konets_epohi_hadnosti_i_prochee_blablabla
А что, при законной добыче янтаря лес не рубят и не снимают верхний слой почвы?